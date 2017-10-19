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لماذا لم أبارك للهلال

لماذا لم أبارك للهلال

بقلم : أحمد الشمراني

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المرصد 17 429 5 ساعات

• ليس بالضرورة أن أحدد هدفي من طرح هذا التساؤل، الذي اخترته عنواناً لمقال اليوم.

• وليس بالمهم أن أحدد أهدافي من خلال (السؤال العنوان)، بقدر ما يمكن أن أسميها فانتازيا، والذي لا يعرف المعنى للفانتازيا يفتش عنها في مسرحيات وليم شكسبير ومسلسل ليالي الحلمية.

• أما تفاصيل الحكاية فتكمن في وصول الهلال إلى نهائي أبطال آسيا على حساب بيروزي الإيراني، فثمة من قال بل تساءل عبر حسابي في تويتر، لماذا لم تبارك للهلال، ولا أخفيكم أن السؤال كان مستفزا، لدرجة أنني حينما أوغلت التأمل فيه قلت فعلاً لماذا لم أبارك للهلال.

• القضية ليست في الإجابة عن السؤال بسؤال، بل في لماذا نحن لم نعد نحسن الظن ببعض، ولماذا بتنا حساسين لدرجة نتصيد على بعض ونسيء لبعض.

• إن باركت أو لم أبارك للهلال لن يؤثر ذلك، ولن يضيف للهلال أو ينتقص منه، لكن فعلاً كان يجب أن أبارك للهلال، الذي هو أملنا اليوم، مع أن كثرا سيقولون هو أمل جماهيره فقط.

• ربما كنت وما زلت وسأظل أرفض مسألة أن يكون هناك من يجاهر بأمانيه ضد الهلال، والتي تصل حد الدعاء أن يخسر كأس آسيا، لكنه وإن رفضناه واقع.

• ولكي لا تعتبر ماركة هلالية، فثمة أندية ينالها ما ينال الهلال حينما تشارك آسيوياً من ذات الهلاليين أنفسهم وغير الهلاليين، والسبب التعصب.

• أعرف أن ما عندنا عند غيرنا في كل دول العالم، فمثلاً عشاق ريال مدريد لا يمكن أن يشجعوا برشلونة في أي مشاركة له، من داخل إسبانيا أو خارجها، وهذا طبعاً ليس استشهادا أردت به تبرير ما لا يبرر، بقدر ما هو واقع بأمر التعصب.

• أما وإن فتحت الأقواس عن لماذا لم أبارك للهلال، فأتمنى أن أبارك له ليلة كسر حاجز الغياب، فهو مرشح للبطولة ومهيأ لها، إلا إذا لم يتكرر ذاك المشهد الذي ذهب فيه العاطفيون إلى نيشيمورا وأنا إلى سيدني.

• الفريق القوي قادر أن يهزم المنافس والتحكيم، والهلال اليوم قوي جداً وقادر على هزيمة منافسه بعيداً عن ذكريات نيشيمورا.

(2)

• أبواب النقد مفتوحة للجميع، ولكن بشرط أن يكون نقدا مرتكزا على أدلة بعيداً عن الإخلال بقواعد اللغة، التي لا يمكن أن تحترم بل وتصادق إلا من يحترمها.

• فهل يا صديقي الجميل أدركت الفرق في ما ذكرته لك، إن الشتم لا يسمى نقداً.

(3)

• مثلما تحبون الهلال وتعشقون النصر وتقفون مع الاتحاد، نحن مثلكم نحب الأهلي ونعشقه ونقف معه، فقبل أن تكيلوا الاتهامات لنا فتشوا في عباراتكم وآرائكم.

• الفرق بيننا وبينكم أننا نناصر الأهلي في الحق وليس في ظلم بين، كما تفعلون يا جهابذة النقد مع أنديتكم.

(4)

• ‏مهما كبر حجم همومك لا تعتقد أبدا أن حجمها على قلبك سيجعل تخلصك منها صعبا، فـالله وحده قادر على حلها كلها دفعة واحدة لو شاء؛ ثق بالله.

