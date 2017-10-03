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إصابة مواطنة ومصرع مرافقها في حادث أثناء قيادتها سيارة بجدة
صحيفة المرصد : أصيبت مواطنة أثناء قيادتها لسيارة وتوفي مرافقها (13 عاما) بعد تعرضهما لحادث سير على طريق هدى الشام بين جدة ومكة فجر أمس الإثنين .
وفيما أكدت مصادر وفقاً لصحيفة مكة ، أن قيادة النساء في الطرقات العامة ما زالت تعد مخالفة مرورية للتنظيمات العامة، ذكر المستشار القانوني يعقوب المطير أن الأمر السامي الخاص باستخراج رخص قيادة للنساء ثم السماح لهن بالقيادة قضى بتشكيل لجان لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذه، مبينا أن التدرب على القيادة في الوقت الحالي يعني عدم النظامية.
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التعليقات
74 - ملكي2017-10-03 06:04:55
خلاص راح تكره السواقة وربما تصيبها عقدة نفسية لانها قتلت نفس وهذا ثاني حالة بعد الحالة التي في حائل التي توفي فيها المرافقة لها.
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73 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 06:04:53
اللي معارضين على القيادة فيه مطلقات وعندهن اطفال واخوانهن مشغولين بزوجاتهم واطفالهم كذلك بعضهن ماتزوجن كذلك فيه ارامال وفيه بيوت مافيها ذكور لو تمرض آخر الليل من يوديها هل تذهب مع سواق اجنبي!
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72 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 06:04:29
انا مني سائقة ولا فكرت بالسواقة أخاف أسوق أذبحلي آدمي وايش أستفيد بعدين ..!!
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71 - زائر2017-10-03 06:03:32
هذا أول المصائب م***
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70 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 06:01:21
اللي يقول خل السيارة تنفعك أكثر من..لاتتشمت ياللي مات واصيبت هذا قدر وصحيح فيه اسباب لكن هل يعلم إذا قادة سيموت!!! 13 سنة طفلة اللوم على الأهل لكن ماندري يمكن ماعندهم احد يقضي اشغالهم إلا هذا الطفل
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69 - فهد العرماني2017-10-03 06:01:15
العنوسة تتناقص نسبتها ، اللهم لا شماته
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68 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴2017-10-03 06:01:14
حتى الشوهات إذا ما معها راعي اكيد تتوه وتضيع ويضيع كل الحلال 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌵🌴🌴🌴
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67 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-03 06:00:29
انشاء الله بسوق دعوتكم لي يابنات ... والله إني خائفة من السواقة تصدقون قلبي يقول : ( تو .. تو .. تو ) من الخوف .
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66 - حقيقة2017-10-03 05:58:35
الله المستعان
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65 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 05:57:58
حنا عكس دول الخليج مملكتنا قارة مدينة ومدينة يبعدن الكثير عن بعضهن من الكيلوات وكذلك بعض القرى ""إذا القرية قريبه للمدينة عادي تسوق وكذلك تسوق بوسط المدينة
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64 - ali2017-10-03 05:56:51
ازرع تحصد خلي سيارة السيارة تنفعك اكثر من اخوك او ابنك اللي توفي
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63 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 05:54:45
نسوق ونحترم نفسنا مدام محتشمات وماشيات بطريقنا ماراح يحصل إلا الخير ""اما اللي وظيفتهن بأماكن طرقها سريعه وبعيده واماكن نائية هذه فيها خطورة عليها ف الافظل تذهب مع معلمات مو لحالها
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62 - الحرفي2017-10-03 05:53:31
حتى لوكان عندها رخصه دوليه هناء الوضع يختلف اولا لم تصدر الوافقه ثانيا الخوف كون الوضع جديد وهذه سبقت الاحداث قبل السماح ياناس بعد يجي الوقت نقول ليت ماتم السماح للنساء القياده غلبنا في الشباب اللي ؟!
