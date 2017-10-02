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قينان الغامدي: لماذا لا تلجأ الأحوال المدنية لإجراء تحليل الـD.N.A وتنهي موضوع جنسيتي؟!

قينان الغامدي: لماذا لا تلجأ الأحوال المدنية لإجراء تحليل الـD.N.A وتنهي موضوع جنسيتي؟!
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المرصد 78 3٬886 2 ساعتين

صحيفة المرصد: شدد الكاتب الصحفي قينان الغامدي، على ضرورة اللجوء لتحليل الـ D.N.A  كأول خطوة في إثبات بنوة الابن لأبيه أو نفيه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمارس على مستوى العالم، مستنكرًا في الوقت ذاته اعتماد الأحوال المدنية على مجموعة وثائق ورقية يمكن تزويره وتعتبر D.N.A   آخر إجراء لإثبات النسب- حسب قوله.

تحليل الـ D.N.A وإثبات بنوة الابن لأبيه

وفي مقال حمل عنوان ” الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا” على صحيفة “الوطن”، استشهد الغامدي بما دار بأحد البرامج قائلا: “كرر المذيع اللامع علي العلياني مساء الأربعاء الماضي في برنامجه المتألق «معالي المواطن»، سؤاله ثلاث مرات أو أكثر على المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر: لماذا لا تجعلون الـ D.N.A أول خطوة في إثبات بنوة الابن لأبيه!؟ وكرر المتحدث الرسمي أن هذا الإجراء هو آخر شيء، وقال: لدينا إجراءات لا يمكن تجاوزها، ومع أن العلياني أصر على البحث عن السبب، إلا أن المتحدث الرسمي أصر على أن هناك إجراءات لا بد منها أولا، وآخر شيء يتم اللجوء إليه هو: تحليل الـD.N.A!”.

عقلية لا تقبل التغيير ولا التطوير

وأوضح الغامدي أن المتحدث الرسمي يتحدث عن نظام متبع، لكنه أيضا يتحدث عن عقلية، وهذه العقلية لا تقبل التغيير ولا التطوير، وإلا فكيف يكون تحليل الـD.N.A آخر إجراء لإثبات البنوة، أليس هذا أمرا يثير العجب!؟. مضيفا: الـD.N.A تصدر في ضوء نتيجته أحكام شرعية وقانونية في إثبات النسب أو نفيه على مستوى العالم، فكيف تجعله الأحوال المدنية آخر إجراء!، ثم ما هي الإجراءات المنطقية السابقة له!؟.

الأحوال المدنية ولإجراء تحليل الـD.N.A

وقال الكاتب الصحفي: إنها مجموعة وثائق ورقية بأختامها بعضها أو كلها يمكن تزويره، وإثبات صحتها أو تزويرها يتطلب وقتا طويلا وجهدا، وأهم من ذلك أنه يسبب ضياعا وحرمانا لمستحقي الجنسية، أو إشغالا وتضييع وقت لإدارات الأحوال المدنية!. وتساءل: لك أن تتخيل أنه ليس لدي أي وثيقة سوى اعتراف والدي بي، أو ادعاء أمي أنني ابن فلان، فلماذا لا توجهني الأحوال المدنية لإجراء تحليل الـD.N.A، وتنهي موضوع جنسيتي في ضوئها!؟ أسأل لأنني فعلا فوجئت بإجابة متحدث الأحوال المدنية وهو يقول بثقة: هناك إجراءات لابد منها قبل هذا التحليل!.

حراس الروتين القديم

وتابع: الموظفون كما يبدو لا يريدون أي نظام يختصر العمل ويلغي تسلطهم وأهميتهم، ولذلك يقاومون أي جديد بضراوة واستبسال، لأن أي نظام كنظام التحليل هذا سيلغي أكثر من تسعين بالمئة من أوراقهم وملفاتهم، وأهم من ذلك أنه سيلغي أهميتهم وتسلطهم، والمرمطة التي يمارسونها: راجعنا بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد سنة!، لماذا!؟ لا أحد يدري، وليس على المراجع المحتاج سوى الامتثال، كما ليس من حقه أن يناقش أو يسأل، وإلا طالت مواعيده إلى سنوات وعقود!، أهمية وغرور وخوف حراس الروتين القديم المتهالك لن تتنازل ببساطة إلى بساطة العلم الحديث!، ولن تقبل ببساطة أن تلغى أوراقها وملفاتها بمجرد تحليل في ساعة أو ساعتين!.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

وزاد بقوله: ولهذا فالأمر التطويري في أي جهة، يجب أن يتخذ من الجهة العليا، وهي هنا وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ودون أن يستشير حراس الروتين وعشاق الورق!، فهم لن يقبلوا بسهولة أي تطوير يلغي أهميتهم، ويجعل صاحب الحاجة ينال حقه دون أن يقف على أبواب مكاتبهم، وربما يترجى ويتوسل ويتوسط!.

