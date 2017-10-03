حادث مروع..شاهد:لحظة دهس رجل وامرأة أثناء عبورهما الطريق بالرياض!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض رجل وامرأة لحادث دهس مروع في شارع سلمان الفارسي بحي النهضة في الرياض.

وأظهر المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة، الرجل والمرأة أثناء محاولتهما عبور الطريق، إلا أن سيارة قادمة بسرعة اصطدمت بهما وطرحتهما أرضا، في مشهد وصفه المغردين بـ”المروع”.

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