شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!
صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”مقطع فيديو، يظهر رجلاً في محل بقالة يعتدي بالضرب على آخر، دون أن يتضح السبب.
ويظهر بالمقطع لحظة دخول الطرفين في مشادة كلامية، ثم قام الشاب اليمني بضرب السعودي ولكمه عدة لكمات.
وأطلق المغردون هاشتاقاً بعنوان (مقيم يمني يضرب شاباً_سعودياً)، عبَّروا فيه عن غضبهم من الشاب اليمني، مطالبين بمعاقبته، لكنهم رفضوا مبدأ التعميم.
حيث اكتفى البعض بلوم صاحب المقطع، مطالبين بضبط النفس وعدم إصدار أحكام عشوائية.
وانتقد “أحمد” مبدأ التعميم، قائلا: “مضاربة بين رجلين لا أكثر”. متابعا: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( كلكم بنو آدم وآدم من تراب). والتعميم لغة الجاهل بطلوا العنصرية “.
وطالب “يوسف” بضرورة تبين حقيقة الأمور: “هذا الي فالحين فيه بس والله مايمد يده الا وفاض صبره في ناس لسانها … قبل تحكمو تبيو حقيقه القصة”.
ودافع “فيصل”: “اذا السعودي مخطي يضرب ويستاهل الضرب يا كثر ما اخطينا و تكفخنا من سعودي وغيره”.
لكن “ناصر الحجي” رأى أن المسألة تتعلق بالعدل: “عندما تعرض مقيم يمني للضرب من قبل أمير وقفنا ووقفت قيادتنا معه، الآن يجب وبكل حزم أن نقف ضد هذا البجيح المتباهي”.
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التعليقات
اشوف اكثر اليمنيين تعليق مخالف عسا ماشر جتكم الحمية حميتكم وين راحت عن بلدكم
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على الجميع ضبط النفس وماحدث اليوم علينيا ان نضبط انفسنا *******
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تعليق مخالف
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***الله عليك يابو يمن بلد الخونه
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تعليق ١٩٩ متى عرفت ان اليمني قوة😎😎😎🤔
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تعليق مخالف
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تعليق 54 لعيونك ضربت واحد يمني يشتغل في بنشر لي 😂
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اليمنيين فيهم الطيب والبطال وأغلبهم قوم بلا عقول
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للأسف قوة اليمني مع السعودي اقتصادية اجتماعية وحتى سياسية الآن
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تعليق مخالف
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مانع القحطاني ياحظ الأجانب بأمثالك اللي مثلك يرى الأجنبي مظلوم بكل احواله وهذا دليل على ان محيطك *** وتعتقد كل السعوديين مثل محيطك
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من خلال التعليقات أنا أكتشفت أن صاحب تعليق 54 يمني الرحال ! وبالأمس يسبب تأجيج بسبب عمل المرأءة أنتبهوا أنتبهو
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الي ايقلون زيدي الي اعرفه ان بني ***
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تعليق مخالف
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تكفى قولي بكم مرهون خلني افكك وانقذك من الي انت فيه صدق اسم على مسمى
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بعد في حضني ويلدغني خوش والله هذي اخرتها يابويمن
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فيه سعوديين فيهم من الهياط ما يكفي اقوااااااام ويرون أن كل اجنبي عبد ذليل وان بالإمكان ضربه واهانته وهو ما يدري المسكين أن هذا الأجنبي وحش ألبسته الحاجه لبس الحمل الوديع ولكن بمجرد يثور يمسح الي قدامه
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اتحداك هياط من ورى الجوال مااحديرضى بالخطأ اياكان الفاعل ذكرتني بواحدجاءوكسربسطةيماني ايقوله اناأولى منك بالبسطةولماجات الدوريةصارمثل النعجةبالضبط تلوه ومن يومهااليماني فبسطةوالاحمق اختفى
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اتحداك هياط من ورى الجوال مااحديرضى بالخطأ اياكان الفاعل ذكرتني بواحدجاءوكسربسطةيماني ايقوله اناأولى منك بالبسطةولماجات الدوريةصارمثل النعجةبالضبط تلوه ومن يومهااليماني فبسطةوالاحمق اختفى
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
**** أولادنا يدافعون عن ارضهم و أهلهم ويقتلون و هو جالس هنا مكسورة عينه قبحه الله *** الزيدي . اطردوهم يرجعوا يدافعون عن بلادهم وعارهم ...
