مشهد غير متوقع.. هذا ما أسفر عنه انفجار”سخان مياه”بمنزل مواطن- فيديو

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صحيفة المرصد:تداول مغردون عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر دماراً كبيراً بأحد المنازل، وإصابة أحد الأشخاص بحروق بالغة إثر انفجار سخان مياه كهربائي.

ويوضح الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين -دون ذكر مكان الواقعة- دمارا كبيرا لغرفة للسائق، وانهيار أحد جدران المنزل بسبب الانفجار,كما يظهر أيضا شخصا -سائق أصحاب المنزل- مصاب بحروق في أنحاء جسده كافة وفي حالة يرثى لها.

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