“سؤالك غبي .. فين السؤال؟” .. شاهد مشادة عنيفة بين مؤرخ مصري ومذيعة
صحيفة المرصد : شهدت حلقة برنامج “ما وراء الاحداث” المذاع على قناة “سي بي سي” مشادات عنيفة بين الإعلامية مروج إبراهيم، وضيفها المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي.
ووفقا للفيديو فقد ناقشت الحلقة تصريحات الكاتب يوسف زيدان، التي تحدث فيها عن الزعيم المصري أحمد عرابي، وتحولت إلى مشادة كلامية، وشخصنة في بعض القضايا، أشارت لها الإعلامية إبراهيم عندما كشفت أن الدكتور له موقف من زيدان، كان قد أخبرها به قبل البرنامج.
إيه الفرق بين المؤرخ والباحث؟
وبدت المذيعة في حالة غضب، عندما قالت “حضرتك عاوز نمشِّي الموضوع بالطريقة دي مش همشيه بالطريقة دي، أنا مش هشخصن الأمور”، وردَّت على تساؤل أستاذ التاريخ: “إيه الفرق بين المؤرخ والباحث؟”، قائلة: “أنا لا أخضع لاختبار من ضيف .. حضرتك متعصب وعندك وجهة نظر عاوز تقولها في الموضوع، وواضح إن حضرتك مش حابب تكمل الحلقة”.
إنتِ مش عارفة ألف باء في الموضوع، وأسئلتك مش ناضجة
وردَّ الدكتور عاصم الدسوقي: “إنتِ مش عارفة ألف باء في الموضوع، وأسئلتك مش ناضجة”.
وأنهت الإعلامية مروج إبراهيم الحلقة قائلة: “لسنا متخصصين، ونحن كإعلاميين لا ندعي العلم أو المعرفة، وجبنا أهل العلم، وواضح إنهم مش عاوزين يجاوبونا”.
وكان الكاتب يوسف زيدان قد انتقد الزعيم المصري أحمد عرابي قائد الثورة العرابية، في لقاء مع برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: “أحمد عرابي وراء ضياع البلد، وما تم تدوينه في الكتب الدراسية أفلام هندي”، على حد وصفه، مضيفاً: “أحمد عرابي هو اللي ضيع البلد، ودخلنا في احتلال 70 سنة” وأضاف زيدان “أحمد عرابي كان مسكين وعاوز يحكم”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
مذيعة قليلة أدب ماتجترم ضيفها رجل كبير وعالم وماغلط عليها سألها مالفرق بين المؤرخ والباحث بعدها ولعت لأنها ماتدري عن أي حاقة في ٦ي حاقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
و تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ...هو فين السؤال......؟ الله يعين زوجك عليك اقسم بالله صدعت من هالمذيعه اعوذ بالله....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههه المذيعه خايفه ومرتبكه وحالتها حاله وتركي بلاها على الرجال والمسكين ما نطق خرف واحد ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مصرية وانفلتت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ووووووووش هاالمذيعة الأكثر من فاشلة الله يعين القناة الي تطلع فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههه والله هالمذيعه مسخرة اي صنف تستخدم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياكثر كلامها اعوذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الغلط. ان الدكتور. والمورخ. الكبير. يطلع. مع. هاالاشكال. اللي ماتفهم. في الحوار مع. شخصيه. مثل. الدكتور.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مذيعه بجحه وثرثاره وجاهله ولم تحترم خبرة الضيف وسنه ولم تحترم المشاهدين وهذا حال معظم من يسمون اعلاميين بمصر اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ههههه والله هالمذيعه مسخرة اي صنف تستخدم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه المذيعة لا تجيد إدارة الحوار ومكانها البيت ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بصراحة توقعتها الكامير الخفية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمكن عندهاشك ان زوجهايبي يتزوج عليهاالمذيعه تحسانهاتتكلم معزوجها***مثل تبغى نكمل ولانتطلق مدري ننهي ايه دا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لواسمهاكليوبتراولازنوبياولاحتى زليخه سبسب***يادكتورالمذيعات حساسات على البرمجه متعودات لازم تقدرحساحيسهن***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إعلام غير مهني يعتمد على الثرثرة لم تدع الرجل يتكلم كلمة واحدة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المفروض تقول معك الكمره الخفية وخاصة يوم قالت عاوز نزيع ولا مانزيعشي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اما سكرانه المذيعه والا بلهاء ما عندها ابجديات الحوار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المذيعه لجج متقهويه من البراد المنتازي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذه لاتنفع تكون مذيعة لانها متشنجة وتبي ترفع الضغط لوانا مدير القناة اعطيها باند طوالي .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
صراحه له حق يعصب الرجال المذيعة ثرثارة وكأنها بالعة راديو واليوم صدر قرار بإيقافها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مذيعة غبية ومتخلفة وحرام تكون جالسة قدام الضيف هذي مكانها الشارع او كبريه في شارع الهرم..مقفله على الرجال ومسحوبة من لسانها ماتركت له مجال يتكلم ولاهي الي سألت سؤال واضح غبييييييييييييييييييه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رجل عجوز وطاعن فالسن وعالم في مجاله ويعامل بهذه الطريقة فلا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يحسب للمذيعه فشل البرنامج، حسيتها بجلست نسوان بالظهريه وتبي تهاوش
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فعلا مذيعة غبيه . طيب دامك مش فاهمه في التاريخ اخرسي وخلي الدكتور يتكلم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مذيعه غبيه ترفع الضغط والله ماحد يلومه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
أضف تعليق