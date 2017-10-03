بقبعة مكتوب عليها “حيوان” .. شاهد : “ريهانا” وحبيبها السعودي “حسن” في عشاء رومانسي !

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صحيفة المرصد:رصدت عدسات المصورين لحظة خروج “ريهانا” من المطعم الصيني “Park Chinois” في حي Mayfair في العاصمة البريطانية لندن، وبعد نصف ساعة خرج حسن من نفس المطعم ولكن من الباب الخلفي وذلك في تمام الساعة الـ2:00 فجر يوم الجمعة الماضية.

وارتدت “ريهانا” جاكيت أسود “Over Sized” مع تنورة قصيرة جدًا و”توب” باللون الأسود أيضًا، واعتمدت تسريحة الـ” PonyTail”، وحملت حقيبة من دار “Dior” والتي تعتبر “ريهانا” أول امرأة من ذوات البشرة السمراء تروّج لحقائب “Dior”.

وأكملت “ريهانا” إطلالتها بحذاء شتوي من Balenciaga يصل سعره نحو 685 باوند

في حين لفت “لوك” حسن أنظار مدوني الموضة في العالم وذلك بسبب القبعة التي كان يرتديها، والتي كتب عليها كلمة “حيوان” ولكن بحروف لاتينية “Hayawan”، مما جعل الجميع يتساءل عن سر اختياره لهذه الكلمة تحديدًا لوضعها على قبعته.