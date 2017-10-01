الشيخ أحمد الغامدي : كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا ..لقوله تعالى:” ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”
صحيفة المرصد: قال الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة سابقا أن كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا، وهو الأمر الذي قد يعاد النظر فيه في الفترة المقبلة”. وتابع: “كشف الوجه والكفين هو الأصل، أما من اختارت تغطيه وجهها فلا إثم عليها”.
وأضاف مستندا على أدلة عدة حول هذا الأمر: “لو كان هذا الأمر محظورا أو محرّما، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وسفعاء وسبيعية الأسلمية على كشف الوجه والزينة. ولو كان أمرا أكمل كذلك، لما قال النبي لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين” وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأردف : “لو كان محرما كذلك، لما استثنى الله تعالى الزينة الظاهرة في قوله )ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). والزينة الظاهرة هي الوجه والكفين وما عليهما من حلي وخضاب”.
يشار إلى أن الغامدي قد تخرج من مدرسة ابن باز وابن عثيمين، ومهتما بمسائل الخلافات.
التعليقات
بدون شك اذا جاء يوم سواقة النسوان ح أسوق وأكشف وجهي عملا بفتوى فضيلة الشيخ أحمد الغامدي 😌
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نسبة التصويت(( 1 من 1000 )) مع الشيخ وهذا دليل واضح برفض المعلقين ع فتاوي هذا الشيخ /ودليل مؤكد ان المطبلين بالرغم من كثرة التطبيل هي لشخصين او ثلاثة وبعدة اسماء وبدون معرفات // ظهر الحق وزهق الباطل
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يعني الرسول حذرنا..وانت عرفت انه يقصد هذا الزمن ؟ بصراحه..هؤلاء يبحثون عن الذنوب من اي طريقه..والاشياء البسيطه يعظمها ويحرمها..شي عجيب 💚
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182 - بنـت ابوها 2017-10-01 01:58:28 بانت كل الحقائق من وراء سياقه المرأه كشف وجهها انصحكم نصيحه لوجه الله ياخواتي المسلمات التزموا / لله درك والنعم فيك وبمن على الطيب رباااااك الله يحفظك اينما كنت
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الله يرحم الأمير نايف بن عبدالعزيز والله كان مربط خليقه والحين قامت تثاغا بس الرسن قريب
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180 نــــــــــــــــــــــعم صحيـــــــــــــــح قلت الصــــــــــــــــــــــــواب ولاعـــــــــــــــــــــزاء للخـــــــــــــــــــــــونه
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قسما" بالله انا جديد بالمرصد ماكنت اعلق ابدا" لكن اقراء التعليقات تصدقون صرت اميز قلم الحقيقه ويدلع بخنبوقه اراءلبرالي *** استغفرالله العظيم
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يوم رمت حجابها ايش جاء فيها..ماجاء فيها شي..اذا تقصد الدول الي خربوها الدواعش بمعتقداتهم وزيفهم ع الله ورسوله..هذا ممكن 💚
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الرخااال // ماتشرف ارد عليك ...
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الرحال بلية خبل مطبل والله ماهو فاهم شي معاهم معاهم عليهم عليهم***
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جزاك الله خير ياشيخ احمد الغامدي راح اعمل بفتواك ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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بانت كل الحقائق من وراء سياقه المرأه كشف وجهها انصحكم نصيحه لوجه الله ياخواتي المسلمات التزموا بحجابكم ولاتسمعوا لااحد والله لن ينفعكم احد انظروا لدول التى حولكم يوم المرأه رمت حجابها وش صار فيها
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حذر رسولنا الكريم علية الصلاة واتم التسليم من زمن الرويبضه قالو من هو قال :هو الشخص التافة الذي يتكلم في الامور العامه.
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نحن أهل السعودية لاندعي نضحك ونعلق ونمزح ويمكن الغريب عنا يا أخذ فكره يقول العقل عندهم ضارب لكن ساعه الجد يعجبونك والدليل (التصويت على تعليق89 )
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الماااضي مشغول جالس يكفخ نفسه ماهو فااضي ..
