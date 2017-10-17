رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!
حجم الخط A A A
وكالات 29 2٬254 3 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات:أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تطهير مدينة الرقة بالكامل من تنظيم “داعش”.

وقال المرصد إن عناصر “داعش” الأجانب في الرقة استسلموا إلى التحالف الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديموقراطية، طلال سلو، لفرانس برس عبر الهاتف، أنه “تم الانتهاء من العمليات العسكرية في الرقة، وسيطرت قواتنا بالكامل على المدينة”.

كما أشار سلو إلى أن “عمليات تمشيط تجري الآن للقضاء على الخلايا النائمة إن وجدت وتطهير المدينة من الألغام” التي زرعها الإرهابيون وسط الرقة.

وقال شاهد من “رويترز”، إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رفعت رايتها داخل استاد الرقة، الثلاثاء، وهو أحد آخر المواقع التي كانت متبقية تحت سيطرة تنظيم “داعش” في المدينة.

وذكر مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية، أنه تم رفع الراية في وسط الاستاد حيث انتهى القتال.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المستشفى الوطني في وسط مدينة الرقة بعد قليل من سيطرتها على دوار النعيم إثر معارك عنيفة مع ما تبقى من مقاتلي “داعش” في المدينة.

ويقع دوار النعيم إلى الشرق من الملعب البلدي في الرقة، وكان يستخدمه التنظيم سابقاً مسرحاً لعمليات الإعدام والصلب وتنفيذ العقوبات أثناء سيطرته على المدينة.

وأكدت القوات في بيان، أنها “حررت بشكل كامل” دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه “دوار الجحيم” أثناء سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة التي كانت أبرز معاقله لثلاثة أعوام.

