عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!
صحيفة المرصد-وكالات:أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تطهير مدينة الرقة بالكامل من تنظيم “داعش”.
وقال المرصد إن عناصر “داعش” الأجانب في الرقة استسلموا إلى التحالف الدولي.
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديموقراطية، طلال سلو، لفرانس برس عبر الهاتف، أنه “تم الانتهاء من العمليات العسكرية في الرقة، وسيطرت قواتنا بالكامل على المدينة”.
كما أشار سلو إلى أن “عمليات تمشيط تجري الآن للقضاء على الخلايا النائمة إن وجدت وتطهير المدينة من الألغام” التي زرعها الإرهابيون وسط الرقة.
وقال شاهد من “رويترز”، إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رفعت رايتها داخل استاد الرقة، الثلاثاء، وهو أحد آخر المواقع التي كانت متبقية تحت سيطرة تنظيم “داعش” في المدينة.
وذكر مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية، أنه تم رفع الراية في وسط الاستاد حيث انتهى القتال.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المستشفى الوطني في وسط مدينة الرقة بعد قليل من سيطرتها على دوار النعيم إثر معارك عنيفة مع ما تبقى من مقاتلي “داعش” في المدينة.
ويقع دوار النعيم إلى الشرق من الملعب البلدي في الرقة، وكان يستخدمه التنظيم سابقاً مسرحاً لعمليات الإعدام والصلب وتنفيذ العقوبات أثناء سيطرته على المدينة.
وأكدت القوات في بيان، أنها “حررت بشكل كامل” دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه “دوار الجحيم” أثناء سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة التي كانت أبرز معاقله لثلاثة أعوام.
ومنذ إعلان المرحلة الأخيرة من معركة الرقة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم عبر السيطرة على حي البريد إلى الشمال الغربي من الرقة، وسط سعيها الحثيث للسيطرة على حيي الأندلس والمطار في الشمال.
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التعليقات
الدواعش هم عصابات تحت تمويل ايراني رافضي لا يمت للاسلام بصله فلعنة الله على من دعمها وعلى الروافض اللنجاس ولا ننسى خونة الدين بني شهوان فهم دواعش الداخل يجب طردهم من البلاد فورا .
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الدواعش النائمين الخونه الاخوان وقطرهم
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سيذهب الدواعش الى الحجبم ونتفرغ للدواعش النائمين
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وان شاء الله نرى كلبهم مصلوب ذراعيه ونضحك على ***
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لعنه الله ع الدواعش لعنه سرمديه وعلى عاصمتهم
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في خبر كان عقبال حكومه الارهاب التي صنعتها قطرائيل وايران
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وضاع حلم قوم دعدش وأصبح في خبر كان وانتهت دولة الخرافه والاحلام ياحمقى ههههههههههاي الف مبروك هزيمة قوم دعدش المجرمين
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لم يتبقى الا القليل وتتطهر الارض كامله من رجس الدواعش وبعد ذلك يبدأ البحث عن دواعش الداخل المؤيدين للبغدادي وهم كثير ويعتبرون خلايا نائمه،،ان شاءالله تعود سوريا كما كانت بلاد الحريه والتسامح.
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داعش من صنعها أمريكا و جاري تنفيذ الخطة رقم B وهي زرع نظام جديد حتي يتم تقسيم سوريا هذا في صالح بنوا صهيون
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ابـتـسـامـتـهـن نـسـتـنـي لـحـظات شـي اسـمـه ضـرايـب وارتـفاع الـطاقـه الله يـسـتـر ويـجـيـب الـخـيـر
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اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض ياران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونيه والاكراد الملاحده وعلى المنافقين والكاذبين والمتنبطحين والاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار وذل امتنا
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لعن الله داعش ولعن من دعمها وخطط لها اللهم عليك بأعداء الدين من دواعش وروافض ونصاري وبوذيين وفوقهم اليهود
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اكره الموظيع ذي ولاكن من الطفش . متى يتوقف القتل بالبلاد العربيه جانا تبلد صرنا نشوف مشاهد القتل بالقنوات اكنه شي عادي . كنا مرتاحين اصبحنا مكتئبين . الله يسقينا الفرح من واسع سماه
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بلا رجعة ان شاء الله . خلافة المجوس والحمدين تتهاوا كم تتهاو الصومعة .
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وجه ترامب وجه خيرزبط الوضع صح الله يسلم كل مسالم ***
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داعش كانت مسرحية .. الفكرة صهيوأمريكية والتخطيط والتنفيذ إيراني والتهويل الإعلامي جزيرة حمد والتمويل قطري والهدف منها متعدد المهام ... ولكنها ضاعت فلوسك وهقاويك يا حمد والدور جايك وخل شريفة تنفعك !!
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الله لايردكل متشددكذاب لجهنم وبئس المصير***
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ت6/يقولون العقل زينة الرجل؟داعش سنة والاكراد سنة حصل إستلام وتسليم للرقة بينهما برعاية أمريكية والامريكيون نقلوا الدعواعش جوا للبوكمال والتنف والاردن وطلع معك((مؤامرة إيرانية سورية على السنة))؟
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نعم طهروا الرقه من الدواعش امثالك..زعلان..روح هناك دافع عنهم..ماتبي الحور العين 💚
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الى الباحث عن السليحه الله منهم الدواعش.
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لا تلعن الدين يارحااال ********
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كيف الواحد يطهر نفسه بنفسه اذا انتم داعش كيف تقولون طردنا داعش من الرقه انتم داعش الله يارب ينتقم منكم اشد انتقام هو القادر علي ذلك ويحفظ اخواني السنه في كل مكان وتحت كل سماء نستودعهم الله عز وجل
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داعش حذر منها مشايخنا أنها صناعة أعداء الإسلام السني تقف خلفهم ايران وسوريا والصهيومريكية لصناعة ذرائع وقتل أهل السنة بحجة تحريرها من داعش فداعش لم تحتل الا مناطق السنة فقط وهذا دليل مثل الشمس
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من المفارقات العجيبة أن قلة من داعش احتلت مناطق السنة في أيام مع فرار جيوش جراره أمام قلة ثم اليوم تطهر المناطق من هذه الحفنة القلية بنساء اليس الأمر فيه مؤامرة على أهل السنة من ايران وسوريا
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هناك أخبثين خبث بشار وخبث داعش الحمدلله الذي خلصنا من خبث داعش وبقي خبث بشار أسأل الله أن يعجل بهلاكه ورينا فيه سوء الخاتمة فداعش صناعته هو وأعداء الإسلام
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(((( لايحدث الا في العراق وسوريا ..... العجم من ترث داعش .... حميع المناطق العربية التي يرسلون داعش اليها تصبح في ايادي الايرانيين والاكراد والاتراك ))))
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الله لا يردها ولا يرد الدواعش كلهم الكفره الفسقه . النصر قريب باْذن الله.
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طيب وين البغدادي والا فيلم زبادي تمر هندي
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ما اجمل الصوره..ابرك من الو لحيه الداعشي الخبيث ..*******الي مؤلفه 💚
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