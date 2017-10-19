“وحش الجودزيلا”.. يظهر في تحقيقات المُبتعَث السعودي المتهم بمحاولة قتل فتاة كندية بسكين!
صحيفة المرصد: كشف المُبتعَث السعودي (ث. أ – 19 عامًا) المتهم بمحاولة قتل فتاة كندية تدعى “هير” -في مقر سكنها الطلابي، العام الماضي، بجامعة بريتش كولومبيا الكندية- تفاصيل جديدة خلال التحقيقات التي تجرى معه هذه الأيام.
وقال المبتعث خلال جلسة محاكمته بكندا -أمس الأربعاء- إن حالة من الارتياب والأفكار الوهمية انتابته، قبل ساعات من وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه حضر في يوم الحادث (4 أكتوبر العام الماضي)، محاضرات الرياضة، وكانت لديه صعوبة في التركيز، وظن أن أستاذه يحاول أن يرسل إليها رسالة ضمنية، مشيرًا إلى أنه كان مشتتًا، فذهب إلى الحمام لغسل وجهه، وعندما عاد علق أستاذ الرياضيات بكلام عن “وحش الجودزيلا”، لافتًا إلى أنه اعتقد أن هذا التعليق ربما يكون موجهًا إليه مباشرةً. وهذه المرة لم تكن الأولى التي يعتقد فيها أن أستاذ الرياضيات يوجه رسائل مبطنة إليه.
ووفقًا لـ”عاجل”، أضاف المُبتعَث خلال حديثه إلى قاضي محكمة بريتش كولومبيا، أنه بعد المحاضرة أصبح مشوش الفكر، وبدلًا من حضور محاضرة أخرى، قرر العودة إلى منزله في منطقة ساليش، وأخذ قسطًا من الراحة. ونفى تعمُّده محاولة قتل الطالبة ماري هير، أو إيذائها بالسلاح الأبيض الذي كان معه وقت الحادث، مؤكدًا أنه كان خائفًا جدًّا، وحاول تهدئة نفسه بالاستماع إلى القرآن، ثم بعد ذلك ذهب إلى غرفة الطالبة وحاول الاعتداء عليها حتى تدخَّل الطلاب وأنقذوها من يده.
هذا واعتبرت صحيفة فانكوفر صن الكندية أن القضية الرئيسية في المحكمة أصبحت الآن هي التحقُّق مما إذا كان المبتعث السعودي مصابًا بالفعل باضطراب عقلي.
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التعليقات
يحسب القاضي مثل اللي هنا مريض نفسي و يطلع لكن ايش دخل القرآن في دلاختك؟
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الله يطلق عوقه ،، بعدين امسكوا عنزكم مايجيها تيسنا ،، بعدين هاذولا شباب طلعوا من رتم معين في الحياة ليدخل بآخر غير الذي عهد،، الله يحفظ عيالنا المبتعثين من كل شر وفتنة
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أعتقد أنه مصاب بالخبال
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او انه يحبها هم لابسين هدوم ولاعطته وجه البنت وحقد عليها راخ يفكر طوال الوقت فيها قال خلني اسدحها وارتاح
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اللي يقولوا حبها طيب يحاول يقتلها الغربه جربناها تسبب ضغط نفسي للكبار تجيه لحظه يحزن ويبكي لكن يمكن يطلفع منها ويمكن يخيس ف الحبس
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اضطراف عقلي اونفسي شديد مش عادي مادام يتخيل ويظن الكلام له ويهاجم ومتعاطي عايش جو وين واحد يهلوس الاكانت مضروبه وضربت مخه
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قلنا لكم عنده مرضين:1-مرض وسواس قهري OCD . opssisive cumplusive disorder سببه البعد عن الدين. 2- مرض dramatization وهذا من النشاه.يعني محتاج علاج سلوكي معرفي.محتاج رجال رجله علا رجله يعلمه الرجوله كاش
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مكثر
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هو إحدا الحالتين اما ان يكون متعاطي او معه اضطراب عقلي ونفسي
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الله يشفيه ويبعد عنه المرض ويرده إلى أهله سالما غانما وان لايبتلينا في حياتنا واخراتنا
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كم سنه في سجن كندا ,وحيطيرولك وحش زيلا من دماغك,واتمنى عدم اخراجك حتى يزول الوحش من دماغك,ايش حكايتهم؟واحد جني خلاه يهبر ملايين,والتاني وحش زيلا بس علمين عند الغرب يروح فيها.
