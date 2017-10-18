تعرف على حقوقك إذا تأخرت طائرتك عن الموعد المحدد.. إليك 3 سيناريوهات!

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صحيفة المرصد: كشف المستشار القانوني عبدالإله العبيلان، عدة حقوق يحق للمسافر -على الرحلات الداخلية- المطالبة بها حال تأخر الرحلات حسب لائحة حماية العملاء هيئة الطيران المدني السعودي.

وأوضح أن من هذه الحقوق أنه يجب على الناقل الجوي إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت الإقلاع بحد أقصى 45 دقيقة، وفي حال تأخر الرحلة أثناء تواجد العميل في الفندق، يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع البديل، وإبلاغ العميل بموعد الإقلاع البديل و إرشاده بما سيتم.

ووفقًا لـ”الرياض”، قال العبيلان أما في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن ست ساعات يحق للعميل في هذه الحالة مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من هذه اللائحة.

وأشار إلى أنه في حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع لمدة تتجاوز ست ساعات، يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الواجب عليه تقديمها للعميل والمنصوص عليها في المادة السابعة من لائحة حماية العملاء لهيئة الطيران المدني السعودي.

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