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61 - ام فهد2017-10-03 05:51:25
وينك ياشيخ الحجري لم تتكلم من فراغ لاوالله رحم الله والديك ليش مخالفة النظام قالوا١٠/١٠ ماصبرت هزها الشوق انا لله وانا اليه راجعون والله الذي خلق ماهي شماتة ولكن احزنني موت من معها رحمه الله
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60 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 05:50:50
كذلك الي عندها وظيفة هي اللي تسوق لاتحتاج ساىق مو محرم والساىق كذلك يشفط الفلوس خسارة كذلك بدال مايتمنن مثلا اللي يبي يوديها او يأخر روحتها او مسافر مريض ماعنده وقت هي تسوق بدل هذا العناء
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59 - وليد ناجي2017-10-03 05:49:33
لما العجلة والاستعجال في تطبيق قرارات وكان الحياة في الكره الارضية سوف تنتهي اليس التدرج مطلوب.
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58 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 05:47:54
يا القبطان انت وتفكيرك كل شيء جمعته😂السيارة تروح فيهالمستشفى لمراجعاتها وكذلك إذاهي تبي السوق تحط اللي اشترت بالسيارة اخف عليها وترجع على ماتخلص كذلك عندما تذهب لبقاله إذا الشي ثقيل العامل يحطهن ب🚗
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57 - صامولي العيال يبون صامولي2017-10-03 05:44:13
العالم كله يكابر ويجامل منظمات المساواه بين الجنسين لان التجربة في كل دول العالم اثبتت ان النساء لا يعرفون للقيادة لانهن سريعات الارتباك وعندما تقترب منهن سيارة مسرعة تغمض عينيها ويحدث حادث مأساوي.
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56 - اللهم اربط على اهلهم وارحمهم2017-10-03 05:38:42
قبل اسبوع في عمان توفت بنت مع والدتها واخواتها بسبب شاب متهور يكبس بالنور عشان يفسحون له الطريق وارتبكت البنت المسكينة وتقلبت السيارة وتوفى جميعهم.
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55 - ابوهمس2017-10-03 05:37:13
الله يرحمها ويشافي المصاب الله لايبلانا الوحدة تكون في بيتها محتشمة مستترة مالها بالخط المعلق ، الوحد تبي تسوق هي ماتدري وين السواقة الوحدة ماتشوف الزحام ، وهذا اول ضحية اول الغيث قطرة .
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54 -2017-10-03 05:32:45
ياقطبان سلفر استلموني شكلك رسيفر دقه قديمه اهجد واركد وروح افطر عدس وفول
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53 - القبطان سلفر2017-10-03 05:19:41
واذكركم راح تكثر الحوادث والوفيات والسرقات والاعتداءات والاغتصابات والتحرشات ومشاكل لا تعدى ولا تحصى وما راح تتحقق ايجابية وحدة من اللي ذكروها ولمعو لها عشان القيادة وغدا لناظره قريب وراح نسمع صياحهم
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52 - المتيم2017-10-03 05:17:01
ههههههه افرطت السبحه هم يبون يتخلصون من البنات بهذه الطريقه لكن يستاهلون السعوديه كانت ملكه تامر وتنهى وهالحين الله يعين
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51 - القبطان سلفر2017-10-03 05:15:23
انا مو ضد القيادة لكن ليس الان لم يرتب لها جيدا . لكن انا ضد انك تضحك علي وتحاول تستغفلني عشان تلمع موضوع انت تبغاه وتخليه الحل والعلاج لكل المشاكل وتتهرب من ذكر سلبياته زي ما ذكرت ايجابياته المزعومة
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50 - القبطان سلفر2017-10-03 05:12:55
يقولو توفير راتب سواق ولا وحدة راح تستغني عن سواق وتروح للسوق تشتري مقاضي وتنزل الاغراض وبعضها اغراض ثقيلة تحتاج رجل يشيلها وينزلها غير الاغراض حقت السيارة من تصليح كفر خربان وغيره