واختتم مقاله: “الحرس القديم لن يقبل أي تطوير علمي حديث، ولكنه يذعن مرغما كارها حين يصدر قرار التطوير من صاحب الصلاحية، دون العودة إليهم أو استشارتهم، إنهم إذا فوجئوا بقرار تطويري نخوا!. ولله الأمر من قبل ومن بعد!”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

78 - ابوفيصل
2017-10-02 11:03:40
اقول الكاتب كلامه صحيح مائة بالمائه اخي الروتين القديم لازال في الاحوال المدنيه ووزاره النقل وكأنك تشحذ منهم شي واستعلاء عليك ونفخ عندسؤال الموظف وروح صورودورصوربطاقه وممنوع التصوير ولااحترام للسن
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77 - الحياة حلوة.
2017-10-02 11:03:27
تعليق مخالف
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76 - الشعب
2017-10-02 10:59:43
تعليق مخالف
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75 - الفارس
2017-10-02 10:58:21
قنينان انا معك بشرط ****
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74 - مواطن
2017-10-02 10:53:01
لو ما كان استفزازي كان الوزير ما رد عليه..لكن الرجل ذا تجاوز حده ولازم ينتبه له قبل ما يجي طامه لانه فيه شي مه طبيعي ويبي ينتقم من الجميع
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73 - مواطن
2017-10-02 10:50:50
صراحة ما ندري بهذه الطريقة جالس يصفي حساباته مع من.لكن ماسلم من شره احد..لا وزير ولا معلم ولابيت ..هاوي مشاكل بقوة ..صراحة المواطنين يكتبوا عريضه لمنعه اوذانا فمتنا ونفسياتنا ..ولو ما كان استفزازي
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72 - نجاخان
2017-10-02 10:48:56
شاقووول والله دكان فول وتميس يخب عليك ياقينان اذيت المسلمين حتى في انسابهم واعراضهم الضاهر دمرتك الشيشه اللي يقولها معالي الوزير
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71 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 10:46:57
المسئولين هم أعلم بمايصلح للبلد ولعامة الناس وكبك من هذا الهرج ياقينان الغامدي حتى أسمك مو حلو ..
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70 - ابو شدا
2017-10-02 10:46:24
انا ضد بعض أفكار قينان إلا أن الحق يقال ناس ضاعت أعمارهم دون الوصول إلى إثبات نسبهم. وعند تدخل مسؤول ما تجد الأحوال المدنيه اليوم الثاني تنفذ مالم يتحقق في.لذا كلام قينان 100%
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69 - خليل
2017-10-02 10:45:13
قينان اصبح له ضرر على افكار الناس..ومتمرد والمفروض من يوم قال داعشي في كل بيت يتم الانتباه لوضعه..كفايه تجريح ياقينان
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68 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 10:44:32
ياقنان الغامدي تعوذ من إبليس وكبك من هذي الأفكار وخلي الناس في حالهم ، كافيهم ماهم فيه والله ستير يحب الستر على عباده .
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67 - صبحي
2017-10-02 10:43:48
صح لسانك ياالغامدي نتمنى تعيينك في احد وزارات الدولة مثلك قيمة فذة.
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66 - منصور
2017-10-02 10:43:08
اليومين ذي راح تجيب خبر ايقافه عن الكتابة..لانه صار يؤذي المواطن صراحة
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65 - عــــــهــــــــــود
2017-10-02 10:42:57
والله أنك ***ياقنان الغامدي تبغى تتهم الناس بالباطل وتنفي صلة الأبناء بأباءهم ، حتى لو كلامك صحيح الله ستر يحب الستر على عبادهم .
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64 - عبدالله حمد
2017-10-02 10:40:54
ولماذا يا اخ قينان ينادون الناس بأسماء أمهاتهم يوم القيامه ؟ عفواً نسيت انك ليبرالي واهم شي كل دول العالم فعلت كذا وكذا ، كل مواضيعك ماتبحث من وراها الا زيادة الشهره وإثارت الراي العام
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63 - خالد
2017-10-02 10:40:40