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الكلام هذا مايمشي في امريكا ذكرتني باالقاضي الذي ضحكوعليه الجن في امريكا لايضلم احد من القضاء
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يا حبيبي الفلم الهندي حقك هاذا دور لك بقرة تلحسك او إنك تغير المعلم الي تتمقضى منة اظاهر اداك شي تجاري أو من الكيس القوى 😨😵😉😂
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نصيحه لا أحد يزود العيار في الخارج فتضيع الطاسه بمافيها ويروح فيها
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شكله كان***
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ماعنده ثقه بنفسه
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يجب أن يكون هناك فحص عقلي و نفسي و اجتماعي لمن يريد الابتعاث
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يمكن الصنف مضروب !
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حالته النفسية غير مستقرة ربما يعاني من اعتلالات البعد عن الوطن وعدم التكيف مع جو الدراسة في الجامعه واكيد ليس له اصدقاء
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واضح إنه جرب المخبث المخنز اللي يجيب لمتعاطيه الهلوسات والتهيؤات ، ولاقدر دماغه يتحمله ، فضربت الاسلاك عنده ، اللهم عافنا، الشاب المراهق الغير محصن دينياً ولاعقدياً ولاتربوياً لايتورع عن تجربة كل شيء
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الكلام هذا ما ينفع ان شاء الله اعدام
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الحشيش والافيون مشكلة .. لا عاد ترسلون هالخبلان بدون ولي امر واحد يخطف ورعان والثاني بنات والثالث ملحد والرابع تنصر وش هالجيل الخايب لا وبعضهم يرجع لك يبغى حرية من الدين خططوا لهذا الجيل وفازوا
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وتبون الصدق:حتى لو يعشقها تراه مايلام.. يقول الشاعر: أصلك وفصلك في الهوى لا تعده،،الحب ماخلى قبيله ولادين،، نكس حكومات وكسر أشده،،
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تبون الصدق: العشق له جنون.. من كثر مايفكر بها حتى تدنى مستواه الدراسي.اراد أن يخرجها من قلبه.ويعيش حياة عادية.لكن العشق اسر قلبه ولذا يهدد بالسكين.مايدري مايفعل
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المفروض ما فيه ابتعاث لصغار السن ... فقط لاشخاص واعين وناضجين وتخصصات نادره يحتاجها البلد .. كل شوي يجيك واحد غير ناضج ويعمل مشكله ويشغل الدوله واهله
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شكل الولد حبها هذا وهي غير محجبة وغير مسلمة ومابينهم تكافىء في النسب🤗
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لازال طفل .. شرهتك على أهلك إللي ما اكتشفوا إنك عاقل بما فيه الكفاية ، بعدين ياخي حدد موقفك .. المرة الأولى قلت أن القرآن هو السبب بعدين جاتك تهيُئات إنك قودزيلا -ديناصور- وهجمت على البنية ! وش قصتك ؟
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بلا نفسية بلا كذب اسبابها الحب والغيرة
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الابتعاث يجب ان يقتصر على الدراسات العليا فقط للتخصصات الطبية و الهندسية للمتفوقين في درجة البكالوريوس كما كان في السابق غير ذلك هدر للمال العام و سمعة البلد.
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حركات جماعتنا ونعرفها مسوي انه مريض نفسي . عشان يطّلع من القضيه ..
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