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تكفى لاتخوف العنيد..ما ابيه يروح..خليه..احب اطقطق عليه 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
وانا إشهد الله إني أبغضك فالله يا احمد بن قاسم الغامدي
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الرحال مدري بايش يهذري وخنبوقه اختفت وتسولف من 15 معرف الله يشفيكم اقول العزه لدين الاسلام وسنه نبينا صلوات الله عليه اما بالنسبه للشيوخ المضروبين مثل ذا منتم ابد مرجع للفتاوي انتو عيشو عللا مزاجكم
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سمعت أن أحمد الغامدي مطلع اغنيه لا لا لا لا لما بنتكشف بنروح الجنه لا لا لا طيور الجنه ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تبغضه في الله ؟ جديده..ماتجي كذا..اثابك الله 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
.................بعض اللحى تعتبر ديكور .. لأجل امورن يمشيّها ..... .......
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
وينك ياخوي المااااضي ؟؟؟؟ العنيد رجع عندما لم يشاهدك هنا بالموضوع ،، تعال والسوط معاك 😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الرحال هو الخنبقه ابو وجهين للمعلومية هههههه مكشوف مصادر ليبرالية
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
انصح غيره الي في مواطن الفتن يحلقون لحالهم..و الي ارسلوهم هناك..اما هذا الشيخ..رجل متعلم..يحب البشر 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
إشهد الله إني أبغضك فالله يا احمد بن قاسم الغامدي .. *** الله لا يبلانا. واللهم لا شماتة.
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أم فارس يوم تكشفي اتصلي علي ***
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حلووه تخرج من مدرسه بن باز وبن عثيمين قولو كان يحضر بعض دروسهم فقط ولا تحاولون تعطونه أكبر من حجمه الطبيعي لو سمحتو.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هو حر بلحيته يحلقها او يحرقها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
جات عليه يعني..يحب الفتن والشهره..ماسرع مانسينا..من هو الي يحب الفتنه والشهره 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أم فارس عساك ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
155 حتى لو كشفتي حاجه ثانيه ماعليك حسوفه لو بها خير مارماها لطير
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
انصحك تحلق اللحية ﻻن سواتك هذي مايسويها متلزم بسنة نبينا محمد صلى الله علية وسلم
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
راح اعمل بفتوى الشيخ احمد واكشف*** اثناء القياده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت ١٥٣ الاسلوووب واضح انه منتحل الله يهديك ويردك لجادة الصووواب ودي افهم ايش تستفيد من الانتحااال ياخوي عبر عن رأيككك ماحد منعك بس تنتحل عيب والله عليككك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذا انسان مكابر ويبرر لأفعاله ولابد من محاسبته ليكون عبره لغيره ويبحث عن الفتن ويريد الشهره لاغيريعني (خالف لتعرف) ***
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
أهداف الليبراليه كبيره واهدافهم هدامه للمجتمع انتقم الله منهم واشغلهم بأنفسهم واروح النآس من شرورهم
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
هذا الشيخ يطالب بشي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انت باي صفه تتكلم عن الحريم وش دخلك في الموضوع .***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
راح اعمل بفتوى الشيخ احمد واكشف وجهي اثناء قيادتي للسياره
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
للمعلومية لن تقف مطالبهم على كشف الوجه للمرأة بل ماضون لاهداااف اخرى لا تخفى على احد نسأل الله العافية والهداية للجميع..احذروا من الفتن فإنه يرقق بعضها بعضا واحذروا من اصحاب الشبهات المشككين بالمسلمات
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بارب يجي يوم سواقة الحريم بسرعة بنتظره بفارغ الصبر 😌
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
فيه حريم قمه في الجمال حرام يتغطن وفيه منه شواكيش غطاهم نعمه للناس
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
شيخ نفسه يفكر الناس مثله***
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
لا اعلم..هل كان ذلك تفسيرك..ام تفسير شخص آخر..لكن في الحقيقه..تفسير خارج المنطق تماما..لماذا لم يقل الله..يا ايها المؤمنات او المسلمات ؟ كما هو يكتب في القرآن في جميع الأوامر ؟💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
140 وانا مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اترك عنك الفتاوي وعارفين انك مشغول بتعليم الاهل السواقه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نطقت الرويبضه يارقااااااله داء اخر الزمااااان اللهم احفظ بلاد المسلمين
لا يعجبني(3) اعجبني(10)
تعليق ١٣٥ الرحال كيف الحال😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يارب صبرني على الارض لا ،،أطير !!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قل يعني اظهر الأمر؟ كيف هذا؟ وهل كان ذلك سرا حتى لايقوله الله عز وجل لرسوله الكريم..قل تختلف اختلافا تاما عن الأمر..اما من ناحية علشان مثل ماتقول امك واختك..طيب واذا ماكان عندها احد..ومن دوله ثانيه؟💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هذا جلس يكابر لين أنجن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اللي يضيع في الصحراء أكيد بينتف عمره على ما أظن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
113 هذا خنبوقه منتحل 6 شخصيات بس تعب من حاله وشكله نام بلا قومه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والله ياغامدي ... فقدنا الثقه فيكم .. من كبيركم إلى صغيركم ... وإذا بغيت فتوى فبأستفتي قلبي ... الحلال بين والحرام بين ... ومابينهما أمور متشابهات ... نقطه على السطر .
