إصابة مواطنة ومصرع مرافقها في حادث أثناء قيادتها سيارة بجدة

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صحيفة المرصد : أصيبت مواطنة أثناء قيادتها لسيارة وتوفي مرافقها (13 عاما) بعد تعرضهما لحادث سير على طريق هدى الشام بين جدة ومكة فجر أمس الإثنين .

وفيما أكدت مصادر وفقاً لصحيفة مكة ، أن قيادة النساء في الطرقات العامة ما زالت تعد مخالفة مرورية للتنظيمات العامة، ذكر المستشار القانوني يعقوب المطير أن الأمر السامي الخاص باستخراج رخص قيادة للنساء ثم السماح لهن بالقيادة قضى بتشكيل لجان لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذه، مبينا أن التدرب على القيادة في الوقت الحالي يعني عدم النظامية.

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