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أمير قطر يعلن استعداده للحوار من أجل حل أزمة المقاطعة العربية

أمير قطر يعلن استعداده للحوار من أجل حل أزمة المقاطعة العربية
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المرصد 110 8٬133 6 ساعات

صحيفة المرصد : قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،خلال زيارته اليوم الأربعاء لإندونيسيا، إن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف الذي دفع دولًا عربية مجاورة إلى مقاطعتها.
وقال تميم، عقب الاجتماع مع الرئيس الإندونيسي ،جوكو ويدودو في مدينة “بوكور” خارج العاصمة “جاكرتا“: “أبلغته بأن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف فائز” وأضاف، أن “الجميع إخوة ،ويعانون بسبب هذه الأزمة”.
ولم يدل ويدودو بتصريحات عن الأزمة.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الـ5 من يونيو، متهمة إياها بتمويل الإرهاب والارتباط بعلاقات وثيقة مع إيران وحاولت الكويت ومسؤولون كبار من الولايات المتحدة الوساطة بين الأطراف ،لكن لم تظهر بوادر تذكر على قرب حل الأزمة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

110 - ضمير الناس
2017-10-18 23:46:27
جزاالله الشدائدكل خير***عرفت بهاعدوي من صديقي***اخوانك في الخليج وليس الاخونج واهل الفتن المتشددين الذين يفرحون بالشر***تنازل عن الحمل الثقيل لربماتطيب النفس عن كبرالهوان***
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109 - الرياض
2017-10-18 23:37:04
ذنب خميم اعوج بدأ يصيح
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108 - الشمري
2017-10-18 22:42:40
من زمان قال مستعدين للحوار والنقاش. والله يصلح الحال
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107 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-10-18 22:15:16
ذميم قطر يخون !!! وجمع لديه الخونة الأخونجية ويدعم ارهاب خوارج الاخوان !!
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106 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-10-18 22:12:17
102 - زاير ... يارب فرج هم الامة // ومن فرج الله علينا فضح الخونة والاخونجية والسرورية وخوارج هذا العصر
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105 - مواطن
2017-10-18 22:11:56
أبو طبع مايخلي طبيعه
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104 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-10-18 22:10:55
98 - ابوشيخه ... رسالة الى أبناء الخليج /// ان احذروا من الخونة ؟! وقطر والاخونجية تحديدا
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103 -
2017-10-18 21:56:22
الجميع فائزين و انت الخاسرة نصيحة ارجع الى رشدة و ابتعد عن افعال كرشان ابوك لتعود المياة الى مجاريها و الجميع يفوز و يكسب محبة الجار و الأجر في الاخرة اسمع النصيحة تكسب
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102 - زاير
2017-10-18 21:49:36
يارب فرج هم الامة الاسلاميه كلها وردها اليك ردا جميلا
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101 - احمد
2017-10-18 21:40:42
شبعنا من غدرك وطعنك في الظهر انت وابوك وحمد بن جاسم احنا كذا مرتاحين من شرك وخلي قناتك الجزيره تنفعك بعدما فقدت مصداقيتها مع احترامنا لاشقائنا القطريين
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100 - 987
2017-10-18 21:35:25
هذا مثل عفاش كل شوي مستعدون وعلى هذا الموال
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99 - بوصفاء
2017-10-18 21:22:13
هذا الدمي مراوغ ولايوثق فيه من التجارب انكشفت
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98 - ابوشيخه
2017-10-18 21:18:47
رسالة الى أبناء الخليج الكرام عليكم الإنتباه وتركيز بما يدور حولكم **
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97 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:18:07
لتبقى على خيانتك فنحن باقون على مقاطعتك ،،، فجرح الخيانة غائر !!! لن يستطيع خائن مداواته !!!
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96 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:15:58
التوبة من الخيانة !! يعني أن تغير جلدك وما بداخلة تغيرا كاملا
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95 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:14:45
وهل لخائن من شرط فيشترطه ؟!