نقلا عن “عكاظ”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - الحقيقة
2017-10-19 12:40:50
يعلم كل ترشيحي وطحلبي ان تاريخ انديتهم مجتمعه لا تساوي شسع ***الشلهوب وليس الهلال ومع ذلك يحاولون التسلق على الزعيم ليجدو مكاناً بين الكبار
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16 - الحقيقة
2017-10-19 12:35:17
قال الفنتازيا في كتب شكسبير وليالي الحلميه مسوي لاخ مثقف ومطلع مع انه ****
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15 - ومن تكون
2017-10-19 12:32:55
لتعود الى الكتابة التي تطالب بها إصلاح طرقات قريتك المهترئة لان الكرة لم يعد فيها التعصب عنوان. اليوم هناك حزم ومن يزرع التعصب سيواجه بحزم لم يكن تعهده وانت متوغل في هذا التعصب وزرعه ننصحك بالإعتزال.
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14 - التعصب يا أحمد انت تحديدا احد اكبر من زرعوه
2017-10-19 12:30:27
ولتعلم بأن الهلال لا ولن ينتظر مباركة من شخص تمادى في طعناته للهلال ولمنتسبيه والأمة الهلالية والجماهير السعودية المحترمة واكرر المحترمة تتمنى للفريق الفوز بكأس آسيا لأنه يمثل وطنك يا أحمد هل فهمت.
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13 - فايز
2017-10-19 12:22:41
الهلال في غنى عنك ومباركتك له تجلب النحس ولكن اين وصلت قضية العويس والمولد وبعدين من هدد عزت يا شمراني هذه قضيتك الاصلية بعيد عن الهلال
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12 - الحقيقة
2017-10-19 12:03:31
لا نطلب مباركه من واحد فريقه صفر اسيا او ترشيحي. المباركه تأتي من الكبار للكبار. من اليوم شهر كامل سوف يعيش انصار الترشيحي والطحلبي كوابيس لا اعانهم الله عليها ثم تأتي القاضيه بعد البطوله ان شاءالله
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11 - الحقيقة
2017-10-19 11:56:48
الله لا يبارك فيك
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10 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)
2017-10-19 10:35:38
مع أن كثرا سيقولون هو أمل جماهيره فقط......صدقت وانا اولهم...نسال الله تعالى ان يشتت شملهم ويبدد احلامهم ويقلب افراحهم اتراح ويرينا حسراتهم ويضيفها لذكرى سدني وماسبقها فهذا بلا شك يفرح كل رياضي شريف
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9 - اثابك الله يابخاري انت وخشمك النظيف المعقم ضد الجراثيم والفيروسات
2017-10-19 10:27:47
تعبنا من كثرة التبريكات والتهاني لفريق غلطة آسيا كل سنة يشارك في بطولة آسيا وفي كل سنة يكحل عيون الوطن بكأس آسيا خخخخخخ افتقدنا نزاهتك ي دكتور بخاري صراحة
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8 - ماجد الدوخي
2017-10-19 09:57:08
ياشم..راني المثل المؤثر يقول(الي اختشو ماتو) وانت لم تمت الي الان فمن اي انت؟ اقحاكم للاهلي النادي اريد به باطل لضعف طرحك والهلال لا ينتظر منك انصاف فهو كفيل بأنصاف نفسه وفرضها والله يعينك على نفسك
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7 - violety
2017-10-19 09:54:25
الله اكبر على اللف والدوران , الزعيم ليس بحاجتك ويعرف نيتك ومواقفك والمتعصبين معك ضد ممثل الوطن ,لان التاريخ سجل وقوفكم مع اندية ايران وقطر وشرق اسيا , يكفي الزعيم ال الشيخ وكل محب لاندية الوطن ,,
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6 - ي و س ف
2017-10-19 09:19:10
تعليق3 أعرفلك فريق مفشل جماهيره تسعة عشر عام ماحقق الدوري المحلي إلا أن احترف في فريقهم لاعب يلعب بيده أكثر من رجله وجابلهم دوري كُرة القدم بيده بربك وش رايك بذا الفريق ياتعليق3
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5 - ي و س ف
2017-10-19 09:07:16
ممكن عشاق برشلونه لايشجعون ريال مدريد كما ذكرت يا أحمد لكن لو تسأل أي برشلوني في أسبانيا او حتى خارجها من هوا الملكي يقولك: ريال مدريد مع إن برشلونه أكثرفريق بأسبانيا تحقيقاً لكؤوس الملوك عرفت الفرق؟!
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4 - فارس
2017-10-19 08:56:13
لماذا لم تبارك للهلال ......الزعيم لا ينتظر مباركتك انت وقطيع الفقر الاعلامي ..... لانك مجرد بوق لناديك فقط مثل اعلاميي الفقر ..
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3 - عادل امام
2017-10-19 08:44:37
سألوا الملكي احمد الشمراني ليه ما تبارك للمحلي ؟ كح وشهق ولم يزاعق لأن الزعيق عيب ثم قال . لأنه 20 عام يفشل جماهيره خارجيا وسنويا
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2 - عايد
2017-10-19 08:26:00
طبعاً انت اذا ذكرت الهلال في مقالاتك فأنت تعني بأنني أهلاوي ومنافساَ للهلال وهذا مستحيل فأنت وناديك لا تتعدى الفتح أو الشباب وإن شئت النصر فقط أما الهلال وبعده الإتحاد فلن تصل لهم وأنت أهلاوي
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1 - ابن البلد
2017-10-19 07:54:21
الا اش اخبار**** الي ماتت
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