القبض على “مكفر” ناصر القصبي..ومحامي الأخير يكشف ما ينتظره!
صحيفة المرصد: أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم، القبض على الشخص الذي كفّر الفنان ناصر القصبي، وسبق أن صدر بحقه حكم قضائي بالسجن.
وأوضح اللاحم في تغريدة له على موقع “تويتر”، أن المتهم سيُرحَّل إلى السجن، في حين لم يتطرق إلى اسم الشخص المقصود.
كانت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير قد صدقت على الحكم الصادر عن محكمة محافظة أحد رفيدة بسجن الداعية سعيد بن فروة، وأخذ التعهد الشديد عليه؛ وذلك بعد إدانته بتلفظه وسبه وتشهيره بالفنان ناصر القصبي، واتهامه بـ”الكفر والدياثة”.
وذكرت المحكمة أن الحكم أصبح نهائيًّا وواجب النفاذ؛ وذلك بعد مداولات جرت بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تضمنت ملاحظات وطلب إيضاحات على الحكم من محكمة استئناف عسير، طبقًا لما نصت عليه الأنظمة القضائية بالمملكة؛ للتأكد من مطابقة الحكم للواقعة؛ وذلك انطلاقًا من دور محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام وتدقيقها، قبل أن تقتنع محكمة الاستئناف أخيرًا بالحكم وتصادق عليه، بعد أن أوضح ناظر القضية لمحكمة الاستئناف كافة الاستفسارات والملاحظات على الحكم.
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تم القبض على الشخص الذي سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي لتكفيره الاستاذ ناصر القصبي وسيتم ترحيله للسجن العام تنفيذاً للحكم القضائي#القانون_قانون
— عبدالرحمن اللاحم (@allahim) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إلى اللاحم .راجع تغريداتك في جمعة حنين لو سمحت .وناصر القصبي نعرف منهوا. الأنبياء والرسول والذات إلالهي تم التطاول عليهم لم ينظر في أمرهم لأنهم غير ممثلين.
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هناك حدثين هامين في بلادنا.الأول انتصار قيادتنا للمرأة فيه والسماح لها بقيادة السيارة في وطنها.والثانية انتصار القصبي على أحد الأخونجية وحصوله على حكم نافذ والامساك بخصمه وايداعه السجن.دامت انتصاراتك.
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بعض المعلقين يدعي انه مواطن وموالي للبلد وكل مشاركاته ضد ابن البلد غمز ولمز وهمز وسخريه واستهزاء واستفزاز واتهام وتحدي وتطاول الخ ماشفنا له كلمه بحق اعداء الوطن الفعليين فيه شئ غير طبيعي
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من حيث المبدأ شيء طيب ان يصدر حكم كعذا على متطرف من جهة تنتمي لنفس الفكر والحزب . ولكن حكم السجن 40 يوم لا يتناسب أبدا ابدا مع جريمة التكفير والتفسيق بما تعنيه من أذية وتحريض الأتباع على القتل .
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عاشورا ..يضربون ظهورهم وروسهم بالسكاكين..ام النعل للدواعش 💚
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طيب..يا المسلم الغيور ..ليه جالس هنا..تحرم عليهم القعده وانت جالس..صحيح اناني 💚
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الرحااال من كثر ماضرب وجهه بالنعال في عاشورا وهو يقط خيط وخيط
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حسبي الله المفسدين ينتصرون على الصالحين
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الي يفلت من عدالة الارض لن يفلت من الله
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كفووووو والله. انتهى زمن التكفير والتفسيق والاحتماء بعباءة الدين. الجميع تحت القانون 👏
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طيب الآن الداعية زقم بن زقوم بيسجنونه مع خويه منتوف اللحية وعصابته ولا بيودونه سجن انفرادي حسب قضيته التي سجن فيها. هذه المعلومات على العموم ماتهمنا المهم تم الامساك به لتأديبه وجعله عبرة لكل أخونجي.
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تتوقعون السجن يتخلله بعضآ من الجلد اتمنى ذلك كون الجلد يزيل بعض الفطريات من الجسم والدماغ ويذهب الكوابيس ويجدد نشاط الأنسان وينظف العقل والسان من تلك الفطريات
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خلاص يكفي والله جننتو هذا الداعية سعيد بن فروة مالكم غير سيرة فيه خلاص بيحرم يكفر أحد .
