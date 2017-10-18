“سؤالك غبي .. فين السؤال؟” .. شاهد مشادة عنيفة بين مؤرخ مصري ومذيعة

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صحيفة المرصد : شهدت حلقة برنامج “ما وراء الاحداث” المذاع على قناة “سي بي سي” مشادات عنيفة بين الإعلامية مروج إبراهيم، وضيفها المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي.

ووفقا للفيديو فقد ناقشت الحلقة تصريحات الكاتب يوسف زيدان، التي تحدث فيها عن الزعيم المصري أحمد عرابي، وتحولت إلى مشادة كلامية، وشخصنة في بعض القضايا، أشارت لها الإعلامية إبراهيم عندما كشفت أن الدكتور له موقف من زيدان، كان قد أخبرها به قبل البرنامج.

إيه الفرق بين المؤرخ والباحث؟

وبدت المذيعة في حالة غضب، عندما قالت “حضرتك عاوز نمشِّي الموضوع بالطريقة دي مش همشيه بالطريقة دي، أنا مش هشخصن الأمور”، وردَّت على تساؤل أستاذ التاريخ: “إيه الفرق بين المؤرخ والباحث؟”، قائلة: “أنا لا أخضع لاختبار من ضيف .. حضرتك متعصب وعندك وجهة نظر عاوز تقولها في الموضوع، وواضح إن حضرتك مش حابب تكمل الحلقة”.

إنتِ مش عارفة ألف باء في الموضوع، وأسئلتك مش ناضجة

وردَّ الدكتور عاصم الدسوقي: “إنتِ مش عارفة ألف باء في الموضوع، وأسئلتك مش ناضجة”.

وأنهت الإعلامية مروج إبراهيم الحلقة قائلة: “لسنا متخصصين، ونحن كإعلاميين لا ندعي العلم أو المعرفة، وجبنا أهل العلم، وواضح إنهم مش عاوزين يجاوبونا”.

وكان الكاتب يوسف زيدان قد انتقد الزعيم المصري أحمد عرابي قائد الثورة العرابية، في لقاء مع برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: “أحمد عرابي وراء ضياع البلد، وما تم تدوينه في الكتب الدراسية أفلام هندي”، على حد وصفه، مضيفاً: “أحمد عرابي هو اللي ضيع البلد، ودخلنا في احتلال 70 سنة” وأضاف زيدان “أحمد عرابي كان مسكين وعاوز يحكم”.

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