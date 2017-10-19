كشف تفاصيل ضرب مديرة “دار الحنان” وسحلها على السلالم في جازان!

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن عدد من نزيلات دار الحنان قمن بالاعتداء على مديرة الدار بالضرب في جازان ، وسحلها على أحد السلالم، وكذلك سرقة أشياء تخص الدار، منها مثلا USB خاص بأعمال الدار.

ووفقا لصحيفة «الوطن» كشفت المصادر أن السبب وراء الحادثة التي وقعت مطلع هذا الأسبوع، كان خروج فتاتين من نزيلات الدار برفقة أخيهما، الأمر الذي أثار حفيظة الفتيات اللاتي عبّرن عن غضبهن، بسبب ما اعتبرنه نظاما صارما يطبق بحقهن داخل الدار، وأيضا بعض الأنظمة المتشددة من المديرة.

وأضافت المصادر أن النزيلات لم يلتزمن بشروط الإقامة داخل الدار، مما جعل المديرة تستعين بالجهات الأمنية لاحتواء الموقف، وصدر ,بناء على ما حدث من فوضى, قرارٌ بنقل 11 نزيلة إلى دار رعاية الفتيات بمنطقة عسير.

من جهته أوضح مصدر مسؤول في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، أن مديرة الدار نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد تعرضها لعدة إصابات ناتجة عن الاعتداء.