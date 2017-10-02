قينان الغامدي: لماذا لا تلجأ الأحوال المدنية لإجراء تحليل الـD.N.A وتنهي موضوع جنسيتي؟!
صحيفة المرصد: شدد الكاتب الصحفي قينان الغامدي، على ضرورة اللجوء لتحليل الـ D.N.A كأول خطوة في إثبات بنوة الابن لأبيه أو نفيه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمارس على مستوى العالم، مستنكرًا في الوقت ذاته اعتماد الأحوال المدنية على مجموعة وثائق ورقية يمكن تزويره وتعتبر D.N.A آخر إجراء لإثبات النسب- حسب قوله.
تحليل الـ D.N.A وإثبات بنوة الابن لأبيه
وفي مقال حمل عنوان ” الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا” على صحيفة “الوطن”، استشهد الغامدي بما دار بأحد البرامج قائلا: “كرر المذيع اللامع علي العلياني مساء الأربعاء الماضي في برنامجه المتألق «معالي المواطن»، سؤاله ثلاث مرات أو أكثر على المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر: لماذا لا تجعلون الـ D.N.A أول خطوة في إثبات بنوة الابن لأبيه!؟ وكرر المتحدث الرسمي أن هذا الإجراء هو آخر شيء، وقال: لدينا إجراءات لا يمكن تجاوزها، ومع أن العلياني أصر على البحث عن السبب، إلا أن المتحدث الرسمي أصر على أن هناك إجراءات لا بد منها أولا، وآخر شيء يتم اللجوء إليه هو: تحليل الـD.N.A!”.
عقلية لا تقبل التغيير ولا التطوير
وأوضح الغامدي أن المتحدث الرسمي يتحدث عن نظام متبع، لكنه أيضا يتحدث عن عقلية، وهذه العقلية لا تقبل التغيير ولا التطوير، وإلا فكيف يكون تحليل الـD.N.A آخر إجراء لإثبات البنوة، أليس هذا أمرا يثير العجب!؟. مضيفا: الـD.N.A تصدر في ضوء نتيجته أحكام شرعية وقانونية في إثبات النسب أو نفيه على مستوى العالم، فكيف تجعله الأحوال المدنية آخر إجراء!، ثم ما هي الإجراءات المنطقية السابقة له!؟.
الأحوال المدنية ولإجراء تحليل الـD.N.A
وقال الكاتب الصحفي: إنها مجموعة وثائق ورقية بأختامها بعضها أو كلها يمكن تزويره، وإثبات صحتها أو تزويرها يتطلب وقتا طويلا وجهدا، وأهم من ذلك أنه يسبب ضياعا وحرمانا لمستحقي الجنسية، أو إشغالا وتضييع وقت لإدارات الأحوال المدنية!. وتساءل: لك أن تتخيل أنه ليس لدي أي وثيقة سوى اعتراف والدي بي، أو ادعاء أمي أنني ابن فلان، فلماذا لا توجهني الأحوال المدنية لإجراء تحليل الـD.N.A، وتنهي موضوع جنسيتي في ضوئها!؟ أسأل لأنني فعلا فوجئت بإجابة متحدث الأحوال المدنية وهو يقول بثقة: هناك إجراءات لابد منها قبل هذا التحليل!.
حراس الروتين القديم
وتابع: الموظفون كما يبدو لا يريدون أي نظام يختصر العمل ويلغي تسلطهم وأهميتهم، ولذلك يقاومون أي جديد بضراوة واستبسال، لأن أي نظام كنظام التحليل هذا سيلغي أكثر من تسعين بالمئة من أوراقهم وملفاتهم، وأهم من ذلك أنه سيلغي أهميتهم وتسلطهم، والمرمطة التي يمارسونها: راجعنا بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد سنة!، لماذا!؟ لا أحد يدري، وليس على المراجع المحتاج سوى الامتثال، كما ليس من حقه أن يناقش أو يسأل، وإلا طالت مواعيده إلى سنوات وعقود!، أهمية وغرور وخوف حراس الروتين القديم المتهالك لن تتنازل ببساطة إلى بساطة العلم الحديث!، ولن تقبل ببساطة أن تلغى أوراقها وملفاتها بمجرد تحليل في ساعة أو ساعتين!.