يا جماعة سوا هشتاق يوقف الادمي ذا..صار وضعه فيه شي صدع رؤوسنا..كل ما خلصنا من شي فتح شي..ارحمونا منه تكفون..
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62 - زائر
2017-10-02 10:34:29
مجرد وسواس وشك وبلبله عليه ان يراجع احد العيادات وسوف يكون قيمة العلاج على نفقتي الخاصه ولو ان تكاليف العلاج غالية ولكن كله في سبيل صحته يهون !!
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61 -
2017-10-02 10:32:59
وش يبي ها**** مره محلل اجتماعي ومره سياسي ومره تعليمي
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60 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 10:30:08
اذا شفتة بشنباات اتنكد ،،،،،، واذا شفتة بدون شنب اتقزززز !!! مادري ليش .
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59 - محمد
2017-10-02 10:27:46
طلقت زوجتي بعد اكتشافي اني عقيم ورغم اصرارها على العلاج بالخزعة لاستخراج حيوان منوي الا اني رفضت لنفس السبب الل يمنعنا من اعتماد DNA. ببساطة هذه العينات قد تختلط وتتغير عمدا او بخطأ بشري.
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58 - منصور
2017-10-02 10:21:57
تراك تتورط ياهوه الصراحة عليك افكارلويعملونD.N.A****
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57 - إن شاء الله ***
2017-10-02 10:19:02
أضمم صوتي لصاحب التحليق 51. أوقفوا هذا الكاتب ا*****. أهم شيء يفارقنا ما نبغى نشوفه
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56 - منصور
2017-10-02 10:18:17
ياقينان ايش دخلD.N.Aبالجنسية الصراحة ابوحنيفة يمدرجله
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55 - الحقباني
2017-10-02 10:16:56
علم تحيه الكلام الجميل (هل تذكر السعودي الذي أضاف معه أولاد يمني علشان مرهم يبع بلده يجب أن نفعل (قينان الغامدي، على ضرورة اللجوء لتحليل الـ D.N.A  كأول خطوة في إثبات بنوة الابن يجيب أن يكون )
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54 - ابو صالح - الرياض
2017-10-02 10:15:58
كلمة حق : قينان الغامدي اصاب الحقيقه
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53 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 10:15:24
تعليق مخالف
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52 -
2017-10-02 10:12:16
كلامك ي اخ قيننان الغامدي عين الصواب ..
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51 - الحربي
2017-10-02 10:12:01
أوقفوه عن الكاتبه هذا الكاتب!!!! فينان الغامدي ازعجنا بشكل يومي ؟؟؟؟ وأزعج العالم فكرنا منه جزاكم الله خير
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50 - krk
2017-10-02 10:10:13
جهاز ال d n a تجيه جلطة
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49 - جميع مقالات قنان الغامدي عقيمة لم تطرح حل ولو لفقرة واحدة لجميع ما تداول
2017-10-02 10:09:57
رسَّخ جل مقالاته في التشكيك والتهميش والنقد الهدام // ولم يتطرق الى حلول ولو لمرة واحدة // فقط مقالات تخط معارك وتصدر تعليمات// يدرك المتابع أن سيمة جميع مايكتب هذا المخلوق نابع من فراغ لا يرقى لشئ//
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48 - واحد نفر
2017-10-02 10:08:51
تعليق 1+2+3 هههههههه هدو اللعب ترا الشغله مكشوفه وقديمه والكل كاشفكم يامساكين
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( عدد التعليقات 29,213 )
47 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:07:36
كل مايعزز توجهات حكومتنا الاصلاحية الأخيرة يجب الأخذ به ورفدها برجال هم دون الحكومة سيوف قاطعة وعلى رأس هؤلاء الأستاذ قينان الغامدي.يجب أن يكون هذا الرجل قوي بقوة حكومته معه يضرب بها هامات الأخونج.
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46 - أبو سحاااب
2017-10-02 10:06:23
الجهل والعجز أحيانا والبعض لا يحب مراجعة الدوائر الحكومية فيترك أبناءه دون إثبات ودون خدمات كالتعليم رغم أنه سعودي وهؤلاء يحتاجون إلى شهادات من المجاورين والحارة أو القريه ومعرف القرية والشيخ ثم التحل
