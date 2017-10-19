كيف تسببت 8 تغريدات في سجن أكاديمي وتغريمه 10 آلاف !

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صحيفة المرصد : أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الباحة أمس (الأربعاء) حكما بالسجن شهراً وغرامة 10 آلاف ريال، بحق أكاديمي شهّر في 8 تغريدات بإمارة وجامعة الباحة.

وكانت النيابة العامة وجهت للأكاديمي تهمة الإساءة، مطالبة بتجريمه بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك في أعقاب تلقيها برقية من إمارة الباحة، التي دعت فيها إلى التحقيق مع الأكاديمي بعد رصد 8 تغريدات تناول فيها بالنقد الإمارة والجامعة، مطالبا نزاهة بإرسال محققين للبحث في ما أسماه «سرّ العلاقة بين الطرفين» وفقا لـ”عكاظ”.

وطالبت الإمارة بالتحقيق مع الأكاديمي، ومساءلته عن أدلته، وإن لم تتوفر تتم إحالته إلى المحكمة لمجازاته.

وحسب مصادر، فإن النيابة بدأت التحقيق مع الأكاديمي منذ مطلع صفر 1438، ودفع الأكاديمي عن نفسه بأنه أراد الإصلاح من خلال نقد وصفه بالبّناء، وعزا ما ورد من تغريدات إلى ما ألحقه به بعض منسوبي الجامعة من ضرر طيلة عشرة أعوام.