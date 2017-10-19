«الشورى» ينتقد تجاهل «هيئة الرياضة» تسمية وكيلتها!

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صحيفة المرصد: انتقد مجلس الشورى تجاهل الهيئة العامة للرياضة في تقريرها السنوي الأخير تسمية وكيل الرئيس للقسم النسائي ضمن الهيكل الجديد، على رغم قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تكون بالمرتبة الـ15.

وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أن فعل الهيئة لا يعكس اهتمامها بالرياضة النسائية، مشيرة إلى أنه كان يتعين عليها إعادة النظر في الهيكل التنظيمي وفقا لـ”الحياة”.

وطالبت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438هـ الذي سيطرحه المجلس للمناقشة الأسبوع بعد المقبل، بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم لاستحداث أقسام وبرامج رياضية في الجامعات لتخريج كوادر بشرية وطنية نسائية مؤهلة لسد حاجة القطاعين العام والخاص، لمواجهة مشكلة عدم وجود تخصصات رياضية في الجامعات، وعدم توافر برامج ابتعاث في المجالات الرياضية.

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