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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
32 -2017-10-03 12:03:48
❇️ الشخص الذي يغضب منك ثم يعود ليتحدث معك بدون عناد او عصبيه ، فهو شخصيه صافيه صادقه.
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31 -2017-10-03 12:01:11
📨🕊 افعل ما تُحب مهما كان بسيطًا بنظرك لا تدع آراء الآخرين تقتل جمال بساطتك وعفويتك وإحساسك فالتكلّف مُرهق ويُذيب جمال هذه الحياة 🥀
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30 -2017-10-03 11:58:49
لكُل من يقرأ: الله يطهّر قلبك من كل ضِيق ويسِعدّك🎈
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29 -2017-10-03 11:55:50
كَثِيراً مَا نَحتَاجْ أنْ نَتعلم مِنْ الصَغارّ ، صَفاء النُوايَا، نَقاءّ القَلُوب ،نَسِيانّ الآلَم ، الفَرحْ بَأبسَط الآشِياءّ❤️
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28 -2017-10-03 11:53:52
#كم هو جميلْ كسبْ قلوب الآخرين ب صفاء النيه ! وابتسامة الشفاه ! وألاخُلاق قبل كُلْ شيء ،،،♡
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27 -2017-10-03 11:52:49
💟 هنيئاً لمن لا يظلم أحدا ولا يغتاب _أحدا ولا يجرح_أحدا _ولا يري نفسه فوق أحدا اللهم أرزقنا صفاء النفس وراحة البال وحسن_الخاتمه
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26 -2017-10-03 11:49:50
على بآبك عزفت الشوق بغيآبك على الموعد حزن غنيت ولا حنيت 😪💔
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25 - المُزن2017-10-03 11:46:50
🍃🍁بول هنري من أبرز علماء بلجيكا حضرت أمه جلسة مفتوحة لمجلس الشيوخ بدأخطابه كالتالي : (أمي، سيداتي،سادتي)ياله من أستثناء عظيم .🍁🍃
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24 - القناص2017-10-03 11:46:01
العفو والصفح شيمة الكبار الذين منحهم الله حُسن الخلق والأخلاق والنبل خالد ابن الوليد سيف الله المسلول شتمه إعرابي فقال انها صفحتك إملأها بما شيئت
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23 - -2017-10-03 11:45:16
17- ماعليه الا العافية تلقاه في مسقط راسه يلطم بقم الصغرى او بقم الكبرى او بالنجنف او بكربلاء المهم انت ادرى بذيك الديار مني
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22 - القناص2017-10-03 11:39:03
يفتقد البعض لحسن الظن في الناس وربما من حوله وهذه صفه يحملها الإنسان في نفسه ولايمكن إقناعه يعذبه الله بسوء ظنه وشكه في الناس اصحاب القلوب الطاهره النقيه يحسنون الظن فيمن حولهم والناس جميعاً
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21 - القناص2017-10-03 11:32:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير جميعاً
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20 - المُزن2017-10-03 11:28:17
🍃🍁أبدأوا يومكم بقول :"يامالك المُلك وكلتك أمري وأستودعك همي فبشرني بمايفتح مداخل السعادة إلى قلبي 🍁🍃
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19 - المُزن2017-10-03 11:21:26
🍃🍁القواعد الست للنظام :1-أعد ماتأخذه لمكانه2-أغلق ماتفتحه 3أرفع ماتسقطه-4-علق ماتخلعه5-دوْن ماتحتاجة 6-أصلح ماتفسده د. خالد المنيف 🍁🍃
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18 - المُزن2017-10-03 11:17:06
🍃🍁السلام عليكم ورحمة الله ...طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وسعادة..🍁🍃
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17 - المااااضي2017-10-03 11:08:06
يااخوان ..من يدري عن المعلق في المرصد علي العمري...اختفى فجأة...لايكون العنيد(عنيده) دعاء عليه بالموت ..ومات 😅
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16 -2017-10-03 11:06:47
حين أشتاق لك أقف عند إسمك طويلاً أتأمله بشوق 🌚💕
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15 -2017-10-03 11:05:48
طبعي ضحوك وخاطري دوم مرتاح... ماشيل في قلبي ع الناس حاجه ...💕🕊✍❀◦
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14 -2017-10-03 11:04:12
🎀 إبتسامة صادقة وقلب نظيف، وتعامل حسن ونفس مرحه، وكلمة طـيبة ،وعقل ناضج ، وروح متسامحة ،هكذا تعيش جمال الحياة فكن جميل الخلق تهواك القلوب
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13 -2017-10-03 11:01:28
يوم جديد: أيقظوا الخير في نفوسكم والحب والسلام فقلوبنا قد فطرت ع الطهر...!!! 👒🕊
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12 -2017-10-03 10:59:05
صباح الخير للحياة🍃 ، للنوايا الطيبة 🍀واﻹبتسامة الصادقة ، صباح المحبة لكل من نحمل لهم مشاعر جميلة..✨🕊
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11 -2017-10-03 10:57:54
💌 البنت تعشـق بالرجل اربع أشياء صـدقه ، وفـاءه، وغيرته واهتمامه ... واذا ما تقدر ياخي الحل الإعفاء عط عمرك الراحه وعطها السلامه
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10 -2017-10-03 10:48:18
كلام خوراط
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9 -2017-10-03 10:47:11
تعليق مخالف
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8 -2017-10-03 10:46:33
وَذَا توقف نبض قلبي بتسلفني نبضات قلبك سواعل
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7 -2017-10-03 10:45:06
تعليق مخالف
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6 -2017-10-03 10:44:24
الرجل يعشق في المرأة ايش ***
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5 -2017-10-03 10:36:35
💌 البنت تعشـق بالرجل اربع أشياء صـدقه ، وفـامه، وغيرته واهتمامه ... واذا ما تقدر ياخي الحل الإعفاء عط عمرك الراحه وعطها السلامه
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-10-03 10:32:35
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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3 -2017-10-03 10:32:00
رائعة تلك النفوس التي لا تفسر كل ما تراه حولها إلا بالخير ولا تظن بالآخرين إلا خيرا🍀
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2 -2017-10-03 10:30:52
من يصنع السعاده بداخلك .. هو من يستحق نبض قلبك ✋🏼❤️
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1 -2017-10-03 10:29:11
نسَألكَ اللّهُم فِي كُلّ يوم جَديد زَدتَهُ فِي حَياتنَا أن تَزيدَنا مَعَهُ إيماناً ورِزْقاً وَسَعادَة وَتَوفِيقًا. صباح_الخير🌸
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آخر تعليق
بواسطة : عبدالله ١
تعليق مخالف...
بواسطة : قلم الحقيقه
اليوم وفي عهد ملكنا سلمان رعاه الله ملك الحزم سوف تتغير الكثير من الأمور والقرار...
بواسطة : loving liberal
انا شكلي باالشتري دراقه هواءيه اقيب اغراضي من البقاله ومش حا اخسر حاقه والعائله...
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