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود
وزاد بقوله: ولهذا فالأمر التطويري في أي جهة، يجب أن يتخذ من الجهة العليا، وهي هنا وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ودون أن يستشير حراس الروتين وعشاق الورق!، فهم لن يقبلوا بسهولة أي تطوير يلغي أهميتهم، ويجعل صاحب الحاجة ينال حقه دون أن يقف على أبواب مكاتبهم، وربما يترجى ويتوسل ويتوسط!.
واختتم مقاله: “الحرس القديم لن يقبل أي تطوير علمي حديث، ولكنه يذعن مرغما كارها حين يصدر قرار التطوير من صاحب الصلاحية، دون العودة إليهم أو استشارتهم، إنهم إذا فوجئوا بقرار تطويري نخوا!. ولله الأمر من قبل ومن بعد!”.
التعليقات
اقول الكاتب كلامه صحيح مائة بالمائه اخي الروتين القديم لازال في الاحوال المدنيه ووزاره النقل وكأنك تشحذ منهم شي واستعلاء عليك ونفخ عندسؤال الموظف وروح صورودورصوربطاقه وممنوع التصوير ولااحترام للسن
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قنينان انا معك بشرط ****
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لو ما كان استفزازي كان الوزير ما رد عليه..لكن الرجل ذا تجاوز حده ولازم ينتبه له قبل ما يجي طامه لانه فيه شي مه طبيعي ويبي ينتقم من الجميع
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صراحة ما ندري بهذه الطريقة جالس يصفي حساباته مع من.لكن ماسلم من شره احد..لا وزير ولا معلم ولابيت ..هاوي مشاكل بقوة ..صراحة المواطنين يكتبوا عريضه لمنعه اوذانا فمتنا ونفسياتنا ..ولو ما كان استفزازي
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شاقووول والله دكان فول وتميس يخب عليك ياقينان اذيت المسلمين حتى في انسابهم واعراضهم الضاهر دمرتك الشيشه اللي يقولها معالي الوزير
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المسئولين هم أعلم بمايصلح للبلد ولعامة الناس وكبك من هذا الهرج ياقينان الغامدي حتى أسمك مو حلو ..
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انا ضد بعض أفكار قينان إلا أن الحق يقال ناس ضاعت أعمارهم دون الوصول إلى إثبات نسبهم. وعند تدخل مسؤول ما تجد الأحوال المدنيه اليوم الثاني تنفذ مالم يتحقق في.لذا كلام قينان 100%
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قينان اصبح له ضرر على افكار الناس..ومتمرد والمفروض من يوم قال داعشي في كل بيت يتم الانتباه لوضعه..كفايه تجريح ياقينان
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ياقنان الغامدي تعوذ من إبليس وكبك من هذي الأفكار وخلي الناس في حالهم ، كافيهم ماهم فيه والله ستير يحب الستر على عباده .
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صح لسانك ياالغامدي نتمنى تعيينك في احد وزارات الدولة مثلك قيمة فذة.
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اليومين ذي راح تجيب خبر ايقافه عن الكتابة..لانه صار يؤذي المواطن صراحة
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والله أنك ***ياقنان الغامدي تبغى تتهم الناس بالباطل وتنفي صلة الأبناء بأباءهم ، حتى لو كلامك صحيح الله ستر يحب الستر على عبادهم .
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ولماذا يا اخ قينان ينادون الناس بأسماء أمهاتهم يوم القيامه ؟ عفواً نسيت انك ليبرالي واهم شي كل دول العالم فعلت كذا وكذا ، كل مواضيعك ماتبحث من وراها الا زيادة الشهره وإثارت الراي العام
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يا جماعة سوا هشتاق يوقف الادمي ذا..صار وضعه فيه شي صدع رؤوسنا..كل ما خلصنا من شي فتح شي..ارحمونا منه تكفون..