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كلام الشيخ احمد الغامدي صحيح 100%
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بالنسبه للأخت عهود كثر الله من أمثالها والله تبهج القلب بدفاعها عن دينها اسال الله العلي العظيم ان يحفظها ويرفع من شأنها انه على ذلك قادر نعم المولى ونعم النصير
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
يارب اغلقت الأبواب الا بابك وانقطعت الأسباب الا إليك ولا حول ولا قوه الا بك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
شيخنا في المسائل الدينية العلامة محمد حسن الددو. فالأصل عنده جواز كشف المرأه
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الضياع الحقيقي..ليس ان تضيع في صحراء لاتعلم اين موقعك..بل هو ماتتمسك به وتفني عمرك عليه..وفي الأخير يطلع سراب 💚
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120 رحال قال نبي لانه نباء الاومر الايه تاتي بلفظ قل اي اظهر الامر الذي نبئت به ادني الا يعرفن اي افضل من ان يعرفن وبينه فلايؤذين اي ان المراه تخرج السوق فلاتعرف من هي حتي لاحد يقول اختك حلوه اوامك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لا يوجد من يستطيع هتك عرض وشرف النساء غصباً العقاب في انتظاره الدنيا ما هي فوضى
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ت ١١٣ واضح انه منتحل الاخت ريماااا قلبا وقالبا مع الحجاب الكامل وتغطية الوجه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
خنبوقه متخنبق ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
استحه على وجهك *** اتق الله في نفسك يارجل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
كلمة عن ألف كلمة أخت عهوووود أجدتي وأفدتي الله يبارك فيكككك وبحجاااابك الله يسعد قلبككك ويجعل حياتك كلها أفرااااح الله ثبتنا وإياك على الحق والصدح به دون محاباة الله يكثر من أمثالك الغيورات ع الدين
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
نعم تقود أمه بنقابها وحجابها ودينها الذي ضمن لها الرفع والشرف والمكانة العاليه ولايكون ممن يقودوها إلى فعل المعاصي والزج لها إلى الرذيله فتصبح لا قيمته لها بالمجتمع منتهك عرضها وشرفها وهذا مايريدونه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
يا خوي لاتجيبونه هذا مريض بصراحه انتم تقللون من قيمتكم حتى اخوي برابع يعرف انه مسكين ونتم
لا يعجبني(1) اعجبني(17)
106 تســـــــــــــــلم وماعليك زود
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الصراحة صنف ممتاز
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
باختصار. هذا الإنسان موجه. قل كذا وقل هكذا.***
لا يعجبني(1) اعجبني(21)
هذا فضيلة الشيخ د احمد الغامدي عالم وباحث شرعي على مستوى السعوديه اعلم مني ومنكم بكثير ياجهله
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
ويجزاك خير يـارب . ولد القريات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياخنبوقه انت واللي زيك وعلا شاكلتك معروفه الاعيب نظام استدراج الرأي والمجتمع لمزاجكم وهواكم ابو نظام حبه حبه بس بطريقه فنيه علا قولهم مفضوحه حركاتكم وواجبي افضح اشكالك لانك سم للمجتمع
لا يعجبني(1) اعجبني(23)
طيب..لماذا الله قال يا ايها النبي ولم يقل الرسول؟ لماذا قال (قل) ولم يقول أ(أمر)؟ وهناك ايضا قال الله ( ادنى )..هل تعلم لماذا قال ادنى ؟ 💚
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
إذا غطت وجهها فلا أثم عليها هذه فتوى للكعية فالأصل أن الكعية لا تغطي حتى مؤخرتها .ض
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تقودين أمه باسرها روحي *** احسن لك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عهود بارك الله فيك وبا امثالك وجعلك قدوه لغيرك ممن حافظت على دينهن وفقك الله لما يحب ويرضا
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
لكل حدث ادعياء يبرز ظهورهم فيه ومنهم الشيخ الغامدي يبززفي التبرج والسفور
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يارب اغلقت الأبواب الا بابك وانقطعت الأسباب الا إليك ولا حول ولا قوه الا بك
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
ماشاء الله وأنا بنتظر فتوتك أنا باكشف وجهي أصلا اذا سقت ماقدر أسوق وجهي مغطى .