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علي أسداً وفي الحروب نعامة هذا اليمني هنا شايف نفسه أسداً في يمنه التعيس نعامة شجاعته أين هي عن من يعبث في بلده من الحوثيين الأنجاس ولكن من آمن العقوبة أساء الأدب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأجنبي اليمني ما له حق يعتدي على المواطن لأن فيه أجهزة أمنية هي من تتولى القبض عليه وتقديمه للعدالة أما أن يعتدي عليه فهذا أمراً لا نقره إطلاقاً ولا بد من أخذ حق المواطن منه كاملاً وترحيله لبلده .
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وين موقع البقالة ابغا اشتري شوف هذا لي ضرب المراهق الصغير ياحليله بالعجرة تكسر علي راس اليماني
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المعلق[176 - رهين الحياة] ما قلت إلا الحق. تحسن وضعهم هنا مال واستثمار ونظافة ورقي. حتى انهم صاروا يهتمون بالتعليم داخل السعودية وخارجها ومستوطينين في احياء الخالدية والمنصورة والنسيم والسويدي وعزيزية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لابد من ترحيله خروج نهاي
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المفروض ما يمد يده فيه جهات رسميه تعما ٢٤ساعه منها الدوريات يتصل ويبلغ خلال دقائق توصله اذا السعودي غلطان يعاقب واليمني يبعد عن البلد علشان مدة يده ماهو بصنعاء هوفي المملكه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
للمعلوميه ثمانين في الميه من نشاط المواد الغذائيه مسيطرين عليه الجنسيه اليمنيه ويلعبون بالأسعار لعب لكن الشرهه عل السعوديين المتسترين عليهم وين وزارة العمل والتجاره والجوزات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الزيدي للي يعلق هنا ويقول المخطي يتحاسب و و و و هذا زيدي اجنبي مهم كان له وطن مستعمر من ايران يفرد عضلاته على ايران في بلده عندنا يمشي منزل راسه تحت ولا يرفعه زيود اخر زمن
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
لابوه ابو يمن لابو من جمعهم عندنا اطردوهم فهم قنابل موقوته احقاد وعنف وارهاب اغلبهم حوثه متخلفين بلطجيه
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
اخ بس لو اشوفه ابو يمن لافرك خشته بالجدار لابوه ولابو من حوثيهم جبناء شاردين وتاركين بلده لايران المجوس والحوثي داعس على لحاهم وماقدروا عليه وجايين عندنا بلطجيه وين الحكومه عنه ليش ماتاخذون حق المواطن
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
اعقب ي زيدي تتطول على سيادك وانت يقليل الاصل ي مشرد منهان في وطنك ولا عندكم زره رجوله الا على حريمكم .الله جابك فب وحد ضعيف لو انك طاب في واحد صاحي كان الحين ممنوعه عليك الزياره
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
من يسافر الى بلادهم سوف يرى عجائب الدنيا من التخلف والجهل وعدم النظافه والفوضى وعدم الثقافه والوعي شعب يعيش الحياه بلانظام ولاحضاره الابماسبقهم اليه اقوام خلقهم للله لم يعودوفي الوجود
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
لو السعودي اللي طاق ابو يمن كان قامت الدنيا عشانه حتى الحكومه من اكبر راس فيها اما السعودي ينطق في بلده ومن زيدي مايسوى والله هزلت نطالب بترحيلهم قاطعوا محلاتهم خلوهم يخسرون 😎
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م 144 اجل الرخله طلع زيدي متحوث اعقب مسوي فيها مواطن ويتدخل في شؤوننا الداخليه اجل طلعت تبع قات والذي منه انفضحت يالرخله بعدين ابو يمن ماهو رجال السعودي صغير عمره مايتجاوز 15 وابو يمن مسوي فيها بطل 😎
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
لو الشاب غلطان ماله داعي الضرب هذا كله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اه بالزيدي يابن****والله لو اني عندك لبرج قلبي بمفتاح الكفر في ***لن تصحي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
مهما كان السبب من المخطي ومن المخطئ عليه لايحق لمواطن او مقيم التجاوز على النظام العام وقانون البلدلأن الأنسان عندما يغضب يفقد ثلاث ارباع من عقله مع اني ضد الاستقدام من هذه الجاليه لعدم كفائتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
مهما كان السبب من المخطي ومن المخطئ عليه لايحق لمواطن او مقيم التجاوز على النظام العام وقانون البلدلأن الأنسان عندما يغضب يفقد ثلاث ارباع من عقله مع اني ضد الاستقدام من هذه الجاليه لعدم كفائتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
حتى لو قال السعودي كلمتين مايستحق يضربه بكل هذا العنف والحقد ابو وزره حاقدين على بلدنا وشعبنا من غير شي واذا جتهم فرصه لن يتوانوا عن ارتكاب الجرائم والعنف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
باين السعودي صغير مايتجاوز عمره 15 الزيدي كبير فوق 30 ومعه عصا يضرب فيه ومسوي فيه بلطجي نطالب الحكومه بأخذ حق المواطن من ابو يمن وترحيلهم الى بلدهم صارت ايديهم تمتد علينا وينفثون احقادهم في كل مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
