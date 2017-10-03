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مشهد غير متوقع.. هذا ما أسفر عنه انفجار”سخان مياه”بمنزل مواطن- فيديو

مشهد غير متوقع.. هذا ما أسفر عنه انفجار”سخان مياه”بمنزل مواطن- فيديو
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المرصد 6 960 52 دقيقة

صحيفة المرصد:تداول مغردون عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر دماراً كبيراً بأحد المنازل، وإصابة أحد الأشخاص بحروق بالغة إثر انفجار سخان مياه كهربائي.

ويوضح الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين -دون ذكر مكان الواقعة- دمارا كبيرا لغرفة للسائق، وانهيار أحد جدران المنزل بسبب الانفجار,كما يظهر أيضا شخصا -سائق أصحاب المنزل- مصاب بحروق في أنحاء جسده كافة وفي حالة يرثى لها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - امل
2017-10-03 16:12:55
يصور ويسولف ويمشي على مهلة وتارك المسكين طايح بالشارع..مدري يمكن يبغى احد يقرا الخبر ويجيه يشيل السواق للمستشفى!!!!!!ترا لاحق على التصوير ..اول خذ السواق وشف حالته ياحظي
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5 - شايل ابليس في كيس
2017-10-03 16:04:08
ت4 مو شغلك
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4 - ممادوا ادم
2017-10-03 15:47:12
1 - شايل ابيس في كيس 2017-10-03 15:37:51 ياخوفي انك شايل الدباب بكفراته في الشنطه ماهو كيس
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3 - sar-al-sa
2017-10-03 15:41:33
مادام في بلدنا شركه الخزف السعوديه -وان لم يكن سخان البرميل منهم-فان عمليه توفير وتشجيع الناس على استخدام التسخين عند فتح المحبس لتقوم الكهربا بتسخين ماءالانبوب فقط كما في الدول الخارجيه لاجل الشركه
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2 - راكاااان
2017-10-03 15:38:23
تعرفون معنى الخسه والدنائه هذه كلها تجمعت في مصور المقطع تارك الرجل المحروق على الأرض وجالس يصور دون ان يتحرك فيه الشعور الأنساني لأنقاذ ذلك الشخص المسكين ... أاااااه يالقهر من اشباه الرجال
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1 - شايل ابيس في كيس
2017-10-03 15:37:51
هذا انفجار انبوبة غاز وليس سخان .
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آخر تعليق
بواسطة : مازدا

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