آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس
صحيفة المرصد : أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، تقديم مبلغ ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل الى نهائي دوري أبطال آسيا.
وكتب آل الشيخ مغرداً: “أبارك لنادي الهلال تأهله إلى نهائي أبطال آسيا، ويسرني تقديم مكافأة بمقدار ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب، مبروك للوطن الغالي”.
وأضاف: بإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإياباً.
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أبارك لنادي الهلال تأهله إلى نهائي أبطال آسيا، و يسرني تقديم مكافأة بمقدار 100 ألف ريال لكل لاعب..
مبروك للوطن الغالي 🇸🇦🇸🇦
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧
وبإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإيابا🇸🇦🇸🇦
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
و الله لو صرفت هذه الاموال على المساكين و المحتاجين و الفقراء و اليتامى كان افضل بكثير ان تصرف على لاعب يسافر فيها خمسه ايام ولا يرجع بريال واحد اللاعب يتقاضى من ناديه ملايين الملايين هو محترف!!!؟
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تعليقات ناس فقرانه ماشافوا فلوس ههههههه
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بس !!!!!!!
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لو تبرعوا لنادي الفقر بهذه المكافئة يسددون ديونهم احتمال يشاركون في كأس آسيا ويطلعون من الأدوار الأولية كالعادة ومطقوقين من الغرافة بعد ههههههههههههه
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صدق رسول الله انا وكافل اليتم في الجنة أي لاعب مالة خاتمة وواي مدرب مالة خاتمة وووقت الحاجة كم لا عب وكم مدرب خربو سمعة الاندية فضايح ووشكاوي لكثير اندية في الوطن شكاوي في الوطن وووعند فيفا وووكاس
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ت لن يتبرع لاعبي الهلال وولن يتبرع لاعبي النصرلنادي النصر وولن يتبرع لاعبي الاتحاد لنادي الاتحاد ولن يتبرع لاعبي الاهلي لجمهور الاهلي والغريبة لايوجد نادي في الوطن يتبرع لجمهور النادي يجب العلاج
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اللهم لا حسد اتوقع يتبرع الهلال بهذه المبالغ للجمعيات الخيرية لمكافحة السرطان
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الف مبروك للشقرديه الزعماء من مشجع اتحادي
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الهلال بطل في كل المجالات ومحد يقدر يجيبه صراحه .انا لست هلالي للمعلومية بس الحق ينقال
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يستاهل الزعيـم رفع روسنا قدام الدول الأخرى 💙 💙 💙
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روية 2030 هي ناجحه
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ياليتك تبرعت بالمبلغ للمرابطين باللحد الجنوبي **؟؟؟؟
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ال الشيخ للرياضه ويستاهلون الهلال اللي يتكلم عن الجنود فيه وزير دفاع هو محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه لم يدخر جهدا" في سبيل اسعادهم الف مبروك للزعيم ويارب تحقق له آسيا
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يا صلاتي على النبي.
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يُوووهـ 😱 بيت المال حقهم محظوظ 😱 يعني يمكن ياخذونه 🤢
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100ألف اسمهالزمت لكن ال500ألف كثيررغم ان الواحديحس انهاحلم يمقن ايه ويمقن لاويمكن لا***
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تصدقون لو تقاعدت من عملي ماحصل مائة الف ريال...
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*** فجنودنا احق ***
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والله جنودنا اولى يا ال الشيخ
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المفروض الاتحاد السعودي لكورة القدم مايكافىء الاعبين اللي يكافىونهم هم انديتهم ومحبينهم واما الاتحاد السعودي لكورة القدم يدعم بلقليل من المال يكفي لعمل صيانه للملاعب وانشاء ملاعب زي كذا
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على فكره .... لن يفوز الهلال على الفريق الياباني أو الصيني ...... خذها مني وتذكر كلامي ... **
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الفين ريال لكل لاعب هلالي تكفي
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**الله المستعان ..
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وحقين الكهرباء يقولون عندنا عجز!!!
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والله شيء يقهر 100 الف 20 الف ووووووو!!!
