أمير قطر يعلن استعداده للحوار من أجل حل أزمة المقاطعة العربية
صحيفة المرصد : قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،خلال زيارته اليوم الأربعاء لإندونيسيا، إن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف الذي دفع دولًا عربية مجاورة إلى مقاطعتها.
وقال تميم، عقب الاجتماع مع الرئيس الإندونيسي ،جوكو ويدودو في مدينة “بوكور” خارج العاصمة “جاكرتا“: “أبلغته بأن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف فائز” وأضاف، أن “الجميع إخوة ،ويعانون بسبب هذه الأزمة”.
ولم يدل ويدودو بتصريحات عن الأزمة.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الـ5 من يونيو، متهمة إياها بتمويل الإرهاب والارتباط بعلاقات وثيقة مع إيران وحاولت الكويت ومسؤولون كبار من الولايات المتحدة الوساطة بين الأطراف ،لكن لم تظهر بوادر تذكر على قرب حل الأزمة.
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التعليقات
جزاالله الشدائدكل خير***عرفت بهاعدوي من صديقي***اخوانك في الخليج وليس الاخونج واهل الفتن المتشددين الذين يفرحون بالشر***تنازل عن الحمل الثقيل لربماتطيب النفس عن كبرالهوان***
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ذنب خميم اعوج بدأ يصيح
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من زمان قال مستعدين للحوار والنقاش. والله يصلح الحال
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ذميم قطر يخون !!! وجمع لديه الخونة الأخونجية ويدعم ارهاب خوارج الاخوان !!
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102 - زاير ... يارب فرج هم الامة // ومن فرج الله علينا فضح الخونة والاخونجية والسرورية وخوارج هذا العصر
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أبو طبع مايخلي طبيعه
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98 - ابوشيخه ... رسالة الى أبناء الخليج /// ان احذروا من الخونة ؟! وقطر والاخونجية تحديدا
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الجميع فائزين و انت الخاسرة نصيحة ارجع الى رشدة و ابتعد عن افعال كرشان ابوك لتعود المياة الى مجاريها و الجميع يفوز و يكسب محبة الجار و الأجر في الاخرة اسمع النصيحة تكسب
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يارب فرج هم الامة الاسلاميه كلها وردها اليك ردا جميلا
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شبعنا من غدرك وطعنك في الظهر انت وابوك وحمد بن جاسم احنا كذا مرتاحين من شرك وخلي قناتك الجزيره تنفعك بعدما فقدت مصداقيتها مع احترامنا لاشقائنا القطريين
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هذا مثل عفاش كل شوي مستعدون وعلى هذا الموال
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هذا الدمي مراوغ ولايوثق فيه من التجارب انكشفت
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رسالة الى أبناء الخليج الكرام عليكم الإنتباه وتركيز بما يدور حولكم **
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لتبقى على خيانتك فنحن باقون على مقاطعتك ،،، فجرح الخيانة غائر !!! لن يستطيع خائن مداواته !!!
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التوبة من الخيانة !! يعني أن تغير جلدك وما بداخلة تغيرا كاملا
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وهل لخائن من شرط فيشترطه ؟!
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مسكين..متاقض..والسر تفضحه عيونه
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لن يكفر الخيانة الا توبة فيها كل معاني التوبة
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لن يعود الخائن كما كان ،،، بل من المستحيل أن يعود !!
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خيانة الجار ،،، لا يداويها الزمن !!
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القطري غير مهتم لأحد ولا شايف أحد الرجل جيبه عمرانه مو طفرانه وكلشي عنده ومستانس وبعرضه هذا هو يتمثل بالعم ((كيم)) يلي عرض التخلي عن سلاحه النووي بشروطه ؟؟ يعني القطري عنده شروط للحوار ..
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المسألة ليس كما تتصور أو كما تصورها للعامة ،،، الخائن خائن
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قل للخونة اليوم ليس كالأمس فالخيانة ستبقى خيانة !!
