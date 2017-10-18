من هو محمد آل الشيخ أول رئيس لمجمع خادم الحرمين للحديث؟

حجم الخط A A A المرصد 20 1٬783 6 ساعات

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأمر الملكي الكريم بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وتضمن الأمر تعيين الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ رئيسًا للمجلس العلمي للمجمع.

والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ يشغل عضوية هيئة كبار العلماء، تعلم بالمدارس النظامية متدرّجًا بالابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، ثم التحق بعدها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ليدرس بكلية الشريعة والتحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج منه بدرجة الماجستير.

عمل آل الشيخ محاضرًا في كلية الشريعة لفترة عشر سنوات وعين بعدها على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1421هـ وتولى أيضًا الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرياض منذ عام 1412 هـ .

وفي عام 1426هـ، تم تعيين الشيخ محمد آل الشيخ عضوا بهيئة كبار العلماء، ثم عين عضوًا متفرغًا في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء في الحادي عشر من رجب عام 1426هـ.