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النهائيات تختلف ولكنيجبعلى الهلال التضحيه والأنتحار اذا لم يحصل الهلال على البطوله ستكون النتائج كوارثيه **
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الاعبين الهلاليين مو محتاجين فلوس كل مده إلا ويعطونهم فلوس ""فيه فقراء ومحتاجين اولى بعضهم تحت خط الفقر جوعى حتى مايعرفون المكيف والنت هم اولى
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تعليق 51 كان الاتحاد فريق***
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*** الله المستعان ***
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والله الفلوس هاذي لو نعطي فيه الفقراء ونسدد ديون المحتاجين احسن من هاذ العب
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كان الاتحاد فريق لا يقهر يهزم الفرق اليابانية والصينية بالخمسة وآلسته ومنذ إيقاف منصور البلوي والاتحاد يبحث عن نفسة . بطوله اسيا تحققها الفرق التي تقدم في النهائي أفضل ما لديها فنيا ولياقيا
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. وربك كريم والحمدلله
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اللهم انصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي
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يا معالي الشيخ تركي ال الشيخ فية ناس ضروفهم صعبة في احياء الوطن القديمة وو لاعبي الاندية ليسو بحاجة للمال صفقات ملايين وووكل شهرراتب ضخم لكل لاعب الشكو لله
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مبروك للهلال ***
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39هو المولدهلالي اصبرلين تحقق الكأس حتى تجمع كل الانجازات لك التعصب شين***
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يارب ياالله لا بطولة لنادي الهلال في اسيا
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سنة حسنه وياليت تستمرتحفيزاًللانديه السعوديه للمنافسه بشكل اقوى***
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مادام إنجاز يجير للوطن يستاهلون وعقبال الكأس ان شاء الله تعالى
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يستحق لاعبو الهلال كل الدعم لتسببهم بتأهل المنتخب لكأس العالم وايضاً الزعيم لنهائي آسيا
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لاعبي الاندية ليس بحاجة افلوس كلهم اصحاب ملايين ووكل شهر راتب ضخم لكل لاعب الشكو لله يااصحاب الضروف الصعبة
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كالعادة يوصل النهائي ****
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الله يذكرك يا أبراهيم العساف بالخير
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دعم لم يسبق له مثيل للرياضيين كل مجتهد له نصيب عند ال الشيخ ,, قول وفعل
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مبروك للهلال و للوطن هذا الإنجاز ... و لكن هل اللاعبون بحاجة لزيادة مال !! .. كم اتمنى ان تمنح هذه المكافآت لاصحاب الإنجازات الفكرية و العلمية ..
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رفعوا راسنا يستهالون
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بدون خسارة واصلين نهائي اسيا والحمدالله مبروك لكل الجماهير السعوديه عامه والهلاليين خاصه هذا الهلال الي نعرفه
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*** عندنا اقوى لاعبين .
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تكفى يا آل الشيخ ***
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لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ***
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**** يستحق الشكر والتقدير والثناء .
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لا تزايد على الوطنية . لعيبة نادي الهلال ***
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** تشكر على ذلك
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نشكر ال شيخ رئيس حقا لمستقبل الرياضة عزة النفس يفوز لاجل ابتسامة وحوافز للوطن العالمي الملكي السعودي اشرقت يا نادي الهلال
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مع اقتراب برد الشتاء تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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الااله الا الله محمد رسولا الله ***
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مفــروض لاعبي الهلال يقدمون الـ 100 ألف لنادي النصــر تخفيفاً عن معاناة الديون و لدفع رواتب العاملين و لاعبي النادي ... للجار حق على الجار ... أعتبروها صدقة !!!
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مانبي وعود قبل لا تتحقق البطولة بأذن الله تعالى .. دائمآ الوعود تسبب ضغط على اللعيبة قبل المباريات والله يوفق الهلال ويحقق الكأس القارية بمشيئة الله تعالى .. والحمدلله دائمآ وابداَ
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الله يرحمنا برحمته
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يستاهلون الزعماء اكيد ومؤكد وغصب عن الزعلان 😁💙💙
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الف مبروك لكل هلالى وهلاليه التاهل الى النهائي ويارب وفق الزعيم ذهابآ وايابآ وتحقيق كأس البطوله للمره السابعه فى تاريخه وبالتوفيق للهلال يارب
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بالغصب جابوها الهلاليه ولا لاحد فضل ومن حقهم اكثر من كذا
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** وبشجع الهلال معكم في النهائي
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