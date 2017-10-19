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أسباب تواجد وزير الدولة “ثامر السبهان” في محافظة الرقة السورية بعد تحريرها من داعش قبل يومين!

أسباب تواجد وزير الدولة “ثامر السبهان” في محافظة الرقة السورية بعد تحريرها من داعش قبل يومين!
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المرصد 63 7٬061 3 ساعات

صحيفة المرصد: زار وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان محافظة الرقة منذ يومين تأتي في إطار تفاهم سعودي أمريكي على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وقالت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مقربة من التحالف الدولي أن الرياض وواشنطن بحثتا إعادة إعمار الرقة، بحيث يكون للسعودية الدور البارز في هذه العملية.

وأضافت تلك المصادر أيضا أن الولايات المتحدة بحثت مع السعودية والإمارات إعادة إعمار الرقة وتأهيلها عقب الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب الطويلة مع تنظيم “داعش”.

وذكر المصدر أن مسؤلا أمنيا توقع أن يشارك السبهان الذي زار منطقة عين عيسى بالرقة، رفقة بيرت ماكغورك منسق التحالف الدولي ضد “داعش”، في حفل الإعلان الرسمي لتحرير المدينة من تنظيم “داعش” والذي من المتوقع أن يجري في اليومين المقبلين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - ابو راكان
2017-10-19 12:43:48
والله اكثر من ٦٠% من السعوديين بيموتون ماعمرو بيت
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62 - خليف
2017-10-19 12:42:13
لاتستعجلون .. وزارة الاسكان بتعمر الرقه وتحط اسكان للمواطنين هناك
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61 - هنطش
2017-10-19 12:37:17
تساعدون أو غيره سيفعل بنا مثل مافعلت دوله لبنان لن يحترمونا انظرو لي اعلامهم وحكومتهم وياخوفي حتى حكومه بنجلادش تقلب بعد علينا
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60 - زينب..
2017-10-19 12:27:23
التقى السبهان بالجيش الديمقراطي السوري اغلبهم كرد.واتوقع تحالفنا سيكون معهم لقطع الأذرع الخمينيه في المنطقه خاصه وان الكرد يمتدون من سورياالى العراق الى ايران.وهذا مالا يعجب حميرالمجوس من العرب
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59 - حسان ابو العز
2017-10-19 12:24:17
تعليق مخالف
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58 - لا للأسد النعجة
2017-10-19 12:21:42
وليه ما تعمرها امريكا وروسيا وإيران الي دمروها .
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57 - زينب..
2017-10-19 12:21:12
تعليقات غبيه متخلفه واظنها من عناصر خمينيه على سياسة بلادنا ساءهم الوجود السعودي في سوريا وقريبا في العراق.اعمار هذه الأماكن هو أعمارلسياسة بلادنا الا تسمعون صراخ حسن زميره وطهران من تحركات السبهان ؟
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56 - من جد
2017-10-19 12:17:56
حنا فين اصبحنا ، نعيد اعمار الرقة مرة وحدة، لاحول ولاقوة الا بالله مصائب قوم عند قوم فوائد.
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( عدد التعليقات 2,314 )
55 - ابونواف...
2017-10-19 12:16:08
تعليق 43- اية أبضاي عامل نفسك هون ومسمي نفسك ابو العز ياصطيف هو ؟؟؟ يعرف يتعامل مع امثالك يا.....
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54 - مع الخيل
2017-10-19 12:14:09
عيش كثير تشوف كثير ولا بالشامي عش كتير تشوف كتير يالليل طول شوي ****
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53 - حسين
2017-10-19 12:10:39
وانا اقول وين العلاوة السنويه
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52 -
2017-10-19 12:08:58
والله ابوشكيم مايستاهل الله يحرقهم جميعاً
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51 - فواصل
2017-10-19 12:06:21
سلامات اعمار للسورين وحنا زيادة اسعار بكل حاجه وبلا سكن. وش دخل ابونا باالاشوام فخار يكسر بعض
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50 - فيكتور
2017-10-19 12:02:13
بعد الاعمار مين راح يستلم المنطقه
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49 -
2017-10-19 11:53:02
تعليق مخالف
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48 - ابوفهد
2017-10-19 11:53:01
****المفروض مافيه اعمار الا بشرط مغادرة الاسد سوريا وترك الشعب السوري ياخذ حريته
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47 - منصف
2017-10-19 11:47:14
اللهم اليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا .. ولاحول ولاقوة إلا بالله