ت 92 ياوافد داخل بإسم بنت متزوجة هههه ويمدح جنسيته
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياحبيبي محلولة روح جيب شلة وطعنو ابو يمن بس لاتذبحونه خلوة للعبرة بس بسيط الموضوع. بس لو السعودي ضارب اليماني كان اكلتوة بتعليقاتكم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
يوم اليماني ينطق من الامير كلكم وقفت مع الزيدي حتى القياده براسها وقفت معاه والسعودي ينطق من ابو وزره وماحد جاب خبره ليش وين حق المواطن من ابو وزره هذا لازم يمردغ ويرحل لسيده الحوثي باين الحقد عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
اقول اليماني والله طاح له بورع صغير لا اظن يزيد عمره عن 18 سنه والله لو لقاء له من هالزقرت اللي يدورون المشاكل مع البساس ولله ليطلع القات اللي مخزنه ابو يمن منهو في بطن امه لكن عرف صيدته
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
لا ومسوي شيله الزيدي على ضرب السعودي يخسى والله يلقنونه درس ماينساه جاي ببلدنا ويتفاخر علينا ويتجراء يمد يده ان شاءالله ان يكسرونها له السعوديين ومحد اواهم بدولته الا السعوديه ولا الخليج كلهم طردهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لازم يتأكد من المخطي اذا كان اليماني ياخذ عقابه وذا السعودي برضوا
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
اليماني طبيعته الغدر ولو تحسن له الدهر قال ما رايت خيرا قط / زي هذيك اللي في الحديث وواضح من المقطع ان الولد ضعيف وغير متزن
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
والله القهر حتى لو السعودي غلطان فيه امن وين السعوديين يمردغون الزيدي لين يعض الارض كيف يتجراؤ على السعودي ببلده وبين السعوديين
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للاسف فيه مراهقين اذا دخال محل على طول يقول يابو يمن والا يازيدي وكلام ماله داعي غير السرق ونا كنت في بقاله وشفت اشيا من هالقبيل
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
جميل ان يعلم الملقوف الادب ،، الى الامام ابو يمن لا رجوع لا رجوع
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
للاسف فيه مراهقين اذا دخال محل على طول يقول يابو يمن والا يازيدي وكلام ماله داعي غير السرق ونا كنت في بقاله وشفت اشيا من هالقبيل
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
****الله هاليماني حتى لو السعودي سكران او مخطي الشرطه موجوده يتصل على الامن اما يضربه وين السعوديين ياحيف على الرجال والله المفروض يدخل عليه مجموعه من السعوديين ويلقنونه درس لين يعض الارض الحيوان
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
مدامه نوعيه ابو بجامات حمر وخضر وسود هالنوعيه تستاهل الدعس بعد اكيد انه بيسرق او مسوي شي غلط ولا اليمنيه محترمين ومايغلطون
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
كونوا حقانيين..لمخه ولا لا..اتركوا منكم العنصريه..اليماني قلبه ك الحديد 💚
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
معقولة السعودي صار ماله أي قيمة في بلده والأجنبي هو المتحكم بالمواطن.معقولة وصلنا الى الدرجة هذي من ان نهان ونحن في عقر دارنا.يارب الطف بنا.واللهم اجعل حكومتنا تصحوا للخطر الكبير
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
اليمنيين قنبلة موقوته والله ان قلوبهم علينا كالليل المظلم طيبهم ***ولو تسوي ما تسوي من معروف ما يبان فيهم شوفوا كبيرهم الخائن وش سوى اطردوهم طرد ***
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
الرخااال شكله لاعب ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أصلا من يستقبل ذا العالم ** 😏😏😏😏
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب#
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اليمنيين تمكنوا بأموالنا ونستاهل مافهمناهم صح
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
اوه ه ه اجل الرخله طلعت يمانية حوثية اعقب ياذا ومسوي انك سعودي اجل خنبوقه من جماعتك حوثي مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ابو يمن طللع كل حقده على هالبزر ، اوكي يجيك تنينك يبو يمن ويوريك شغلك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
خلوا الهمج يتربون
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
بصراحه..مسكة اليكاني مسكة رجال..وخاصه لما قام يلعب فيه ويصفق فيه يمين ويسار..والله رحمته الورع..طاح في يماني..يحسبه هندي..المفروض انه ماقاوم اليماني..يروح ل الشرطه ويشتكي..اما يصارع يماني..صعبه 💚
لا يعجبني(16) اعجبني(1)
أنا مع الحق واللبس له دور في الحكم .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الاخت الي متزوجه يمني تريه ماهو **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أبو يمن وأغلبكم مسنتر عند مطاعمهم لو سحبتم غليهم يمكن يرجعون لبلدهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من لبسه شكله ناوي يسرق بالعقل اليمني يمد يده على زبون ويكسر من فراغ !
