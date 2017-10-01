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مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!
صحيفة المرصد: فاجأ المواطن رحيل بن صياح الفقير؛ الحضور بالعفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، في مشهد مهيب بساحة القصاص بمحافظة العُلا التابعة للمدينة المنوّرة، جعل الحاضرين يطلقون ألسنتهم بالدعاء للأب، ويصيحون بـ “الله أكبر”.
وذكرت مصادر أن والد القتيل رفض عدة شفاعات سابقة، وبعدما حضرت الجهات الأمنية في ساحة القصاص، اليوم، استعداداً لتنفيذ الحكم، أعلن والد القتيل تنازله لوجه الله تعالى.
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التعليقات
8 -2017-10-01 14:15:07
الله يجزاه الف خير القاتل ولد اختي اسمه علي
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7 - ⚡️2017-10-01 14:13:35
ياليت يسمحون قبل الوصول ل ساحة القصاص لنه بمجرد وصوله ساحة القصاص يكون مات قبل الموت (ربي يعين ويبعدنا عن هالموقف
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6 - ياليل ابولمبه2017-10-01 14:06:51
الله يخلي ال
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5 - السكب2017-10-01 13:33:47
ونعم أبن وايل الله يجعلها بموازين أعمالك وحجاب عن النار
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4 - انا سعودي واحب السعوديه2017-10-01 13:16:41
انا حضرت ساحة القصاص وكنت اتطلع لرؤية شي ...
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3 - انا سعودي واحب السعوديه2017-10-01 13:08:33
الله يجزاه الجنه ويعوضه خير وهذي عتق رقبه
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2 - أبو هلول2017-10-01 13:00:38
ربنا يبارك فيه و يعف عنه و يصبره و يرزقه الجنه هو و من يحبهم
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1 - روية 20302017-10-01 12:41:31
الرجال اسمحوا بدم عيالهم اسمعوا ياال***
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آخر تعليق
بواسطة : ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
أخي الفاضل حقاني... دوووووم الضحكه... 😂😂😂🌹...
بواسطة : عسيريه مزيونه❤️
لباكم ي يام فديتكم وربي انكم👍🏻...
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