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94 -
2017-10-18 21:14:43
مسكين..متاقض..والسر تفضحه عيونه
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93 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:13:30
لن يكفر الخيانة الا توبة فيها كل معاني التوبة
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92 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:12:35
لن يعود الخائن كما كان ،،، بل من المستحيل أن يعود !!
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91 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:11:10
خيانة الجار ،،، لا يداويها الزمن !!
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90 - ابو العز الدمشقي
2017-10-18 21:11:10
القطري غير مهتم لأحد ولا شايف أحد الرجل جيبه عمرانه مو طفرانه وكلشي عنده ومستانس وبعرضه هذا هو يتمثل بالعم ((كيم)) يلي عرض التخلي عن سلاحه النووي بشروطه ؟؟ يعني القطري عنده شروط للحوار ..
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89 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:10:31
المسألة ليس كما تتصور أو كما تصورها للعامة ،،، الخائن خائن
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88 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:09:32
قل للخونة اليوم ليس كالأمس فالخيانة ستبقى خيانة !!
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87 - برنيطه
2017-10-18 21:09:21
حنا مالنا إلا فيه وفيه ؟؟؟ والشعب القطري مظلوم ولايبغيه حاكم .... طيب .. إحنا معاكم ... يالله هذا هو تميم برا قطر وفي جولات آسيويه بعيده.. لماذا لايستغل الشعب القطري والمعارضين هذه الفرصه ويعزلونه ؟؟
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86 -
2017-10-18 21:08:08
طالع في وجه اللي انتم خابرين واحلبوا. ما يظهر منهم الا السموم والنجاسه
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85 - المعلم
2017-10-18 21:04:34
الي مارضي بالحماء يرض باالنفاظه وهانتم لكم سنه وانتم تتطلبون المصالحه ولكن يوجد خلف الكواليس من يغير رأيك ياتميم خذ علمك من رأسك
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84 - -
2017-10-18 20:54:41
نحن نحب الشعب القطري الاصيل وبيننا وبينهم دم ونسب ولكننا نكره سياسة هذه الطغمه الحاكمة الحاقده ذات الحقد والخساسة لدول الخليج وشعوبها
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83 - عبدالعزيز الهزاني
2017-10-18 20:53:17
لايهمكم ماعنده سالفه ولد 🍌
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82 - عبدالعزيز الهزاني
2017-10-18 20:52:22
لايهمكم ماعنده سالفه ولد 🍌
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81 - عبدالعزيز الهزاني
2017-10-18 20:52:00
لايهمكم ماعنده سالفه ولد 🍌
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80 - ابو نادر
2017-10-18 20:49:55
الي انكسر ما يتصلح.. فات الاوان ...
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79 - 8888
2017-10-18 20:47:16
وش الجديد يعني من اول الأزمة وهو يقول حوار اهلا وسهلا لي ذراع وفرض مطالب غصب ماعندي .الخبر مافيه جديد . كل الناس بالفطرة تحل مشاكلها بالحوار والصلح والعفو والتسامح "والصلح خير"
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78 - المر
2017-10-18 20:46:25
الاخربت ولاعاد بتتصلح وصلت نفطه النهايه اقصي مقاطعه لكن سلام ياجاري انت في حالك وانا في حالي
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77 - كلام غير مصد
2017-10-18 20:45:05
إعلامك ما زال يسلط سهامه على الدول الاربع وخاصة السعودية والامارات. لم نعد نصدقك.
