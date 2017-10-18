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“سؤالك غبي .. فين السؤال؟” .. شاهد مشادة عنيفة بين مؤرخ مصري ومذيعة

“سؤالك غبي .. فين السؤال؟” .. شاهد مشادة عنيفة بين مؤرخ مصري ومذيعة
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المرصد 26 4٬722 3 ساعات

صحيفة المرصد : شهدت حلقة برنامج “ما وراء الاحداث” المذاع على قناة “سي بي سي” مشادات عنيفة بين الإعلامية مروج إبراهيم، وضيفها المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي.
ووفقا للفيديو فقد ناقشت الحلقة تصريحات الكاتب يوسف زيدان، التي تحدث فيها عن الزعيم المصري أحمد عرابي، وتحولت إلى مشادة كلامية، وشخصنة في بعض القضايا، أشارت لها الإعلامية إبراهيم عندما كشفت أن الدكتور له موقف من زيدان، كان قد أخبرها به قبل البرنامج.

إيه الفرق بين المؤرخ والباحث؟
وبدت المذيعة في حالة غضب، عندما قالت “حضرتك عاوز نمشِّي الموضوع بالطريقة دي مش همشيه بالطريقة دي، أنا مش هشخصن الأمور”، وردَّت على تساؤل أستاذ التاريخ: “إيه الفرق بين المؤرخ والباحث؟”، قائلة: “أنا لا أخضع لاختبار من ضيف .. حضرتك متعصب وعندك وجهة نظر عاوز تقولها في الموضوع، وواضح إن حضرتك مش حابب تكمل الحلقة”.

إنتِ مش عارفة ألف باء في الموضوع، وأسئلتك مش ناضجة

وردَّ الدكتور عاصم الدسوقي: “إنتِ مش عارفة ألف باء في الموضوع، وأسئلتك مش ناضجة”.
وأنهت الإعلامية مروج إبراهيم الحلقة قائلة: “لسنا متخصصين، ونحن كإعلاميين لا ندعي العلم أو المعرفة، وجبنا أهل العلم، وواضح إنهم مش عاوزين يجاوبونا”.

