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بيان شديد اللهجة من قبيلة “الهواجر” بسبب سحب قطر لـ”جنسيات” عدد منهم !

بيان شديد اللهجة من قبيلة “الهواجر” بسبب سحب قطر لـ”جنسيات” عدد منهم !
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المرصد 20 3٬233 1 ساعة

صحيفة المرصد: استنكرت قبيلة بني هاجر سحب الجنسيات من قِبل النظام القطري لرموز آل مرة، وأضافوا أنهم مع المملكة ضد التطاول المستمر من تميم و”الحمدين”.

قال محمد بن سالم بن شافي آل شافي الهاجري رئيس مركز الدغيمية خلال بيان للقبيلة” باسم قبيلتَي بني هاجر بالمملكة العربية السعودية والخليج، وباسمي أنا محمد بن سالم بن شافي آل شافي الهاجري رئيس مركز الدغيمية نجدّد الولاء على السمع والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله – ولولي سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – وللأسرة الحاكمة، على كتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف خلال البيان “نرفض ونستنكر ما يقوم به حكام قطر ضدّ وطني المملكة العربية السعودية وضدّ حكامنا آل سعود وضدّ قبيلتَي بن هاجر وقبيلة آل مرة بسحب جنسيات عدد منهم”

وتابع: باسمي وجميع مَن أقول عليه من قبيلتي بني هاجر ضدّ جميع مَن تسوّل عليه نفسه بزعزعة أمن بلادنا أو التطاول على حكامنا من تميم أو الحمديْن أو غيرهم.

واختتم البيان قائلاً” أسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا والشعب السعودي الوفي وأن يدوم علينا نعمة الأمن والأمان”.

يشار إلى أن مركز “نطاع” في وادي العجمان بالمنطقة الشرقية قد شهد تجمعًا غفيرًا لأبناء قبيلة “يام” بدعوة من الشيخ فهد بن حثلين تضامنًا مع الشيخ طالب بن لاهوم بعد سحب حكومة قطر جنسيته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - مهند111
2017-10-02 00:20:41
اولا مهما طال الزمن فمرد القبائل الى اوطانها مهما بعدت المسافات
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19 - إن شاء الله ينقلب السحر على الساحر
2017-10-02 00:16:05
لا حول ولا قوة إلا بالله .
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18 - الهيئة ثم الهيئة ثم الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2017-10-02 00:13:12
حسبنا الله ونعم الوكيل
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17 - مع الخيل
2017-10-02 00:01:49
عجبي ساعة يقولون دعها فانها نتنة وساعة يقولون يلبية
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16 -
2017-10-02 00:01:13
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15 - ابجديات حرف
2017-10-01 23:56:41
وسبعة انعام في يام ونعم الرجال ونعم الخوه شهادة حق انهم اهل فزعه ونخوه وشهامه.
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14 - الحبابي
2017-10-01 23:52:57
اتمنى من قبيلة الحباب قحطان الكرام اللي في قطر اصدار بيان مماثل لمثل بيان قبيلة ال مره يام وبني هاجر قحطان ضد حكومة قطر الارهابيه
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13 - عبد الله
2017-10-01 23:48:43
اخترتم الجنسية السعودية وسحبت منكم القطرية ولايمكن ان يكون هناك جنسيتين لشخص واحد فاتركوا الهياط ولاتكونوا لعبة بيد السياسة والسياسيين فتخسروا كل شئي
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12 - جنرال متعطل
2017-10-01 23:44:54
تعليق مخالف
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11 -
2017-10-01 23:44:24
اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن ...
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10 - خالد عبدالله
2017-10-01 23:42:50
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9 - خيشه
2017-10-01 23:40:21
اييه لو تجمعنا انا وقبيلتي يكفينا حوض هايلوكس بس حنا ذو بأس شديد
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8 -
2017-10-01 23:40:21
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7 - على هونكم يالربع
2017-10-01 23:37:26
نعم لا تجعلوا القبائل تحل المشاكل السياسيه فالتهور طابع و الحكمه للسياسي
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6 - قنبله يدويه
2017-10-01 23:32:01
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5 - أبو سحاااب
2017-10-01 23:31:48
الله يستر من القادم صارت المسائل قبيلة انتم داخل دولة والملك هو صاحب الرؤية في التعامل مع هذه القضايا .
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4 - زائر
2017-10-01 23:23:44
الله يستر بيان شديد اللهجه هه
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3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-01 23:23:21
نبي فعل وين قبايل غطر ليه ساكتين على ذا الوضع جنسياتهم تنسحب وتعطى للاتراك والايرانيين
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2 - وووووو
2017-10-01 23:23:14
استغفر الله العظيم
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1 - يمني عاشق الدمام
2017-10-01 23:20:18
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