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46 - خالد
2017-10-19 11:45:52
ليتهم يعطونى قرضي الذي انتضرة 15 سنة اعمر بيت لعيالي قبل الموت
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45 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-10-19 11:45:32
عجزت القى تعليق .. ففضلت السكوت
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44 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-19 11:44:56
ماشاء الله بشار الجحش ومرتزقته من الإيرانيين دمروا سوريا وإحنا نقوم بإعمارها .
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43 - ابو العز الدمشقي
2017-10-19 11:43:04
ت27/انتم المساكين وليس نحن ؟؟ *****
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42 - ابو حمزه
2017-10-19 11:25:04
تعليق مخالف
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41 - ابو عمار
2017-10-19 11:23:22
الحين يخربونهاالدشير الارهابيين وحنا نعمرها ليه بس والمواطن المخلص المحب لدينه ومليكه ووطنه مايلقى احد يعمر بيته ماادري اضحك والا ابكي عيالي كبرو وصارو طولي صرت انحرج منهم ان ماعندي بيت الله المستعان
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40 - ***
2017-10-19 11:20:13
كفو ياالسبهان ادعس س س ....
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39 - عنزي
2017-10-19 11:18:24
تعليق مخالف
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38 - متابع٣٦
2017-10-19 11:16:26
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 764 )
37 - فهد
2017-10-19 11:12:58
اعتبارها من اهم المكاسب السياسية لهذا العام بان نضع ايدينا لمساعدة واعمار مدينة الرقة.
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36 - .. الزمن الجميل
2017-10-19 11:07:08
الله المستعان
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35 - ابواحمد علي
2017-10-19 11:06:27
الاقربون اولي بالمعروف
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34 - ابو العز الدمشقي
2017-10-19 11:04:26
تعليق مخالف
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33 - تيوبلس
2017-10-19 11:02:53
الرقة أهم ؟؟ الخميس الونيس ....
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( عدد التعليقات 764 )
32 - فهد
2017-10-19 11:01:04
خطوة رائعة بان ننفرد بإعمار عاصمة الخليفة العباسي هارون الرشيد وعلينا الاستفادة من المصادر الطبيعية الموجودة بها وان نهتم بالزراعة كجزء مهم من الاعمار وبنائها من جميع النواحي لتعتمد على نفسها.
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31 - ابو الليل
2017-10-19 10:50:44
مفروض كل الدول تشارك ولكن!!!!!!
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30 - سعد بن فهد
2017-10-19 10:47:06
السعودية تعيد اعمار العراق سوريا ليبيا اليمن ****
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29 - ابو ثامر
2017-10-19 10:45:25
ليتنا نعمر بلدنا، ونجدد بالبنى التحتية، وش دخلنا بسوريا والأكراد؟
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28 - زهوان
2017-10-19 10:40:45
ليتك يامعالي الوزير زرت مناطق ومراكز بلادك وتلمست إحتياجاتهم فهم محزمك ورصاصك في عين عدوك يامعالي الوزير مو حنا إللي دمر الرقة ،، إللي دمرها هم من جهز خرجي السجون ومدمنين المخدرات لتدمير العرب،،
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( عدد التعليقات 2,314 )
27 - ابونواف...
2017-10-19 10:39:24
مساكين السوريين يستاهلون 😤
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
26 - مطقطق
2017-10-19 10:38:21
التحركات السعوديه في سوريا لقطع ذراع مجوس إيران وعملاءهم العرب الخونه بشار ونصر اللات ومجوس العراق وسوريا ولبنان وبتر الهلال المجوسي الذي رسمته إيران مع عملائها الخونه المستعربين
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25 - بندر
2017-10-19 10:36:13
بدل تعمير الرقة رقو علينا
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
24 - ابو خالد
2017-10-19 10:30:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - خالد
2017-10-19 10:26:59
بدل اعمار الرقه اعطوني قرض او سكن ... متقاعد ومستاجر من ٢٧ سنه
لا يعجبني(7) اعجبني(9)
22 - ابو فواز الرياض
2017-10-19 10:25:28
اهتمو في المواطنين السكن والوظايف وش دخلنا بسوريا جعلهم بحريقه ان شاء الله
لا يعجبني(8) اعجبني(11)
21 - ،،،،،
2017-10-19 10:23:42
واحنا من يعمرنا
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
20 - أبو العز الدمشقي
