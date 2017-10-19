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ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !
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المرصد 19 2٬442 4 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحفية محلية أن نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1)،تم تعديله ووافق عليه مجلس الوزراء، وسيسري اعتبارا من بداية السنة المالية التالية للموافقة عليه، سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في السعودية ما يزيد على 375 مليار ريال، و65% لمن يبلغ اجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد على 300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال، و75% لمن يبلغ إجمالي استثماراته ما يزيد على 225 مليارا حتى 300 مليار، و85% لمن تتجاوز استثماراته 225 مليار ريال وفقا لصحيفة “عكاظ”.

ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، فإنه يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية مجموع القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - ....
2017-10-19 12:48:52
اهم شئ لاتجون عليناحنا الضعوف مداين والدخل محدود.
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18 -
2017-10-19 12:10:02
%85 كثير جداً فأغلى دولة في الضرائب بلجيكا 42.6 % وهي الأرباح والدخل لا على رأس المال فمن سيدفع 85 %
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17 - هنطش
2017-10-19 11:50:10
أمس شرينا من سوق الطيور بغبغاء بس تصرفاته غريبة يكاكي ويذن وينط فوق الدجاج رجعنا لي البايع قلنا حنا شارين بغبغاء ولاديك قال لابغبغا بس علفه غالي وقلت احطه مع الدجاج أوفر تعرفون الأوضاع
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16 -
2017-10-19 11:50:00
تعليق مخالف
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15 -
2017-10-19 10:58:20
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14 - سعد بن فهد
2017-10-19 10:56:16
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13 - .. الزمن الجميل
2017-10-19 10:55:09
الله المستعان ..
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12 -
2017-10-19 10:52:14
نهاجر ونخلي اللبلد لصندوق الصناديق واصحابه
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11 - .لن.
2017-10-19 10:35:36
جميل جدا أكلوا البلد ونزف باردة مبردة التجار ولا نفعوا البلد في شي ولا المواطن ما غير نزف وتحويل و ياليت بعضهم *** ما يخدم البلد الا أهله وأصله وباقي تكة بس وهي محاسبة حديثي الغني من ابن لك هذا
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10 - محمد الجعيد
2017-10-19 10:32:37
هذا سيمنع المستثمر من السيطرة على السوق والتحكم به . احتمال للحكومات الاستثمار لها مناسب . اما المستثمرين المنفرد لايستطيع
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9 - ،،،،،
2017-10-19 10:26:44
سوف يهاجرون المستثمرين لان لا جدوى من استثماراتهم هنا لان شعب مفلس
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8 - عسكول الوافي
2017-10-19 10:23:45
من عنده راس مال ضخم راح يهرب بأمواله للخارج ولن يستثمرها في دولة تأخذ اكثر من ٥٠ ٪‏ من الأرباح ،،، بصراحة هذا القرار عجيب !!! ارجوا من التوضيح اذا كان صحيح فهدة مشكله وسنشهد فرار بدل جذب المستثمر ؟
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7 - زائر الضحى
2017-10-19 10:23:22
ما فهمت شيء !!! أصلا أنا ضعيف في الحساب ، الله يخليكم فهموني
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6 -
2017-10-19 10:13:05
نظامنا الاقتصاد رأس مالي من زمان بس**** يطلع جيل جديد اسمه جيل صندوق الصناديق
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5 - المتيم
2017-10-19 10:10:53
المفروض المواطن يكون له مميزات وعطا وليس اخذ بس ****
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4 - مواطن
2017-10-19 10:09:34
الكبار الي كان يحصلون على مميزات خاصة بدون رقيب ولا حسيب اللهم لك الحمد لان ادفعو رد جميل ماخذتم من خيرات البلد
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3 - محمد الشهري
2017-10-19 09:51:09
والله راحو فيها التجار هههههههههه
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2 - القناص
2017-10-19 09:34:10
هذ المفترض يكون والمستثمرين الآخرين الى 20 مليون توخذ عليهم الضريبه وترفع عن المواطن الذي يعيش على راتبه وكذلك الاراضي والمخططات الكبيره والقطع التى بدأ البعض في تجزيتها وآخر يبنى بلك وكم عمود
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1 - صبحي
2017-10-19 09:33:14
يالهوي.
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