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
لابد تدخل الحكومه واخذ حق هذا المسكين. ارجو من الله ثم من. الشرطه. بمعاقبه هذا المجرم. ارحل الى بلدك. وطرد من استحل بلدك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لاحوالله الله
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
والله ثم والله يا اليمنه ان يخالفو النظام وبكل استهتار منهم دارين انهم بيطلعو منها وبعد مطبطب على ظهورهم عايشين زي البنت المدلله في بيت ابوها متى يجي اليوم الي معد نشوف يمني واحد في السعوديه
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
المشكله ليست في المضاربه ولكن المشكله ان فيه يمنه عاملينا مقاطع فيها شيلات يتفاخرون انهم ضربوا السعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
الأجانب اكثرهم حاقدين اول مايلقى فرصة يطلع حقده وهم ماجوا الى من اجل المال وليس له ولاء الا لوطنه وللمال مهما غنى بحبه للمواطن والوطن فهو يغني ليكسب عطف لاغير
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فارد عضلاته ابو يمن لو فيه خير كان طلع قوته في بلده وطرد الحوثي لكنه جبان هرب وانخش في بقاله في السعوديه يبيع حلاوه مصاصه وحاط حيله على شاب صغير تبا لك يا ابو يمن وتبا لعقلك المغلف بالغباء
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
اتمنى تسوون مع اليمني لقاء يوضح لنا القصه ونعرف ليش عمل كذا اولا ثم نقدر نعطيكم تعليقنا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
لا يمكن السكوت عن هذا التصرفات ولا نرضى بخطأ من احدهما على الاخر ولا يمكن احد يأخذا مكان الدولة ويأخذ حقة بيده ،
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اللي يكتبون اللي يعرف مكان البقاله يخبرني وع اساس رجال بيروح يطق اليماني باكلو زق وع تراكم في دولة ال سعود في حكم ونظام اللي بسوي فيه بلطجي لعنبو اشكالكم مسوين رجول 😂
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
الرياض حي المسيم شارع الدؤلي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ولاة الأمر لن يتركوا حق هذا المواطن واليمني سينال العقاب العادل إن شاء الله والرادع لأمثاله
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
بس اليمني حاقد علينا ههههههههههههههههههههههههههههههههههه كثير الحاقدين
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
يستاهل هالاشكال اخبر فيهم يخشو ناوين ع مشاكل يعني بالعقل ابو يمن جاي يشتغل ولا جاي يهاوش بدون بسبب اجلد ابو لابو 😊
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
احقد الناس البنقالي واليماني
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
والله مشكله اليمنه محترمين يشتغل بكل امانه حتى في***
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
توطين وماعاد تشوف هالاشكال في البلد
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اخ يالقهر وين موقع البقاله ابروح العن والديه ابو**** النذل
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
انفرش الدرباوي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الحين الاجانب ياكلون اكل منزلى صحي ويسوون لك اكل مع الكافور حتى معاد تقوم.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
حقكم واحد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
خلوكم من **المقيته،،،،،،سعودي ولا يمني،،،،،،اللي غلطان يستاهل العقاب،،،،،،،🦅🦅🦅🦅
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
توطين للبقالات والمولات تلقي كل المتواجدين سعوديين احترام بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههههههه هتلر لقد ابدعت وصدقت ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** ادعسوا على خشمه في التراب في بلدنا سففوه الحذيان تكفون يا رجال وإلا علموني مكان البقاله ارجوا من اللي تعرفها يكتب مكانها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
حرر بلدك واحم عرضك وشرفك ، واضح بدون جدال تكبر وتباهي وتغطرس وحقد اليماني وكأنه يضرب عدو . مشكلتنا اننا طيبين عشان نعجب الجنسيات الأخرى فلا احنا اللي اعجبناهم ولا احنا اللي وقفناهم عند حدهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هتلر وربي انك فاصل ومنتهي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انا اشهد بهالشي هذا الي يعرفون له رزها ويرزقك الله هذي قاعذة اي اجنبي بالديرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق رقم 100 معروف فعلكم **من خلق الله ورجولتكم المزعومة ماتطلع الا ع الشباب الصغار في سنهم .. ولو انك لقيت واحد يابو يمن ***من عمرك من شبابنا لعلمك الادب وطلعك الطوارى ع طول ..