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حنا مالنا إلا فيه وفيه ؟؟؟ والشعب القطري مظلوم ولايبغيه حاكم .... طيب .. إحنا معاكم ... يالله هذا هو تميم برا قطر وفي جولات آسيويه بعيده.. لماذا لايستغل الشعب القطري والمعارضين هذه الفرصه ويعزلونه ؟؟
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طالع في وجه اللي انتم خابرين واحلبوا. ما يظهر منهم الا السموم والنجاسه
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الي مارضي بالحماء يرض باالنفاظه وهانتم لكم سنه وانتم تتطلبون المصالحه ولكن يوجد خلف الكواليس من يغير رأيك ياتميم خذ علمك من رأسك
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نحن نحب الشعب القطري الاصيل وبيننا وبينهم دم ونسب ولكننا نكره سياسة هذه الطغمه الحاكمة الحاقده ذات الحقد والخساسة لدول الخليج وشعوبها
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لايهمكم ماعنده سالفه ولد 🍌
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لايهمكم ماعنده سالفه ولد 🍌
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لايهمكم ماعنده سالفه ولد 🍌
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الي انكسر ما يتصلح.. فات الاوان ...
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وش الجديد يعني من اول الأزمة وهو يقول حوار اهلا وسهلا لي ذراع وفرض مطالب غصب ماعندي .الخبر مافيه جديد . كل الناس بالفطرة تحل مشاكلها بالحوار والصلح والعفو والتسامح "والصلح خير"
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الاخربت ولاعاد بتتصلح وصلت نفطه النهايه اقصي مقاطعه لكن سلام ياجاري انت في حالك وانا في حالي
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إعلامك ما زال يسلط سهامه على الدول الاربع وخاصة السعودية والامارات. لم نعد نصدقك.
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اظن خربت ماعاد من علاقات كثر الشد والرد كل ادري بمصلحته
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من اول يوم للازمه وهذا موقفه ورايه ونحييه عليه
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الإخونج ومعزبهم قطر والرفض يشبهون اليهود. وعمرهم ما يرجعون للحق لأنهم اهل خيانه وغدر وينقضون العهود والمواثيق واهل كذب ونفاق وتقيه فاذا كانوا هذه اخلاقهم فالشيطان حليفهم
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تيمو عاده يحلم بالحوار ههههه
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يا تعليق ٧٠اي شعب كامل وراه ماوراه الا جماعتك الإخونج والرفض واليهود والترك أفسد اهل الأرض
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يارجال الأمير تميم // مافكر في حد ومتوكل على الله ورايح بلدان الشرق زيارات وإتفاقيات ... ولاقال بأخاف من سحيم ودحيم بيجون يجلسون على الكرسي ... وراه شعب كامل يحبه حتى الثماله
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اذا استمرت المقاطعة لمدة سنة واحدة فسيرضخ لمطالب الدول المقاطعه والتي هي مطالب شرعية لحفظ امنها
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الله يهدي النفوس ويردقطرإلى جادة الحق ويسمع كلام اللي اكبرمن لأنه ماحدنافعه
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٦٦/يالعمري يكفيك أكبر الدول العربيه مساحه مصر والسعوديه وليبيا هي من يقود المقاطعه والشمس ماتغطى بغربال.
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المقاطعة حليجية ومحد افتكر بمصر ولا جزر القمر ثم من اول يوم قطر اعلنت رغبتها في الحوار لكن المشكلة احنا كل يوم براي
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هم لايريدون الحوار هم يردونك تطبق الشروط أما الحوارات لونفعت كان نفعت مع إيران وغيرها الحوار هو المعنى الحقيقي المماطلة الطويلة التي ليس لها نهاية
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اي مقاطعه. ما فيه سوا السعوديه وابو ظبي والبحرين. صارته مقاطعه عربيه 😂😂👍
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اي تكفى ياتميم بل قل ياارهابي تدعم الحوثي انت وابوك لقصف بلادنا
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تيمو مانريد لك حوار خلك مع سيدك القردوغان ومع خامنئيك الشريف شفنا ما عفنا والعالم العربي أرتاح بعد مقاطعتك ليبيا ومصروالبحرين انتهت التفجيرات حتى بلدنا انتهت ازمة القطيف ولم نعد نسمع بالدواعش .
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حاطين صورته به ورود حسبته اعرس ههههه هذا يحط بدال الورود نيران بالصورة
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لا احد يصدق حكومة قطر هؤلاء كذابين لو تنتهي فترة ترامب ويجي رئيس مثل اوباما و أسوأ من اوباما وضدنا كان عادت قطر لعادتها القديمه الحذر مانبي حوار نبي اسقاط حكومة قطر الارهابية
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تكفى ياتميم اطرد الإخوان المصريين هؤلاء أساس الفتنه في الخليج هؤلاء لا يقلون خطر عن الصفويين والحوثيين هؤلاء الأحزاب الشيطانية تدعمهم إيران ومصر هدفهم هوه تمزيق دول الخليج هؤلاء خونه اذناب لروسيا فقط
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كفو ياتميم خليك مع أبناء عمومتك ولا تعطي إيران ومصر والحوثيين واللبراليين والأقباط والازهريين فرصة لتمزيق دول الخليج وعلى أبناء الخليج أن بتكاتفوا ضد هؤلاء الزناديق المرتزقة الخونه كي لا يفرقوننا
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نظرة وبصيرة الملك عبدالله رحمه الله ماخابت. اعطاه المختصر المفيد وقال لا تصير كذاب زي ابوك وخلاه يوقع على الاتفاق لانه عارف انه بيكذب. التاريخ اكد هذا وراح يفقد حكمه بكذبه هذا.
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أمير قطر****فلذلك لن يستمع له أحد.
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ليه مايكتبون الا في اخبار السعوديين فقط رغم ان نظام الحمدين والاخونج عدوهم كمايزعمون
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طلع الاتراك وجماعة الاخوان بعدين نشوف كيف نتفاهم معك
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والله صرت نكته في العالم كله اذا أي دوله رئيسها زعلان يستدعونك ليضحكون عليك ومنها تسليه استح تكذب الكذبه وتصدقها خلي العنزين (الحمدين) يوجهونك الي سيريلانكا ممكن يساعدونك
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قل قسم. عساهم يقسموا ظهوركم وظهور الإخونج والرفض واليهود
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بعدين بعدين عطوه اشكل لين يعلن استقلال قطر من الوصاية الثلاثية (الاخونج وايران وتركيا ) ويطرد الحقدين ( الحمدين) ولد موزة
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ألحين يا جماعة موزه والحمدين أهنتم وطردتم اهلكم آل ثاني فضلا عن الشعب القطري الموالي لأصله الخليجي. ورميتم نفسكم في أحضان اليهود والمجوس الفرس والإخونج والترك. وتريدون حوار ؟اي حمار اللي جاي تقول عليه
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تعلن استعدادك لحل الأزمة؟ماهو من طيبك يا تميم أنت كنت تبي تطول الأزمة لعل وعسى تميل الكفة لصالحك وتنحل بالطريقة إللي أنت تبيها ولكن الرياح ماجات على هواك والمقاطعة جابت نتيجة ودك تعترف بها أو لا كله 1
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قل واللة
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انت مراوغ متملص انتم مدانون بالاءرهاب وتمويل الاءرهاب هي ليست لعبة شطرنج القضيه اخذت منحى وراي خليجي عام ودولى عام هذا مومزح اجل تحسبها مزح هذا ارهاب يجب مكافحته بكل حزم وعزم
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ملينا من الهروج والأقوال المزيفه. من يريد ان يرجع لبيته يثبت بالأفعال. ولكن الظاهر الأفعال في كوكب والأقوال في كوكب آخر
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اولا نفذ الشروط لاهنت وبعدين يجي الحوار ياتميم..الملك سلمان غالي
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لذلك حتى الاخوان الاشقاء يسير بينهم حروب لا يعلم بها غير الله . ولكن مع الزمن تهدئ الانفس وترجع وخاصة بان ازمة الخليج سياسية والسياسة فيها لا عدواه تدوم ولا صداقة تدوم
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مافي جديد مايبغو حوارك يبغوك تنفذ الشروط إلى عليك وتطرد الارهابين
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ما احنا في حاجتك يا ولد موزه
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قال ايش لاءن قطر تعلم انه ليس هناك اي طرف فايز حطو تحتها مية خط مفيش فايده انت مثل المريض الذي لاعلاج له اتركوه يموت
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العنيده كلامش على طول مجوس فرس بطيخ لا يكون انتي متاثرة ايام الصبا.