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
قينان الغامدي وأحمد الغامدي ؟؟!!!!!!!!!!
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
يا آدمي الأمم المتحده تبارك للمكسيك انهم فصلوا الرجال عن النساء وجعلوا باصات خاصه بهم وحراسات مشدده والأمم المتحده الآن تبارك للسعوديه سواقة النساء لأنهم أرادوا أضعاف السعوديه وتمزيقها وشتاتها
لا يعجبني(2) اعجبني(31)
ياليت الحريم يرمن الغطا والعباه كمان ليرى الناس جمال ما خلق الله
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
ايوووووووووه .. قلنا لكم . حبة حبة 🤦🏻♀️ . لن أقود مجرد سيارة هيكل حديدي بل سأقود أمة بأسرها بثقافتي وإلمامي ودعوتي وتمسكي بديني ونقابي .. سأكون أسوة حسنة بإذن الله في التصدي للعلمنة
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
ماعرفنا لكم ياشيوخ اخر الزمان
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
77. مسوي نفسك وسيم.ووجهك مليان أكياس دهنيه وجدري. صدق من قال انك الرخال. اللهم لاشماته. يالقزم
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
ياكنترول رقم 89 والله كفووووو شي يشرح الصدر قسم ...تفرج ياخنبوقه انت ومن علا شاكلتك هذا المجتمع الغيورعلا دينه دمنا حارشنبات مو مثلك ياانفتاحي ياانبطاحي انتم شرذمه قليله باختصار ياخنبوقه انت واشكالك
لا يعجبني(2) اعجبني(21)
هذا الي يعلق ومسوي نفسه مفتي..علمنا ايش يعني الا وجهها في الصلاة..ما انت تقول تجلس في البيت ماتطلع..واذا قلنا في مسجد فهو منفصل..وطيب ليه وجهها في الصلاة..ليه تكشف في الصلاة..الا يعلم الله من هي ؟ 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
شيخ منتاز مره وليش تزعلون هذا يطالب بحقوقه في كشف الوجه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
طيب مارايك يافلتة زمانة \ في قولة تعالى \ ياايها النبي قل لاازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين \ صدق الله العضيم\ وكيف يعرف المرء الى بوجهة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نحن مجتمع محافظ وقبلي لنا دين وعادات وتقاليد صعب ننسلخ منها مهما حاول البعض.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
غطاء الوجه فرض لمن ارادت ان تعبد الله بنص كتابه ومعني حجاب اي الفصل التام يعني حجب والسماح لنساء بنزع الغطاء في الطواف دليل ان نزعه محرم في غيره ومن ومن تريد الله فالتطعه ومن تريد غير ذلك تطع مثل هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ليه من ظلمك يا مظلوم وليش ظلمك بالتحديد ليه ما ظلم جارك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ياغامدي الظاهر انك طولتها {{ كل حرمه وراها رجالها }} لاتفكر بنات الناس مثل حرمتك {{ لابارك الله فيك }} المراه كلها عوره الاوجها بالصلاه ...... حسبي الله عليك ..
