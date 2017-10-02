وزارة الخارجية السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة في البحرين

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صحيفة المرصد-واس:أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة البحرينية المنامة، وأسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة.

وأكد المصدر مؤازرة المملكة العربية السعودية للشقيقة مملكة البحرين ضد هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين فيها.

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