“وحش الجودزيلا”.. يظهر في تحقيقات المُبتعَث السعودي المتهم بمحاولة قتل فتاة كندية بسكين!

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صحيفة المرصد: كشف المُبتعَث السعودي (ث. أ – 19 عامًا) المتهم بمحاولة قتل فتاة كندية تدعى “هير” -في مقر سكنها الطلابي، العام الماضي، بجامعة بريتش كولومبيا الكندية- تفاصيل جديدة خلال التحقيقات التي تجرى معه هذه الأيام.

وقال المبتعث خلال جلسة محاكمته بكندا -أمس الأربعاء- إن حالة من الارتياب والأفكار الوهمية انتابته، قبل ساعات من وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه حضر في يوم الحادث (4 أكتوبر العام الماضي)، محاضرات الرياضة، وكانت لديه صعوبة في التركيز، وظن أن أستاذه يحاول أن يرسل إليها رسالة ضمنية، مشيرًا إلى أنه كان مشتتًا، فذهب إلى الحمام لغسل وجهه، وعندما عاد علق أستاذ الرياضيات بكلام عن “وحش الجودزيلا”، لافتًا إلى أنه اعتقد أن هذا التعليق ربما يكون موجهًا إليه مباشرةً. وهذه المرة لم تكن الأولى التي يعتقد فيها أن أستاذ الرياضيات يوجه رسائل مبطنة إليه.

ووفقًا لـ”عاجل”، أضاف المُبتعَث خلال حديثه إلى قاضي محكمة بريتش كولومبيا، أنه بعد المحاضرة أصبح مشوش الفكر، وبدلًا من حضور محاضرة أخرى، قرر العودة إلى منزله في منطقة ساليش، وأخذ قسطًا من الراحة. ونفى تعمُّده محاولة قتل الطالبة ماري هير، أو إيذائها بالسلاح الأبيض الذي كان معه وقت الحادث، مؤكدًا أنه كان خائفًا جدًّا، وحاول تهدئة نفسه بالاستماع إلى القرآن، ثم بعد ذلك ذهب إلى غرفة الطالبة وحاول الاعتداء عليها حتى تدخَّل الطلاب وأنقذوها من يده.

هذا واعتبرت صحيفة فانكوفر صن الكندية أن القضية الرئيسية في المحكمة أصبحت الآن هي التحقُّق مما إذا كان المبتعث السعودي مصابًا بالفعل باضطراب عقلي.

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