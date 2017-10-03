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الرئيسية / بقبعة مكتوب عليها “حيوان” .. شاهد : “ريهانا” وحبيبها السعودي “حسن” في عشاء رومانسي !

بقبعة مكتوب عليها “حيوان” .. شاهد : “ريهانا” وحبيبها السعودي “حسن” في عشاء رومانسي !

بقبعة مكتوب عليها “حيوان” .. شاهد : “ريهانا” وحبيبها السعودي “حسن” في عشاء رومانسي !
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المرصد 21 1٬863 2 ساعتين

صحيفة المرصد:رصدت عدسات المصورين لحظة خروج “ريهانا” من المطعم الصيني “Park Chinois” في حي Mayfair في العاصمة البريطانية لندن، وبعد نصف ساعة خرج حسن من نفس المطعم ولكن من الباب الخلفي وذلك في تمام الساعة الـ2:00 فجر يوم الجمعة الماضية.

وارتدت “ريهانا” جاكيت أسود “Over Sized” مع تنورة قصيرة جدًا و”توب” باللون الأسود أيضًا، واعتمدت تسريحة الـ” PonyTail”، وحملت حقيبة من دار “Dior” والتي تعتبر “ريهانا” أول امرأة من ذوات البشرة السمراء تروّج لحقائب “Dior”.

وأكملت “ريهانا” إطلالتها بحذاء شتوي من Balenciaga يصل سعره نحو 685 باوند

في حين لفت “لوك” حسن أنظار مدوني الموضة في العالم وذلك بسبب القبعة التي كان يرتديها، والتي كتب عليها كلمة “حيوان” ولكن بحروف لاتينية “Hayawan”، مما جعل الجميع يتساءل عن سر اختياره لهذه الكلمة تحديدًا لوضعها على قبعته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - كوكو
2017-10-03 06:06:23
تعليق مخالف
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20 - اهل العقول في راحه
2017-10-03 06:00:47
تعليق مخالف
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19 - سلمان
2017-10-03 06:00:34
يستاهل
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18 - باطوق
2017-10-03 06:00:28
الكتاب من عنوانة
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17 - مركز الوسط
2017-10-03 05:59:44
رب لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
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16 - أخر الزمان
2017-10-03 05:58:53
أمر أجباري من الحبيبه أن يرتديها . الله أنعم عليه بنعم كثيره . لم توهب لغيره . ومع ذلك يتمنى أن يكون مثل ......... ؟؟؟
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15 - M. john
2017-10-03 05:56:33
مكتوب***
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14 - ام فهد
2017-10-03 05:53:52
فعلا انه ***لبس مايناسبه
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13 - ❤️شووووووق❤️
2017-10-03 05:48:43
هو يوجه رسالة لمن يتتبع اخباره ويحاول ان يتصيد عليه حركاته وايضاً من يعلق بكلام معيب عليه فلبس هذه القبعة وكتب عليها ما يحب ان يوجهه لكل منتقد
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12 - وشك وشك
2017-10-03 05:46:07
شكله في القبعه تمام
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11 - جبال سدير
2017-10-03 05:44:47
شكلة متورط ويكلم نفسة ويقول اساسا انا ح زي ماهو مكتوب في القبعة انا ح انا ح الي اترك بنات جدة ام الرخاء والشدة واختارحبة الزيتون دية اية الي جابني هنا اتورطت ياناس ياهوة
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10 - مواطن مغترب
2017-10-03 05:43:39
أيها العالم إشهد بأننا صرنا متحضرين *** وش بقي ماظهر
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9 - مواطن
2017-10-03 05:28:20
هذا رجل الله انعم عليه من نعمه الكثيره عدم الشكر لله من اسباب زوال النعم والصحه رب العالمين يمهل ولايهمل.
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8 - محماس
2017-10-03 05:26:55
تصحيح القبعه
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7 - محماس
2017-10-03 05:26:07
القبله مكتوب عليها حيوان واللي مرتديا ***
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-03 05:23:33
مكتوب تايوان
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5 -
2017-10-03 05:20:22
اللهم لا شماته يارب تعافيهم ولا تبلانا
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4 - القبعه مكتوب عليها حيوان
2017-10-03 05:09:02
مما جعل الجميع يتساءل عن سر اختياره لهذه الكلمه لان ببساطه***
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3 - أستغفرالله
2017-10-03 04:52:23
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمدوالشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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2 - أستغفرالله
2017-10-03 04:52:04
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمدوالشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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1 - مواطن سعودي✨✨
2017-10-03 04:37:24
اهم شي ان القبعه عليها كلمة حيوان يمكن هذا الذوق إلي تحبه الخاله ولجل خاله تكرم مدينه
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