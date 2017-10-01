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الرئيسية / الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري يرتكبان مجزرة مروعة بحق المدنيين بينهم 15 طفلاً في إدلب-فيديو وصور

الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري يرتكبان مجزرة مروعة بحق المدنيين بينهم 15 طفلاً في إدلب-فيديو وصور

الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري يرتكبان مجزرة مروعة بحق المدنيين بينهم 15 طفلاً في إدلب-فيديو وصور
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المرصد 25 700 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أنه تم وقف الغارات في إدلب تمهيداً لبدء تطبيق اتفاق “خفض التصعيد”، وذلك بعد استهداف دموي لبلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، السبت، ما أدى إلى وقوع حوالي 34 قتيلاً بينهم 15 طفلاً وامرأة.

ومع توقف الغارات، استمرت عملية إجلاء العالقين تحت الأنقاض، وانتشال الجثث حيث ارتفع عدد القتلى إلى 34 بينهم 8 أطفال و7 نساء، جراء الغارتين اللتين نفذتهما طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا استهدفتا المكان ذاته، بفاصل دقائق بسيطة,وفقاً لموقع”لعربية نت”

وتعد تلك المجزرة بحسب المرصد أكبر واحدة تشهدها محافظة إدلب منذ عدة أشهر.

وبذلك يرتفع إلى 203 على الأقل بينهم 57 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و47 امرأة فوق سن الـ 18، عدد الذين قضوا في الغارات على محافظات إدلب وحماة وحلب منذ الـ 19 من أيلول/سبتمبر من العام 2017.

وكانت محافظات إدلب وحماة وحلب شهدت هدوءاً منذ منتصف ليل الجمعة – السبت، نتيجة توقف الغارات من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية، وجاء هذا الهدوء بعد سلسلة غارات مكثفة تجاوزت 1500 غارة خلال 11 يوماً متتالياً، بحسب المرصد.

إلى ذلك، أشارت مصادر في المعارضة لصحيفة الحياة إلى أن هدوءاً حذراً يسود المحافظة مع تراجع وتيرة القصف الجوي، في إطار تفاهمات بين كل من روسيا وتركيا وإيران لبدء عملية التهدئة في إدلب، تمهيداً لنشر قوات من الشرطة العسكرية التركية والإيرانية في المحافظة في إطار اتفاق خفض التوتر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
2017-10-01 12:23:56
انها لفتنه ولقد حل بكم البلاء ولن يرفعه عنكم الا الله فتمسكوا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا
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24 - مراقب
2017-10-01 12:09:40
الله يرحمنا برحمته تكفينا شر المفسدين في الأرض😤
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23 - مراقب
2017-10-01 12:08:40
تعليق مخالف
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22 -
2017-10-01 12:03:00
تعليق مخالف
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21 -
2017-10-01 12:01:56
من فتح لهم ابواب السماء لقصفهم تركيا الاسلاميه
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20 - مراقب
2017-10-01 12:00:51
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19 - مراقب
2017-10-01 12:00:24
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18 -
2017-10-01 12:00:22
اللهم مكنهم من النصر وانصر كلمتك وارفع رايه النصر والحق واخسف بالظالمين يارب ورحمه علا الشهداء ادعولهم ياشياب
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17 - مراقب
2017-10-01 11:58:53
الله يعينكم على أنفسكم
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16 -
2017-10-01 11:57:57
والله اننا مقهورين وقلوبنا تبكي لكم يااهل سوريا سكوت العالم الاسلامي والعربي علا اللي يصيرهو خيانه للدين والحق الحمدلله علا نعمه الاسلام والتاكيد ان النصر قادم مثل مابشرنا الرسول (ص)باحاديثه
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15 - جبناء العصر
2017-10-01 11:54:32
لكم الله يااهل سوريا نحن قوماً اعزنا الله واذليناء انفسنا فلاحول ولاقوه لنا ولكم الابالله ماعندنا الا الدعاء لكم
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14 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-01 11:50:41
في كل حرب ضحايا .. نتمنى هزيمة الارهابيين .. وهزيمة كل من يحمل السلاح الغير نظامي .. لتكون سوريا واحة امان لساكنيها .. وتقام بها حرية اختيار الحكومة من قبل شعبها ..
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13 - حقاااني...
2017-10-01 11:46:08
عندما اعلنوا عن قوات التحالف الاسلامي ارتعدت فرائص الغرب والروس والدول الاوروبية واختلت موازينهم وتلخبطت حسابتهم وتغيرت سياستهم فالحزم والقوووة لا يعدلها شئ
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12 - حقاااني...
2017-10-01 11:41:57
حسبنا الله ونعم الوكيل..أين التحااالف الاسلاااامي ..الغرب وروسيا لا ينفع معهم الريق الحلووو بل يجب الضغط عليهم والا مقاطعتهم من قبل المسلمين أجمع وحينها سيذعنون صاغرين ويلبوا مطالب المسلمين
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11 - نجداوي
2017-10-01 11:37:23
مالنا دخل في السوري ومالنا علاقه فخار يكسر بعضه
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10 - خاالد
2017-10-01 11:24:39
اتساءل اين المسلمين والعرب عن مجازر روسيا والنظام ؟؟ ****
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9 - ابو شدا
2017-10-01 11:20:28
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم.
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8 - سعد بن فهد
2017-10-01 11:19:51
ابادة السنه في سوريا والعراق الرافضه هم الاقرب حبا لليهود والمسيح لذالك الغرب يدافع عنهم بقوة
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7 - الهمداني
2017-10-01 11:16:18
انا بطلت اعلق عن الحروب والسبب انه مافي حرب رحيمة وحرب غير رحيمة او حرب انسانية وحرب لا انسانية كل الحروب فيها دمار فيها خراب
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6 - نفسيه
2017-10-01 11:00:44
العرب ***. يستقوون على بعضهم.
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5 -
2017-10-01 10:59:42
تعليق مخالف
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4 -
2017-10-01 10:56:57
هذا هو الغرض الحقيقي من مناطق خفض التوتر التركيز على كل جبهة على حدة
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3 - عيصو
2017-10-01 10:56:38
الهدف افناء المكون السني ... بوتين والجحش مجرما حرب ولابد من رفع قضايا عليهم اذا كان هناك عدل فعلا
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2 - محمد الجعيد
2017-10-01 10:55:56
وين مجلس الامن يصفق لهم مثل ماصفق ؟
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1 - Gaqulin
2017-10-01 10:46:12
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آخر تعليق
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