«الشورى» ينتقد تجاهل «هيئة الرياضة» تسمية وكيلتها!
صحيفة المرصد: انتقد مجلس الشورى تجاهل الهيئة العامة للرياضة في تقريرها السنوي الأخير تسمية وكيل الرئيس للقسم النسائي ضمن الهيكل الجديد، على رغم قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تكون بالمرتبة الـ15.
وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أن فعل الهيئة لا يعكس اهتمامها بالرياضة النسائية، مشيرة إلى أنه كان يتعين عليها إعادة النظر في الهيكل التنظيمي وفقا لـ”الحياة”.
وطالبت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438هـ الذي سيطرحه المجلس للمناقشة الأسبوع بعد المقبل، بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم لاستحداث أقسام وبرامج رياضية في الجامعات لتخريج كوادر بشرية وطنية نسائية مؤهلة لسد حاجة القطاعين العام والخاص، لمواجهة مشكلة عدم وجود تخصصات رياضية في الجامعات، وعدم توافر برامج ابتعاث في المجالات الرياضية.
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التعليقات
مجلس شورى النسوان .
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هو المجلس ذا كذا تافهه من زمان مافي شي كويس طلع من عندهم ماغير التفاهات خلو كل سنه طلعو شي يتلمس المواطن الفقير اهم الشي المخصصات والبدلات العاليه لكم
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يامجلس الشورى... علشان اسم ازعجتونا.... ناقشوا ايش الحل ؟؟ للسكن.. فواتير الماء... فواتير الكهرباء... الرواتب... البطالة... الفقر... الظاهر ماحد حولنا.... حسبي الله ونعم الوكيل
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هذا المجلس ماشفنا منه خير وكل نقاشاته تدور عكس مايريده غالبية المواطنين****
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سبحان الله لقيتها موضوع تتكلموا فيه يا مجلس الشورى وتركتوا الأهم والضرايب وفاتورة الكهرباء وغلاء الأسعار وكذلك إنجازات الرئيس الجديد للرياضة وضعتها بعرض الحائط وتمسكوا بامور تافهة وبسيطة
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الرياضه للرجال ويش دخل الحريم حتى الرياضه تبون ....
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بيض الحباري مدري وش صار علية
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م شاء الله على مجلس الشورى ذيابه فالطفايس لكن امور السكن والاراضي والاشياء المهمه مالهم وجود
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ماشاء الله عليكم الله يحميكم صدقو الى حد الان وإني ما أدري وش سويتو ولا وش مهماتكم وأرد همي الى الله
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السكن السكن السكن وكذلك تقص الاسرة في المستشفيات المدن الطبية ادرسوها وقدموا للوطن واتركوا القشووور
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مجلس ***
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