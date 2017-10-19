ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

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صحيفة المرصد : قالت صحفية محلية أن نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1)،تم تعديله ووافق عليه مجلس الوزراء، وسيسري اعتبارا من بداية السنة المالية التالية للموافقة عليه، سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في السعودية ما يزيد على 375 مليار ريال، و65% لمن يبلغ اجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد على 300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال، و75% لمن يبلغ إجمالي استثماراته ما يزيد على 225 مليارا حتى 300 مليار، و85% لمن تتجاوز استثماراته 225 مليار ريال وفقا لصحيفة “عكاظ”.

ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، فإنه يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية مجموع القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

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