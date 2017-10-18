تعرف على حقوقك إذا تأخرت طائرتك عن الموعد المحدد.. إليك 3 سيناريوهات!
صحيفة المرصد: كشف المستشار القانوني عبدالإله العبيلان، عدة حقوق يحق للمسافر -على الرحلات الداخلية- المطالبة بها حال تأخر الرحلات حسب لائحة حماية العملاء هيئة الطيران المدني السعودي.
وأوضح أن من هذه الحقوق أنه يجب على الناقل الجوي إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت الإقلاع بحد أقصى 45 دقيقة، وفي حال تأخر الرحلة أثناء تواجد العميل في الفندق، يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع البديل، وإبلاغ العميل بموعد الإقلاع البديل و إرشاده بما سيتم.
ووفقًا لـ”الرياض”، قال العبيلان أما في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن ست ساعات يحق للعميل في هذه الحالة مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
وأشار إلى أنه في حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع لمدة تتجاوز ست ساعات، يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الواجب عليه تقديمها للعميل والمنصوص عليها في المادة السابعة من لائحة حماية العملاء لهيئة الطيران المدني السعودي.
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التعليقات
العبره بالتنفيذ
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الورق ملئ باقوانين والاجراءت والحقوق والواجبات اما ارض الواقع فمليئه بالتجاوزات والاخطاء والتهرب من التطبيقات .
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يعطونهم عصير أبو مزاز خلوا عنكم الكلام الفاظي
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خخخخ من المستحيلات المواطن ياخذ حقه
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الرحلات الداخلية...شرهتك على من حجز عليها..بشغل سيارتي ايرباص 7345 وبفلها..بس أمتحنا ساهر في الخط.. .
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صح النوم من هاله سبب او ناله عجب فلي ثمانون عاما لا ارى عجبا الناس كالناس والأيام واحدة والحياة لمن غلبا نشكر سعادة المحامي على هذا التوضيح ولكن مانريده هو ابقاء مقاعدنا بعد الحجز فضلا على ماسواه
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هههه..هذا مجرد كلام على الورق..أو يطبق في الدول التي عندها قانون نافذ وحقوق واضحة..عندنا تجيك الرسالة قبل موعد الاقلاع بنص ساعة وقد دخلت من الإنتظار.تمر ساعات وهم يمنونك.وزين اذا جابوا لك عصير ربيع.
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كثروومنها
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مسكين ذا المواطن مجرد رقم في ملف علاقي اخضر تتلاعبه الشركات والمؤسسات على كيفها عموما الحمد لله انه فيه اخره ونحلم اننا من اهل الجنه اما الدنيا ***
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كل الخطوط الجوية ناهبه حقنا والخطوط والمسؤلين حبايب انت ارفع وانا اكبس مسكين ذا المواطن فأر التجارب في المختبر له حقوق احسن منا خلاص يا شباب الدنيا لاهلها صلوا وصوموا والاخرة احسن لكم
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عارف حقوقي وسبق ان استلمتها واحد سن توب وواحد بسكويت وعليها تاسف خالتكم عن التأخير ونعتز بخدمتكم
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لوتم تطبيق تلك الحقوق على الخطوط السعودية لأعلنت إفلاسها ، لأن الكثير من رحلاتها دائماً تتاخر ، ولكنها تملك حق الفيتو " النظام ينطبق على المسافر فقط وليس عليها ".
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اعمل نفسك ميت
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هيئه فاشله بكل المعايير ومتخلفه ومحنطه، حقوق المسافر في مثل هذا البلد الذي لا يعرف له حقوق أكتب هـ العبارات على التذكرة . وموظف في كل مطار يستقبل الإستفسارات والشكاوي ويبرز النظام وميزات وحقوق المسافر
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هذا الكلام ينطبق فين لما نكون مع الخكوط السعوديه ولا مع خطوط اجنبيه لاني ما اعتقد الخطوط السعوديه عندها غير العصى في المطار
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دي الحاجات غالبا مضمونه للاجانب اوروبيين او امريكان,اما المواطن,,اذا غلبان غالبا انسسسسسى.
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هاذ الكلام مستحيل يتطبق عندنا .
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