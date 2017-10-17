أمر ملكي : إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف
صحيفة المرصد-واس:صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 35
التاريخ : 27 / 1 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
ونظراً لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين ، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، واستمراراً لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها ، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف ، وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إنشاء مجمع باسم ( مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف ) يكون مقره المدينة المنورة.
ثانياً : يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم ، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
ثالثاً : يُعين معالي الشيخ / محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس العلمي للمجمع.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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التعليقات
هذا العمل اللي ينفع صح
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اقسم بعزة الله وجلاله كنت افكر قبل يوم بهذا الامر والحمد لله صار ماتمنيت ربي احفظ لنا والدنا الملك سلمان واخذل اعدائه يارب يالعالمين
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تكفون نبي اوامر وقرارات زي كذا نبي بلدنا بلد طاهر
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اللي عنده تويتر اثنو على هذا الامر الملكي وان هذا اللي يبيه الشعب خلوها ترند وصلو اصواتنا ورغباتنا للملك واحتسبو الاجر
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وين الرحال وين قلم الحقيقه وين اليبراليين مالهم حس
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هاذي الاوامر اللي تفتح النفس وتشرح الصدر
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جزاك الله خيري خادم الحرمين وجعله في ميزان حسناتك
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ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
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ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدكم ياسيدي الوالد الكريم بالصحة والعافية وأن يؤيدكم بنصره ويزيد بكم الإسلام عزة ورفعه وأن يجعلكم في الآخرة برفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ..آمين..
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الله يطول عمرك ياإمام المسلمين والعرب يامليكنا ألغالي ووالله لقد أعدت للإسلام قوته بأمركم هذا بعد أن أراد أعداء الله ورسوله إضعاف الإسلام بشتى الطرق وبالتالي هدمه .نسأل الله لك الستوفيق والسداد دائما
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اسأل الله العلي العظيم ان يكون عونا لكل مسلم في اتباع السنة المحمدية على صاحبها ازكى الصلاة والتسليم وان يبين الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة وان يكون مرجع لكل مسلم كما هو مصحف مجمع الملك فهد
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الحمد والشكر لله ثم لملكنا الغالي هذي الاخبار اللي تسر الخاطر والضمير **
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قاهر المجوس والروافض والحمدين جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين والمؤمنين أجمعين ياخادم الحرمين الشريفين أسأل أن يمد في عمرك وان يجعلك دائما" في أحسن الأحوال وولي العهد الأمين
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جزى الله خادم الحرمين الشريفين خيرا الجزاء على عنايته بالسنة النبوية وجعلها في ميزان حسناته الى يوم القيامة
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ابوفهد ماتفوته صغيرة كبيرة الله يحفظه ويمد في عمرة يارب العالمين
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ألله يطول عمرك ويخليك ذخر لهذه البلاد الطاهره ويعز فيك الإسلام والمسلمين دام عزك ياوطن اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حكما لنا حتي يرث الأرض ومن عليها
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وفقك الله لكل خير .. يا خادم الحرمين الشريفين وزاد لك وعليك من فضله وبركته سبحانه الله القادر .. ويسر لﻹسلام والمسلمين كل أمر خير ورشد وجتماع صف ونية حق .
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تكفى يا بو فهد رد الهيئة.
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جزاك الله خيرا يا خادم الحرمين الشريفين،وناشر الكتاب والسنة.
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عزك الله ي خادم الحرمين الشريفين وطال الله بعمرك
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تعليق مخالف
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اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارزق عبدك سلمان بن عبدالعزيز طول العمر على طاعتك ورضاك اسأل الله تعالى ان ينفعع بهذا المجمع وأن يجعله في موازين اعمال ابو فهد
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