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الحمدلله كثرو ****
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
طيب يا ابو يمن لو فيك شجاعه ورجوله حرر بلدك من ابناء عمك الحوثيين والله صار لك يد وتفرعنت ياغريب خلك اديب ومسوى شيله حوثيه على الفديو يعنى انت متعاون مندس السؤال كم حوثي عندنا مندس ؟مع بطاقه زائر؟
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
زمان اليمني كان صديق واخ وينشد فية الظهر اما الجيل الاخير منهم يخلف الله ...
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ربما يكون السعودي مخطئ لكن ليست هذه الطريقة الصحيحة لأخذ الحق حتى ما يصبح الطالب مطلوووب ..اذهب لأقرب فرع للشرطة وقدم بلاغك وتابع معهم وستنال حقك بإذن الله لكن نصيحة لا تمد يدك وتتكلم بكلام بذيئ أبدا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أولا الجنسيات ماهي مؤكدة حتى لو ذكرتها المرصد.ثانيا الخطأ مرفوظ مهما كانت جنسيته.ثالثا كل واحد يضع نفسه في المكان المناسب له كما قال الشاعر:من يهن يسهل الهوان عليه**مالجرح بميت إيلام.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اهل اليمن احقد العرب وحقدهم واضح علينا لانا افضل منهم في كل شي هولاء المرتزقه اليمنيه ماعندهم نخوه ولا رجوله
لا يعجبني(3) اعجبني(10)
تعليق 93 بيض الله وجهك .. هذي رجولتهم المزعومة اليمنه واغلب اليمنه بالذات في جدة شغلتهم معروفة وبالذات في مركز المحمل .. وانتم تعرفون المقصد
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
اصلاابويمن لوفيه رجولةكان ماانحاش وترك بلده واصبح لاجئ ويطرمن مسجدالى مسجد
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
صراحة بالتعليق هذا انصفتي وانا معاكي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 92 ما ياخذ المعيوبة الا المتردي فهمك كفاية يا راعية الاصل والفصل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ت92انتي النعجة والسعودي رجال غصب عنك وعن اهلك
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
ناس شاطرة بالكلام وناس شاطرة بالفعل والفعل واضح بالمقطع والكلام بالتعليقات
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
اذاكان فعلاهذاالحاصل فيجب ردالاعتبارفتصورلوانت في بلدهم كان ماتتجرأتردعليه ولوبكلمة طالت وشمخت بهالاجانب لأنهم لم يجدويدامن حديد تلجمهم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
تعليق 92 ندعو لك بالشفاء العاجل مما ابتليتي فية .. واقسم بالله مافي اكرم ولا اقوى ولا اكرم من شبابنا .. اليماني حدة بنشر وان كثر اوقلل بيلقى من يأدبة ويدعس ع وجهه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
وين ابناء عمومته هالسعودي يمردغوا هاليمني شكله صغير الولد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
والله هزلت يماني يصفق سعودي بالثلاجات البقاله يازمان العجايب
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
طفح الكيل يامحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
بالنسبة للرجولة وطولة الذراع فشبابنا الله يقويهم مافي اقوى منهم في المضاربات وفي الفزعات وهذا*** وجاليتة القذرة بيلقى من يربية ويعلمة الادب وبيتكفخ الين يعض الارض ان شاء الله ..اجانب كلاب
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
فعلا ابو يمن رمز الرجوله نسبة الى رجولة في النحشة من الايراني الي استباح ديرته وعرضه وبلده فعلا هذا معنى الرجولة في المعجم الزيدي رسالة الى يمني مقيم طردتكم قريبة يا كتكوت
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
انا متزوجة يمني واقولها شي شفته بعيوني لما يعرفون ان زوجي يمني ينتفخ ريش بعض الجهال ويحسب انه يقدريستعبده ويظلمه بس لما يواجهه ايتحول لنعجة والحمدلله انا بدولةعادلة مافيها احدفوق القانون
لا يعجبني(15) اعجبني(5)
ياعيب الشوم ضربوه ههههههه
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
واضح ان ابو ثوب اسود هو الغلطان ايش اللي دخله محل اليمني اكيد كان ناوي ياخذ حاجة وكشفه صاحب المحل //// ياخي اشتغل وأتعب وأصرف على نفسك مثل ابو يمن رمز الرجولة والقوة
لا يعجبني(16) اعجبني(6)
من وجهة نظر متواضعه الولد لابس قميص نوم والظاهر والله اعلم انه متفرعن او سارق شيء من البقاله وصاده اليماني وفرشه لاتنظرون للموضوع من زاويه عنصريه نتنه