ومنذ إعلان المرحلة الأخيرة من معركة الرقة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم عبر السيطرة على حي البريد إلى الشمال الغربي من الرقة، وسط سعيها الحثيث للسيطرة على حيي الأندلس والمطار في الشمال.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 -
2017-10-17 18:09:01
الدواعش هم عصابات تحت تمويل ايراني رافضي لا يمت للاسلام بصله فلعنة الله على من دعمها وعلى الروافض اللنجاس ولا ننسى خونة الدين بني شهوان فهم دواعش الداخل يجب طردهم من البلاد فورا .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-17 17:45:54
الدواعش النائمين الخونه الاخوان وقطرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-17 17:45:24
سيذهب الدواعش الى الحجبم ونتفرغ للدواعش النائمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - رحمه
2017-10-17 17:43:43
وان شاء الله نرى كلبهم مصلوب ذراعيه ونضحك على ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-17 17:42:29
لعنه الله ع الدواعش لعنه سرمديه وعلى عاصمتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-10-17 17:40:56
في خبر كان عقبال حكومه الارهاب التي صنعتها قطرائيل وايران
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - محب لوطنه
2017-10-17 17:01:06
وضاع حلم قوم دعدش وأصبح في خبر كان وانتهت دولة الخرافه والاحلام ياحمقى ههههههههههاي الف مبروك هزيمة قوم دعدش المجرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,055 )
22 - نبرااس
2017-10-17 16:57:14
لم يتبقى الا القليل وتتطهر الارض كامله من رجس الدواعش وبعد ذلك يبدأ البحث عن دواعش الداخل المؤيدين للبغدادي وهم كثير ويعتبرون خلايا نائمه،،ان شاءالله تعود سوريا كما كانت بلاد الحريه والتسامح.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - نص كبسة
2017-10-17 16:36:09
داعش من صنعها أمريكا و جاري تنفيذ الخطة رقم B وهي زرع نظام جديد حتي يتم تقسيم سوريا هذا في صالح بنوا صهيون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - اصـلـع لابـس بـكـله
2017-10-17 16:21:59
ابـتـسـامـتـهـن نـسـتـنـي لـحـظات شـي اسـمـه ضـرايـب وارتـفاع الـطاقـه الله يـسـتـر ويـجـيـب الـخـيـر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 - ................
2017-10-17 16:11:16
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض ياران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونيه والاكراد الملاحده وعلى المنافقين والكاذبين والمتنبطحين والاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار وذل امتنا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
18 - مرسال غامد
2017-10-17 15:37:38
لعن الله داعش ولعن من دعمها وخطط لها اللهم عليك بأعداء الدين من دواعش وروافض ونصاري وبوذيين وفوقهم اليهود
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
17 - مدردح
2017-10-17 15:32:08
اكره الموظيع ذي ولاكن من الطفش . متى يتوقف القتل بالبلاد العربيه جانا تبلد صرنا نشوف مشاهد القتل بالقنوات اكنه شي عادي . كنا مرتاحين اصبحنا مكتئبين . الله يسقينا الفرح من واسع سماه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
16 - ررر
2017-10-17 15:29:42
بلا رجعة ان شاء الله . خلافة المجوس والحمدين تتهاوا كم تتهاو الصومعة .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
15 - ضمير الناس
2017-10-17 15:28:03
وجه ترامب وجه خيرزبط الوضع صح الله يسلم كل مسالم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - متأمل
2017-10-17 15:27:47
داعش كانت مسرحية .. الفكرة صهيوأمريكية والتخطيط والتنفيذ إيراني والتهويل الإعلامي جزيرة حمد والتمويل قطري والهدف منها متعدد المهام ... ولكنها ضاعت فلوسك وهقاويك يا حمد والدور جايك وخل شريفة تنفعك !!
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
13 - ضمير الناس
2017-10-17 15:26:21
الله لايردكل متشددكذاب لجهنم وبئس المصير***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ابو العز الدمشقي
2017-10-17 15:24:08
ت6/يقولون العقل زينة الرجل؟داعش سنة والاكراد سنة حصل إستلام وتسليم للرقة بينهما برعاية أمريكية والامريكيون نقلوا الدعواعش جوا للبوكمال والتنف والاردن وطلع معك((مؤامرة إيرانية سورية على السنة))؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
11 - الرحااال
2017-10-17 15:18:35
نعم طهروا الرقه من الدواعش امثالك..زعلان..روح هناك دافع عنهم..ماتبي الحور العين 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-17 15:18:06
الى الباحث عن السليحه الله منهم الدواعش.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - كميل
2017-10-17 15:15:41
لا تلعن الدين يارحااال ********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-10-17 15:14:05
كيف الواحد يطهر نفسه بنفسه اذا انتم داعش كيف تقولون طردنا داعش من الرقه انتم داعش الله يارب ينتقم منكم اشد انتقام هو القادر علي ذلك ويحفظ اخواني السنه في كل مكان وتحت كل سماء نستودعهم الله عز وجل
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
7 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 15:10:07
داعش حذر منها مشايخنا أنها صناعة أعداء الإسلام السني تقف خلفهم ايران وسوريا والصهيومريكية لصناعة ذرائع وقتل أهل السنة بحجة تحريرها من داعش فداعش لم تحتل الا مناطق السنة فقط وهذا دليل مثل الشمس
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
6 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 15:07:12
من المفارقات العجيبة أن قلة من داعش احتلت مناطق السنة في أيام مع فرار جيوش جراره أمام قلة ثم اليوم تطهر المناطق من هذه الحفنة القلية بنساء اليس الأمر فيه مؤامرة على أهل السنة من ايران وسوريا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 15:04:40
هناك أخبثين خبث بشار وخبث داعش الحمدلله الذي خلصنا من خبث داعش وبقي خبث بشار أسأل الله أن يعجل بهلاكه ورينا فيه سوء الخاتمة فداعش صناعته هو وأعداء الإسلام
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,338 )
4 - برق _ الحرم
2017-10-17 15:02:05
(((( لايحدث الا في العراق وسوريا ..... العجم من ترث داعش .... حميع المناطق العربية التي يرسلون داعش اليها تصبح في ايادي الايرانيين والاكراد والاتراك ))))
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-17 15:01:38
الله لا يردها ولا يرد الدواعش كلهم الكفره الفسقه . النصر قريب باْذن الله.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
2 - صفخه
2017-10-17 15:00:50
طيب وين البغدادي والا فيلم زبادي تمر هندي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
1 - الرحااال
2017-10-17 15:00:04
ما اجمل الصوره..ابرك من الو لحيه الداعشي الخبيث ..*******الي مؤلفه 💚
لا يعجبني(13) اعجبني(12)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو العز الدمشقي

من يحمي اسرائيل بدعم ايراني هم حزب الشيطان بقيادة حسن زميرة وانت يالهمداني خليك...
بواسطة :

الدواعش هم عصابات تحت تمويل ايراني رافضي لا يمت للاسلام بصله فلعنة الله على من د...
بواسطة : الحقيقه

تعليق مخالف...
بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫

والله فكرتها الأكثر خطوره اللي في بالي لكن خيبوا ضني الله يهديهم....
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
176 4
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
225 1
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
175 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
92 0
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
140 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
139 0
mm

كوثر الأربش

أوروبا و«الوهابية»
481 2
mm

د. محمد العوين

ترامب سيسقط ملالي قم!
205 3
mm

خلف الحربي

أغلى حجر عثرة
322 2
mm

محمد الساعد

في الدوحة غِرٌّ ثَرِيٌّ قرّر شراء العالم !
271 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
288 3
mm