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76 - المر
2017-10-18 20:43:21
اظن خربت ماعاد من علاقات كثر الشد والرد كل ادري بمصلحته
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75 - كلوز
2017-10-18 20:42:29
من اول يوم للازمه وهذا موقفه ورايه ونحييه عليه
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74 -
2017-10-18 20:40:18
الإخونج ومعزبهم قطر والرفض يشبهون اليهود. وعمرهم ما يرجعون للحق لأنهم اهل خيانه وغدر وينقضون العهود والمواثيق واهل كذب ونفاق وتقيه فاذا كانوا هذه اخلاقهم فالشيطان حليفهم
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73 -
2017-10-18 20:37:17
تيمو عاده يحلم بالحوار ههههه
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72 -
2017-10-18 20:36:16
يا تعليق ٧٠اي شعب كامل وراه ماوراه الا جماعتك الإخونج والرفض واليهود والترك أفسد اهل الأرض
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71 - دنيا
2017-10-18 20:32:29
تعليق مخالف
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70 - واثق الخطوه
2017-10-18 20:30:36
يارجال الأمير تميم // مافكر في حد ومتوكل على الله ورايح بلدان الشرق زيارات وإتفاقيات ... ولاقال بأخاف من سحيم ودحيم بيجون يجلسون على الكرسي ... وراه شعب كامل يحبه حتى الثماله
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69 -
2017-10-18 20:27:43
اذا استمرت المقاطعة لمدة سنة واحدة فسيرضخ لمطالب الدول المقاطعه والتي هي مطالب شرعية لحفظ امنها
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68 - منصور
2017-10-18 20:25:14
الله يهدي النفوس ويردقطرإلى جادة الحق ويسمع كلام اللي اكبرمن لأنه ماحدنافعه
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67 - البلشتي
2017-10-18 20:24:51
٦٦/يالعمري يكفيك أكبر الدول العربيه مساحه مصر والسعوديه وليبيا هي من يقود المقاطعه والشمس ماتغطى بغربال.
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66 - واحد من الناس
2017-10-18 20:05:48
المقاطعة حليجية ومحد افتكر بمصر ولا جزر القمر ثم من اول يوم قطر اعلنت رغبتها في الحوار لكن المشكلة احنا كل يوم براي
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65 - مزاجي كذا
2017-10-18 20:02:56
هم لايريدون الحوار هم يردونك تطبق الشروط أما الحوارات لونفعت كان نفعت مع إيران وغيرها الحوار هو المعنى الحقيقي المماطلة الطويلة التي ليس لها نهاية
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64 - علي العمري
2017-10-18 19:56:38
اي مقاطعه. ما فيه سوا السعوديه وابو ظبي والبحرين. صارته مقاطعه عربيه 😂😂👍
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63 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-18 19:52:05
اي تكفى ياتميم بل قل ياارهابي تدعم الحوثي انت وابوك لقصف بلادنا
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62 - كااافشهم
2017-10-18 19:51:35
تيمو مانريد لك حوار خلك مع سيدك القردوغان ومع خامنئيك الشريف شفنا ما عفنا والعالم العربي أرتاح بعد مقاطعتك ليبيا ومصروالبحرين انتهت التفجيرات حتى بلدنا انتهت ازمة القطيف ولم نعد نسمع بالدواعش .
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61 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-18 19:47:31
حاطين صورته به ورود حسبته اعرس ههههه هذا يحط بدال الورود نيران بالصورة
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60 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-18 19:46:23
لا احد يصدق حكومة قطر هؤلاء كذابين لو تنتهي فترة ترامب ويجي رئيس مثل اوباما و أسوأ من اوباما وضدنا كان عادت قطر لعادتها القديمه الحذر مانبي حوار نبي اسقاط حكومة قطر الارهابية
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59 - ابوشيخه
2017-10-18 19:40:11
تكفى ياتميم اطرد الإخوان المصريين هؤلاء أساس الفتنه في الخليج هؤلاء لا يقلون خطر عن الصفويين والحوثيين هؤلاء الأحزاب الشيطانية تدعمهم إيران ومصر هدفهم هوه تمزيق دول الخليج هؤلاء خونه اذناب لروسيا فقط
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58 - ابوشيخه
2017-10-18 19:34:54
كفو ياتميم خليك مع أبناء عمومتك ولا تعطي إيران ومصر والحوثيين واللبراليين والأقباط والازهريين فرصة لتمزيق دول الخليج وعلى أبناء الخليج أن بتكاتفوا ضد هؤلاء الزناديق المرتزقة الخونه كي لا يفرقوننا
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57 - saloomm
2017-10-18 19:32:05
نظرة وبصيرة الملك عبدالله رحمه الله ماخابت. اعطاه المختصر المفيد وقال لا تصير كذاب زي ابوك وخلاه يوقع على الاتفاق لانه عارف انه بيكذب. التاريخ اكد هذا وراح يفقد حكمه بكذبه هذا.
