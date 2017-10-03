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بعد إلغاء جامعة الملك سعود موافقة ولي الأمر على خروج الطالبات.. السماح باستخدام« الجوالات» في الحرم الجامعي!
صحيفة المرصد : طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري الجامعات السعودية في مناطق ومحافظات المملكة بعدم منع الطالبات من الدخول بالجوال إلى الحرم الجامعي، أو منعهن من استخدامه داخل الجامعة، وذلك بعد أن تلقت الوزارة عدداً من شكاوى الطالبات وأولياء أمورهن، فضلاً عما سببته إجراءات التفتيش غير المبررة من تأخيرهن عن المحاضرات.
ووفقا لصحيفة “الحياة” أوضحت الوزارة أن الطالبات في الجامعات بلغن مستويات عالية من الإدراك والوعي تتيح لهن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي من منطلق المسؤولية التي يؤمن بها، ويخضعن في الوقت ذاته لأنظمة وإجراءات كفيلة بإيقاف أي سلوك فردي قد يسيء، كما أن من بين الطالبات من لا تسمح ظروفهن العائلية بالاستغناء عن هواتفهن.
يذكر أن جامعة الملك سعود في الرياض كانت قد ألغت شرط موافقة ولي الأمر على خروج الطالبات قبل الساعة الـ11 صباحاً .
التعليقات
18 -2017-10-03 06:00:16
شرعنه ****وعيني عينك
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17 - سلمان2017-10-03 05:56:59
الله المستعان
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16 - رحمه ⭐⭐⭐2017-10-03 05:52:45
رضا السعوديه غايه ادركها سلمان
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15 - ابو ايفانكا2017-10-03 05:52:44
"انتهى زمن تخوين المرأة وانها لازم تجلس تحت الرقابه ولا بتسوي جريمه هذا الشيئ الطبيعي"
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14 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا2017-10-03 05:47:57
خروج الطالبه بدون اذن ولي امرها مصيبه اللهم انا نعتصم بك ونلتجأ اليك فاحفظنا جميعا بحفظك لا حول ولا قوة الا بك نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
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13 - بدرساري2017-10-03 05:47:30
للأسف هناك بعض المسؤلين تنطبق عليه الآيه قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ ) ألا يتقون الله
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12 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-10-03 05:47:22
الان المنافقين راح يتسابقون على من هو ليبرالي امثر من الثاني اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان وزمان
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11 - حسين الشريف2017-10-03 05:46:00
انتهى زمن تخوين المرأة وانها لازم تجلس تحت الرقابه ولا بتسوي جريمه هذا الشيئ الطبيعي وقاعد يرجع طبيعي الحمدلله
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10 - كاره الليبرالية2017-10-03 05:45:46
أظن آلوضع الان مثل الجوال اللي يحتاج فورمات ، نطفيه ونرجع نشغله يمكن ترجع البيات الاصليه
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9 - كاره الليبرالية2017-10-03 05:42:03
على ولي امر الطالبة ابقاء بنته في بيته قبل لا يفوت الفوت وما ينفع الصوت وتجيب العيد. يعني ما بقي الا يصير لها boyfriend وخل الدرعا ترعى.
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8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-10-03 05:40:11
خلونا نشوف المقاطع والسنابات وكيف طبيعة الجامعات لدينا ليه تحرمونا كل هالسنين ..
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7 - القبطان سلفر2017-10-03 05:40:09
افهم بس ليه تطلع دون معروفة ابوها ولا زوجها ؟؟ ليه ما تكون بالجامعة لين تخلص محاضراتها وتطلع مع باقي البنات او اذا خلصت بدري تتصل ويجون يستاذنون لها ياخذونها لازم يعني نفتح الابواب وش المصلحة يعني
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6 - Noura2017-10-03 05:39:51
الحين جاء دور الأهل يقومو بدورهم أضعاف أضعاف لتوعية بناتهم والمحافظه عليهم لأن الطاسه ضاعت خلاص
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5 - الحرفي2017-10-03 05:39:35
يتبع/ وهل السماح بالخروج مبرر لوحصل شيء تجد ولي الامر مكذب نفسه لماذا تسمحون لبنتي الخروج دون اذن اومحرم اوفي الاتبيس اراء فلت الحبل على الغارب غيرصحي للبته ثلثي الشعب محافظ وغير مقتنع من ذلك والسلام0
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4 - القبطان سلفر2017-10-03 05:37:35
الدول العربية اننا قادمون اليكم انتم السابقون بالحرية والانتفاح ونحن الاحقون مبروك لنا ولكم .. الله المستعان بس
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3 - جبال سدير2017-10-03 05:36:11
انفرطت السبحة ياالله جمعوها بقي شيئ ولى لا هات الي بعدة ياالله ما فية وقت
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2 - الحرفي2017-10-03 05:35:00
شيء مرحب به وشيء رايي فيه علامة استفهام الجوال على طول في قاعة المحاضرات اشوف وجوده غير مبرر هل نحن نتلقاء علم اورسائيل ومكالمات ؟ وصدقني حتى في ساحت الجامعه سوف يكون بعد الخروج تجد الكل مطاط الراسي ؟
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1 - القبطان سلفر2017-10-03 05:34:46
الغت موافقة ولي الامر للخروج يعني تحط بنتك ولا تدري عنها او معها سيارة تطلع من الجامعة تفرفر بالشوارع وتخلص امورها الخاصة وترجع بيتها و وينك فيه كنت بالجامعة توني طلعت وجيت للبيت
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بواسطة : كوكو
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