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ياحسافة على هالحية
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
بعض الحراميه إذا جاء يسرق غطاء وجهة عشان ماحد يعرفه وبعض البنات كذا تغطي عشان ماحد يكشفها وتحصلها وجهه زي الخراء بس ماخذتها ستاره عن? البركه في الحريم الكبيرات المتربيه فقط على تغطية الوجه من الصغر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمني
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
يوم زوجته كشفت يبغى الناس كلهم يكونون مثله لانه عارف وش قدامه عند رب العباد فجالس يضل الناس يرغى اكبر عدد من الخلق يمشون نفس ممشاه صدق من قال ودت الزانية لو ان كل النساء زواني نسال الله الثبات والصلاح
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
العالم وصل للحضيض وانتم ساقت وتغطت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا اعلم..لماذا لايخافون من الله الكريم ورسوله عليه الصلاة والسلام..الذين كل ماقرأوا خبر لايعجبهم..نسخوا اما آية او حديث..كيف تأكدت ان الله ورسوله يعنون ماتظنه انت ؟ 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
اكل ال 🍇 حبه حبه الله يرحمك يا نايف بن عبدالعزيز عسى مثواك الجنه والله يحفظ عيالك ويدفع عنهم البلاء اللهم آمين 🙏🏻
لا يعجبني(2) اعجبني(55)
العالم وصل الفضاء ونتو المراءه والمراءه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
فرحان لاراء الشيخ قلم الخبث قليل الغيره لادمك حار ولاغيره ولافطره وتبغا الشرع والدين علا مزاجك مثل ذا الشيخ مدري كيف وضعك انت مشكوك فيه انا شاك بوضعك فيه شي بس مبين انك مديها انفتاح عالاخر
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
سوف اضــــــــــــع هـــــــنا استفــــــــــتاء المــــــــؤيد لكلام الغامدي يضغط (يعجبني) والغير مــــــــؤيد يضغط (لايعجبني)
لا يعجبني(1156) اعجبني(2)
سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيهاالصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة » قالوا : " من الرويبضه يارسول الله؟" قال: " ا***
لا يعجبني(1) اعجبني(26)
خطوة تتبعها خطوة نحو الوصول للهدف لن يقر لهم قرار حتى يحققوا مرادهم الله يهدي الجميع..اللهم من أراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
لابد من منع قيادة المراءة المحجبه عشان تشوف كل شي حولها ومنع لبس الشماغ عند القياده للرجل كذلك
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
البصمة البصمة البصمة البصمة
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
هذا وقتك يارجل ...خل الناس تعيش ، بالنسبة لي مهتم بشؤوني وشؤون أسرتي وبس.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
50 ياح لان الاصل فيهن والغالب الجمال والشبوببية والطرواه ماف قبيحة غالبا الا ماندر تختلف المقاييس والنظرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انت لست اهل للافتياء ولديناء مرجعية عينها ولي الامر وهي هيئة كبار العلماء وفتواك مخالقه لولي امر المسليمن حيث امر ان تقتصر القتوى على هيئة كبار العلماء وانت لست منهم
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
هو ماعاد تفرق معاه قد طلع زوجته في التلفزيون على مرأى ومَسْمَع من العالم كله وبكامل زينتها
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
أنا بإذن الله لما أتزوج بخلي زوجتي تكشف لما نسافر برا لا نقاب ولا حجاب
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
طبعاً اكيد لابد من كشف الوجه ليتبين للامن هل هي امرأه فعلاً او ارهابي متنكر💣💣ولكي لايكون النقاب مستغلاً من الفئه الضاله ولتعرف العفيفه واللعابه 🤧علما انهن ناقصات عقل ودين وكلك زووء من تحت لفووء🤗
لا يعجبني(13) اعجبني(4)
سؤال لا اظن احدا سوف يجاوب..لماذا المرأه كما تدعي يجب تغطية وجهها ؟ و الفتنه ليست للنساء فقط..هناك رجال وسيمين..لماذا لم يقل الأسلام ان يغطي وجهه ؟ ولنا في سورة يوسف جميع الأمثله 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
خلاص***
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
لست بمفتي معتبر حتى يؤخذ بفتواك ومعروف اهوائك المنافية للحشمة والعفة
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
يارجل اتق الله من فتاويك
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
وأفغانستان من دخلها القاعدة ربعنا وهم نسوانهم تتنقب احنا الوحيدين من المسلمين اللي يشوف تغطية الوجه واجبه خلوا الناس تعيش بحرية لا تفرضون على احد غصب عنه
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
51 المليار ونصف ذولا تدري وين تحطهم 🤣 كفوك
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