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56 - المجهول
2017-10-18 19:26:51
أمير قطر****فلذلك لن يستمع له أحد.
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55 - وين قلم الكذب والرخال
2017-10-18 19:23:51
ليه مايكتبون الا في اخبار السعوديين فقط رغم ان نظام الحمدين والاخونج عدوهم كمايزعمون
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54 - وجهة نظر
2017-10-18 19:22:40
طلع الاتراك وجماعة الاخوان بعدين نشوف كيف نتفاهم معك
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53 - مواطن
2017-10-18 19:21:07
والله صرت نكته في العالم كله اذا أي دوله رئيسها زعلان يستدعونك ليضحكون عليك ومنها تسليه استح تكذب الكذبه وتصدقها خلي العنزين (الحمدين) يوجهونك الي سيريلانكا ممكن يساعدونك
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52 -
2017-10-18 19:21:05
قل قسم. عساهم يقسموا ظهوركم وظهور الإخونج والرفض واليهود
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51 - شايم
2017-10-18 19:16:34
بعدين بعدين عطوه اشكل لين يعلن استقلال قطر من الوصاية الثلاثية (الاخونج وايران وتركيا ) ويطرد الحقدين ( الحمدين) ولد موزة
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50 -
2017-10-18 19:10:37
ألحين يا جماعة موزه والحمدين أهنتم وطردتم اهلكم آل ثاني فضلا عن الشعب القطري الموالي لأصله الخليجي. ورميتم نفسكم في أحضان اليهود والمجوس الفرس والإخونج والترك. وتريدون حوار ؟اي حمار اللي جاي تقول عليه
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49 - واحد من الناس
2017-10-18 19:09:58
تعلن استعدادك لحل الأزمة؟ماهو من طيبك يا تميم أنت كنت تبي تطول الأزمة لعل وعسى تميل الكفة لصالحك وتنحل بالطريقة إللي أنت تبيها ولكن الرياح ماجات على هواك والمقاطعة جابت نتيجة ودك تعترف بها أو لا كله 1
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48 - فاهم
2017-10-18 19:09:31
قل واللة
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47 -
2017-10-18 19:07:13
انت مراوغ متملص انتم مدانون بالاءرهاب وتمويل الاءرهاب هي ليست لعبة شطرنج القضيه اخذت منحى وراي خليجي عام ودولى عام هذا مومزح اجل تحسبها مزح هذا ارهاب يجب مكافحته بكل حزم وعزم
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46 -
2017-10-18 19:07:11
ملينا من الهروج والأقوال المزيفه. من يريد ان يرجع لبيته يثبت بالأفعال. ولكن الظاهر الأفعال في كوكب والأقوال في كوكب آخر
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45 - ابجديات حرف
2017-10-18 19:05:51
اولا نفذ الشروط لاهنت وبعدين يجي الحوار ياتميم..الملك سلمان غالي
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44 - المصريين بقولون مصارين البطن بتتعارك
2017-10-18 19:05:43
لذلك حتى الاخوان الاشقاء يسير بينهم حروب لا يعلم بها غير الله . ولكن مع الزمن تهدئ الانفس وترجع وخاصة بان ازمة الخليج سياسية والسياسة فيها لا عدواه تدوم ولا صداقة تدوم
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43 - علي القحطاااااني
2017-10-18 19:02:13
تعليق مخالف
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42 - بحر1
2017-10-18 18:58:37
مافي جديد مايبغو حوارك يبغوك تنفذ الشروط إلى عليك وتطرد الارهابين
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41 -
2017-10-18 18:55:37
ما احنا في حاجتك يا ولد موزه
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40 -
2017-10-18 18:53:18
قال ايش لاءن قطر تعلم انه ليس هناك اي طرف فايز حطو تحتها مية خط مفيش فايده انت مثل المريض الذي لاعلاج له اتركوه يموت
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39 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-18 18:52:18
العنيده كلامش على طول مجوس فرس بطيخ لا يكون انتي متاثرة ايام الصبا.
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38 -
2017-10-18 18:51:12
تعليق مخالف
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37 - ههههههه
2017-10-18 18:51:07
تعليق مخالف
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36 - فهد القحطاني
2017-10-18 18:50:00
الاعتراف بالخطأ شجاعه وليس ضعف 🤠
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35 -
2017-10-18 18:49:17
تقول ليس هناك طرف فايز انت بكلمتك هذه تراوغ مراوغه شديده هوطبعكم يعني مفيش فايده عمره ماينعدل ذيلك مفيش فايده
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34 - مواطن
2017-10-18 18:49:13
ماعندنا معك كلام خلك لوحدك واحنا مع العالم المتحضر ننظر الي المستقبل بقوه للتطور وليس للدسائس مع ايران الشريفه ضد الخليج
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( عدد التعليقات 12,235 )
33 - العنيد
2017-10-18 18:42:12
الرجل العاقل يعترف بالخطاء ويرجع للصواب فهذا من شيم الكرام اللهم ابعد عنا الفرس والاخونجيه ونعيش في سلام
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32 -
2017-10-18 18:42:06
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,235 )
31 - العنيد
2017-10-18 18:40:58
اللهم وفق بين المسلمين وابعد عنهم كل الفتن ما ظهر منها وما بطن امين يارب العالمين....
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30 - مانع القحطاني
2017-10-18 18:40:24
ابشر يا بو شدا... يا ***انت كذاب مثل ابوك وانا واقف
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( عدد التعليقات 12,235 )
29 - العنيد
2017-10-18 18:39:17
الحمدالله .. اللهم احفظ الخليج واهله وجمع شملهم وانصرهم على اعدائهم ...
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28 - يوسف
2017-10-18 18:39:12
الحل بالحوار وفي الحوار ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) وغير ذلك كل الطرق فاشله
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27 - أبو رافد
2017-10-18 18:38:32
اللهم اهدي ظال المسلمين وردهم لطريق الحق والصواب .
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26 -
2017-10-18 18:38:03
يقول بكلامه ليس هناك فايزليه هل هي مصارعه اوملاكمه اولعب كرة قدم الموضوع ليس كرة قدم اوحلبة مصارعه وانتهى الموضوع الموضوع ارهاب وتمويل ارهاب ياتذعن يامحكمة العدل الدوليه في لاهاي قال ايه ليس هناك فايز
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25 - مفسر أحلام
2017-10-18 18:37:45
هههههههههههههههههه مسكين لامكان لك في قطر مستقبلا"
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24 - ررر
2017-10-18 18:37:42
انت تعرف التعاون والاخوة ****ياتميم ****ممتاز الين تعض الارض يا****.
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23 -
2017-10-18 18:36:11
تعليق مخالف
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22 - زائر من كوكب زحل
2017-10-18 18:34:06
تعليق مخالف
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21 -
2017-10-18 18:33:47
تعليق مخالف
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20 - مجرة التبانة
2017-10-18 18:32:20
أطرد الملاعين اللي أنت خابر وتعال وأبشر.
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19 - ابو شدا
2017-10-18 18:30:59
13 - مانع القحطاني 2017-10-18 18:24:20 كذاب مثل ابوك....لا تكذب الرجال وانت جالس.
