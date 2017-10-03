بعد إلغاء جامعة الملك سعود موافقة ولي الأمر على خروج الطالبات.. السماح باستخدام« الجوالات» في الحرم الجامعي!

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صحيفة المرصد : طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري الجامعات السعودية في مناطق ومحافظات المملكة بعدم منع الطالبات من الدخول بالجوال إلى الحرم الجامعي، أو منعهن من استخدامه داخل الجامعة، وذلك بعد أن تلقت الوزارة عدداً من شكاوى الطالبات وأولياء أمورهن، فضلاً عما سببته إجراءات التفتيش غير المبررة من تأخيرهن عن المحاضرات.

ووفقا لصحيفة “الحياة” أوضحت الوزارة أن الطالبات في الجامعات بلغن مستويات عالية من الإدراك والوعي تتيح لهن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي من منطلق المسؤولية التي يؤمن بها، ويخضعن في الوقت ذاته لأنظمة وإجراءات كفيلة بإيقاف أي سلوك فردي قد يسيء، كما أن من بين الطالبات من لا تسمح ظروفهن العائلية بالاستغناء عن هواتفهن.

يذكر أن جامعة الملك سعود في الرياض كانت قد ألغت شرط موافقة ولي الأمر على خروج الطالبات قبل الساعة الـ11 صباحاً .