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مجرد وسواس وشك وبلبله عليه ان يراجع احد العيادات وسوف يكون قيمة العلاج على نفقتي الخاصه ولو ان تكاليف العلاج غالية ولكن كله في سبيل صحته يهون !!
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وش يبي ها**** مره محلل اجتماعي ومره سياسي ومره تعليمي
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اذا شفتة بشنباات اتنكد ،،،،،، واذا شفتة بدون شنب اتقزززز !!! مادري ليش .
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طلقت زوجتي بعد اكتشافي اني عقيم ورغم اصرارها على العلاج بالخزعة لاستخراج حيوان منوي الا اني رفضت لنفس السبب الل يمنعنا من اعتماد DNA. ببساطة هذه العينات قد تختلط وتتغير عمدا او بخطأ بشري.
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تراك تتورط ياهوه الصراحة عليك افكارلويعملونD.N.A****
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أضمم صوتي لصاحب التحليق 51. أوقفوا هذا الكاتب ا*****. أهم شيء يفارقنا ما نبغى نشوفه
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ياقينان ايش دخلD.N.Aبالجنسية الصراحة ابوحنيفة يمدرجله
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علم تحيه الكلام الجميل (هل تذكر السعودي الذي أضاف معه أولاد يمني علشان مرهم يبع بلده يجب أن نفعل (قينان الغامدي، على ضرورة اللجوء لتحليل الـ D.N.A كأول خطوة في إثبات بنوة الابن يجيب أن يكون )
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كلمة حق : قينان الغامدي اصاب الحقيقه
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كلامك ي اخ قيننان الغامدي عين الصواب ..
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أوقفوه عن الكاتبه هذا الكاتب!!!! فينان الغامدي ازعجنا بشكل يومي ؟؟؟؟ وأزعج العالم فكرنا منه جزاكم الله خير
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جهاز ال d n a تجيه جلطة
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رسَّخ جل مقالاته في التشكيك والتهميش والنقد الهدام // ولم يتطرق الى حلول ولو لمرة واحدة // فقط مقالات تخط معارك وتصدر تعليمات// يدرك المتابع أن سيمة جميع مايكتب هذا المخلوق نابع من فراغ لا يرقى لشئ//
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تعليق 1+2+3 هههههههه هدو اللعب ترا الشغله مكشوفه وقديمه والكل كاشفكم يامساكين
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كل مايعزز توجهات حكومتنا الاصلاحية الأخيرة يجب الأخذ به ورفدها برجال هم دون الحكومة سيوف قاطعة وعلى رأس هؤلاء الأستاذ قينان الغامدي.يجب أن يكون هذا الرجل قوي بقوة حكومته معه يضرب بها هامات الأخونج.
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الجهل والعجز أحيانا والبعض لا يحب مراجعة الدوائر الحكومية فيترك أبناءه دون إثبات ودون خدمات كالتعليم رغم أنه سعودي وهؤلاء يحتاجون إلى شهادات من المجاورين والحارة أو القريه ومعرف القرية والشيخ ثم التحل
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كلامك هالمرة صح 👏
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كلام الكاتب قينان الغامدي سليم 100%
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التحليل قد يخرج البعض من العروبة . الأحوال لا تنظر هل ينتمي أو ما ينتمي تنظر إلى السلوك أولا من الأصل للفرع ثم بالإمكان تجنيس من يرجى نفعه للوطن بدون تحليل كالأطباء والعلماء للاستفادة منهم وقد جرى ساب
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الله يهديك انت تفكر قينان يتكلم من راسه . هذي أمور يتم تسريبها في الاعلام عن طريق بعض الكتاب مثل قينان ، حتى يعرفون رد الناس عليها.******
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شوفو الخنبقه طلعت***
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يجب أن يكون جميع وزرائنا بنفس فكر واخلاص هذا الرجل العظيم خصوصآ مع توجهات حكومتنا الاصلاحية الجديدة الأخيرة.اليوم بلادنا في أمس الحاجة لخدمات مثل هؤلاء الرجال بعيدآ عن دعاة الشر الخونة أصحاب السجون.
