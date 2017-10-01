الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه ؟

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

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قد نلتقي في حياتنا شخصا ونتبادل معه حديثاً قصيراً، ولكن ذلك يبقى في الذاكرة لوقت طويل. وهناك أناس يمكن العيش معهم لسنوات طويلة، ولكن ذاكرتنا تمحوهم بشكل كامل. ويكمن سر ذلك في الأثر الذي تركه هذا الشخص أو ذاك علينا.

وقد حاولت الدراسة التي أجراها مركز مختص بالشؤون الاجتماعية والنسائية في ساوباولو البرازيلية الاجابة عن السؤال: ما هو الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه؟ الرجل الذي يمدحها وقد أوضحت الدراسة استناداً إلى استطلاع للرأي بين ثلاثة آلاف امرأة من جنسيات مختلفة، أن 72% منهن لا يستطعن نسيان رجال مدحوا جمالهن وشخصياتهن.الرجل الذي التقت به في ظروف معينة ويقصد بهذه الظروف تلك التي كانت فيها المرأة متعبة نفسياً وساعدها الرجل على الرفع من معنوياتها، مما ساعدها على تغيير مسار حياتها نحو الأفضل، اذ قالت 38 % من النساء إنهن غيرن مواقفهن السلبية من الحياة بعد لقاء رجال رفعوا من شأنهن كنساء.لا تستطيع نسيانه لموقف شهم وقالت 28 % من النساء انهن مازلن يتذكرن رجالاً أبدوا مواقف شهمة تجاههن لسنوات طويلة مضت، ما يدل على أن أكثر ما تحبه المرأة في الرجل هو شهامته.الرجل الذي أنقذها من موقف صعب أكدت 63 % من النساء أنه يصعب عليهن نسيان رجال أنقذوهن من موقف صعب.الرجل الذي حافظ على شرفه اتعنبرت 90% من النساء أن الرجل الذي يحافظ على شرف المرأة يعتبر إنساناً نبيلاً يستحق أن يظل في الذاكرة إلى الأبد. الرومانسي قالت 58 % من النساء انه يصعب عليهن محو رجل رومانسي من ذاكرتهن، لأن الرومانسية أصبحت شيئاً مفقوداً في عالم الرجال.