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49 - القبطان سلفر2017-10-03 05:10:49
تحرش السواقين بالاطفال كم حالة ؟؟؟ ولا تذكر الحالات من بين الف سواق نلاقي خمسة ولا عشرة يتحرشون لكن تحرش الشباب بالبنات بالشوارع والاسواق وعلى البحر نتعب وحنا نعدها ونذكرها وراح تزيد الحين مع القيادة
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48 - القبطان سلفر2017-10-03 05:09:04
الاستغناء عن سواقين هذي دول الخليج اكبر مثال يسوقون من زمان ولازال عندهم سواقين وتتوقعو الحرمة بتقوم الصبح تجهز نفسها وعيالها وتوديهم للمدرسة وترجع الظهر بالزحمات تاخذهم وذا هي موظفة وتطلع الساعة 2؟؟
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47 -2017-10-03 05:07:53
تعليق ٣٥ صادق والله القيادة في الغربيه صعبه جدا خصوصا مكه والطايف يا لطيف كلن يلزك والبوري ما يوقف ام التوتر وشوارع ضيقه باختصار الاعصاب تدمر ما ترجع بيتك إلا وانت كاره الدنيا الله يستر بس من تاليها
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46 - القبطان سلفر2017-10-03 05:06:50
واللي يضحك لما يطلعون لاعبات جمباز ويقفزون من الفرحة وانه انتصار للمراة ؟ اي انتصار هي وصلت لسطح القمر ولا اخترعت لنا الذرة عشان انتصرت واثببت ان المراة متفوقة واثبتت جدارتها ؟؟ لكن انتصار عشان سيارة
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45 - القبطان سلفر2017-10-03 05:02:50
بالعقل عضوات مجلس الشورى اول ما تعينو ما طالبو بتوظيف الجامعيات العاطلات بالبيوت او صرف اعانة لربات البيوت او توفير سكن وصحة وعلاج للمراة تركو كل شي وطالبو بالقيادة اول شي دليل ان مقصدهم مبيت من اول
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44 - القبطان سلفر2017-10-03 05:00:52
مضايقني اكثر انهم استخدمو اعذار والله واهية وغير منطقية لتبرير القيادة مثل الاستغناء عن السواقين ونشوف لو استغنو عن سواق واحد ومثل تحرش السائقين بالاطفال وهي حالة من الف ولا تقارن بتحرش بالبنات الحين
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43 - كاره الليبرالية2017-10-03 05:00:31
ردود بني ليبرال معروف وقت ما تحجر لهم قلبوها تقيه.. ما شاء الله اللحين صرت تعرف الله والحلال والحرام وما يجوز التشمت !! أهل السنه والجماعه ماعندهم تشمت في اي مسلم مو مثل الليبرالية اكرمكم الله
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42 - القبطان سلفر2017-10-03 04:58:47
والله انا مو زعلان عشان القيادة لكن اللي مزعلني انهم تركو كل حقوق المراة الاساسية وخلو القيادة اكبر واهم حق وروجو لها على انها العصى السحرية اللي بتعطي المراة كل حقوقها من سكن وتوظيف وصحة
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41 -2017-10-03 04:56:35
تلاقي واحد مخبول تعداها هو السبب بالحادث ، كل نساء العالم تسوق ودراسة هم أقل حوادث من الرجال بس عندنا أسباب وأسباب أولها ثلاث أرباع الشعب همجي ولا متحضر من بعير الى سيارة عجز يتطور وثانيها
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40 - القبطان سلفر2017-10-03 04:56:35
الله يرحمها ويشفي المصابة .. وامر كان متوقع اذا الرجال ونعاني مليون مرة من شوارعنا وحوادثها فكيف بالحريم قرار القيادة كان متسرع جدا جدا بالاول تنظيم القياادة وضبط السائقين ومخالفات رادعة وقتها ممكن
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39 -2017-10-03 04:56:21
شي طبيعي بتتعرض لحادث وبتموت . وبتتشوه وبتتكسر . شي طبيعي
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38 - عبيد الله2017-10-03 04:52:17
