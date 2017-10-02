متهم بـ3 قضايا خطف .. الإطاحة بـ”العقل المدبر” في جريمة خطف رجل الأعمال السعودي «آل سند» بمصر !

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صحيفة المرصد : نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بمصر في القبض على العقل المدبر، لواقعة خطف رجل الأعمال السعودي حسن آل سند، وطلب فدية قدرها 5 ملايين جنيه، من ذويه.

وبحسب مصادر صحيفة “المدينة” بمديرية أمن الاسماعيلية فإن المتهم الذي تم ضبطه، هو العقل المدبر للواقعة، ويدعى سيف الدين أحمد عبدالحميد، لافتا إلى أن كمينا تم نصبه قرب منزله، منذ وقوع الحادث، تمكن من ضبطه، بعد عودته إلى منزل أسرته، بمنطقة الجزيرة في القنطرة غرب، بالإسماعيلية.

وأكدت المصادر على أن المتهم له سوابق جنائية حيث إتهامه في 3 قضايا خطف، بخلاف قضية السند، وبالتحقيق معه اعترف بالمشاركة في الواقعة.