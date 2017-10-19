أسباب تواجد وزير الدولة “ثامر السبهان” في محافظة الرقة السورية بعد تحريرها من داعش قبل يومين!

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صحيفة المرصد: زار وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان محافظة الرقة منذ يومين تأتي في إطار تفاهم سعودي أمريكي على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وقالت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مقربة من التحالف الدولي أن الرياض وواشنطن بحثتا إعادة إعمار الرقة، بحيث يكون للسعودية الدور البارز في هذه العملية.

وأضافت تلك المصادر أيضا أن الولايات المتحدة بحثت مع السعودية والإمارات إعادة إعمار الرقة وتأهيلها عقب الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب الطويلة مع تنظيم “داعش”.

وذكر المصدر أن مسؤلا أمنيا توقع أن يشارك السبهان الذي زار منطقة عين عيسى بالرقة، رفقة بيرت ماكغورك منسق التحالف الدولي ضد “داعش”، في حفل الإعلان الرسمي لتحرير المدينة من تنظيم “داعش” والذي من المتوقع أن يجري في اليومين المقبلين.

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