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45 - العويد
2017-10-02 10:05:18
كلامك هالمرة صح 👏
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44 - سعد العتيبي
2017-10-02 10:02:48
كلام الكاتب قينان الغامدي سليم 100%
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43 - أبو سحاااب
2017-10-02 10:02:45
التحليل قد يخرج البعض من العروبة . الأحوال لا تنظر هل ينتمي أو ما ينتمي تنظر إلى السلوك أولا من الأصل للفرع ثم بالإمكان تجنيس من يرجى نفعه للوطن بدون تحليل كالأطباء والعلماء للاستفادة منهم وقد جرى ساب
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42 - تعليق 24
2017-10-02 10:01:54
الله يهديك انت تفكر قينان يتكلم من راسه . هذي أمور يتم تسريبها في الاعلام عن طريق بعض الكتاب مثل قينان ، حتى يعرفون رد الناس عليها.******
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41 - عارفكم
2017-10-02 10:01:33
شوفو الخنبقه طلعت***
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( عدد التعليقات 29,213 )
40 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:01:02
يجب أن يكون جميع وزرائنا بنفس فكر واخلاص هذا الرجل العظيم خصوصآ مع توجهات حكومتنا الاصلاحية الجديدة الأخيرة.اليوم بلادنا في أمس الحاجة لخدمات مثل هؤلاء الرجال بعيدآ عن دعاة الشر الخونة أصحاب السجون.
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39 -
2017-10-02 09:57:42
قينان يا قينان يا احلى الاصدقاء في الغابة الخضراء قينان يا قينان
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( عدد التعليقات 16,028 )
38 - بيتر
2017-10-02 09:57:07
اتوقع الله يكرمك ويكرم السامعين يحللون***** تبى نعتمد على تحليل لكن لابد من اعتباره داعم في القضيه
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37 - ابو عبدالله القحطاني
2017-10-02 09:55:03
اتفق مع الاستاذ القدير قينان الغامدي 👍
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36 - sar-al-sa
2017-10-02 09:54:46
عصرنا هذا اصبح فيه يزور كل شيء والدم اساس التحليل يمكن الحصول عليه من مدعي بالرشوه او التواطوء ويصبح التحليل سليم كما يراد له الا في حاله توفر الثقه والوطنيه والضمير فيمكن الاطمئنان الى حد ما
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( عدد التعليقات 29,213 )
35 - قلم الحقيقه
2017-10-02 09:53:52
لايجب أن يترك مثل هؤلاء الرجال دون أن تكون لهم هامة مرتفعة في احدى وزارات حكومتنا الرشيدة بعد أن عرف عنه اخلاصه الشديد لها ووقوفه بجانبها ضد قطعان الأوباش الأخونجية ودعاتهم الذين في السجون.يجب مكافئته
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( عدد التعليقات 11,506 )
34 - العنيد
2017-10-02 09:52:16
قلم الحقد ... قينان ...لبراليين انقلعوا في بحر الظلمات ليوم الدين جانا فصل الخريف ههههههه
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33 -
2017-10-02 09:50:28
اللهم انصر جنودنا البواسل على الحوثيين مطايا الفرس واذنابهم الذين لايريدون الخير لهذا البلد الكريم واهله
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32 -
2017-10-02 09:50:16
والله انك بطل يا ابن العرب العاربه وماحوت من قبائل كثر ببلاد العرب عامه ولاتهون القبايل عامه من عدنان وماحوت من قبائل ومن كل القبايل عامه بارك الله فيك أمانة الكلمه
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31 - واحد نفر
2017-10-02 09:50:02
صحفي وكاتب حر وإن كنت لااتفق معه في كل مايطرحه لكنه يضل الابرز والاقوى. اما انتم ياخفافيش الظلام يامن تهرفوا بما لا تعرفوا فأنصحكم بستر انفسكم
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30 - ام خالد
2017-10-02 09:49:45
مدري هذاالانسان من قاله إنه كاتب انسان مريض مريض هو بس الي يفهم هو وسعاد الشمري مااحدطلب رائيك.ماشهره الا MBC هو والشيخ الغامدي