ت 47 الرحاال ياذكي المرأة الجميله تغطي درء لفتنه الرجال والقبيحه تغطي لعدم إخافة الرجال
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
انت لو تغطي وجهك والله ازين
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
اسأل الله ان يــــــــــريح البــــــــــلاد والعبـــــــــــــاد من اعداء الدين وممن حرف الايات حسب هواك فتفسيرك وتحليلك للايه خطا
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
من مليار ونصف مسلم الوحيدين من يفرضون النقاب
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ما فيها شي اذا النساء كشفن عن الوجه والشعر ****
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
ياليتنا طبيعيين كحال البشر وبس عايشين في حرية اللي تبي تتحجب وما تتحجب وتسوق ما تسوق ياليت هالشيوخ ماأقحموا الدين بكل شيء ياليتنا أخذنا الدين والفتاوي من شيوخ الأزهر ماعندهم تشدد ومثقفين وفاهمين أكثر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
من غير ماتتكلمي مدي العيون سلمي فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر وبكرة جاي اخطر ونتي بتتبسمي وانا من زمان ليكي عاشق دفى عنيكي من غير ماتتكلمي غني ع الطرقات للجاي ول فات ف ضلوعي شوق بيبات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا منتهي الصلاحية
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 / 10 بعيد مشوار قربوه وخلونا نساهم بتعليمهن للقيادة واجب وطني يعني لو ساقت بيبقى حجاب بكافه اشكاله 🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قبل ان نحرم اي شي؟ لابد ان نفكر..لماذا حرم وجهها كما يدعي البعض؟ هل بسبب جمالها ؟ اذا كان كذلك..فماذا نقول ل المرأه الغير جميله ابدا..لماذا تغطي وجهها ؟ 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كشفن وجيههن أو تغطن ****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اما صدر أمر ملكي بحصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ؟ أما ثبت للناس إن هذا الغامدي فاقد الأهلية للإفتاء وناقص للعدالة والورع ؟ لم يبقى عليه إلا اللحية من مظاهر الإسلام وأما الصلاة جحدها جماعة.
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
اسأل الله ****
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
لاحول ولاقوة الابالله العظيم وهل زمننا كزمن الرسول صلى عليه وسلم ورجال كاصحابه ونساء ****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ما كأن الشيخ صابغ لحيته باللون الاسود ولكن هذا صحيح لان صبغها بالاسود جائز
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اتق الله انت تبيح ماحرمه أما تخاف عقاب الله أن ينزل بك والله منذ عرفتك وانت لم تقل كلمة الحق تحرف الدين وتنطق بلسان أعوج هدفك مادي على حساب الدين شريت دنياك با اخرتك والله لن تجني إلا غضب الله عليك
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
بكره يمنع النقاب وغطاء الوجه .للسائقات. بحجة أن الإرهابيين يتخفون تحت العبائه وغطاء الوجه.والمشايخ جاهزين للفتوى.
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
من غير ماتتكلمي مدي العيون سلمي فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر وبكرة جاي اخطر ونتي بتتبسمي وانا من زمان ليكي عاشق دفى عنيكي من غير ماتتكلمي غني ع الطرقات للجاي ول فات ف ضلوعي شوق بيبات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 28 ابو عبدالعزيز***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وتابع: “ كشف الوجه والكفين هو الأصل، أما من اختارت تغطيه وجهها فلا إثم عليها ”.يعني اللي تكشف وجهها مأجوره ***
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
اتق الله يا شيخ
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
ياشيخ انت محلل كشف الوجه قبل القيادة وهلحين تحددة اثناء القيادة***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اش راح يصير يعني اذا الحريم كشفن وجههن وشعرهن ما أحد راح يتعرض لهن
لا يعجبني(14) اعجبني(0)
شيخ عليكم بالكتاب والسنه وخلوكم من الموديلات الجديد ،،
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
في ذمتك ياشيخ والله لا يسامحك في كل كلمه خطاء أفتيت فيها والله يجزاك خير اذا كان كلامك صحيح اما اجتهاد في الدين مرفوض لا سامح الله من تهاون في الدين
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2. الله يهديك ولا ياخذك ويفك المسلمين من شركم
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
هذا الزمن ماهو زمن الرجال لقد بدأ زمن النساء والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله.
