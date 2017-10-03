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مشهد غير متوقع.. هذا ما أسفر عنه انفجار”سخان مياه”بمنزل مواطن- فيديو
صحيفة المرصد:تداول مغردون عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر دماراً كبيراً بأحد المنازل، وإصابة أحد الأشخاص بحروق بالغة إثر انفجار سخان مياه كهربائي.
ويوضح الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين -دون ذكر مكان الواقعة- دمارا كبيرا لغرفة للسائق، وانهيار أحد جدران المنزل بسبب الانفجار,كما يظهر أيضا شخصا -سائق أصحاب المنزل- مصاب بحروق في أنحاء جسده كافة وفي حالة يرثى لها.
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التعليقات
6 - امل2017-10-03 16:12:55
يصور ويسولف ويمشي على مهلة وتارك المسكين طايح بالشارع..مدري يمكن يبغى احد يقرا الخبر ويجيه يشيل السواق للمستشفى!!!!!!ترا لاحق على التصوير ..اول خذ السواق وشف حالته ياحظي
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5 - شايل ابليس في كيس2017-10-03 16:04:08
ت4 مو شغلك
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4 - ممادوا ادم2017-10-03 15:47:12
1 - شايل ابيس في كيس 2017-10-03 15:37:51 ياخوفي انك شايل الدباب بكفراته في الشنطه ماهو كيس
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3 - sar-al-sa2017-10-03 15:41:33
مادام في بلدنا شركه الخزف السعوديه -وان لم يكن سخان البرميل منهم-فان عمليه توفير وتشجيع الناس على استخدام التسخين عند فتح المحبس لتقوم الكهربا بتسخين ماءالانبوب فقط كما في الدول الخارجيه لاجل الشركه
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2 - راكاااان2017-10-03 15:38:23
تعرفون معنى الخسه والدنائه هذه كلها تجمعت في مصور المقطع تارك الرجل المحروق على الأرض وجالس يصور دون ان يتحرك فيه الشعور الأنساني لأنقاذ ذلك الشخص المسكين ... أاااااه يالقهر من اشباه الرجال
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1 - شايل ابيس في كيس2017-10-03 15:37:51
هذا انفجار انبوبة غاز وليس سخان .
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بواسطة : نواف بن شداد
ماعندك مشكله( أكيد تويوتا )ومن ظهور الغلابة الريال دبل في سياراتكم...
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