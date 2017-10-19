أسباب تواجد وزير الدولة “ثامر السبهان” في محافظة الرقة السورية بعد تحريرها من داعش قبل يومين!
صحيفة المرصد: زار وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان محافظة الرقة منذ يومين تأتي في إطار تفاهم سعودي أمريكي على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وقالت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مقربة من التحالف الدولي أن الرياض وواشنطن بحثتا إعادة إعمار الرقة، بحيث يكون للسعودية الدور البارز في هذه العملية.
وأضافت تلك المصادر أيضا أن الولايات المتحدة بحثت مع السعودية والإمارات إعادة إعمار الرقة وتأهيلها عقب الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب الطويلة مع تنظيم “داعش”.
وذكر المصدر أن مسؤلا أمنيا توقع أن يشارك السبهان الذي زار منطقة عين عيسى بالرقة، رفقة بيرت ماكغورك منسق التحالف الدولي ضد “داعش”، في حفل الإعلان الرسمي لتحرير المدينة من تنظيم “داعش” والذي من المتوقع أن يجري في اليومين المقبلين.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
والله اكثر من ٦٠% من السعوديين بيموتون ماعمرو بيت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لاتستعجلون .. وزارة الاسكان بتعمر الرقه وتحط اسكان للمواطنين هناك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تساعدون أو غيره سيفعل بنا مثل مافعلت دوله لبنان لن يحترمونا انظرو لي اعلامهم وحكومتهم وياخوفي حتى حكومه بنجلادش تقلب بعد علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
التقى السبهان بالجيش الديمقراطي السوري اغلبهم كرد.واتوقع تحالفنا سيكون معهم لقطع الأذرع الخمينيه في المنطقه خاصه وان الكرد يمتدون من سورياالى العراق الى ايران.وهذا مالا يعجب حميرالمجوس من العرب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وليه ما تعمرها امريكا وروسيا وإيران الي دمروها .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليقات غبيه متخلفه واظنها من عناصر خمينيه على سياسة بلادنا ساءهم الوجود السعودي في سوريا وقريبا في العراق.اعمار هذه الأماكن هو أعمارلسياسة بلادنا الا تسمعون صراخ حسن زميره وطهران من تحركات السبهان ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
حنا فين اصبحنا ، نعيد اعمار الرقة مرة وحدة، لاحول ولاقوة الا بالله مصائب قوم عند قوم فوائد.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق 43- اية أبضاي عامل نفسك هون ومسمي نفسك ابو العز ياصطيف هو ؟؟؟ يعرف يتعامل مع امثالك يا.....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عيش كثير تشوف كثير ولا بالشامي عش كتير تشوف كتير يالليل طول شوي ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وانا اقول وين العلاوة السنويه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
والله ابوشكيم مايستاهل الله يحرقهم جميعاً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سلامات اعمار للسورين وحنا زيادة اسعار بكل حاجه وبلا سكن. وش دخل ابونا باالاشوام فخار يكسر بعض
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
بعد الاعمار مين راح يستلم المنطقه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
****المفروض مافيه اعمار الا بشرط مغادرة الاسد سوريا وترك الشعب السوري ياخذ حريته
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اللهم اليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا .. ولاحول ولاقوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
ليتهم يعطونى قرضي الذي انتضرة 15 سنة اعمر بيت لعيالي قبل الموت
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
عجزت القى تعليق .. ففضلت السكوت
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
ماشاء الله بشار الجحش ومرتزقته من الإيرانيين دمروا سوريا وإحنا نقوم بإعمارها .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
ت27/انتم المساكين وليس نحن ؟؟ *****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحين يخربونهاالدشير الارهابيين وحنا نعمرها ليه بس والمواطن المخلص المحب لدينه ومليكه ووطنه مايلقى احد يعمر بيته ماادري اضحك والا ابكي عيالي كبرو وصارو طولي صرت انحرج منهم ان ماعندي بيت الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
كفو ياالسبهان ادعس س س ....
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعتبارها من اهم المكاسب السياسية لهذا العام بان نضع ايدينا لمساعدة واعمار مدينة الرقة.
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الاقربون اولي بالمعروف
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرقة أهم ؟؟ الخميس الونيس ....
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
خطوة رائعة بان ننفرد بإعمار عاصمة الخليفة العباسي هارون الرشيد وعلينا الاستفادة من المصادر الطبيعية الموجودة بها وان نهتم بالزراعة كجزء مهم من الاعمار وبنائها من جميع النواحي لتعتمد على نفسها.
