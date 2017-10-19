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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
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المرصد 29 1٬015 3 ساعات

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-عبد الله جابر

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 -
2017-10-19 12:54:44
✋️ عامل كل إنسان وكأنك تتعامل مع نفسك،لاتظلمه،لاتذله،لاتقذفه ،لاتكذب عليه،لاتغتابه،ولاتحاول قهره لأنك مٌحاسب على كل حرف ولفظ وعمل أمام رب العالمين
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28 -
2017-10-19 12:53:36
يقال تلك الكمباودات يشرف عليها مقيمين لانسمح للسعودي بالدخول بينما يسمح لباقي المقيمين يجب وضع حد لهذه المهزلة.
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27 -
2017-10-19 12:51:50
26 - فاتن //// لازال مٌصر يكتب بأسماء النساء وينتحل إسم فاتن نسأل الله لك الهدايه
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26 - فاتن
2017-10-19 12:48:39
انسان منصف هل ترى تعدد الزوجات حل للعنوسه رهل انت من الذين يحبون التعدد💔
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25 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏
2017-10-19 12:45:18
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭لكم كل الحب والود والتقدير🎭هل تتوقعون أن تهريجي يرفع ضغط أحد❔🎭أم هو مجرد تهريج عابر فقط❔🎭وليس إلا زعيق في الهواء 🎭أخوكم وخادمكم🎭المهرج الطاقية/ رشيد سليم 🤡🤚
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24 -
2017-10-19 12:41:19
﴿فلا يحزنك قولهم إنا نعلم مايسرون وما يعلنون﴾ مواساه ربانيه لقلبك حين ينشغل بالك بـأقوال بشر وتنسى أن الله سبحانه معك ويشعر بك💐
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23 -
2017-10-19 12:39:45
21 ،،، اختفوا بسبب من يهاجمهن بعبارات لا تمت للرجوله ولا للاخلاق وللانسانيه بصله ، حقيقه شي مؤسف ان يصل بالبعض ان يهاجم اخواتنا بعبارات والفاظ غير محترمه ، اين الدين والادب والاخلاق والرجوله ، ارتقوا
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22 -
2017-10-19 12:37:45
أين الرقابة وأين الجهة المسؤلة عن الكمباودات والمقاهي المقامة فيها ويمنع دخول السعودي بينما يسمح للسعوديات والجنسيات الأخرى عجبي اللهم اكفنا شرهم.
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21 -
2017-10-19 12:30:36
وين اختفوا المعلقات وين المزن وبدور وسارونه وريما
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20 -
2017-10-19 12:29:32
لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
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19 -
2017-10-19 12:28:39
قال الله تعالى : ﴿ وهو يتولى الصالحين ﴾ اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتولنا يا أرحم الراحمين .. 🌷
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18 -
2017-10-19 12:27:13
سوء الظن هو الأمر الوحيد الذي إن أخطأنا فيه نأثم وإن أصبنا فيه لا نؤجر وفي الحالتين: نتكدر👌
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17 -
2017-10-19 12:25:36
قال الله تعالى : ﴿ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون﴾ لاتستهين بـوزر كلمة تلقيها فبعض الكلام أثقل من الأفعال ..🕊🍃
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16 -
2017-10-19 12:18:56
14 - فاتن //// لا تكتب بأسماء النساء حرام التشبه بالنساء ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )
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15 -
2017-10-19 12:12:47
نفتقد معلقين تميزو في اسلوبهم مثل (ص)والله حسيبك ❇️ وشيهانة المرصد .
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14 - فاتن
2017-10-19 12:07:02
انسان منصف احبك💔💔
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13 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-19 11:34:09
سبحان الله وبحمده -
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12 -
2017-10-19 11:08:14
11 منصف صادق لأنها أرجل واطيب منك
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( عدد التعليقات 23,693 )
11 - إنسان منصف
2017-10-19 11:01:17
أكيد الْيَوْمَ حلو،،،،،،،علشان اول من علق حلو،،،،،،😋
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10 - القناص
2017-10-19 10:45:38
لاتستهين بلحظة إستغفار ولو ثانيتين فأنك لاتعلم كم من الخير سترزق وكم من البلاء سوف يرفع عنك استغفر الله العظيم واتوب إليه وللحديث بقيه خروووج
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9 - القناص
2017-10-19 10:36:22
من غضب عليك ولم يفعل فيك شراً أختره صاحب لك إن الغضب يفضح طينه البشر
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8 - القناص
2017-10-19 10:33:45
سئل حكيم من تعز من ألناس قال من أخلاقه كريمه وجالسته غنيمه ونيته سليمه ومفارقته أليمه كالمسك كل مامرعليه الزمز زاده قيمه
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7 - القناص
2017-10-19 10:31:06
لايسأل عنك إلا من يفتقدك ولا يفتقدك إلا من كبر الفراغ بعدك
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6 - القناص
2017-10-19 10:28:44
الإنسان الذي يستمد إيمانه وقوته من الله لايعرف إلا القول الطيب والظن الحسن والخلق الكريم ولإعراض عن الجاهلين
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5 -
2017-10-19 10:28:27
الله يعين على هالدنيا بخير جهاد مع النفس وماتهوى الله ينور البصيرة ويجعلك راضٍ عليناسبحانك ونسالك العفو والعافية .
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4 - القناص
2017-10-19 10:26:08
قال لقمان لابنه يابني أكثر من الاستغفار فإن الله نفحات لاينالها إلا مستغفر
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3 - القناص
2017-10-19 10:24:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي محمل برائحة الغيم والمطر فل نبدأ هذا الصباح بروح الآخاء والمحبه بعيد عن التلميح والتجريح
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2 -
2017-10-19 10:23:50
اخواني🌹 اخواتي.. اياكم والسب والشتم .. اياكم والهمز واللمز .. اياكم والقذف في الاعراض اتقوا الله .. ابتعدوا عن الإيحاءات السيئه في الالفاظ .. اتقوا الله واقتدوا باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم
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1 - فـآتِن
2017-10-19 10:20:24
يسعد صباحكم يارب❤️💐😘
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آخر تعليق
بواسطة : زائره

اسال ان يحميك ويسدد خطاك إنه ولي ذلك والقادر عليه٠...
بواسطة : جبل طويق

مفروض تعجيل الأحكام هؤلاء. الصبيه...
بواسطة : غصن اخضر

الایام دول وکما تدین تدان علیه من الله ما یستحق فهو إما فی حفره من حفر النیران ا...
بواسطة :

✋️ عامل كل إنسان وكأنك تتعامل مع نفسك،لاتظلمه،لاتذله،لاتقذفه ،لاتكذب عليه،لاتغتا...
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