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وعلى كل مسلم غيور على دينه و وجل لمقام ربه في قلبه// أن لا يجلس في مجلس او يشاهد مادة إعلامية أو يتواصل مع مواقع او منتديات تجعل من الدين أو العلماء مادة للسخرية أو التندر او التشكيك أو الإنتقاص //
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المحامي البطل عبدالرحمن اللااااااااحم من تقليله لأهمية خصمه المدعى عليه واحتقاره له لم يذكره بالاسم وانما أعطاه لقب أو تسمية شخص ماباقي ألا يضيف عليها نكرة. لله درك يامحامي الحق وسالخ رؤوس الأخونجيين.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
ياليتها جات كذا..فيه متشددين يكفرون مسلمين وهم وسط الحرم..يقولون لهم مشركين..نتمنى الانتباه منهم..هؤلاء لابد ان يتخلصوا منهم..بصراحه الشعب السعودي مل من هؤلاء الاشخاص الذين يكفرون وهم يمشون 💚
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نبي احتفالية بهذه المناسبة الطيبة والسارة يالقصبي وقلم الحقيقه سيلبي دعوتها فوررررآ.
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مساكين..كل يوم خبر ..صفعه في وجه كل متشدد..بسك ياحسين بسك ياحسين 💚
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أأأأأأأأأنشهد انك ذيب يالقصبـــــــــي كفو كفو يسنايدي بيض الله وجهك ولاننسى معك المحامي البطل عبدالرحمن اللاحم عسى ربي يحفظكم من كل شر ومكروه. خصوصآآآآآآآ أن خصمكم مايستاهل من يرحمه أو يرأف به.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
أي مسلم غيور على دينه يتهمه المسمى قلم الحقيقه اخونجي داعشي وووو الخ . لا لشيء الا لعداوته لدين ولكن كل ماتكتبه يراه الله سبحانه
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خطوه الى الامام ،، انتهى زمن التطاول على الناس ورفع الصوت واتهامهم وتكفير المسلمين وتفسيقهم وزندقتهم
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
لاتنسى دعاتك الأخونجية المساجين وعلى رأسهم زقم بن زقوم يالأخونجي الأخواني الخائن العميل أن يشاركونك دعائك ههههههههه
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
كان يامكان في قديم زمان يحكى ان ولا بوكره نكمل.
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رد على 7لبرالي يحب العلمانيه مافيه القف منكم وتتدخلون فيما لايعنيكم المشكله تدعون المثاليه وانتم ابعد مايكون عنها.
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كِفْرُهُ
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اليمن يا الي تشوفها ولا شي في عينك ******************
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أأأأأأأأأأأأأألف مبروك يالقصبــــــــــي انتصارك على كلب من كلاب الأخونجية والامساك به . نصرك لايمثلك فحسب بل يمثل معك الشعب السعودي الذي ضاق ذعرآ بهؤلاء المتشددين سنين طويلة.بلادنا تنتصر لنفسها منهم.
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ليه ماتدعون على قلم الحقيقه ب بطن الغيب...ايش معنى بالظهر ؟ 💚
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19 - قلم الحقيقه .. مسوي سعودي ابويمن يقول في بلادنا !! لاتعدو كونك حوثي خبيث
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بعض الاشخاص السجن له رحمه له ورحمه للبشريه..اقولها بالفم المليان..عييييييب..كيف تكفر شخصا مسلما..كيف..نتمنى ان لايطول في السجن..5 سنوات كفايه..الله يعينه..وقلبي معاه .مسكين 💚
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من يسمي نفسه قلم الحقيقة لك منا دعوة بظهر الغيب
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زمن انقلبت فيه الموازين
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يقال أن زقوم بن زقم الأخونجي الهارب من تنفيذ الحكم الشرعي كان منحاش جهة قطر يبي تميموه والحمدين وقفطوه عند الحدود بعد ماكان متخفي بعباية نسائية وحالق اللحية الخبيث.زلزال آخر على رؤوس الأخونجية ههههههه
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تعليق 24 - ابو سعد القحطاني / ياكوفيرة قلم لقد شرب واكل الدهر على حركاتك
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اخزاك الله ياقليم محكمة الاستئناف رفضت الحكم
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ههههههههههههه رد 20 - قلم قم
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الف مبروك يااستاذ ناصر القصبي الحمد الله الذي نصرك
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ومن الأجدى لكل من يلاحظ تجاوزات على المذكور// أن ينهج نفس النهج الذي أتبعه // برفع دعوة قضائية في دوائر القضاء بحيثيات لاتقبل الطعن او التهميش// مع العلم والله شهيد لم اشاهد حلقة او مسلسل للمذكور //
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حسبي الله ونعم الوكيل
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حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كيف ظهرك بعد التطبير ياقلم الكوفيرة ؟؟
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اربطوه زقوم بن زقيم الأخونجي مع لحيته لابارك الله فيه ولا في يومه مع دعاة الأخوان الأخونجية الخونة المساجين اللي سبقوه لسجن الحكومة.والله زمان كنا نحلم بمثل هذه الأحكام الرادعة لبني أخونج في بلادنا.
