من هو محمد آل الشيخ أول رئيس لمجمع خادم الحرمين للحديث؟
صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأمر الملكي الكريم بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وتضمن الأمر تعيين الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ رئيسًا للمجلس العلمي للمجمع.
والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ يشغل عضوية هيئة كبار العلماء، تعلم بالمدارس النظامية متدرّجًا بالابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، ثم التحق بعدها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ليدرس بكلية الشريعة والتحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج منه بدرجة الماجستير.
عمل آل الشيخ محاضرًا في كلية الشريعة لفترة عشر سنوات وعين بعدها على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1421هـ وتولى أيضًا الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرياض منذ عام 1412 هـ .
وفي عام 1426هـ، تم تعيين الشيخ محمد آل الشيخ عضوا بهيئة كبار العلماء، ثم عين عضوًا متفرغًا في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء في الحادي عشر من رجب عام 1426هـ.
التعليقات
والنعم بالشيخ والاسرة الكريمه
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نصيحة اي واحد ماعنده كتب احاديث وشرحها يشتريها من الان وخاصة كتب الشيخ بن باز وبن عثيمين واحمد بن حَنْبَل ومجموعة البدايه والنهاية هذي الكتب هي كتب الاسلام الوسطي بيجي يوم ما تلقونها حتى في جوجل.
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يوم كانت الجزيرة العربية تزهو بالمشائخ وعلى رأسهم ابن باز وابن عثيمين والجبرين وغيرهم الخير ما كنا نسمع أن هناك شيوخ اسمهم ال الشيخ ؟؟ يوم اختفوا ابن باز وابن عثيمين طلعوا على السطح فجأة ال الشيخ ؟؟؟
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اذكر أيام ابن باز الله يرحمه كان المفتي لديار الحرمين وكان نائبه ال الشيخ مفتي المملكة الان ***
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منتاز ممنتز
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الموضوع فيه تحريف في الاحاديث ويمكن القرأن بعد وجعل الحرام حلال والحلال حرام علشان ترضى عنا اليهود والنصارى ونصير دولة متقدمة ومتطورا
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المقصد اختيار الأحاديث للمراحل الدراسية والإعلام .. يعني في احاديث راح تغيب وخاصه احاديث الجهاد ونشر الاسلام .. الله المستعان
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الله يعين وكفى
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الله يعين
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ونعم في هالعائله *****
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ما شاءالله تبارك الله *****
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والنعم فية يكفي انة حفيد امام الدعوة فقيد الوطن سماحة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
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والنعم فيه بالتوفيق ان شاء الله
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ماقد سمعت به ولا رايته من قبل ولكن نحسبه من اهل الحق والله حسيبه
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