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
واضح من طريقة الاعتداء العنف بغض النظرعن الجنسيه وحقد قوي من المعتدي وناوي يذبح الرجال نطاللب بالقبض عليه فورا
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الرحال ياكثر ماتمدح نفسك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اليمني قوي جدا وما يحب احد يستفزه
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
الخطاء غير مقبول من اَي شخص سعودي يمني عربي لانه كلنا أبناء عرب ودمنا ساخن أكن بالعقل يتحكم الواحد بأعصابه واليمني اخ وقريب وإلا نقبل الاعتداء عليه أو منه وعلى كلا كل سينال عقابه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
يرجعله وياخذ حقه اذا هو رجال
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يكسر يدك يا الزيدي شفته ضعيف اعزل قمت تضربه اذ له اقارب الولد هاذى ياخذون حقهم بيديهم افتحو العلب المعلبه بخشمه القذر وزغده ابو نفيخه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
المشكله الذي لايعرف اصل العرب..ويظن ان اليمن كلهم حوثيين..الحوثيين لايشكلون الا 10% من سكان اليمن..والف نعم في أهل اليمن الاوفياء 💚
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
الشجاعه والخوف..ليست محصوره ع دوله معينه..يوجد من الاوروبيين والامريكان شجعان يسطر لهم التاريخ مليون كتاب..والشجاع دائما لايستهين بخصمه..وأهل اليمن ورجالها معروف عنهم الشجاعه من عهم النبي سليمان 💚
لا يعجبني(8) اعجبني(5)
الولد متهالك لو يشيل كرتون فاين يجيه انزلاق غضروفي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
دلعناهم كثير على حسابنا اليمنة والسوريين والحكومة فضلتهم على المواطن ابن البلد اطالب الحكومة بعدم استقبالهم الا في الجبهات حتى السوري سلحوه وخلوه يدافع عن البلد والخاين اذبحوه
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
كفو
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
سكران راعي الثوب او محبب واضح ماهو صاحي ويستاهل ماجاه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
مقطع فشيله لو ان السعودي دق خشمه كان ركبنا عليه ما خذ حقه بدق خشوم بس عوافي المره الجايه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
أخذه رايح و جاي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
واضح من حركات صاحب الثوب اللي يدعون انه سعودي انه ما هو صاحي وراعي مضاربات فإذا كان كذلك فيستحق ما جاه والحق ما يعرف سعودي من غير سعودي ، كلنا سعوديين بس ما نرضى قلة أدب على احد ومن اي جنسية
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
مضاربه عاديه ويمكن يكون الاثنين سعودين ويمكن يكون يمنيني وان كان سعودي ويمني بيمكن ان كل ياخذ حقه بالنظام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ايش الدليل ان المضروب سعودي والضارب يمني اي واحد يقدر يركب على الفديو اي مؤثرات صوتية
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اليمنيين ماكلين الخضر واليابس ومتفرعنيين عندنا ويزاحمونً ابن البلد ع رزقه ويكلمك من ورا خشمه ونصابيين ومحتالين ابو يمن
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ابو يمن مستقوين وبجحين. وماخذين راحتهم ع الآخر بالبلد ،، من حرائم ومخالفات وتهريب وشحاذه عند الاشارت ومعاكسات يجب وضعهم عند حدهم وعند ارتكاب ايا منهم جريمة يحاكم فيها بسرعه ويأخذ عقابه ثم يرحل وأهله
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اللي قال ان المظروب سعودي اكيد بيجيب موقع البقاله وشكله بينهم فلوس ورافظ لا يعطيه صاحب البقاله قال اظربه
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المقاطعة ثم المقاطعة لاي اجنبي في بقالة او بسطه او محل حتى لو عنده خير الارض لا تاخذون من عنده شي الين يرجع للجوع الي جانا منه وكعوبة المشققة ويفطس المقاطعة والله لو ادخل محل فيه اجنبي ما اشري شي
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العنصرية تنهش في الجسد حذاري ثم حذاري تبين الحقيقة اول ثم احكمو
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لو سمحتوا الي عنده معلومات عن البقاله ووين مكانها يعطينا خبر
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سبحان الّلَھّ معروف اللي يخطي على الناس تجي في وجهه.
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هذي ماهي مرجلة أولا باين إن السعودي صغير سن وما هو قد ابويمن وبعدين اذا هو بألمرجلة ذي عادي خذوه وعلى الحدود مع الجيش اليمني علي الأقل يحرر بلده من الحوثيين
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يقولون السعودي سرق من البقاله وقال اليمني رجع اللي سرقته قال اشدخلك وقام اليمني وعطاه اللي يدور عليه وبس
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ابو ورد هو نفسه Ymni
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بغض النظر ان المضروب مراهق والله اعلم انه بحاله غير طبعيه و**** بس الاكيد الجنسيه ذي خطر على الامن القومي يجيب ترحيل الغلبيه خلف الحدود
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واضح ان الاسمراني استفز الابيضاني
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المشكلة إن هاليمني ، يفتخر بهذا العمل وحاطها على صفحته بالفيس بوك !****، لماذا الكويت منعت دخول اليمنيين للأراضيها ؟
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ياحكومه كافي دله لليماني والسوري واتركوني من الانسانيه الله ماجلبت لنا اهل الاجرام والفساد كافي كافي كافي ؟؟؟
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الرحال كان علمتنا عن جنسيتك من بدري
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واضح ان ابوقميص ملقووووووف وابويمن حب يأدبه
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جنودنا كل يوم شهيد وابن ***يجمع باالفلوس ***
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لازم يعرف هذا الزيدي ان فيه حكومة تاخد حقه اذا كان لك حق عند كاءن من كان ◽نحن لسنا في صنعا كل واحد يأخذ حقه بيده ❕❔
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*** ابو كذا شعب زباله شعب ارضه ترفضه وحنا نستقبله اطردوهم وفكونا ترا طفح الكيل
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لو تلفون الكره الارضيه ماتحصلون اقوى واشجع من السعودي وتذكرو كلمة صدام حسين يوم حرب الخليج ايش قال عن السعوديين السعوديين يواجهون وجهه لوجهه السعودي مايطعن في الظهر مثل بعض الناس
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أنتم مستوعبين إنا في حرب ولا لا !! هذه العماله جرايمها أكثر من أعمالها
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ترك لهم المجال خوف من شرهم لاكن شرهم شايلينة معهم تركناهم يبيعون ويفعلون ميشتهون ببطاقة زائر لاكن لاتنفع واعتبروها تهدئة لهم نسلم عليهم باليمين ويمد اليسار ارتخينا لهم وشدوعلينا واعتبرونا تربية ***
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ضرب بي اليد بسيط الي أشد ضرب الاقتصاد وضرب الحدود وضرب القيم والمبادي لي وطني من ذا الزيدي اللعين وأشكاله
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وطالب “يوسف” بضرورة تبين حقيقة الأمور: “هذا الي فالحين فيه بس والله مايمد يده الا وفاض صبره في ناس لسانها ***قبل تحكمو تبيو حقيقه القصة”. ***
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والله الزيود خطر يهدد امن المملكه . اقسم بالله ودهم ياكلون السعودي اكل . بس لحمنا مر يبو مزيد هل تعلم ان ٣٣ محل ذهب بالخميس للزيود ومتسترين عليهم جماعتهم الزيود المجنسين
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ابويمن كثروا عندنا وكثرت مشاكلهم وجرائمهم .
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مهما كان هذا الاجي مايمد ايده وفي شرطه لكن ********
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الي يقول اليمنيون معروف عنهم الشجاعه اجل السعوديون معروف عنهم ***كل عودا فية دخان و بلاش عنصرية لاتخلينا نفل السبحة
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العمل يسكت هم متبجحين وكل زاوية من الأسواق والشوارع يقف ويبيع خضارة أمام واعين رجال الأمن والبلديات وتعبنا ونحن نبلغ حتى مطعم الافندي لم بالنسم يقف بسيارتة من ساعة ست أو سبع مساء وبيع اكسسوارات الجولا
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الى متى يبقى الاجنبي مستوطنا ومقيما دائما ؟!! نصيحة قبل ما تصعب السيطر حددوا مدة البقاء للمقيم حسب الحاجة بما لايزيد عن خمس سنوات لان استهتار وضرب بعض المقيمين لانظمة البلد عرض الحائط قد زادت وقاحته.
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قسم بالله هالزيود فيهم شوفة نفس ومسوين انفسهم شعب الله المختار انسان باع وطنه وش ترتحي منه. عندنا محلات الذهب بالخميس . ****شايفين انفسهم وفاتحين محلات ذهب. ومكتب العمل معطيهم راحتهم
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دلونا على مكان البقالة ويبشر بمن يجيب حقة
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لا نستطيع الحكم بدون ان نعرف الاسباب ....... احيانا بعض السعوديين يعتقدون انهم ملائكه ويحتقرون كل اجنبي وهم المخطئون ويهايطون ......... لا يجيني احد مطفي النور ... انا سعودي واحب الحق
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واللي وضع البول بعلبة الزيتون واللي عجن العجين برجوله واللي تفل ع العجين والا والا امكن استفزه بالكلام فرد عليه وع طول عطاه ع وجهه لانه ناوي ظربه والسعودي واضح عدم نيته للهجوم
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واضح ان الشاب هو الي غلطان..واليمنيون معروف عنهم الشجاعه..صحيح المفروض مايضربه بهذا الضرب..لكن يستاهل الورع..المفروض انه يحترم الي اكبر منه 💚
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ليش ياصبحي التفكيرالمنحرف هذامااحد يبوس جزمة احد الادب مطلوب والمخطئ يعاقب والبلد يحكمها قانون ولاتدرون وش الظروف المضروب شكله مش طبيعي والشرطة بتشوف الموضوع وبتعطي كل ذي حق حقه واتركوكم من التلزيق
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اكيد مختلفين على شي؟!! لازم يتحقق معاهم تحقيق جاد وحازم حتى يتبين الخافي
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لابد من تدخل الشرطه ومعاقبة المتجاوز ويا غريب كن اديب
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في التقرير[انتقد احمد ــــ وطالب يوسف ــــ ودافع فيصل] هذولا **** مهما حصل ففي قانون لا تمد يدك.. القانون والنظام يعطيك حقك بس لا تمد يدك..
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لص أسمر
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لا حد يحكم قبل معرفة السبب فلا يوجد شي بلا سبب واذا عرف السبب لكل حادث حديث
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في كل الأحوال نحن في بلد له قوانين وانظمه وكان عليهم الجؤو اليها قبل ان تكون هنالك عواقب وخيمه.(يوم لا بنفع الندم).
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اليمنه خطر قوي جداً عددهم بالسعوديه ٧ مليون يمني حاقدين على السعوديه واهلها
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١- السعودي باين شاب مراهق صغير في العمر وايضاً قد يكون سكران ٢- العقاب يجب ان يكون على من نشر الفيديو وايضاً على من ركب الاغنيه ٣- في بعض الدول المقيم مرتكب المضاربه يرحل الى بلده يضارب فيها
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ياليت تطلق الداخلية حملة وطن بلا دشير . فشلونا
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السعودي مايهان من اجنبي ابدا مادام الاجتبي في بلد غير بلده يحترم السعودي ويبوس جزمته.
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يابو يمن بالله عليكم ارجعو دياركم دياركم اولى فيكم لابارك الله فيكم روح ضارب مع الحوثيبن بس جالسلي تجمع في الفلوس اقلبو وجيهكم
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اليماني تمادى وكثرت مشاكلة والمطلوب طردهم وخلهم يتدلعو في حضن الفرس مايكفي عيالنا ماتو وهم متبطحين في ديرتنا اكل ومرعى ...,
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اليمنه بالسعودية خطر قوي جداً ****
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هل لمن كان يمني اوسعودي ان ياخذ حقة بهذة الطريقة وين الطرق الصحسحة والرجوع للقانون
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هذا ابو روب نوم أسود غير طبيعي شكلة سكران غير قادر على الوقوف اما اللي قاعد يضربه الحق حق هو حاول يبعد عنه لكن المضرب ناشب فيه وشكل هذا الضارب باكستاني أو هندي ما اعتقد أنه يماني اليمني كلهم قصار
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برأيي نشر الاجنبي مقطع الاعتداء على سعودي مع شيله هو اعتداء على الوطن وكأنه لايخاف من الشرطة او الحكومة حتى وإن كان الشاب مخطأ او حرامي يجب ابلاغ الشرطة فقط مثله مثل السعودي
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الى كل حوثي لدينا من حضرم ومن زيود - بدت البغضاء من قلوبهم وماتحمل صدورهم اكبر - نطالب جدار عازل بيينا وبين اليمن البائس وترحيل الزيود والزيديات
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حملة وطن بلا مخالف اظنها فشلت فشلا ذريعا فلم يعد لها اي ذكر
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للاسف الشديد هذا حال معظم الجالية اليمانية اذا اشتغل معك في محل لازم يشاركك او يسرقك او يتضارب مع الزبائن المفروض يعودوا الي بلادهم احسن
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الاجانب يعلقون بمعرفات مختلفه ويتهمون السعودي بالسكر لابارك الله فيكم
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يا كثر الدشير
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هزلت ولله ... لم تقف عند هذا الحد بل يشغل شيلة عفاشيه متباهيا بانه ضرب سعودي ... الى متى والمواطن يأن ويصرخ من الاجانب وقد وصل السيل الزبى .. حتى حملة وطن بلا مخالف وأدت في مهدها
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واضح ان اللي لابس ثوب سكران يتمايل وخفيف بسرعه يروح ويجي
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واضح ان الاسباني درباوي و في حالة غير طبيعية !!!! قاتل الله ام الخبائث !!!
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السعودي شكله سكران و مسبب مشكله
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