بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

حجم الخط A A A المرصد 1 133 12 دقيقة

صحيفة المرصد : كشف الكاتب عبده خال، بأنه كان أحد رجالات جهيمان العتيبي، والذي اقتحم الحرم المكي عام 1979 وزعم أنه “المهدي المنتظر”.

وقال خال في لقائه مع برنامج ” بالمختصر” والذي يقدمه المذيع ياسر العمرو بقناة ” إم بي سي” ، أنه في تلك الفترة كان مع مجموعة من الشباب يدعون الناس لتصحيح عقيدتهم تنفيذاً لأوامر قائدهم ، ومن ثم تم الطلب منهم الاعتكاف في المسجد لمدة ثلاثة أيام ليتحركوا بعدها إلى مكة للمشاركة في اقتحامه.

وأضاف خال أنه في تلك الفترة كان عمره “17 عاماً” وعندما أراد الذهاب للاعتكاف، منعته شقيقته من ذلك باعتباره ما زال صغيراً ولايمكنه البقاء لمدة ثلاثة أيام خارج المنزل.

وأشار إلى أنه بعد ذلك انتقل مشاهدة السينما والتي كانت تعرض في بعض الأحواش بجدة، مبيناً بأن صديقه الذي حمسه لدخول السينما يعتبر حالياً من المشائخ المعروفين.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )