عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

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صحيفة المرصد-وكالات:أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تطهير مدينة الرقة بالكامل من تنظيم “داعش”.

وقال المرصد إن عناصر “داعش” الأجانب في الرقة استسلموا إلى التحالف الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديموقراطية، طلال سلو، لفرانس برس عبر الهاتف، أنه “تم الانتهاء من العمليات العسكرية في الرقة، وسيطرت قواتنا بالكامل على المدينة”.

كما أشار سلو إلى أن “عمليات تمشيط تجري الآن للقضاء على الخلايا النائمة إن وجدت وتطهير المدينة من الألغام” التي زرعها الإرهابيون وسط الرقة.

وقال شاهد من “رويترز”، إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رفعت رايتها داخل استاد الرقة، الثلاثاء، وهو أحد آخر المواقع التي كانت متبقية تحت سيطرة تنظيم “داعش” في المدينة.

وذكر مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية، أنه تم رفع الراية في وسط الاستاد حيث انتهى القتال.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المستشفى الوطني في وسط مدينة الرقة بعد قليل من سيطرتها على دوار النعيم إثر معارك عنيفة مع ما تبقى من مقاتلي “داعش” في المدينة.

ويقع دوار النعيم إلى الشرق من الملعب البلدي في الرقة، وكان يستخدمه التنظيم سابقاً مسرحاً لعمليات الإعدام والصلب وتنفيذ العقوبات أثناء سيطرته على المدينة.

وأكدت القوات في بيان، أنها “حررت بشكل كامل” دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه “دوار الجحيم” أثناء سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة التي كانت أبرز معاقله لثلاثة أعوام.

ومنذ إعلان المرحلة الأخيرة من معركة الرقة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم عبر السيطرة على حي البريد إلى الشمال الغربي من الرقة، وسط سعيها الحثيث للسيطرة على حيي الأندلس والمطار في الشمال.

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