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
مفروض كل الدول تشارك ولكن!!!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
السعودية تعيد اعمار العراق سوريا ليبيا اليمن ****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ليتنا نعمر بلدنا، ونجدد بالبنى التحتية، وش دخلنا بسوريا والأكراد؟
لا يعجبني(3) اعجبني(16)
ليتك يامعالي الوزير زرت مناطق ومراكز بلادك وتلمست إحتياجاتهم فهم محزمك ورصاصك في عين عدوك يامعالي الوزير مو حنا إللي دمر الرقة ،، إللي دمرها هم من جهز خرجي السجون ومدمنين المخدرات لتدمير العرب،،
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
مساكين السوريين يستاهلون 😤
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
التحركات السعوديه في سوريا لقطع ذراع مجوس إيران وعملاءهم العرب الخونه بشار ونصر اللات ومجوس العراق وسوريا ولبنان وبتر الهلال المجوسي الذي رسمته إيران مع عملائها الخونه المستعربين
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
بدل تعمير الرقة رقو علينا
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بدل اعمار الرقه اعطوني قرض او سكن ... متقاعد ومستاجر من ٢٧ سنه
لا يعجبني(7) اعجبني(9)
اهتمو في المواطنين السكن والوظايف وش دخلنا بسوريا جعلهم بحريقه ان شاء الله
لا يعجبني(8) اعجبني(11)
واحنا من يعمرنا
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت10/يا ست مها الرقة ما فيها كردي واحد وسكانها عرب وتم استبدال داعش بالإكراد عيني عينك واليوم يريدون إسكان الكرد مكان العرب يعني تقسيم سوريا. .....هل توضحت الصورة؟
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
ما فيه ولا قوات سعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق (١٣) لو عندك خاص كان قلتلك في خاصك أحسن خلهم يبنون سوريا السوريين عندنا كثير في البلد خلنا ننفك منهم فهمت الحين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وحنا كسرت ظهورنا الايجارات يعني مالنا حق أحد يعمر لنا حنا أولى من الغريب ولاحنا الأغراب في وطنا
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
ايضا زار اكراد العراق انها السعوديه ياساده ومملكه الحزم حفظ الله مملكتنا وملكها
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
قريبا بأذن الله زعيم الامتين العربية والإسلامية البطل سلمان في العيد الاضحى القادم سيشنق زعيم الكفر والشرك بالله خامنئي الهاك أمام الملأ بأذن الله
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
ههههههههه والمواطنين اللي مالهم بيوت مالهم نصيب ؟؟؟؟ لك الله يالمواطن والي الله المشتكى .
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
تعليق (٤) ابشرك بشار بيلحق الدواعش وإيران وراهم بعد / لن يكون لخفافيش الظلم دور في سوريا تعليق (٤) اركد انت في حضرت زعيم الامتين العربية والإسلامية البطل سلمان
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
وصلك الموت ي بشار النعجه المعارضه نظمت صفوفها وسيطرت على المناطق المحرره من داعش باقي يقبضو عليك الابطال باذنك ي النعجه ومصيرك مصير القثافي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كيف اعاده تعمير الرقه والرئيس مازال بشار!؟؟؟ ولماذا الرقه بالذات اكثر مدينه دمرتها فاحش !؟ ولماذا لاتكون قطر وايران !؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
يعني وزارة الإسكان انتقلت الي الرقه السوريه.
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ت 5 اي حكومه سوريه تقصد حكومه الثوار ام بشار
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
كفو والله يالسعوديين وعقبال العراق بأذن الله خل إيران تعرف من هي المملكة العربية السعودية أشهد بالله أن السعودية دولة عظمى ابى من ابى وشاء من شاء / فهذه السعودية ياسادة ياكرام
لا يعجبني(21) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
وليه ماتؤهلها ايران وقطر المتسبب اولا بالخسارة وهل نحن مسؤلين عن تاهيل العالم اجمع ام انه استننزاف للدولة السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(20)
الى الله المشتكى
لا يعجبني(0) اعجبني(22)
ولماذا المملكة مسوؤلة عن ما دمره الجحش والروس والدواعش المملكه عليها ما يكفيها من التزامات داخلية وخارجيه هذا اقرب للابتزاز
لا يعجبني(1) اعجبني(49)
دائماً هذا هم يعمرون**** رغم ان وضع الشعب السوري مستقل ويستاهلون كل خير
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
أضف تعليق