رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أمر ملكي : إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف

أمر ملكي : إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف

أمر ملكي : إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف
حجم الخط A A A
واس 22 1٬586 7 ساعات

صحيفة المرصد-واس:صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 35
التاريخ : 27 / 1 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
ونظراً لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين ، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، واستمراراً لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها ، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف ، وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إنشاء مجمع باسم ( مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف ) يكون مقره المدينة المنورة.
ثانياً : يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم ، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
ثالثاً : يُعين معالي الشيخ / محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس العلمي للمجمع.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - مدردح
2017-10-18 02:50:34
هذا العمل اللي ينفع صح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ام ايلين
2017-10-18 02:49:36
اقسم بعزة الله وجلاله كنت افكر قبل يوم بهذا الامر والحمد لله صار ماتمنيت ربي احفظ لنا والدنا الملك سلمان واخذل اعدائه يارب يالعالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 -
2017-10-18 00:53:30
تكفون نبي اوامر وقرارات زي كذا نبي بلدنا بلد طاهر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 -
2017-10-18 00:51:06
اللي عنده تويتر اثنو على هذا الامر الملكي وان هذا اللي يبيه الشعب خلوها ترند وصلو اصواتنا ورغباتنا للملك واحتسبو الاجر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 -
2017-10-18 00:45:55
وين الرحال وين قلم الحقيقه وين اليبراليين مالهم حس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -
2017-10-18 00:44:35
هاذي الاوامر اللي تفتح النفس وتشرح الصدر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - محمدفارس
2017-10-18 00:41:04
جزاك الله خيري خادم الحرمين وجعله في ميزان حسناتك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
15 - قلم الزيف الرحال الماضي
2017-10-18 00:26:49
ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - الحجاج
2017-10-18 00:23:41
ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدكم ياسيدي الوالد الكريم بالصحة والعافية وأن يؤيدكم بنصره ويزيد بكم الإسلام عزة ورفعه وأن يجعلكم في الآخرة برفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ..آمين..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - الحجاج
2017-10-18 00:21:06
الله يطول عمرك ياإمام المسلمين والعرب يامليكنا ألغالي ووالله لقد أعدت للإسلام قوته بأمركم هذا بعد أن أراد أعداء الله ورسوله إضعاف الإسلام بشتى الطرق وبالتالي هدمه .نسأل الله لك الستوفيق والسداد دائما
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 - علي القاضي
2017-10-18 00:16:47
اسأل الله العلي العظيم ان يكون عونا لكل مسلم في اتباع السنة المحمدية على صاحبها ازكى الصلاة والتسليم وان يبين الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة وان يكون مرجع لكل مسلم كما هو مصحف مجمع الملك فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-10-18 00:13:56
الحمد والشكر لله ثم لملكنا الغالي هذي الاخبار اللي تسر الخاطر والضمير **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مفسر أحلام
2017-10-18 00:13:40
قاهر المجوس والروافض والحمدين جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين والمؤمنين أجمعين ياخادم الحرمين الشريفين أسأل أن يمد في عمرك وان يجعلك دائما" في أحسن الأحوال وولي العهد الأمين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
9 - ابو فارس
2017-10-18 00:02:54
جزى الله خادم الحرمين الشريفين خيرا الجزاء على عنايته بالسنة النبوية وجعلها في ميزان حسناته الى يوم القيامة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - رطب
2017-10-17 23:51:35
ابوفهد ماتفوته صغيرة كبيرة الله يحفظه ويمد في عمرة يارب العالمين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - يوسف العنزي
2017-10-17 23:50:16
ألله يطول عمرك ويخليك ذخر لهذه البلاد الطاهره ويعز فيك الإسلام والمسلمين دام عزك ياوطن اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حكما لنا حتي يرث الأرض ومن عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - الحمدلله .. اللهم صل وسلم على عبدك وصفوة خلقك محمد الرسول اﻷمين
2017-10-17 23:41:17
وفقك الله لكل خير .. يا خادم الحرمين الشريفين وزاد لك وعليك من فضله وبركته سبحانه الله القادر .. ويسر لﻹسلام والمسلمين كل أمر خير ورشد وجتماع صف ونية حق .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - القحطاني
2017-10-17 23:38:27
تكفى يا بو فهد رد الهيئة.
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
4 - المدني
2017-10-17 23:38:04
جزاك الله خيرا يا خادم الحرمين الشريفين،وناشر الكتاب والسنة.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - هاشم
2017-10-17 23:36:13
عزك الله ي خادم الحرمين الشريفين وطال الله بعمرك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - وووووووووو
2017-10-17 23:25:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - متعب محمد
2017-10-17 23:24:20
اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارزق عبدك سلمان بن عبدالعزيز طول العمر على طاعتك ورضاك اسأل الله تعالى ان ينفعع بهذا المجمع وأن يجعله في موازين اعمال ابو فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الاصيل

اصبحنا واصبح الملك لله...
بواسطة : شد وصل

هو قال الدف أو المعازف ؟ ؟...
بواسطة : قلم الحقيقه

ماقالو القبض على اماراتي أو كويتي أو بحريني أو عماني...
بواسطة :

وش ذا التحدي إلي محد سواه في العالم ع بالي تخصص نادر او اكتشاف عقار لمرض ماله عل...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
88 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
231 5
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
295 1
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
234 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
130 1
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
194 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
150 0
mm

كوثر الأربش

أوروبا و«الوهابية»
527 3
mm

د. محمد العوين

ترامب سيسقط ملالي قم!
220 3
mm

خلف الحربي

أغلى حجر عثرة
349 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
357 3
mm

عادل التويجري

الإحباط !
540 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
460 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
792 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
538 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
241 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
717 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
553 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
678 8
mm

أحمد الشمراني

مصر التي في خاطري
269 4
الاخبار الدولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 26 2٬001 13 ساعة
عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

 وكالات 33 3٬506 15 ساعة
كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

 المرصد 31 7٬072 19 ساعة
ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

 المرصد 46 6٬078 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 12 2٬123 3 ساعات
آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

 المرصد 98 3٬988 9 ساعات
بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

 المرصد 74 4٬615 9 ساعات
أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

 المرصد 36 7٬083 12 ساعة
اخبار فنية
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 140 9٬545 17 ساعة
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 167 18٬746 19 ساعة
“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

 المرصد 104 12٬175 يومين
بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

 المرصد 106 14٬187 يومين
اخبار منوعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 42 2٬612 6 ساعات
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 317 18٬561 يوم واحد
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

 المرصد 25 9٬745 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

 المرصد 136 16٬150 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 4 935 2 ساعتين
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

 المرصد 12 2٬862 5 ساعات
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

 المرصد 25 2٬376 6 ساعات
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

 المرصد 86 4٬787 10 ساعات
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 6٬878 يوم واحد
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬467 يومين
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬600 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 7٬896 5 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 3 2٬964 4 ساعات
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 6٬968 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 6٬985 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬848 3 أيام
اخبار اقتصادية
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 2 341 1 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

 المرصد 18 3٬946 9 ساعات
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

 المرصد 6 1٬375 10 ساعات
“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

 المرصد 0 496 11 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬844 يومين
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 658 5 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬036 أسبوع واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬683 أسبوعين
الاخيرة
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 37 8٬056 13 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 5 1٬341 1 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 11 1٬060 14 ساعة
حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

 المرصد 128 16٬184 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 400 3٬390 20 ساعة