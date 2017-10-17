آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

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صحيفة المرصد : أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، تقديم مبلغ ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل الى نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب آل الشيخ مغرداً: “أبارك لنادي الهلال تأهله إلى نهائي أبطال آسيا، ويسرني تقديم مكافأة بمقدار ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب، مبروك للوطن الغالي”.

وأضاف: بإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإياباً.

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أبارك لنادي الهلال تأهله إلى نهائي أبطال آسيا، و يسرني تقديم مكافأة بمقدار 100 ألف ريال لكل لاعب..

مبروك للوطن الغالي 🇸🇦🇸🇦 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