بيان شديد اللهجة من قبيلة “الهواجر” بسبب سحب قطر لـ”جنسيات” عدد منهم !
صحيفة المرصد: استنكرت قبيلة بني هاجر سحب الجنسيات من قِبل النظام القطري لرموز آل مرة، وأضافوا أنهم مع المملكة ضد التطاول المستمر من تميم و”الحمدين”.
قال محمد بن سالم بن شافي آل شافي الهاجري رئيس مركز الدغيمية خلال بيان للقبيلة” باسم قبيلتَي بني هاجر بالمملكة العربية السعودية والخليج، وباسمي أنا محمد بن سالم بن شافي آل شافي الهاجري رئيس مركز الدغيمية نجدّد الولاء على السمع والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله – ولولي سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – وللأسرة الحاكمة، على كتاب الله وسنة رسوله.
وأضاف خلال البيان “نرفض ونستنكر ما يقوم به حكام قطر ضدّ وطني المملكة العربية السعودية وضدّ حكامنا آل سعود وضدّ قبيلتَي بن هاجر وقبيلة آل مرة بسحب جنسيات عدد منهم”
وتابع: باسمي وجميع مَن أقول عليه من قبيلتي بني هاجر ضدّ جميع مَن تسوّل عليه نفسه بزعزعة أمن بلادنا أو التطاول على حكامنا من تميم أو الحمديْن أو غيرهم.
واختتم البيان قائلاً” أسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا والشعب السعودي الوفي وأن يدوم علينا نعمة الأمن والأمان”.
يشار إلى أن مركز “نطاع” في وادي العجمان بالمنطقة الشرقية قد شهد تجمعًا غفيرًا لأبناء قبيلة “يام” بدعوة من الشيخ فهد بن حثلين تضامنًا مع الشيخ طالب بن لاهوم بعد سحب حكومة قطر جنسيته.
إجتماع مُهيب لقبيلة #يام العريقة— أحمد بن ناقي⚖ 🇸🇦 (@Ahmadbinnaqi) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
كفيل في تطهير #قطر من رجس الحمدين
-#اجتماع_قبائل_يام#فهد_بن_فلاح_بن_حثلين#تضامن_يام_مع_الشيخ_طالب pic.twitter.com/3MhmlAldKt
لسنا دعاةُ حرب ولكن ان قرعت طبولها فنحنُ لها— حزام بن حثلين (@hzam_Abdullah) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
-#اجتماع_قبائل_يام #اجتماع_قبايل_يام #فهد_بن_فلاح_بن_حثلين #يام_العريقه #تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/PkyLgZNtkz
عاجل .. #اجتماع_قبايل_يام الان 🔴🔴— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
استمرار توافد قبائل يام على الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين في حفل الشيخ طالب بن شريم pic.twitter.com/SMGpE6zS7E
التعليقات
اولا مهما طال الزمن فمرد القبائل الى اوطانها مهما بعدت المسافات
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لا حول ولا قوة إلا بالله .
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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عجبي ساعة يقولون دعها فانها نتنة وساعة يقولون يلبية
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وسبعة انعام في يام ونعم الرجال ونعم الخوه شهادة حق انهم اهل فزعه ونخوه وشهامه.
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اتمنى من قبيلة الحباب قحطان الكرام اللي في قطر اصدار بيان مماثل لمثل بيان قبيلة ال مره يام وبني هاجر قحطان ضد حكومة قطر الارهابيه
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اخترتم الجنسية السعودية وسحبت منكم القطرية ولايمكن ان يكون هناك جنسيتين لشخص واحد فاتركوا الهياط ولاتكونوا لعبة بيد السياسة والسياسيين فتخسروا كل شئي
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اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن ...
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اييه لو تجمعنا انا وقبيلتي يكفينا حوض هايلوكس بس حنا ذو بأس شديد
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نعم لا تجعلوا القبائل تحل المشاكل السياسيه فالتهور طابع و الحكمه للسياسي
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الله يستر من القادم صارت المسائل قبيلة انتم داخل دولة والملك هو صاحب الرؤية في التعامل مع هذه القضايا .
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الله يستر بيان شديد اللهجه هه
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نبي فعل وين قبايل غطر ليه ساكتين على ذا الوضع جنسياتهم تنسحب وتعطى للاتراك والايرانيين
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استغفر الله العظيم
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