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29 - مناحي
2017-10-02 09:49:14
في عرف نسمع عنه ان من يذهب لساحر ليعقد له سحر يسأله عن اسم امه وليس اباه من باب التشكيك ورمي الزنا وشياطين الانس*****
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28 -
2017-10-02 09:48:03
اشغلت وسائل الاعلام بتكنلوجيا الغرب لاكثّر الله من امثالك
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27 - وطني الحبيب .
2017-10-02 09:47:51
لله درك ياقينان .. ولا فض فوك .. صراحة والله يشهد اني لا تربطني به معرفه .. اني ارفع له القبعة واعتبره قلم الحق في زمن ضاعت فيه الحقوق ..
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( عدد التعليقات 29,213 )
26 - قلم الحقيقه
2017-10-02 09:46:59
اليوم نشاهدهم الأخونجية يهاجمون الرجل لأن صوت صليل سيفه القوي في وجوههم يكاد يجز لهم رقابهم . رجل لايمكن أن يتكرر على المسنوى الاعلامي الذي يخدم قضية وطنه ويقف بجانب حكومته ضد المد الأخونجي الارهابي.
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25 - عادل الوحش
2017-10-02 09:44:58
كلامك عين العقل ياقينان من جد المفروض يكون اول اجراء يتبع وليس اخرها في الصميم ياقينان والعلياني واتمنى تغيير الاجراء لجعل الدي ان ايه اول اجراء في مثل هذه الحالات التي يتطلب البت فيها السرعه والدقه
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24 - زاير
2017-10-02 09:44:19
أشغلت خلق الله الله يشغلك في نفسك ياابو فهد طلبتك فكنا من هل الآدمي وريحناء من خشته تقول ****
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23 -
2017-10-02 09:43:36
هذا فكر غربي بحت ولم ياتي لامن الكتاب ولا من السنّة الذي لاتطيق ان تسمعها
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22 - قلم الحقيقه
2017-10-02 09:43:14
الغامدي رعاه الله من أقوى السيوف المشهورة في وجه الأخونجية بكل تشكيلاتهم الأخوان على الدواعش على السروريين هؤلاء الخونة المارقين الذين ضربو لهم أوتادآ ملعونة فوق أرض بلادنا قبل أن تقتلعها لهم الحكومة.
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21 - واحد نفر
2017-10-02 09:41:08
هههههههههه مساكين وايش تحس فيه يوم انك تستغل الثغره وتكيل لنفسك الايكات يامساكين هذا مستوى تفكيركم المتدني
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20 -
2017-10-02 09:40:46
تعليق مخالف
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19 - الموظف
2017-10-02 09:40:25
صحيح اوناس ضاعة ورثهم وضاعة اعمارهم دون دراسة وناس ضاعة عوائلها
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18 - عامرعمر
2017-10-02 09:38:55
الانسان اللي ما يحمل قضية عادلة في حياته ويتبناها ويدافع عنها. سيثير ويتشدق بأي قضية تلوح في الأفق. سئمنا ياأخ قينان من هذه المهاترات في كل شاردة وواردة. ومن التشكيك في كل ماهوثابت وطبيعي.
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17 - وسع صدرك
2017-10-02 09:38:39
اول مرة يقول شي معقول ومطلوب.. بدل مانقعد شهور وسنين ... وجب شهود ... وكمل الاوراق... واحلف يمين... والمدير رفض والمدير يطلب... ليس مانعمل بنظام DNA... ونرتاح وتخلص المعاملة في ايام ؟؟
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( عدد التعليقات 29,213 )
16 - قلم الحقيقه
2017-10-02 09:38:22
نتمنى من حكومتنا السعودية أن ترشحه وتمنحه وزارة حكومية يصبح فيها الغامدي وزيرآ عليها فهو كفؤ لهذا المنصب وسينجح فيه نجاحآ باهرآ لم يسبقه اليه أحد.فالرجل من أشد المخلصين لوطنه القريبين منمتطلبات شعبه .
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15 - لقمان الحكيم
2017-10-02 09:38:17
يابن الحلال اركد كل يوم وانت تنتقد هذا وتلغي مجهود ذاك وراك انت ماتقضب ارضك الاحوال تبا تقلك ان الdna اخر الحلول من باب تجنب مالا يحمد عقباه من كشف المستور لاقدر الله فالاوراق والشهود والاثباتات افضل
