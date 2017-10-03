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بقبعة مكتوب عليها “حيوان” .. شاهد : “ريهانا” وحبيبها السعودي “حسن” في عشاء رومانسي !
صحيفة المرصد:رصدت عدسات المصورين لحظة خروج “ريهانا” من المطعم الصيني “Park Chinois” في حي Mayfair في العاصمة البريطانية لندن، وبعد نصف ساعة خرج حسن من نفس المطعم ولكن من الباب الخلفي وذلك في تمام الساعة الـ2:00 فجر يوم الجمعة الماضية.
وارتدت “ريهانا” جاكيت أسود “Over Sized” مع تنورة قصيرة جدًا و”توب” باللون الأسود أيضًا، واعتمدت تسريحة الـ” PonyTail”، وحملت حقيبة من دار “Dior” والتي تعتبر “ريهانا” أول امرأة من ذوات البشرة السمراء تروّج لحقائب “Dior”.
وأكملت “ريهانا” إطلالتها بحذاء شتوي من Balenciaga يصل سعره نحو 685 باوند
في حين لفت “لوك” حسن أنظار مدوني الموضة في العالم وذلك بسبب القبعة التي كان يرتديها، والتي كتب عليها كلمة “حيوان” ولكن بحروف لاتينية “Hayawan”، مما جعل الجميع يتساءل عن سر اختياره لهذه الكلمة تحديدًا لوضعها على قبعته.
التعليقات
21 - كوكو2017-10-03 06:06:23
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20 - اهل العقول في راحه2017-10-03 06:00:47
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19 - سلمان2017-10-03 06:00:34
يستاهل
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18 - باطوق2017-10-03 06:00:28
الكتاب من عنوانة
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17 - مركز الوسط2017-10-03 05:59:44
رب لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
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16 - أخر الزمان2017-10-03 05:58:53
أمر أجباري من الحبيبه أن يرتديها . الله أنعم عليه بنعم كثيره . لم توهب لغيره . ومع ذلك يتمنى أن يكون مثل ......... ؟؟؟
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15 - M. john2017-10-03 05:56:33
مكتوب***
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14 - ام فهد2017-10-03 05:53:52
فعلا انه ***لبس مايناسبه
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13 - ❤️شووووووق❤️2017-10-03 05:48:43
هو يوجه رسالة لمن يتتبع اخباره ويحاول ان يتصيد عليه حركاته وايضاً من يعلق بكلام معيب عليه فلبس هذه القبعة وكتب عليها ما يحب ان يوجهه لكل منتقد
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12 - وشك وشك2017-10-03 05:46:07
شكله في القبعه تمام
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11 - جبال سدير2017-10-03 05:44:47
شكلة متورط ويكلم نفسة ويقول اساسا انا ح زي ماهو مكتوب في القبعة انا ح انا ح الي اترك بنات جدة ام الرخاء والشدة واختارحبة الزيتون دية اية الي جابني هنا اتورطت ياناس ياهوة
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10 - مواطن مغترب2017-10-03 05:43:39
أيها العالم إشهد بأننا صرنا متحضرين *** وش بقي ماظهر
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9 - مواطن2017-10-03 05:28:20
هذا رجل الله انعم عليه من نعمه الكثيره عدم الشكر لله من اسباب زوال النعم والصحه رب العالمين يمهل ولايهمل.
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8 - محماس2017-10-03 05:26:55
تصحيح القبعه
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7 - محماس2017-10-03 05:26:07
القبله مكتوب عليها حيوان واللي مرتديا ***
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-10-03 05:23:33
مكتوب تايوان
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5 -2017-10-03 05:20:22
اللهم لا شماته يارب تعافيهم ولا تبلانا
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4 - القبعه مكتوب عليها حيوان2017-10-03 05:09:02
مما جعل الجميع يتساءل عن سر اختياره لهذه الكلمه لان ببساطه***
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3 - أستغفرالله2017-10-03 04:52:23
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمدوالشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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2 - أستغفرالله2017-10-03 04:52:04
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمدوالشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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1 - مواطن سعودي✨✨2017-10-03 04:37:24
اهم شي ان القبعه عليها كلمة حيوان يمكن هذا الذوق إلي تحبه الخاله ولجل خاله تكرم مدينه
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بواسطة : كوكو
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