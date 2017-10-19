الحوثي يرد على تهديد المخلوع صالح بإنهاء الشراكة
صحيفة المرصد : سارعت مليشيات الحوثي إلى الرد على تهديد حزب المخلوع علي عبدالله صالح، وذلك بإنهاء شراكتها الانقلابية معه، وبادلته الميليشيات ذات الاتهامات بـ “التعطيل والعرقلة”، وهو فصل جديد من التراشق الإعلامي على مستوى قيادات حليفي الانقلاب العليا، في مؤشر على وصول خلافاتهم إلى ذروتها، بعد أشهر من التصعيد المتبادل.
ووجه رئيس المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصماد والذي يرأس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكلة مناصفة بين طرفي الانقلاب، وعبر في رسالة طويلة مكونة من 6 صفحات، رد فيها على تهديدات حزب المؤتمر الموجهة لشريكهم الأساسي في الانقلاب، بإنهاء تحالفه معهم ورفضه لشراكة صورية أو ديكورية ، بحسب العربية نت .
وقال رئيس مكتب الحوثيين، في رسالة الرد مخاطباً حزب المخلوع “أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي والحكومة”.. ويقصد بها الحكومة الانقلابية غير المعترف بها.
وأضاف “ونحن كذلك لايشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الاختلالات”، وفق تعبير الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وبادل الصماد، شريكهم “حزب صالح” ذات الاتهامات التي وجهوها لهم، وحملهم مسؤولية “العرقلة والتعطيل” والتنكر للتفاهمات المشتركة.. منتقداً هجوم البرلمان الموالي للمخلوع عليهم.
كما اتهم الصماد وزير الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها والمحسوب على حزب صالح، الوزير الذي تعرض للطرد والاعتداء من قبل الحوثيين، بأنه يقصي كل أتباعهم في الوزارة، و”بأنه قام بالتعامل المشبوه مع المنظمات الدولية والاجتماع بها في منزله”، وفق تعبير الرسالة.
واختتم رسالة الرد الطويلة، باستعداد الحوثيين لتشكيل لجنة للنظر فيما أسماها “الاختلالات” ومراجعة أسبابها، وتقييم الوضع الحالي.
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التعليقات
اللهم اجعل كيدهم بينهم المنطلق اخبث من المربوط المفروض التحالف العربي لم يسمح للكادرالطبي معالجة عفاش القذر
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لاييخدعونكم كلهم سمن على عسل امس مسوين عرض عسكري مشترك صارت الحرب تجارة باالنسبة لهم سرقة ثروات اليمن بااسم دعم المجهود الحربي وتهريب سلاح وجميع مايخطر على بالك من السرقات باالاضافة الى مليارات ايران
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مسكين عفاش كل يوم يهنونه الحوثيين يخذون كل شي يبغونه وهو لايهش ولا ينش
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لعب لايران تحركها كيف تشاء خونة لا عهد لهم
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تلعبون على مين يا مجرمين
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مناورات كاذبه بحته وهولأ مدربين من دولة المجوس وهم فعلا ثلاثه سراويل في (0000) واحد يجب الانتباه وعدم التصديق وانما التصديق تحت برنامج الحذر والسلام0
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اختلاف شكلي لكسب حلفاء وسلاح خليجي
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كله كذب
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عندما يختلف اللصوص تتضح الجريمه ومابني على باطل فهو باطل تضرر اليمن وجيرانها من عبث المخلوع ومكره وطائفية الحوثي وهمجيتة وعمالتة وهم الى زوال بمشيئة الله وندعو الله ان يخلص اليمن وجيرانها منهم
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شلة حرامية مجتمعه واحد يبيع في اليمن والثاني يقول ادفع أكثر
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تذكرت المسلسل المكسيكي. ماريا مرسيدس ههه مليون حلقه.
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تو تو تو تو ...هو فين السؤال.....و تو تو تو ..هو فين السؤال.....و تو تو تو ...هو فين السؤال.....
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