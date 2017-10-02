شاهد.. كاتب “سعودي” يشعل تويتر بمقطع فيديو مؤثر.. وهكذا جاءت ردة فعل المتابعين!
صحيفة المرصد: نشر الكاتب أحمد أبو دهمان على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مؤثر لرجل يجر ربابة لتسلية أمه الطاعنة في السن. وعلق على الفيديو قائلاً “كلٌ منكم سيقول: ليتني عازف ربابة”.
وأظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يعرف على الربابة،ويردد بعض الكلمات الغنائية لتسلية أمه في محاولة لإدخال البهجة والسرور عليها .
وأبان المقطع الأم المسنة تحنو على ابنها وتحاول التعبير عن الامتنان له ومدت يدها إليه بثمرة فاكهة ثم طبعت قبلة على خده ومنحته ثمرة أخرى.
وتفاعل الكثير من الكتاب والمشاهير والمثقفين مع مقطع الفيديو وعلق الإعلامي إدريس الدريس، قائلاً “ياالله تعبيرها عن الامتنان يبكي. ودها تعطيه أي شيء ولهذا تمدله وتهديه كل ما حولها ثم تقبله. الله يجعل والدينا جميعًا في الجنة”.وكتب الشاعر الكويتي نايف الرشيدي كتب: “ياااااالله على قبلتها العفوية الفطرية المباغتة له”.
وغرد محمد آل سلطان المستشار الإعلامي لوزير الاقتصاد والتخطيط، قائلاً”الله يسعده كما أسعدها”.وقال الصحفي “حمود محمد البغيلي” “رف قلبي”.وأضاف استشاري طب الأسرة “خالد آل جلبان” أن الشخص يبقى “طفلًا أمام أمه مهما كبر”.
التعليقات
جوك المفتين يالييييييل غصب يقلبونها نكد وحسره ومواعظ وين أروح نفتح الجوال ونتنقل من موقع لموقع نبي فرح وايجابية وفايدة بكل مكان تنشرون سمومكم ماعندكم كلمه زينه قفلوا فمكم تريحون نفسكم وتريحونا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يحفظه ويوفقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يوفق امك ويوفقك ويوفق ربابتك ارفع القبعه لك لوكل واحديسلى امه باي طريقه تسعدهاكان زين على زين ومن الامورالمحببه لبرالوالدين بارك الله بك انت من عرب قحطان احدى بوادي قحطان بالجنوب وماحوت من قبايل
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تبدأ القناة الثقافية السعودية من منتصف الليلة بث الحفلات الغنائية على أن تكون البداية مع سيدة الغناء العربي أم:كلثوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياناس اتقوا الله في تعلقاتكم. الله يرحم امي واموت المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض التعليقات تحسب انهم ملائكة أو لن يشيخو يوم وسيكون شبابهم خالد من المؤكد ان هذه العجوز كانت شابة ولكن سنة الحياة احسنو نوايكم والله يحفظ من والدية اواحدهم احياء ويرزقة برهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياخي انتوا ماتشبعون ضحك وخبال واستهزاء واستظراف ونكت أعماركم صاكة الخمسين ولا حتى الثلاثين وهذي عقولكم ما تتغير ؟ ارتقوا ارتقوا ارتقوا اذا ماتعرفون معنى الرقي روحو جوجل .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم ارزقنا بر والدينا احياء واموات وارزقنا حسن الخاتمه والموت على الشهاده والعتق من النار والفوز بالجنه واجعلنا نخشاك كأننا نراك واجعل مخافتك في قلوبنا واجعلنا نقضي اعمارنا ف طاعتك ومرضاتك آمين يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 تعالج من الوسواس يالموسوس صرنا من كثر مانقرأ أمراضكم انعدينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يطول بعمر امه و امهاتنا اللهم امين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه البدعة حسنة لأنها إحياء لسنة سبقت ؛ ولهذا قال : ومن ابتدع بدعة ضلالة فجعل مقابل تلك السنة الابتداع فظهر ...من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ويتعبون أبدانهم، ويضيعون أوقاتهم في إحياء الذنوب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ماسمعت الاطلال لرياض السنباطي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شوفو الشنب والبوسة تمثيل كبار
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
لو شغل لها اغاني فيروز..كان احسن..تعطيك جو ثاني 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
سبحان الله بعض التعليقات خاليه من الادمية والانسانيه تدل على اصحاب النفسيات المريضة والمعوقة. ....
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
نبينا عليه الصلاة والسلام تعوذ من اذل العمر ولنا في نبينا قدوة لان ارذل العمر ممكن الشخص اذا كبر يرجع للمنكر الذي كان يعمله سنين طويله في اول شبابه حتى لو تاب منه في اوسط عمره وهذي مشاهده في كبار السن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مهيب أم ذي رجل
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
يعنى ماالقى الا الربابه يونس امه فيها فيه طرق ثانيه وبعدين يالكاتب تدس السم بطريقتك الفنيه مفضوح توجهكم ياكتاب الضلال والظلام😂😂
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
تجيرها من ظلمة ووحدة القبر // ونس أمك بذكر الله " أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" // ونس أمك بما يونسها // يوم لا ونيس ولاجليس//
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تشبه امي الله يرحمها كانت تدمع عيونها لما تسمع اناشيد الونات وسواني الابل 😭
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
شكله اردني البدو عندهم مدمنين ربابه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا الله تذكرت نفسي بعد مايكلرون اطفالي ويبلغ بي العمر مبلغاً بيظلون اطفال في نظري أعرف مهما كبروا وانجبوا احبهم وادعو الله يحفظهم ويرزقني برهم فيني يا رب كثير تعبت وسهرت واعطيت ورحمت وحنيت عوضني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مهب حول عزف الربابه مشغوله في بطنها 😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يالله ارزقنا بر والدينا امين قلب الام الحنون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
كان وفر لها اذاعة القران الكريم كان افلح يالله حسن الخاتمة
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
بيطلع لنا الجاهل..الذي اخذ علومه من جهال..ويقول حرام 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الأم مــدرسـة إذا أعــددتـهـــا أعـددت شعبا طيب الأعــراق .. كم هو مقطع مؤثر ,,
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
من شب على شي شاب عليه يالله حسن الخاتمه
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
أضف تعليق