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الاعتراف بالخطأ شجاعه وليس ضعف 🤠
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تقول ليس هناك طرف فايز انت بكلمتك هذه تراوغ مراوغه شديده هوطبعكم يعني مفيش فايده عمره ماينعدل ذيلك مفيش فايده
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ماعندنا معك كلام خلك لوحدك واحنا مع العالم المتحضر ننظر الي المستقبل بقوه للتطور وليس للدسائس مع ايران الشريفه ضد الخليج
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الرجل العاقل يعترف بالخطاء ويرجع للصواب فهذا من شيم الكرام اللهم ابعد عنا الفرس والاخونجيه ونعيش في سلام
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اللهم وفق بين المسلمين وابعد عنهم كل الفتن ما ظهر منها وما بطن امين يارب العالمين....
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ابشر يا بو شدا... يا ***انت كذاب مثل ابوك وانا واقف
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الحمدالله .. اللهم احفظ الخليج واهله وجمع شملهم وانصرهم على اعدائهم ...
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الحل بالحوار وفي الحوار ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) وغير ذلك كل الطرق فاشله
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اللهم اهدي ظال المسلمين وردهم لطريق الحق والصواب .
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يقول بكلامه ليس هناك فايزليه هل هي مصارعه اوملاكمه اولعب كرة قدم الموضوع ليس كرة قدم اوحلبة مصارعه وانتهى الموضوع الموضوع ارهاب وتمويل ارهاب ياتذعن يامحكمة العدل الدوليه في لاهاي قال ايه ليس هناك فايز
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هههههههههههههههههه مسكين لامكان لك في قطر مستقبلا"
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انت تعرف التعاون والاخوة ****ياتميم ****ممتاز الين تعض الارض يا****.
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أطرد الملاعين اللي أنت خابر وتعال وأبشر.
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13 - مانع القحطاني 2017-10-18 18:24:20 كذاب مثل ابوك....لا تكذب الرجال وانت جالس.
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12 - المنتصر بالله 2017-10-18 18:23:18 مشكلة قطر مع دول الخليج العربي ماني قادر اهضمها ولاهي خاشه نافوخي لكني مع الخيل يا شقراء...............?.... حط رجلك 🐎🐎🐎 .
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من رد ماكنه شرد.
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اجل لن يكون هناك فائز ،انتظر لترى مالذي سيحصل لك ياعميل،انتبهوا من خداعهم وتلونهم هؤلاء أخبث وأكذب أناس في التاريخ .
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سياسته تشبه السياسة الإيرانية الفارسية إظهار ما لا يبطن و كيد و كذب
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كذاب مثل ابوك
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مشكلة قطر مع دول الخليج العربي ماني قادر اهضمها ولاهي خاشه نافوخي لكني مع الخيل يا شقراء...............?
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والله انك كذاب 😂
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مايحك جلدك مثل ظفرك
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الله يحفظه
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مرزوق الغانم اطهر من الحمدين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع إخوان واخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🍄🌶🌽🍆🍅🍓🍒🍑🍐🍏🍎🍍🍌🍋🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄💐🌸💮🏵🌹🌺🌻🌼🌷⚘🌱
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هو كذا من بداية الازمه ومن قبلها يبغى الحوار دون التدخل في مؤامراته ولايلتزم بشي سياسته مرواغه مثل المجوس
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كل ما جابو طاري قطر أتذكر الأخ عاطل يوم وده يهج لها ويصير جندي ويشتري سياره لكسس ويتمشا بشرقيه وبالحفر والصمان ويبيع الددسن على شاهر مرر 112
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خلك مع الاخونجي اوردوغان وخامئني حبيبك الشريف ترى العالم العربي اختفت مشاكله بعد الدول المقاطعه للارهاب علموك قدرك وحجمك الصغير في العقل والفكر وآلله ارتحنا من بلدة خطر ومشاكلها
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الأمر م يحتاج حوار ، يحتاج فعل ، وشكله مو قده
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مالنا شغل فيه بعد التعاون مع ايران جلب الجيش التركي انتهت قطر خلاص من حبكم يازين عزلنا ماعاد لي في هواكم شف اوراقه
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