2017-10-19 10:21:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - أبو العز الدمشقي
2017-10-19 10:15:59
ت10/يا ست مها الرقة ما فيها كردي واحد وسكانها عرب وتم استبدال داعش بالإكراد عيني عينك واليوم يريدون إسكان الكرد مكان العرب يعني تقسيم سوريا. .....هل توضحت الصورة؟
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18 -
2017-10-19 10:14:37
ما فيه ولا قوات سعودية
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17 - ابوشيخه
2017-10-19 10:13:39
تعليق (١٣) لو عندك خاص كان قلتلك في خاصك أحسن خلهم يبنون سوريا السوريين عندنا كثير في البلد خلنا ننفك منهم فهمت الحين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 -
2017-10-19 10:11:52
وحنا كسرت ظهورنا الايجارات يعني مالنا حق أحد يعمر لنا حنا أولى من الغريب ولاحنا الأغراب في وطنا
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15 -
2017-10-19 10:08:07
ايضا زار اكراد العراق انها السعوديه ياساده ومملكه الحزم حفظ الله مملكتنا وملكها
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14 - ابوشيخه
2017-10-19 10:07:05
قريبا بأذن الله زعيم الامتين العربية والإسلامية البطل سلمان في العيد الاضحى القادم سيشنق زعيم الكفر والشرك بالله خامنئي الهاك أمام الملأ بأذن الله
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13 - رحم الله فقيدالامه
2017-10-19 10:02:36
ههههههههه والمواطنين اللي مالهم بيوت مالهم نصيب ؟؟؟؟ لك الله يالمواطن والي الله المشتكى .
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12 - ابوشيخه
2017-10-19 10:02:06
تعليق (٤) ابشرك بشار بيلحق الدواعش وإيران وراهم بعد / لن يكون لخفافيش الظلم دور في سوريا تعليق (٤) اركد انت في حضرت زعيم الامتين العربية والإسلامية البطل سلمان
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11 - هاشم
2017-10-19 10:02:02
وصلك الموت ي بشار النعجه المعارضه نظمت صفوفها وسيطرت على المناطق المحرره من داعش باقي يقبضو عليك الابطال باذنك ي النعجه ومصيرك مصير القثافي
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10 - المهاااااا
2017-10-19 10:01:20
كيف اعاده تعمير الرقه والرئيس مازال بشار!؟؟؟ ولماذا الرقه بالذات اكثر مدينه دمرتها فاحش !؟ ولماذا لاتكون قطر وايران !؟؟؟
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9 -
2017-10-19 09:58:22
يعني وزارة الإسكان انتقلت الي الرقه السوريه.
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8 - هاشم
2017-10-19 09:57:37
ت 5 اي حكومه سوريه تقصد حكومه الثوار ام بشار
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7 - كلوز
2017-10-19 09:54:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
6 - ابوشيخه
2017-10-19 09:54:07
كفو والله يالسعوديين وعقبال العراق بأذن الله خل إيران تعرف من هي المملكة العربية السعودية أشهد بالله أن السعودية دولة عظمى ابى من ابى وشاء من شاء / فهذه السعودية ياسادة ياكرام
لا يعجبني(21) اعجبني(6)
5 - Ymni mahbob
2017-10-19 09:53:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
4 - شايم
2017-10-19 09:53:00
وليه ماتؤهلها ايران وقطر المتسبب اولا بالخسارة وهل نحن مسؤلين عن تاهيل العالم اجمع ام انه استننزاف للدولة السعودية
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3 - حمود
2017-10-19 09:43:27
الى الله المشتكى
لا يعجبني(0) اعجبني(22)
2 - عيصو
2017-10-19 09:40:36
ولماذا المملكة مسوؤلة عن ما دمره الجحش والروس والدواعش المملكه عليها ما يكفيها من التزامات داخلية وخارجيه هذا اقرب للابتزاز
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1 -
2017-10-19 09:38:50
دائماً هذا هم يعمرون**** رغم ان وضع الشعب السوري مستقل ويستاهلون كل خير
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 المرصد 5 1٬769 يوم واحد
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

 المرصد 25 5٬141 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬933 4 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 676 7 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬064 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬735 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬641 يوم واحد
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 45 10٬472 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 8٬867 يوم واحد
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬260 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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