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14 - واحد نفر
2017-10-02 09:37:44
بعض التعليقات تقول لصاحبها ليته سكت . يارجل استر نفسك استر العوره الخارجه من فمك! انت تهذي بما لاتفقه بعض المعلقين مندسين خلف اسماء مستعاره ومن تعليقاتهم على المقالات تعرف مستوى تفكيرهم المشلول .عيب!!
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( عدد التعليقات 29,213 )
13 - قلم الحقيقه
2017-10-02 09:34:25
قينان من ابرز الاعلاميين السعوديين وصوت قوي ومجاهر بقوة الحديد في كل مايخدم وطنه ومجتمعه.يذهب بعيدآ لاتوقفه حدود ولا تحد من عزومه مصاعب وعراقيل في سبيل أن يصل صوته صوت الحق المبين والراأي السديد.
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12 - سابق
2017-10-02 09:34:14
واحذر لسانك ليا طال الجدال :::لايستفزز ويعميك الغضب وتقوم ترميها بها وقت انفعال؛:::وتجيك في الدقن والا في الشنب ولكن من حسن الحظ لادقن ولا شنب انه *****
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11 -
2017-10-02 09:33:52
فاهم في كل شي والله بس مطلبه أن يظهر إعلاميا والله لو وضعوه في إدارة مدرسه أن يضيعها شكله فاضي ويدور وضيفه يترزق الله ننها
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10 - ابو معاذ تبوك
2017-10-02 09:33:19
المسؤول اللي يعقد الناس الا يعرف بأنه بعد التقاعد أو أحد أبنائه ممكن ياكلها من نفس النظام الذي وضعه ؟ الا يعرف بأنه مصيره التقاعد؟
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9 - ربما حان الوقت ****العوده لعمله وترك التدخل في شؤون الوطن
2017-10-02 09:31:09
أصبح الوضع أكثر من ثقيل من جميع النواحي ولانعلم متى ينتهي هذا الحال
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8 - شايم
2017-10-02 09:29:55
الضاهر انك صرت ترقل يبي لك شدة
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7 - مواعيد الاحوال
2017-10-02 09:29:28
الاحوال المدنية جزء من وزارة الداخلية ، والتي لاتلجاء عادة الي البصمة الوراثية ، الافي حالات الارهاب ، وان استخدمت الداخلية البصمة الوراثية بدل بصمة اليد نوع من التطوير.
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6 - .....
2017-10-02 09:29:25
تعليق مخالف
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5 - شاي عنابي
2017-10-02 09:29:21
صحفي ****يبحث عن الشهره
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( عدد التعليقات 11,506 )
4 - العنيد
2017-10-02 09:28:33
الله يكفينا شر قينان وشكاله ....
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( عدد التعليقات 11,506 )
3 - العنيد
2017-10-02 09:27:27
قينان إنت وأمثالك ماذا قدمتم للمجتمع غير الثرثرة !!!!!؟ ووقت الجد لانراكم .....
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2 - من يتحدث بكل شيء فهو لا شيء
2017-10-02 09:27:17
من يدعي معرفته بكل شاردة وواردة إحذر منه. الاحوال المدنية تعلم تماما ما تقوم به فل علياني ولا قنان يملكان خبرة تفوق وزارة الداخلية والوزارة تعلم يقينا بانظمتها لذلك التدخل في امور كهذه يعتبر غير مقبول
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1 - الفارس
2017-10-02 09:26:42
فينان انت عامل زحمة بالصحراء تراء الركادة زينه أصبحت ياقينان من الناس المكروهين. فلا تحاول إثبات وجودك في مواضيع تافهه
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آخر تعليق
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

قـال لهـا لا بـل السـعـادة أنـثـى ... فقالت له ربمـا ولـك الحـب ذكـرا...
بواسطة : ابوفيصل

اقول الكاتب كلامه صحيح مائة بالمائه اخي الروتين القديم لازال في الاحوال المدنيه...
بواسطة : بيتر

مشاكس مالك علينا نحن الذكور اجحفت بحقنا...
بواسطة : الحياة حلوة.

تعليق مخالف...
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