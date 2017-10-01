مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

حجم الخط A A A المرصد 8 4٬329 2 ساعتين

صحيفة المرصد: فاجأ المواطن رحيل بن صياح الفقير؛ الحضور بالعفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، في مشهد مهيب بساحة القصاص بمحافظة العُلا التابعة للمدينة المنوّرة، جعل الحاضرين يطلقون ألسنتهم بالدعاء للأب، ويصيحون بـ “الله أكبر”.

وذكرت مصادر أن والد القتيل رفض عدة شفاعات سابقة، وبعدما حضرت الجهات الأمنية في ساحة القصاص، اليوم، استعداداً لتنفيذ الحكم، أعلن والد القتيل تنازله لوجه الله تعالى.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا