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الرئيسية / آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس
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المرصد 98 3٬989 9 ساعات

صحيفة المرصد : أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، تقديم مبلغ ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل الى نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب آل الشيخ مغرداً: “أبارك لنادي الهلال تأهله إلى نهائي أبطال آسيا، ويسرني تقديم مكافأة بمقدار ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب، مبروك للوطن الغالي”.

وأضاف: بإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإياباً.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

98 - الزمان الشين
2017-10-18 05:32:28
و الله لو صرفت هذه الاموال على المساكين و المحتاجين و الفقراء و اليتامى كان افضل بكثير ان تصرف على لاعب يسافر فيها خمسه ايام ولا يرجع بريال واحد اللاعب يتقاضى من ناديه ملايين الملايين هو محترف!!!؟
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97 - محايد
2017-10-18 05:28:34
تعليقات ناس فقرانه ماشافوا فلوس ههههههه
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96 -
2017-10-18 04:50:22
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95 - مواطن
2017-10-18 03:13:24
تعليق مخالف
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94 - شلحاااااااااااااااااااط
2017-10-18 02:58:33
بس !!!!!!!
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93 - عبدالعزيز
2017-10-18 02:15:51
لو تبرعوا لنادي الفقر بهذه المكافئة يسددون ديونهم احتمال يشاركون في كأس آسيا ويطلعون من الأدوار الأولية كالعادة ومطقوقين من الغرافة بعد ههههههههههههه
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92 - ابوصالح سكري
2017-10-18 01:30:14
صدق رسول الله انا وكافل اليتم في الجنة أي لاعب مالة خاتمة وواي مدرب مالة خاتمة وووقت الحاجة كم لا عب وكم مدرب خربو سمعة الاندية فضايح ووشكاوي لكثير اندية في الوطن شكاوي في الوطن وووعند فيفا وووكاس
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91 - ابوصالح سكري
2017-10-18 01:09:54
ت لن يتبرع لاعبي الهلال وولن يتبرع لاعبي النصرلنادي النصر وولن يتبرع لاعبي الاتحاد لنادي الاتحاد ولن يتبرع لاعبي الاهلي لجمهور الاهلي والغريبة لايوجد نادي في الوطن يتبرع لجمهور النادي يجب العلاج
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90 - غبار الماضي
2017-10-18 00:58:58
تعليق مخالف
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89 - رطب
2017-10-18 00:58:29
اللهم لا حسد اتوقع يتبرع الهلال بهذه المبالغ للجمعيات الخيرية لمكافحة السرطان
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88 - آل رافع
2017-10-18 00:43:12
الف مبروك للشقرديه الزعماء من مشجع اتحادي
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87 - سعود بن مضحي
2017-10-18 00:41:46
الهلال بطل في كل المجالات ومحد يقدر يجيبه صراحه .انا لست هلالي للمعلومية بس الحق ينقال
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86 - عبشان الشلولخ
2017-10-18 00:39:45
يستاهل الزعيـم رفع روسنا قدام الدول الأخرى 💙 💙 💙
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85 - اليامي
2017-10-18 00:35:16
تعليق مخالف
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84 - ابو عتب
2017-10-18 00:22:20
روية 2030 هي ناجحه
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83 - الحربي
2017-10-18 00:21:55
ياليتك تبرعت بالمبلغ للمرابطين باللحد الجنوبي **؟؟؟؟
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82 - مفسر أحلام
2017-10-18 00:20:21
ال الشيخ للرياضه ويستاهلون الهلال اللي يتكلم عن الجنود فيه وزير دفاع هو محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه لم يدخر جهدا" في سبيل اسعادهم الف مبروك للزعيم ويارب تحقق له آسيا
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81 - ابو شدا
2017-10-18 00:19:10
يا صلاتي على النبي.
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80 - المرتعد
2017-10-18 00:09:49
تعليق مخالف
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79 - توفيق عكاشة
2017-10-18 00:08:38
تعليق مخالف
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78 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-10-17 23:59:22
يُوووهـ 😱 بيت المال حقهم محظوظ 😱 يعني يمكن ياخذونه 🤢
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77 - ضمير الناس
2017-10-17 23:47:22
100ألف اسمهالزمت لكن ال500ألف كثيررغم ان الواحديحس انهاحلم يمقن ايه ويمقن لاويمكن لا***
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76 - طفران بس امين
2017-10-17 23:44:02
تعليق مخالف
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75 - سر الوجود
2017-10-17 23:41:03
تصدقون لو تقاعدت من عملي ماحصل مائة الف ريال...
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74 - زائر
2017-10-17 23:36:22
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73 - ابوخالد
2017-10-17 23:27:01
*** فجنودنا احق ***
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72 -
2017-10-17 23:23:30
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71 - ابن الوطن
2017-10-17 23:19:19
والله جنودنا اولى يا ال الشيخ
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70 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-17 23:16:19