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قينان يا قينان يا احلى الاصدقاء في الغابة الخضراء قينان يا قينان
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اتوقع الله يكرمك ويكرم السامعين يحللون***** تبى نعتمد على تحليل لكن لابد من اعتباره داعم في القضيه
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اتفق مع الاستاذ القدير قينان الغامدي 👍
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عصرنا هذا اصبح فيه يزور كل شيء والدم اساس التحليل يمكن الحصول عليه من مدعي بالرشوه او التواطوء ويصبح التحليل سليم كما يراد له الا في حاله توفر الثقه والوطنيه والضمير فيمكن الاطمئنان الى حد ما
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لايجب أن يترك مثل هؤلاء الرجال دون أن تكون لهم هامة مرتفعة في احدى وزارات حكومتنا الرشيدة بعد أن عرف عنه اخلاصه الشديد لها ووقوفه بجانبها ضد قطعان الأوباش الأخونجية ودعاتهم الذين في السجون.يجب مكافئته
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قلم الحقد ... قينان ...لبراليين انقلعوا في بحر الظلمات ليوم الدين جانا فصل الخريف ههههههه
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اللهم انصر جنودنا البواسل على الحوثيين مطايا الفرس واذنابهم الذين لايريدون الخير لهذا البلد الكريم واهله
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والله انك بطل يا ابن العرب العاربه وماحوت من قبائل كثر ببلاد العرب عامه ولاتهون القبايل عامه من عدنان وماحوت من قبائل ومن كل القبايل عامه بارك الله فيك أمانة الكلمه
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صحفي وكاتب حر وإن كنت لااتفق معه في كل مايطرحه لكنه يضل الابرز والاقوى. اما انتم ياخفافيش الظلام يامن تهرفوا بما لا تعرفوا فأنصحكم بستر انفسكم
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مدري هذاالانسان من قاله إنه كاتب انسان مريض مريض هو بس الي يفهم هو وسعاد الشمري مااحدطلب رائيك.ماشهره الا MBC هو والشيخ الغامدي
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في عرف نسمع عنه ان من يذهب لساحر ليعقد له سحر يسأله عن اسم امه وليس اباه من باب التشكيك ورمي الزنا وشياطين الانس*****
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اشغلت وسائل الاعلام بتكنلوجيا الغرب لاكثّر الله من امثالك
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لله درك ياقينان .. ولا فض فوك .. صراحة والله يشهد اني لا تربطني به معرفه .. اني ارفع له القبعة واعتبره قلم الحق في زمن ضاعت فيه الحقوق ..
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اليوم نشاهدهم الأخونجية يهاجمون الرجل لأن صوت صليل سيفه القوي في وجوههم يكاد يجز لهم رقابهم . رجل لايمكن أن يتكرر على المسنوى الاعلامي الذي يخدم قضية وطنه ويقف بجانب حكومته ضد المد الأخونجي الارهابي.
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كلامك عين العقل ياقينان من جد المفروض يكون اول اجراء يتبع وليس اخرها في الصميم ياقينان والعلياني واتمنى تغيير الاجراء لجعل الدي ان ايه اول اجراء في مثل هذه الحالات التي يتطلب البت فيها السرعه والدقه
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أشغلت خلق الله الله يشغلك في نفسك ياابو فهد طلبتك فكنا من هل الآدمي وريحناء من خشته تقول ****
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هذا فكر غربي بحت ولم ياتي لامن الكتاب ولا من السنّة الذي لاتطيق ان تسمعها
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الغامدي رعاه الله من أقوى السيوف المشهورة في وجه الأخونجية بكل تشكيلاتهم الأخوان على الدواعش على السروريين هؤلاء الخونة المارقين الذين ضربو لهم أوتادآ ملعونة فوق أرض بلادنا قبل أن تقتلعها لهم الحكومة.
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هههههههههه مساكين وايش تحس فيه يوم انك تستغل الثغره وتكيل لنفسك الايكات يامساكين هذا مستوى تفكيركم المتدني
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صحيح اوناس ضاعة ورثهم وضاعة اعمارهم دون دراسة وناس ضاعة عوائلها
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الانسان اللي ما يحمل قضية عادلة في حياته ويتبناها ويدافع عنها. سيثير ويتشدق بأي قضية تلوح في الأفق. سئمنا ياأخ قينان من هذه المهاترات في كل شاردة وواردة. ومن التشكيك في كل ماهوثابت وطبيعي.
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اول مرة يقول شي معقول ومطلوب.. بدل مانقعد شهور وسنين ... وجب شهود ... وكمل الاوراق... واحلف يمين... والمدير رفض والمدير يطلب... ليس مانعمل بنظام DNA... ونرتاح وتخلص المعاملة في ايام ؟؟
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نتمنى من حكومتنا السعودية أن ترشحه وتمنحه وزارة حكومية يصبح فيها الغامدي وزيرآ عليها فهو كفؤ لهذا المنصب وسينجح فيه نجاحآ باهرآ لم يسبقه اليه أحد.فالرجل من أشد المخلصين لوطنه القريبين منمتطلبات شعبه .
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يابن الحلال اركد كل يوم وانت تنتقد هذا وتلغي مجهود ذاك وراك انت ماتقضب ارضك الاحوال تبا تقلك ان الdna اخر الحلول من باب تجنب مالا يحمد عقباه من كشف المستور لاقدر الله فالاوراق والشهود والاثباتات افضل
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بعض التعليقات تقول لصاحبها ليته سكت . يارجل استر نفسك استر العوره الخارجه من فمك! انت تهذي بما لاتفقه بعض المعلقين مندسين خلف اسماء مستعاره ومن تعليقاتهم على المقالات تعرف مستوى تفكيرهم المشلول .عيب!!
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قينان من ابرز الاعلاميين السعوديين وصوت قوي ومجاهر بقوة الحديد في كل مايخدم وطنه ومجتمعه.يذهب بعيدآ لاتوقفه حدود ولا تحد من عزومه مصاعب وعراقيل في سبيل أن يصل صوته صوت الحق المبين والراأي السديد.
لا يعجبني(76) اعجبني(2)
واحذر لسانك ليا طال الجدال :::لايستفزز ويعميك الغضب وتقوم ترميها بها وقت انفعال؛:::وتجيك في الدقن والا في الشنب ولكن من حسن الحظ لادقن ولا شنب انه *****
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فاهم في كل شي والله بس مطلبه أن يظهر إعلاميا والله لو وضعوه في إدارة مدرسه أن يضيعها شكله فاضي ويدور وضيفه يترزق الله ننها
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المسؤول اللي يعقد الناس الا يعرف بأنه بعد التقاعد أو أحد أبنائه ممكن ياكلها من نفس النظام الذي وضعه ؟ الا يعرف بأنه مصيره التقاعد؟
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أصبح الوضع أكثر من ثقيل من جميع النواحي ولانعلم متى ينتهي هذا الحال
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الضاهر انك صرت ترقل يبي لك شدة
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الاحوال المدنية جزء من وزارة الداخلية ، والتي لاتلجاء عادة الي البصمة الوراثية ، الافي حالات الارهاب ، وان استخدمت الداخلية البصمة الوراثية بدل بصمة اليد نوع من التطوير.
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صحفي ****يبحث عن الشهره
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الله يكفينا شر قينان وشكاله ....
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قينان إنت وأمثالك ماذا قدمتم للمجتمع غير الثرثرة !!!!!؟ ووقت الجد لانراكم .....
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من يدعي معرفته بكل شاردة وواردة إحذر منه. الاحوال المدنية تعلم تماما ما تقوم به فل علياني ولا قنان يملكان خبرة تفوق وزارة الداخلية والوزارة تعلم يقينا بانظمتها لذلك التدخل في امور كهذه يعتبر غير مقبول
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فينان انت عامل زحمة بالصحراء تراء الركادة زينه أصبحت ياقينان من الناس المكروهين. فلا تحاول إثبات وجودك في مواضيع تافهه
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