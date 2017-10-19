كشف تفاصيل ضرب مديرة “دار الحنان” وسحلها على السلالم في جازان!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن عدد من نزيلات دار الحنان قمن بالاعتداء على مديرة الدار بالضرب في جازان ، وسحلها على أحد السلالم، وكذلك سرقة أشياء تخص الدار، منها مثلا USB خاص بأعمال الدار.
ووفقا لصحيفة «الوطن» كشفت المصادر أن السبب وراء الحادثة التي وقعت مطلع هذا الأسبوع، كان خروج فتاتين من نزيلات الدار برفقة أخيهما، الأمر الذي أثار حفيظة الفتيات اللاتي عبّرن عن غضبهن، بسبب ما اعتبرنه نظاما صارما يطبق بحقهن داخل الدار، وأيضا بعض الأنظمة المتشددة من المديرة.
وأضافت المصادر أن النزيلات لم يلتزمن بشروط الإقامة داخل الدار، مما جعل المديرة تستعين بالجهات الأمنية لاحتواء الموقف، وصدر ,بناء على ما حدث من فوضى, قرارٌ بنقل 11 نزيلة إلى دار رعاية الفتيات بمنطقة عسير.
من جهته أوضح مصدر مسؤول في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، أن مديرة الدار نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد تعرضها لعدة إصابات ناتجة عن الاعتداء.
التعليقات
الله يكون في عونهن,اكيد مظلومات.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا ماجنوه من اعطى لها ااحريم وجه وكبروا رؤوسهن ، ولسى ماشفتو شي!!! ، على فكره شفتوا اللي ركبو امس جيب المرسبدس الاسود في المقطع المنتشر ، باقي باقي الخراب قادم!!!!!!!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
وشلون اخيهما وهم نزيلات الدار هاذي النقطة الي مفهمتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بويات
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
سجن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بيجي اللي يدافع عن ا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذي دار حنان ولا سجن مو فاهمه ؟!!
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
أضف تعليق