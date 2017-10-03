القبض على “مكفر” ناصر القصبي..ومحامي الأخير يكشف ما ينتظره!

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صحيفة المرصد: أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم، القبض على الشخص الذي كفّر الفنان ناصر القصبي، وسبق أن صدر بحقه حكم قضائي بالسجن.

وأوضح اللاحم في تغريدة له على موقع “تويتر”، أن المتهم سيُرحَّل إلى السجن، في حين لم يتطرق إلى اسم الشخص المقصود.

كانت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير قد صدقت على الحكم الصادر عن محكمة محافظة أحد رفيدة بسجن الداعية سعيد بن فروة، وأخذ التعهد الشديد عليه؛ وذلك بعد إدانته بتلفظه وسبه وتشهيره بالفنان ناصر القصبي، واتهامه بـ”الكفر والدياثة”.

وذكرت المحكمة أن الحكم أصبح نهائيًّا وواجب النفاذ؛ وذلك بعد مداولات جرت بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تضمنت ملاحظات وطلب إيضاحات على الحكم من محكمة استئناف عسير، طبقًا لما نصت عليه الأنظمة القضائية بالمملكة؛ للتأكد من مطابقة الحكم للواقعة؛ وذلك انطلاقًا من دور محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام وتدقيقها، قبل أن تقتنع محكمة الاستئناف أخيرًا بالحكم وتصادق عليه، بعد أن أوضح ناظر القضية لمحكمة الاستئناف كافة الاستفسارات والملاحظات على الحكم.

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