وكان الكاتب يوسف زيدان قد انتقد الزعيم المصري أحمد عرابي قائد الثورة العرابية، في لقاء مع برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: “أحمد عرابي وراء ضياع البلد، وما تم تدوينه في الكتب الدراسية أفلام هندي”، على حد وصفه، مضيفاً: “أحمد عرابي هو اللي ضيع البلد، ودخلنا في احتلال 70 سنة” وأضاف زيدان “أحمد عرابي كان مسكين وعاوز يحكم”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - أبو خالد من جيزان
2017-10-19 00:02:08
مذيعة قليلة أدب ماتجترم ضيفها رجل كبير وعالم وماغلط عليها سألها مالفرق بين المؤرخ والباحث بعدها ولعت لأنها ماتدري عن أي حاقة في ٦ي حاقة
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25 - خالد
2017-10-18 23:59:01
و تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ...هو فين السؤال......؟ الله يعين زوجك عليك اقسم بالله صدعت من هالمذيعه اعوذ بالله....
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24 - كنكت
2017-10-18 23:55:03
هههههه المذيعه خايفه ومرتبكه وحالتها حاله وتركي بلاها على الرجال والمسكين ما نطق خرف واحد ههههههه
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23 - المستشار عادل
2017-10-18 23:45:09
مصرية وانفلتت
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22 - 💚 احبك يابلادي 💚
2017-10-18 23:38:59
ووووووووش هاالمذيعة الأكثر من فاشلة الله يعين القناة الي تطلع فيها
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21 - كيو
2017-10-18 23:19:59
ههههه والله هالمذيعه مسخرة اي صنف تستخدم
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20 - آل رافع
2017-10-18 23:17:48
ياكثر كلامها اعوذ بالله
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19 - سكوبي
2017-10-18 23:17:24
الغلط. ان الدكتور. والمورخ. الكبير. يطلع. مع. هاالاشكال. اللي ماتفهم. في الحوار مع. شخصيه. مثل. الدكتور.
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18 - عيصو
2017-10-18 23:02:09
مذيعه بجحه وثرثاره وجاهله ولم تحترم خبرة الضيف وسنه ولم تحترم المشاهدين وهذا حال معظم من يسمون اعلاميين بمصر اليوم
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17 - كيو
2017-10-18 22:52:50
ههههه والله هالمذيعه مسخرة اي صنف تستخدم
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16 - الخالدي
2017-10-18 22:51:35
هذه المذيعة لا تجيد إدارة الحوار ومكانها البيت ***
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15 - المزيني
2017-10-18 22:48:18
بصراحة توقعتها الكامير الخفية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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14 - ضمير الناس
2017-10-18 22:41:10
يمكن عندهاشك ان زوجهايبي يتزوج عليهاالمذيعه تحسانهاتتكلم معزوجها***مثل تبغى نكمل ولانتطلق مدري ننهي ايه دا***
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13 - ضمير الناس
2017-10-18 22:36:54
لواسمهاكليوبتراولازنوبياولاحتى زليخه سبسب***يادكتورالمذيعات حساسات على البرمجه متعودات لازم تقدرحساحيسهن***
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12 - حازم
2017-10-18 22:31:26
إعلام غير مهني يعتمد على الثرثرة لم تدع الرجل يتكلم كلمة واحدة
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11 - معلم
2017-10-18 22:30:14
المفروض تقول معك الكمره الخفية وخاصة يوم قالت عاوز نزيع ولا مانزيعشي
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10 - المتيم
2017-10-18 22:18:11
اما سكرانه المذيعه والا بلهاء ما عندها ابجديات الحوار
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9 - وطني الحبيب
2017-10-18 22:17:14
المذيعه لجج متقهويه من البراد المنتازي
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8 - حسين السبيعي
2017-10-18 22:11:59
هذه لاتنفع تكون مذيعة لانها متشنجة وتبي ترفع الضغط لوانا مدير القناة اعطيها باند طوالي .
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( عدد التعليقات 950 )
7 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-10-18 22:11:20
صراحه له حق يعصب الرجال المذيعة ثرثارة وكأنها بالعة راديو واليوم صدر قرار بإيقافها
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6 - ليل
2017-10-18 22:10:00
مذيعة غبية ومتخلفة وحرام تكون جالسة قدام الضيف هذي مكانها الشارع او كبريه في شارع الهرم..مقفله على الرجال ومسحوبة من لسانها ماتركت له مجال يتكلم ولاهي الي سألت سؤال واضح غبييييييييييييييييييه
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5 -
2017-10-18 22:03:31
رجل عجوز وطاعن فالسن وعالم في مجاله ويعامل بهذه الطريقة فلا حول ولا قوة الا بالله
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4 - احمد
2017-10-18 21:26:45
تعليق مخالف
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3 - فاهم
2017-10-18 21:20:17
يحسب للمذيعه فشل البرنامج، حسيتها بجلست نسوان بالظهريه وتبي تهاوش
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2 - صبحي
2017-10-18 21:08:48
فعلا مذيعة غبيه . طيب دامك مش فاهمه في التاريخ اخرسي وخلي الدكتور يتكلم
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1 - الحربي
2017-10-18 21:06:14
مذيعه غبيه ترفع الضغط والله ماحد يلومه
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آخر تعليق
بواسطة : حقاااني...

الله يسعدك اخوووي مفرح والله أسعدتني كثيرا بعدولك عن قرارككك وكنت متوقع انك راح...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

تصبحون على خي(خروج 🙆🙆🙆...
بواسطة : إنسان منصف

بكيفك يا ريما,,,,أمزحي مع مفرح,,,,وتدلعي على حقاني,,,,ولا جاءت سارونه,,,,حرااااا...
بواسطة : عاشق وطن

اقول والله إنك ***...
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