الي يتشدق بالإسلام من خوارج العصر الحديث اشد غلاضه من اليهود واشد عنف شاهد ماذا فعلو في العراق والشام لقد ذبحو الرجال واستباحة النساء والأطفال اغتصاب وتعذيب وسرفه أعضاء بشريه واستعاباد جنسي الواط
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37 - ابو سالم2017-10-03 04:48:03
اعداء المراه واعداء الحياه واصدقاء الظلام ومحبين النكد ودعاة الكراهيه راح يفرحون بهذا الخبر لعنهم الله ،، الله يرحم الميت ويشفى المصاب
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36 -2017-10-03 04:47:25
الله يرحم مرافقها والله يشفيها ويهديها كيف تسوق بوقت الفجر والليل وبين جدة ومكة ! الطرق السريعة مخيفة نص الأرواح راحت بسبب هالطرق بين المحافظات والمدن
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35 - As2017-10-03 04:43:10
بالغربية والجنوب ما يصلح لهم السواقة بالجنوب جبال ومرتفعات وبالغربية كمية همج ما توصف ياناس ارتقوا بالسواقه كل واحد يمسك خطه ولا يدخل على الثاني واربطوا حزام الأمان يازين بس شعوب الخليج وسواقتهم
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34 -2017-10-03 04:27:37
كيف بيسوقون الحريم في مكه مره زحمه والقياده هناك بالذراع خصوصا الكداده وربي ما يعطيك فرصه حتى الماهر في القياده يحس نفسه راجع من الصفر والواحد بايعه يدخل عليك ولا همه هذا غير البشر مالين الشوارع
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33 - ابو ناصر2017-10-03 04:24:48
شوفوا اخلاق المعارضين للقياده كيف هم متشمتين بااموات المسلمين ومصابهم وفرحهم بذلك !! الله المستعان ليست بشيم الاسلام ولا العروبه ولا الرجوله
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32 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 04:20:40
يعني ياعهود إذا ساقت تكون غير متستره ومحتشمه 😂"الله يعين على هذا الفكر!
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31 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 04:18:09
13 سنة وتقود سيارة ""في التأني السلامة وفي العجلة ندامة وش معجلك تسوقين لازم تتعلمين وتاخذين رخصة!
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30 - مواطن سعودي✨✨2017-10-03 04:10:03
ما رحمت إلا المرافق راح ضحية تهور ومخالفه للنظام وقبل كل شي مخالفه لشرع الله ماخلقت الانثى للكد والعناء والتعب وانما خلقت لتكون مصانه مدلله الكل يخدمها ويلبي احتياجتها الله يرحم إلي مات ويجبر قلوبهم
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29 - هنطش2017-10-03 04:08:55
قبل يومين اول وحده من النساء تقود بعد السماح واللحين هذا أول حادث لي اول النساء وباقي سرقت اول سيأره وووووو وكمان وووووو وووووووو
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28 - لذلك على الأفراد والمجتمعات إحترام الضوابط التنظيمية التى تنظم الحياة من حولنا2017-10-03 03:56:00
وعدم إهمالها أو التقليل من شأنها// لأنها في الحقيقة لم توضع إلا لتجعل المعيشة الجماعية أكثر أمنا وسلامة//
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27 - وكما ذكرة سابقا // ذر الرماد لن يكون على حساب الوطن2017-10-03 03:51:59
نعت بعض المتشدقون اللجنة التى أمر بها الملك بـ " ذر الرماد في العيون" // ربما هذا المقال يجيب على ذلك المتشدق//
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26 - حمزه2017-10-03 03:49:01
قيادة المرأه لسياره ❌
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25 - د2017-10-03 03:48:07
الله يرحمهم ويثبت اهلهم ويكفينا وياكم شر قيادة المراه ويستر علينا وعلى وليانا
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24 - الحمدلله2017-10-03 03:46:49
اول الغيث قطره ...