المفروض الاتحاد السعودي لكورة القدم مايكافىء الاعبين اللي يكافىونهم هم انديتهم ومحبينهم واما الاتحاد السعودي لكورة القدم يدعم بلقليل من المال يكفي لعمل صيانه للملاعب وانشاء ملاعب زي كذا
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69 - خنبقه ودنبقه
2017-10-17 23:14:20
على فكره .... لن يفوز الهلال على الفريق الياباني أو الصيني ...... خذها مني وتذكر كلامي ... **
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68 - خطط مهروسه
2017-10-17 23:12:22
تعليق مخالف
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67 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-17 23:11:00
الفين ريال لكل لاعب هلالي تكفي
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66 - شي يفقع المراره !!
2017-10-17 23:10:47
**الله المستعان ..
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65 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-17 23:09:40
وحقين الكهرباء يقولون عندنا عجز!!!
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64 - عسير الهول
2017-10-17 23:07:34
تعليق مخالف
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63 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-17 23:04:02
والله شيء يقهر 100 الف 20 الف ووووووو!!!
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62 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-10-17 23:03:23
النهائيات تختلف ولكنيجبعلى الهلال التضحيه والأنتحار اذا لم يحصل الهلال على البطوله ستكون النتائج كوارثيه **
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61 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-17 23:03:13
الاعبين الهلاليين مو محتاجين فلوس كل مده إلا ويعطونهم فلوس ""فيه فقراء ومحتاجين اولى بعضهم تحت خط الفقر جوعى حتى مايعرفون المكيف والنت هم اولى
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60 - مشبب
2017-10-17 23:00:47
تعليق 51 كان الاتحاد فريق***
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59 - متابع٣٦
2017-10-17 22:59:35
تعليق مخالف
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58 - ابوحمد
2017-10-17 22:58:01
تعليق مخالف
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57 - المحمادي
2017-10-17 22:53:28
*** الله المستعان ***
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56 - بحر1
2017-10-17 22:53:06
والله الفلوس هاذي لو نعطي فيه الفقراء ونسدد ديون المحتاجين احسن من هاذ العب
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55 - ناصر
2017-10-17 22:52:52
كان الاتحاد فريق لا يقهر يهزم الفرق اليابانية والصينية بالخمسة وآلسته ومنذ إيقاف منصور البلوي والاتحاد يبحث عن نفسة . بطوله اسيا تحققها الفرق التي تقدم في النهائي أفضل ما لديها فنيا ولياقيا
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54 - وووووووووو
2017-10-17 22:52:48
تعليق مخالف
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53 - متقاعدفقير
2017-10-17 22:52:18
. وربك كريم والحمدلله
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52 - فرجك يارب
2017-10-17 22:50:51
اللهم انصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي
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51 - عسير الهول
2017-10-17 22:43:59
تعليق مخالف
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50 - الوطن غالي
2017-10-17 22:42:43
يا معالي الشيخ تركي ال الشيخ فية ناس ضروفهم صعبة في احياء الوطن القديمة وو لاعبي الاندية ليسو بحاجة للمال صفقات ملايين وووكل شهرراتب ضخم لكل لاعب الشكو لله
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49 - فرجك يارب
2017-10-17 22:40:23
مبروك للهلال ***
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48 - مانع القحطاني
2017-10-17 22:36:53
تعليق مخالف
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47 - ضمير الناس
2017-10-17 22:29:43
39هو المولدهلالي اصبرلين تحقق الكأس حتى تجمع كل الانجازات لك التعصب شين***
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46 - الوطن غالي
2017-10-17 22:29:00
يارب ياالله لا بطولة لنادي الهلال في اسيا
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45 -
2017-10-17 22:25:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ضمير الناس
2017-10-17 22:24:49
سنة حسنه وياليت تستمرتحفيزاًللانديه السعوديه للمنافسه بشكل اقوى***
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43 - سعود العنزي
2017-10-17 22:24:08
تعليق مخالف
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42 - علي القاضي
2017-10-17 22:22:45
مادام إنجاز يجير للوطن يستاهلون وعقبال الكأس ان شاء الله تعالى
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41 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-17 22:22:44
يستحق لاعبو الهلال كل الدعم لتسببهم بتأهل المنتخب لكأس العالم وايضاً الزعيم لنهائي آسيا
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40 - الوطن غالي
2017-10-17 22:21:33
تعليق مخالف
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39 - الوطن غالي
2017-10-17 22:21:32
لاعبي الاندية ليس بحاجة افلوس كلهم اصحاب ملايين ووكل شهر راتب ضخم لكل لاعب الشكو لله يااصحاب الضروف الصعبة
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38 - اللغة
2017-10-17 22:17:53
كالعادة يوصل النهائي ****
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37 - يسمونها
2017-10-17 22:14:15
تعليق مخالف
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36 - ابو مشاري
2017-10-17 22:12:36
الله يذكرك يا أبراهيم العساف بالخير
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35 - بس لحظة شوي
2017-10-17 22:11:03
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 56 )
34 - violety
2017-10-17 22:08:11
دعم لم يسبق له مثيل للرياضيين كل مجتهد له نصيب عند ال الشيخ ,, قول وفعل
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33 - المهندس
2017-10-17 22:05:10
مبروك للهلال و للوطن هذا الإنجاز ... و لكن هل اللاعبون بحاجة لزيادة مال !! .. كم اتمنى ان تمنح هذه المكافآت لاصحاب الإنجازات الفكرية و العلمية ..
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32 - زائر
2017-10-17 22:04:56
تعليق مخالف
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31 -
2017-10-17 22:04:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-10-17 22:04:00
رفعوا راسنا يستهالون
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29 - شقردي اصلي
2017-10-17 21:59:31
بدون خسارة واصلين نهائي اسيا والحمدالله مبروك لكل الجماهير السعوديه عامه والهلاليين خاصه هذا الهلال الي نعرفه
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28 -
2017-10-17 21:57:45
*** عندنا اقوى لاعبين .
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27 -
2017-10-17 21:57:10
تعليق مخالف
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26 - ابن الوطن
2017-10-17 21:50:26
تكفى يا آل الشيخ ***
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25 - الرأي
2017-10-17 21:50:17
لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ***
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24 - وطني الحبيب
2017-10-17 21:48:06
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,224 )
23 - العنيد
2017-10-17 21:47:29
**** يستحق الشكر والتقدير والثناء .
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
22 - ربيع
2017-10-17 21:47:13
تعليق مخالف
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21 - تعليق 11
2017-10-17 21:44:10
لا تزايد على الوطنية . لعيبة نادي الهلال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - كلمة
2017-10-17 21:41:43
تعليق مخالف
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19 - محمد بن سعد
2017-10-17 21:40:39
** تشكر على ذلك
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18 - الملكية السعودي
2017-10-17 21:39:35
نشكر ال شيخ رئيس حقا لمستقبل الرياضة عزة النفس يفوز لاجل ابتسامة وحوافز للوطن العالمي الملكي السعودي اشرقت يا نادي الهلال
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17 - وهم الايام
2017-10-17 21:38:54
تعليق مخالف
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16 -
2017-10-17 21:37:59
مع اقتراب برد الشتاء تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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15 - كلمة
2017-10-17 21:35:27
الااله الا الله محمد رسولا الله ***
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
14 - أبو مــــــــــــــاجد
2017-10-17 21:33:03
مفــروض لاعبي الهلال يقدمون الـ 100 ألف لنادي النصــر تخفيفاً عن معاناة الديون و لدفع رواتب العاملين و لاعبي النادي ... للجار حق على الجار ... أعتبروها صدقة !!!
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13 -
2017-10-17 21:30:45
تعليق مخالف
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12 - جنوبي
2017-10-17 21:29:56
تعليق مخالف
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11 - الحقباني
2017-10-17 21:26:54
تعليق مخالف
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10 - متابع
2017-10-17 21:26:23
مانبي وعود قبل لا تتحقق البطولة بأذن الله تعالى .. دائمآ الوعود تسبب ضغط على اللعيبة قبل المباريات والله يوفق الهلال ويحقق الكأس القارية بمشيئة الله تعالى .. والحمدلله دائمآ وابداَ
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9 - ابو عبدالمحسن
2017-10-17 21:24:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - لايوجد
2017-10-17 21:24:38
الله يرحمنا برحمته
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
7 - همبرجر بطيخ
2017-10-17 21:24:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,442 )
6 - بسمه
2017-10-17 21:23:13
يستاهلون الزعماء اكيد ومؤكد وغصب عن الزعلان 😁💙💙
لا يعجبني(11) اعجبني(3)
5 - همبرجر بطيخ
2017-10-17 21:21:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - بوعلي🎈
2017-10-17 21:20:22
الف مبروك لكل هلالى وهلاليه التاهل الى النهائي ويارب وفق الزعيم ذهابآ وايابآ وتحقيق كأس البطوله للمره السابعه فى تاريخه وبالتوفيق للهلال يارب
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3 - AG
2017-10-17 21:19:58
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لا يعجبني(0) اعجبني(5)
2 - عبادي الهلالي
2017-10-17 21:17:25
بالغصب جابوها الهلاليه ولا لاحد فضل ومن حقهم اكثر من كذا
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1 - صانع حلوى
2017-10-17 21:17:12
** وبشجع الهلال معكم في النهائي
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أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

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كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

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