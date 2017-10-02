شاهد.. كاتب “سعودي” يشعل تويتر بمقطع فيديو مؤثر.. وهكذا جاءت ردة فعل المتابعين!

حجم الخط A A A المرصد 30 2٬179 1 ساعة

صحيفة المرصد: نشر الكاتب أحمد أبو دهمان على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مؤثر لرجل يجر ربابة لتسلية أمه الطاعنة في السن. وعلق على الفيديو قائلاً “كلٌ منكم سيقول: ليتني عازف ربابة”.

وأظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يعرف على الربابة،ويردد بعض الكلمات الغنائية لتسلية أمه في محاولة لإدخال البهجة والسرور عليها .

وأبان المقطع الأم المسنة تحنو على ابنها وتحاول التعبير عن الامتنان له ومدت يدها إليه بثمرة فاكهة ثم طبعت قبلة على خده ومنحته ثمرة أخرى.

وتفاعل الكثير من الكتاب والمشاهير والمثقفين مع مقطع الفيديو وعلق الإعلامي إدريس الدريس، قائلاً “ياالله تعبيرها عن الامتنان يبكي. ودها تعطيه أي شيء ولهذا تمدله وتهديه كل ما حولها ثم تقبله. الله يجعل والدينا جميعًا في الجنة”.وكتب الشاعر الكويتي نايف الرشيدي كتب: “ياااااالله على قبلتها العفوية الفطرية المباغتة له”.

وغرد محمد آل سلطان المستشار الإعلامي لوزير الاقتصاد والتخطيط، قائلاً”الله يسعده كما أسعدها”.وقال الصحفي “حمود محمد البغيلي” “رف قلبي”.وأضاف استشاري طب الأسرة “خالد آل جلبان” أن الشخص يبقى “طفلًا أمام أمه مهما كبر”.