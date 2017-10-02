الكرملين: الملك سلمان يزور روسيا الخميس

حجم الخط A A A المرصد 6 1٬201 3 ساعات

صحيفة المرصد-رويترز:أعلن المستشار في الكرملين، يوري أوشاكوف، الاثنين، أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور روسيا الخميس.

وقال أوشاكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس “ننتظر زيارة الملك في الخامس من أكتوبر”، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة قبل شهر من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تعد السعودية أكبر أعضائها، ويفترض أن يناقش خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أدى إلى تحسين الأسعار.

وكانت الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها اتفقت في نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج بـ1,8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر، قبل أن يمدد الاتفاق التاريخي لتسعة أشهر إضافية حتى آذار/مارس المقبل.

يذكر أن السعودية وروسيا أكدتا سابقاً وعلى هامش اجتماع قمة العشرين المنعقدة في الصين، في سبتمبر 2016، خلال اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن التعاون بين المملكة وروسيا بخصوص النفط من شأنه أن يعود بفوائد على أسواق النفط.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زار روسيا في يونيو 2015.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا