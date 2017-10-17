شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!

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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”مقطع فيديو، يظهر رجلاً في محل بقالة يعتدي بالضرب على آخر، دون أن يتضح السبب.

ويظهر بالمقطع لحظة دخول الطرفين في مشادة كلامية، ثم قام الشاب اليمني بضرب السعودي ولكمه عدة لكمات.

وأطلق المغردون هاشتاقاً بعنوان (مقيم يمني يضرب شاباً_سعودياً)، عبَّروا فيه عن غضبهم من الشاب اليمني، مطالبين بمعاقبته، لكنهم رفضوا مبدأ التعميم.

حيث اكتفى البعض بلوم صاحب المقطع، مطالبين بضبط النفس وعدم إصدار أحكام عشوائية.

وانتقد “أحمد” مبدأ التعميم، قائلا: “مضاربة بين رجلين لا أكثر”. متابعا: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( كلكم بنو آدم وآدم من تراب). والتعميم لغة الجاهل بطلوا العنصرية “.

وطالب “يوسف” بضرورة تبين حقيقة الأمور: “هذا الي فالحين فيه بس والله مايمد يده الا وفاض صبره في ناس لسانها … قبل تحكمو تبيو حقيقه القصة”.

ودافع “فيصل”: “اذا السعودي مخطي يضرب ويستاهل الضرب يا كثر ما اخطينا و تكفخنا من سعودي وغيره”.

لكن “ناصر الحجي” رأى أن المسألة تتعلق بالعدل: “عندما تعرض مقيم يمني للضرب من قبل أمير وقفنا ووقفت قيادتنا معه، الآن يجب وبكل حزم أن نقف ضد هذا البجيح المتباهي”.

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