عادل التويجري

الإحباط !
512 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
440 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
773 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
528 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
236 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
705 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
547 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
674 8
mm

أحمد الشمراني

مصر التي في خاطري
265 4
الاخبار الدولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 6 516 1 ساعة
عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

 وكالات 29 2٬254 3 ساعات
كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

 المرصد 29 5٬544 7 ساعات
ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

 المرصد 46 5٬578 15 ساعة
المرصد الرياضي
أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

 المرصد 3 379 11 دقيقة
بالتفاصيل .. آل الشيخ يوضح الأسباب حول العقوبات الصادرة مؤخرا تجاه عدد من الشخصيات الرياضية

بالتفاصيل .. آل الشيخ يوضح الأسباب حول العقوبات الصادرة مؤخرا تجاه عدد من الشخصيات الرياضية

 المرصد 46 4٬410 16 ساعة
“تركي آل الشيخ” يكشف الحقيقة حول ما يتم تداوله عن “هبوط نادي الهلال”

“تركي آل الشيخ” يكشف الحقيقة حول ما يتم تداوله عن “هبوط نادي الهلال”

 المرصد 51 7٬966 17 ساعة
شاهد.. مشجع نصراوي يهدى مدرب نادي النصر الجديد جوستافو “شماغه وعقاله”!

شاهد.. مشجع نصراوي يهدى مدرب نادي النصر الجديد جوستافو “شماغه وعقاله”!

 المرصد 33 2٬962 يومين
اخبار فنية
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 120 7٬013 5 ساعات
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 151 13٬422 7 ساعات
“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

 المرصد 102 12٬089 يوم واحد
بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

 المرصد 88 13٬901 يومين
اخبار منوعة
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 314 17٬226 20 ساعة
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

 المرصد 25 9٬659 يوم واحد
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

 المرصد 136 16٬047 يومين
بالصور: “مدمن للجنس وكنت أحجز له الفنادق”.. طليقة محمد علي كلاي تكشف الجانب “المظلم والشرير” من حياته

بالصور: “مدمن للجنس وكنت أحجز له الفنادق”.. طليقة محمد علي كلاي تكشف الجانب “المظلم والشرير” من حياته

 المرصد 93 15٬291 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!

شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!

 المرصد 207 11٬047 7 ساعات
شاهد .. لحظة انتحار سوري بطريقة صادمة في تركيا !

شاهد .. لحظة انتحار سوري بطريقة صادمة في تركيا !

 المرصد 40 8٬860 18 ساعة
بالفيديو .. الشريان ينفعل على متحدث وزارة العمل : المهندسين السعوديين يشتغلوا “قهوجية”!

بالفيديو .. الشريان ينفعل على متحدث وزارة العمل : المهندسين السعوديين يشتغلوا “قهوجية”!

 المرصد 92 7٬471 18 ساعة
شاهد معلم يصدم طلابه .. “تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه”!

شاهد معلم يصدم طلابه .. “تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه”!

 المرصد 213 8٬758 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 27 6٬112 16 ساعة
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬435 يومين
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬576 يومين
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 7٬878 4 أيام
اخبار صحية
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 18 6٬877 يوم واحد
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 6٬943 يومين
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬816 3 أيام
الطبيب المصري “مجدي يعقوب” يعلن عن علاج جديد لمرضى القلب ويكشف عن سعره في أمريكا!

الطبيب المصري “مجدي يعقوب” يعلن عن علاج جديد لمرضى القلب ويكشف عن سعره في أمريكا!

 المرصد 43 7٬454 4 أيام
اخبار اقتصادية
رويترز : الصين تعلن رغبتها في شراء حصة من أرامكو مباشرة

رويترز : الصين تعلن رغبتها في شراء حصة من أرامكو مباشرة

 رويترز 50 3٬826 21 ساعة
كشف تفاصيل مراحل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” البالغ 280 ألف منتج

كشف تفاصيل مراحل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” البالغ 280 ألف منتج

 المرصد 46 3٬653 يومين
هذا ما قالته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»

هذا ما قالته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»

 المرصد 13 2٬650 3 أيام
تفاصيل إجابة 5 تساؤلات عن «رفع أسعار الوقود» في السعودية

تفاصيل إجابة 5 تساؤلات عن «رفع أسعار الوقود» في السعودية

 المرصد 147 13٬331 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬826 يومين
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 654 5 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬030 أسبوع واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬678 أسبوعين
الاخيرة
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 8 1٬951 1 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 6 500 2 ساعتين
حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

 المرصد 128 15٬793 24 ساعة
توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

 المرصد 2 1٬059 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 166 2٬191 8 ساعات