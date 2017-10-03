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حادث مروع..شاهد:لحظة دهس رجل وامرأة أثناء عبورهما الطريق بالرياض!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض رجل وامرأة لحادث دهس مروع في شارع سلمان الفارسي بحي النهضة في الرياض.
وأظهر المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة، الرجل والمرأة أثناء محاولتهما عبور الطريق، إلا أن سيارة قادمة بسرعة اصطدمت بهما وطرحتهما أرضا، في مشهد وصفه المغردين بـ”المروع”.
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التعليقات
20 - مازدا2017-10-03 16:20:37
مافتحت المقطع ولن أفتحه .. أتمنى أن لا ينفتح باب لهكذا مواضيع .. ترى موناقصين أمراض نفسية .
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19 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-10-03 16:17:13
دكتور الحب !!! هل وقفت على الحدث وعرفت مافي قلوبهم وهل تعلم الغيب !! والشيء الثاني ممكن أنه محرم لها .
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18 -2017-10-03 16:16:35
من المعلوم أن المرأة دقيقة وحذره لكنها وثقت بالرجل ، الله يرحمهم أو الله يشفيهم
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17 - زائر2017-10-03 16:16:31
الأجانب وسواقتهم ياجماعة كل بلا منهم جايين يتعلمون عندنا أتحداهم يسوقون في بلدانهم لك الله يا وطن اجانب يكسبون كل شى ويعيشون عيشة لا يحلمون بها وبالأخير يكرهون السعودية ويتمنون ان ينتصر اعداءها
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16 -2017-10-03 16:13:51
شكله هرب ولا احد وقف ولا يتهيألي
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( عدد التعليقات 29,284 )15 - قلم الحقيقه
دخولهم وعبورهم لشارع عام مكتظ بالسيارات وهي مسرعة عابرة له خطأ فادح ارتكبوه هؤلاء العابرين وهم السبب الرئيسي في ماحصل لهم لتهورهم وعدم اتباعم طرق السلامة لأنهم وضعو قائد المركبة في مفاجئة غير سارة له.
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14 - دكتور الحب2017-10-03 16:12:05
ذهبو وماتو سويا ويداهم متشابكه مع بعض هذا هو الحب ...الحب الحقيقي
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13 -2017-10-03 16:09:47
وين ذاك اللي يقول الأجانب مايعرفون يسوقون يلا خذ ! السرعة تقول وراهم مدرعات تلاحقهم لازم نعترف ان عندنا همج كأن توهم تركوا البعير وركبوا السيارات
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12 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-10-03 16:05:13
الله يرحمهم إذا ماتو وإذا سلمو الحمد الله على السلامه الشيء الثاني السواق عليه نسبه من الخطاء ولكن من الواضح أنهم كبار بسن والمشكلة أنهم فجئة تحركو وغير اتجاههم الى تحرك السيارة فى اتجاه واحد
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11 - محب لوطني2017-10-03 16:01:05
رحمهم الله تعالى
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10 -2017-10-03 15:59:53
طيب وش صار عليهم
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9 -2017-10-03 15:58:25
ممكن مشغول بالجوال بس الله يصبره علا المصيبه هاذي
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8 - سعود2017-10-03 15:58:24
*** اللي بعده ما وقفو ... والغلط علا المصدومين المفروض يقطعون الطريق من الأماكن المخصصة أو من عند الاشاره .
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7 - زائره2017-10-03 15:58:15
الرجل والمرأه واضحين للمل ولكن الاكيد واحد من اثنين١/ ع الجوال سناب او لودو او واتس مشغول بجوال وكان تقديره للمسافه ضعيف جداً ٢/ صاحب السياره كبير سن ونظره ضعيف خاصه بالليل😢الله يلطف بحالهم ويحييهم
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6 - محب2017-10-03 15:57:41
احترام المشاه عندنا اخر شيء لاحول ولاقوة الا بالله كأن الدنيا بتطير عجلين مدري ليش
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5 - عارف2017-10-03 15:56:06
الجوال اشغل العالم اتمنى تشديد العقوبه على يفتح النت في جواله اثناء القياده
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4 - .........2017-10-03 15:55:56
ترى السواق رجل وليس امراة ياللي تقولون المراة ماتعرف تسوق
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3 - الصادق2017-10-03 15:55:13
لاحول ولا قوة الا بالله
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2 -2017-10-03 15:54:25
الحمار الذي يعبر الشارع على مهله و الخط سريع
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1 - زائر2017-10-03 15:48:43
السواق احمار مايشوفهم قدامه
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