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
حسبنا ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
اللي وضع لا يعجبني في تعليق رقم ٥ كلام الله لايعجبك تبآ لك
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
هذي اول فوائد القيادة بيقولوا الحجاب يمنعها من الروية بوضوح بعدذالك يقولوا العباية ضائقتها لازم تأخذ راحتها في القيادة القيادة لضرورة فقط للمرأة اللي ليس عندها من يخدمها. اللهم ثبتنا على الحق.
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
انا شخصياً ***. المحبه من الله اعرف زكرت الله يهديهم ويهدينا. عندهم غيره على دينهم ومحارمهم. أكثر من هذا الماثل أمامكم. وشكراً
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
شكله يوجد قرابة بينك و بين قينان .
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
قلم الخنبقه هذا الشيخ يمثلك .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قوله تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
ليتهم رقدو انت ساومت على $$$وتبي كل بنات الناس يكشفون رح ارقد والله لن تنفع فتاويك اللي كماوجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروض يمنع منعآآآآآآ باتآآآآآآآآآآ على أي امرأة منقبة ومغطية وجهها قيادة السيارة خصوصآ أن ثقافة غالبية هؤلاء وذويهم يرفضون القيادة ويعارضونها بشدة.مايدرينا منقبة تسوق
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
ويقول -سبحانه-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
حسبي الله عليه ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
شيخ شمل بني ليبرال .. نتوقع اي شي .. عليكم بالقران والسنه واستفتي قلبك وما عليكم من الموديلات الجديدة
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
إحنا وهي مغطيه وجهها ونقول ياليت تسلم من التحرش ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
😂😂😂😂 ما حكم الخمر يا شيخ.؟ تصدقون فيه ناس تقول الخمر حلال..
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
أما من اختارت تغطيه وجهها فلا إثم عليها”. غدا في قبرك ستسأل عن ما تقوله فقل خيراً او اصمت
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
ياشيخ ضربتين بالراس توجع الله يصلحك اشرايكم تطلع فتوى لبس الحجاب حرام !!!مافي غير الموضوع هذا المراءة والمراءة !!المراءة السعودية محتشمة عفيفة شريفة وخرو افكاركم الهدامة عنها !!
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
هذا يفتي ياجماعة.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
نعم النقاب ليس بالحجاب الشرعي
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
وين مات المرأة عيونها وخشمها وفمها أما انت فلوتعرت لافتيت بجواز ذلك الله حسيبك يوم لاينفع مال ولابنون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يكرم غامد الهيلا واهلها عن هذا
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
هذا نشب لنا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
حسبي الله عليك ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
أستغفر الله العظيم وأتوب اليه
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
(59) ۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60)
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
ياشيخ الله سبحانه (فويل للمصلين )
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شيخ هذا منتهي الصلاحية
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
إلى أين نحن ذاهبون يا قوم.
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
هذا منتهي الصلاحية
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
وانا معك فيما قلته نعم لماذا الواحده تغطي طالما تسوق السياره هذا خطر ونطالب بمنع النقاب اثناء القيادة
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
هذا اللي تطالب فيه فريده شوقي اللي هو قام الخنبقة كشف الوجه أخزاكم الله
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
ولي الأمر الم يمنع الفتوى من عامة الناس واقتصر الامر على اللجنة الدائمة للإفتاء وهذا كل يوم طالع بفتوى على مزاجه
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
شيخ يمثل الدين كما يجب ان يكون بارك الله فيك شيخ احمد ..الاسلام كاد ان يحرف وبمثلك تعود الامور لنصابها ..الشيخ احمد الغامدي يمثلني
لا يعجبني(19) اعجبني(9)
الي يشوفه يقول شيخ ****
لا يعجبني(7) اعجبني(14)
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