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18 - ابو شدا
2017-10-18 18:29:54
12 - المنتصر بالله 2017-10-18 18:23:18 مشكلة قطر مع دول الخليج العربي ماني قادر اهضمها ولاهي خاشه نافوخي لكني مع الخيل يا شقراء...............?.... حط رجلك 🐎🐎🐎 .
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17 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-18 18:28:41
من رد ماكنه شرد.
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16 - الاخضر
2017-10-18 18:26:36
اجل لن يكون هناك فائز ،انتظر لترى مالذي سيحصل لك ياعميل،انتبهوا من خداعهم وتلونهم هؤلاء أخبث وأكذب أناس في التاريخ .
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15 - العابر
2017-10-18 18:26:35
سياسته تشبه السياسة الإيرانية الفارسية إظهار ما لا يبطن و كيد و كذب
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14 - إيس كلام هازا ؟
2017-10-18 18:24:38
تعليق مخالف
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13 - مانع القحطاني
2017-10-18 18:24:20
كذاب مثل ابوك
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( عدد التعليقات 9,302 )
12 - المنتصر بالله
2017-10-18 18:23:18
مشكلة قطر مع دول الخليج العربي ماني قادر اهضمها ولاهي خاشه نافوخي لكني مع الخيل يا شقراء...............?
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11 -
2017-10-18 18:23:12
تعليق مخالف
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10 - ابوسلطان
2017-10-18 18:20:57
والله انك كذاب 😂
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9 - اسمع عاد
2017-10-18 18:20:06
مايحك جلدك مثل ظفرك
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8 - التميمي النجدي
2017-10-18 18:19:47
الله يحفظه
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7 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-18 18:17:04
مرزوق الغانم اطهر من الحمدين
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( عدد التعليقات 9,302 )
6 - المنتصر بالله
2017-10-18 18:16:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع إخوان واخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🍄🌶🌽🍆🍅🍓🍒🍑🍐🍏🍎🍍🍌🍋🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄💐🌸💮🏵🌹🌺🌻🌼🌷⚘🌱
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5 - ابوفهد
2017-10-18 18:16:35
هو كذا من بداية الازمه ومن قبلها يبغى الحوار دون التدخل في مؤامراته ولايلتزم بشي سياسته مرواغه مثل المجوس
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( عدد التعليقات 9,302 )
4 - المنتصر بالله
2017-10-18 18:14:30
كل ما جابو طاري قطر أتذكر الأخ عاطل يوم وده يهج لها ويصير جندي ويشتري سياره لكسس ويتمشا بشرقيه وبالحفر والصمان ويبيع الددسن على شاهر مرر 112
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3 - مواطن
2017-10-18 18:11:20
خلك مع الاخونجي اوردوغان وخامئني حبيبك الشريف ترى العالم العربي اختفت مشاكله بعد الدول المقاطعه للارهاب علموك قدرك وحجمك الصغير في العقل والفكر وآلله ارتحنا من بلدة خطر ومشاكلها
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2 - Noura
2017-10-18 18:10:40
الأمر م يحتاج حوار ، يحتاج فعل ، وشكله مو قده
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1 - الرأي
2017-10-18 18:08:05
مالنا شغل فيه بعد التعاون مع ايران جلب الجيش التركي انتهت قطر خلاص من حبكم يازين عزلنا ماعاد لي في هواكم شف اوراقه
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آخر تعليق
بواسطة : صقر السلام

الاخونجية واليبرالية وجهان لعملة واحدة وهم ابرز من يسيئ للمرأة السعودية...
بواسطة : الرحااال

هذا دليل اتباع المجوسي..حتى الكتابه مايعرف لا يعبر ولا يكتب..ايه اتباع مجوسي ويه...
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إن شاء الله تفرج ظروفك صل الليل لو احيانا واستغفر ومع الحسن الظن بالله""الله يسع...
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