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ت 14 - الرحااال / خلك في معممينك وادفع الخمس وانت ساكت ولاتدخل انفك فيما لايعنيك .. برنثه
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شخص شايف عادل امام قدوة له وش بيكون هههههههههههههههههه
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أجل زقوم بن زقيم الأخونجي منحاش من تنفيذ الحكم عليه ويتهرب منه.ربطوه الرياجيل مع لحيته وسحبوه على ملأ وجهه.كفو رجال أمننا البواسل لاترحمون خونة الوطن والدين والحكومة الرشيدة.والله الضربات عليهم ساحقة
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انت ياناصر القصبي أستهزاك بايات الله وأهل الدين ولابس الملابس النسائية التي لعن من تشبة في النساء بها فخلك ساكت افضل لك ...
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الشماته لا احبها..لكن كيف تكفر شخص من نفس مذهبك ودينه الاسلام..حتى لو رأيته يفعل اكبر الذنوب..لو ان الذي قالها من ديانة اخرى او مذهب آخر لقلنا الامر عادي وماعلينا منهم..والله عيب 💚
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طيب والي يستهزيء برحال الدين ويسخر منهم في مسلسلاته الهابطه..في مقابلاته في القنوات التغريبيه في تغريداته في كل حالاته وش حكمه؟
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الله المستعان ياحبني لرجال الدين والحق خلو القصبي مغير ؟
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لكون المدعي أصالة ممَّن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه كالقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصالحين والتشبّه بالنساء.
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ايمانه قوي وحافظ كذا جزء واعماله دعويه وتصب في الجانب الثقافي والمعرفي والتثقيفي وليس التسخيفي زعلان عليهم لان ماقدر يسوي مثل عادل امام علانية مع من يؤيدون توجهه
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وأكّدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر ضدّ خطيب الجمعة "ابن فروة" في غير محله لصلاح المدعى عليه واستقامته ودعوته إلى الله؛ حصلت "سبق"
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يادافع البلاء .انا احب في الله واكره في الله هذا الشخص لا ************
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الآن في عصر الحزم .. عصر سلمان بن عبدالعزيز .. الجميع يبلع لسانه .. انتبه لنفسك فقط ولا لك علاقة بالغير .. ولى زمن الاعتداء على الغير واللقافة اللي مالها داعي
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لاتفرح كثيرا يا قصبي فالحق يعلو ولايعلى عليه ولن يحارب دين الله احد الا وينهزم
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جميل طيب لماذا لا يتم القبض على الفنان ناصر القصبي عندم اتهم الشيخ ناصر العمر بفتاوي الشذوذ الجنسي ولماذا لايتم القبض على الفنان طلال سلامة عندما قام بالغناء آيات من القران الكريم. عجائب وغرائب.
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نحن بزمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق !
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هل من حق ناصر القصبي يستهزئ بمن حملوا الدين وطبقوا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولايطولة مساءله أو محاكمة أو إيقاف ؟!! لماذا الكيل بمكيالين ؟!! اتمنى من المحكمة أن توازن الأمور لإرساء العدل.
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سبحان الله على الدنيا صار اللي يدعي بالعلن مسخره مقيته و اللي يسويه القصبي طاعه و عبادة ؟!!
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ناصر القصبي ماودك ****
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