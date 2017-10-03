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فيديو وحشي.. شاهد: ماذا يفعل الكهنة بالنساء في الهند لطرد الأرواح الشريرة
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، يظهر فيه تقليد هندي سنوي بصورة وحشية، حيث يضرب الكهنة النساء بالسياط، وذلك لطرد “الأرواح الشريرة”.
وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من النساء تسجدن على الأرض، بينما يقوم اثنين من الكهنة أحدهم (ذو لحية كبيرة بيضاء مستعارة، وتنورة حمراء، وقميص أسود) بضربهن بسياط طويلة.
وأوضح مقطع الفيديو النساء في خنوع واستجابة لما يقوم به الكهنة، حيث ترفع بعضهن يديها لأعلى من أجل أن يضربها الكاهن، دون أن تعترض أو حتى تصرخ من ألم الضرب.
التعليقات
9 - مزاجي كذا2017-10-03 10:32:29
لو كان في أحدالبلاد الإسلامية وكان فعل فردي لاهاجت الدنيا وقامت إيران الدماء أمس بعاشوراء لم يحرك احدساكن والان في الهندومن قبل تسابق حقوق الإنسان لرجل دين كان على امرأة ولم يضربها فقط وضع يدعلى رأسها
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8 - ابراهيم2017-10-03 10:20:37
اللهم ثبت علينا العقل و الدين
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7 - ابو شدا2017-10-03 10:20:31
الرقاة يفعلون بالنساء اكثر من كذا.حسبي الله عليهم صار لى موقف مع احدهم .ملتحي وتتحرش عافانا الله منت ابتلاهم به
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6 - مدري2017-10-03 10:15:43
اخونج ***
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5 - عبدالله بن محمد2017-10-03 10:14:59
نعمة العقل ومهمة التكليف كما وصفها رب العباد بالأمانة فمن سلم عقله الذي وهبه الله له للغير فيكون كسائر الانعام يساق ممن سلم له عقله فالمؤمن كيس فطن ويجب ان يكون الانسان متدبرا بعقله هذي هي الأمانة.
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4 - 31 الفايز المطرفى الهذلى من بريدة2017-10-03 09:57:22
اكبر نعمة العقل والدين الاسلام اذا لايوجدان يكون زى الحيوان
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3 - بدوي2017-10-03 09:52:26
الشرك بالله اوصلهم الى هذه الحال نسأل الله السلامه والعافيه وأن يحسن خاتمتنا
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2 -2017-10-03 09:48:22
لو كانو مسلمين اللي يسوو كذا كان تعال شوف الاعلام 😂
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1 - فواصل سكاكا. الشلهوب2017-10-03 09:46:46
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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