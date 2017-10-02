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الرئيسية / متهم بـ3 قضايا خطف .. الإطاحة بـ”العقل المدبر” في جريمة خطف رجل الأعمال السعودي «آل سند» بمصر !

متهم بـ3 قضايا خطف .. الإطاحة بـ”العقل المدبر” في جريمة خطف رجل الأعمال السعودي «آل سند» بمصر !

متهم بـ3 قضايا خطف .. الإطاحة بـ”العقل المدبر” في جريمة خطف رجل الأعمال السعودي «آل سند» بمصر !
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المرصد 8 1٬424 1 ساعة

صحيفة المرصد : نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بمصر في القبض على العقل المدبر، لواقعة خطف رجل الأعمال السعودي حسن آل سند، وطلب فدية قدرها 5 ملايين جنيه، من ذويه.

وبحسب مصادر صحيفة “المدينة” بمديرية أمن الاسماعيلية فإن المتهم الذي تم ضبطه، هو العقل المدبر للواقعة، ويدعى سيف الدين أحمد عبدالحميد، لافتا إلى أن كمينا تم نصبه قرب منزله، منذ وقوع الحادث، تمكن من ضبطه، بعد عودته إلى منزل أسرته، بمنطقة الجزيرة في القنطرة غرب، بالإسماعيلية.

وأكدت المصادر على أن المتهم له سوابق جنائية حيث إتهامه في 3 قضايا خطف، بخلاف قضية السند، وبالتحقيق معه اعترف بالمشاركة في الواقعة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - لقمان الحكيم
2017-10-02 07:48:28
الحين يشوفله محامي عؤر على قولتهم ويطلعه بحجة خطأ في اجراءات الضبط هذا لو ماجابو واحد غلبان لاولد ولاتلد وبلو ريقه بكم باكو وشال القضيه وبالنظام والاعتراف سيد الادله
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7 -
2017-10-02 07:41:50
المفروض يعطى جائزة نوبل
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6 - وطني الحبيب
2017-10-02 07:40:00
باب الحاره 😁
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5 - سليمان
2017-10-02 07:22:32
مسلسل ليالي الحلمية الجزء السابع عشر طيب متى الحلقة الاخيرة
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4 - تركي
2017-10-02 07:20:50
يا ذا الليل الطويل خلاص الفلوس وأخذوا ووزعوها وانتهى الموضوع صح النوم
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3 - سعد
2017-10-02 07:20:24
الحبل الاملح يالسيسي
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2 - اكثروا من قول الباقيات الصالحات وغراس الجنه
2017-10-02 07:10:43
اكثروا من قول : سبحان الله ،، والحمد الله ،، ولا اله الا الله ،، والله اكبر
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1 -
2017-10-02 07:08:44
وبعدين وش بيصير?
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