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23 - لكل حاجة مهمى صغرة ضوابط تنظيمية// وليس معنى السماح بالقيادة2017-10-03 03:46:35
للنساء أن تصبح الأمور فوضى // وكما ذكرة سابقا // سيكون هناك ثمن // وسيدفع الثمن من يسيئ إستخدام هذه الصلاحية//
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22 - ولد أمه2017-10-03 03:44:38
*** الله يرحم ميتهم
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21 -2017-10-03 03:44:07
ياويلكم من الله
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20 - اا2017-10-03 03:35:35
عالم ماعنده رحمه قلوبهم ميته يتشمتوا حتئ الموتا اتقوا الله بدل ماتتشمتوا ادعولهم بالرحمه....الله يرحم الميت ويشفي المصابه الله يصبر اهلهم
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19 -2017-10-03 03:35:30
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحم الميت ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويشفي المصابه يارب
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18 - محمدين2017-10-03 03:23:10
اللهم اغفر لمرافقها وشافها ياكريم وشافي كل المسلمين وارحم امواتنا وامواتهم (الى الله المشتكى)
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17 - المشاكس2017-10-03 03:21:03
رغم اننى من المعارضين لقيادة المراه لسياره اقول الله يرحم المتوفى ويشفى المصابه ولاحول ولا قوه الا بالله
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16 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-03 03:20:38
البعض يستعجل على الموت ,,,,,, سواء موت حسي بموت الجسد أو موت معنوي بموت القيم والستر والحشمة
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15 - مراقب2017-10-03 03:20:28
الله لكل شامت يرينا فيها عجايب قدرته الحوادث المرورية في السعودية اعلى مستوى في العالم وشبكم يا مدلجين الخواج وكل معلق ضد النساء والأطفال الله يشغلكم في أنفسكم
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14 - الصوت العالي2017-10-03 03:20:26
بدينا في الحوادث.الله يستر من الجاي
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13 - &&2017-10-03 03:20:16
الله يرحمه ويشفى المصاب ،، يجب التاكد شنو سبب الحادث لايكون احد مضايقها بالطريق من اللي يعارضون القياده
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12 - عبدالله2017-10-03 03:19:43
ياساتر الله يرحمها وهذا تونا ما بدينا ؟
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11 - محتسب2017-10-03 03:17:49
الله يرحم الميت ويشفيها انصحكم اخواني وخواتي في الله عدم الشماته ترها مردوده على الشامتين ولا تعطون انفسكم وصايا على الناس كل شاه معلقه من عرقوبها احفظو ألسنتكم عن اعراضكم هذولي نساكم ومنكم وفيكم
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10 -2017-10-03 03:16:32
تعليق 4 : لاتتشمت في اموات المسلمين ،، وكمان انت من محبي الهيئه !! للاسف هذا اسلوبكم
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9 - تستاهل2017-10-03 03:16:18
قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ) ماقال سوقي سياره واتمشي
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8 - حابس نمله ومعذبها2017-10-03 03:13:17
اول حادث من الا فرحين بقياده السيارات عليك صيام شهرين في وفاه شخص عمره ١٣سنه عيني احرمت شخص توه يستوعب لذه الحياه مع اصدقائه واهله اتعضو يالي بيقدون السيارات السياره ليست لعبه بل طريق الموت
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7 - العظماء2017-10-03 03:12:12
الله يرحم الي مات الحوادث المرورية اجارنا الله وياكم كل يوم هذا ساعتهم لا تشمتنون في احد ادعو في الستر والعافيه والله يسر لنا ولكم كل خير والله ما احد يدري عن ظروفها اللهم افرج هم كل مهموم و
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6 - جنوبية ..🌻2017-10-03 03:10:19
الله يشفيها وتخرج بسلامتها ويرحم اخوها شافت الي يصورون ويستعرضون قلدتهم المفروض الي تسوق قبل موعد الأمر يشتلونها من عبايتها وعلى السجن تعتبر مخالفة للنظام وخير معاها رخصة دولية خلاص معاها مفتاح الجنة
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5 - سعود2017-10-03 03:09:43
هذا اولها ...وش عاد تاليها ... اول حادث والقادم اعظم ... انشالله يموتون الحريم كلهم بحوادث ..نفتك منهم غثا . ***
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4 - محب هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر2017-10-03 03:08:40
ههههههههههه خليهم يعرفون الحين اهاليهم اهمية القيادة 😂😂
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3 - مجبر رجل القعسي2017-10-03 03:06:46
لاحول ولاقوة الابالله واضح الحادث سببه تجاوز خاطي من المتجاوز الله اعلم نسال الله يرحم المتوفي ويشفي المصابين ..
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2 - كاره الليبرالية2017-10-03 03:04:08
اللحين صارت تعد مخالفه بعد ما الناس بدأت تحصد ارواحهم !! والقادم اعظم المهم لا يبتلون الناس بأنفسهم .. يالله لا تكشف لنا عوره
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1 - قمر.2017-10-03 03:01:00
انثبري ببيتك وامسكي عيالك
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