بيان شديد اللهجة من قبيلة “الهواجر” بسبب سحب قطر لـ”جنسيات” عدد منهم !

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صحيفة المرصد: استنكرت قبيلة بني هاجر سحب الجنسيات من قِبل النظام القطري لرموز آل مرة، وأضافوا أنهم مع المملكة ضد التطاول المستمر من تميم و”الحمدين”.

قال محمد بن سالم بن شافي آل شافي الهاجري رئيس مركز الدغيمية خلال بيان للقبيلة” باسم قبيلتَي بني هاجر بالمملكة العربية السعودية والخليج، وباسمي أنا محمد بن سالم بن شافي آل شافي الهاجري رئيس مركز الدغيمية نجدّد الولاء على السمع والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله – ولولي سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – وللأسرة الحاكمة، على كتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف خلال البيان “نرفض ونستنكر ما يقوم به حكام قطر ضدّ وطني المملكة العربية السعودية وضدّ حكامنا آل سعود وضدّ قبيلتَي بن هاجر وقبيلة آل مرة بسحب جنسيات عدد منهم”

وتابع: باسمي وجميع مَن أقول عليه من قبيلتي بني هاجر ضدّ جميع مَن تسوّل عليه نفسه بزعزعة أمن بلادنا أو التطاول على حكامنا من تميم أو الحمديْن أو غيرهم.

واختتم البيان قائلاً” أسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا والشعب السعودي الوفي وأن يدوم علينا نعمة الأمن والأمان”.

يشار إلى أن مركز “نطاع” في وادي العجمان بالمنطقة الشرقية قد شهد تجمعًا غفيرًا لأبناء قبيلة “يام” بدعوة من الشيخ فهد بن حثلين تضامنًا مع الشيخ طالب بن لاهوم بعد سحب حكومة قطر جنسيته.