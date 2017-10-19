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من حسابه الخاص..ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بحائل 5 ملايين ريال

من حسابه الخاص..ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بحائل 5 ملايين ريال
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صحيفة المرصد-واس:منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، (5) ملايين ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في منطقة حائل، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .

ونفذ الدعم الخيري في منطقة حائل عبر 3 جمعيات خيرية في المنطقة ، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في منطقة حائل ( 4.152 ) مستفيدا ومستفيدة، شملت 3 فئات من رعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة .

وشمل الدعم الخيري من سمو ولي العهد ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية حتى هذا الأسبوع 6 مناطق في المملكة بمبلغ 81 مليون ريال مبتدئا بمنطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال، وأوفى بمتطلبات (11,680) مستفيداً ومستفيدة من خلال 14 جمعية خيرية ، فيما كانت محطته الثانية بمنطقة مكة المكرمة بتبرع بلغ 15 مليون ريال إذ شمل (14،914) مستفيداً ومستفيدة من خلال 10 جمعيات خيرية ، كما حظيت المنطقة الشرقية بدعم خيري بلغ (16) مليون ريال شاملا احتياجات أكثر من 41 ألف مستفيد ومستفيدة عبر 10 جمعيات خيرية ، فيما كان الدعم الخيري لمنطقة القصيم بمبلغ 16 مليون ريال وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في القصيم ( 7.296 ) مستفيدا ومستفيدة، شملت 5 فئات عبر 12 جمعية خيرية ، في حين وجه الدعم الخيري الأسبوع الماضي لمنطقة المدينة المنورة بمبلغ 6 ملايين ريال أوفى باحتياجات ( 4.849 ) مستفيدا ومستفيدة، شاملا 6 فئات ، فيما شهدت منطقة حائل هذا الأسبوع دعمها الخيري بمبلغ 5 ملايين ريال .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - وعلى اللبينى
2017-10-19 16:58:03
تعليق مخالف
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30 - جوهانسبيرج
2017-10-19 16:31:04
جعله الله في ميزان حسناتكم ياولي عهدنا الأمين
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29 - ابوصالح سكري
2017-10-19 16:28:36
من يحاسب موظفي الجمعيات الخيرية في الوطن كل سنة ملايين اهم شي لاواسطة ناس تاخذ ووو ناس كثيرة محتاجة ولاتاخذ فزعة ودعم من الجمعية يجب محاربة الواسطة في الوطن يااهل الوطن الحمدلله الخير كثير من الله
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28 - ريح الخزامى الغامدي
2017-10-19 16:24:01
وجميع الموظفين الحكوميين سوف يرفعون ايديهم ويطلبون الله لكم التوفيق والسداد وطولة العمر لو أصبحت الرواتب بالتاريخ الهجري بدل تاريخ الأبراج الذي ينتج عنه ١١ راتب بدل ١٢ راتب بالسنه
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27 - ريح الخزامى الغامدي
2017-10-19 16:21:12
وجميع الموظفين الحكوميين سوف يرفعون ايديهم ويطلبون الله لكم التوفيق والسداد وطولة العمر لو أصبحت الرواتب بالتاريخ الهجري بدل تاريخ الأبراج الذي ينتج عنه ١١ راتب بدل ١٢ راتب بالسنه
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26 - ريح الخزامى الغامدي
2017-10-19 16:17:15
الله يكثر خيركم طال عمرك ويجزاك خير **
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25 - سامح باشه
2017-10-19 16:14:13
الله يرزقه ***
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24 - لللاسف
2017-10-19 16:13:50
تعليق مخالف
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23 - Alzahraniba
2017-10-19 16:06:23
*******************
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22 - almajed
2017-10-19 16:02:59
تقبل الله ياصاحب السمو في ميزان حسناتك ان شاء الله جزاك الله خير ونفع بك
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21 -
2017-10-19 15:52:20
وظفو العاطلين وباذن الله مابيكون فيه احد محتاج والارامل والمطلقات وكبيرات السن دخل شهري لو ٢٠٠٠ ريال خير وبركه
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20 -
2017-10-19 15:51:02
على كثر الجمعيات الخيريه ياكثر المحتاجين المتعففين
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19 -
2017-10-19 15:50:27
تعليق مخالف
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18 - متابع٣٦
2017-10-19 15:44:11
جزاك الله ***
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17 - الحجاج
2017-10-19 15:19:12
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (كل ميسر لما خلق له ) وأنت للزعامة والشجاعة وألكرم .. دمت سيدي وأطال الله عمرك .
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16 - الحربي
2017-10-19 15:17:28
تستأهل منطقه حائل منطقه غاليه على كل سعودي اصيل وهلها اهل كرم و يستاهلون كل خير وجميع مناطقنا العزيزيه
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15 - سلومي،
2017-10-19 14:56:02
*** الله يوفقك. تحياتي العطره،لسموكم،
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14 - ...
2017-10-19 14:48:31
جزاك الله الجنه
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13 - ...
2017-10-19 14:43:50
جزاك الله خير ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - لول
2017-10-19 14:39:20
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 86 )
11 - فولاذ
2017-10-19 14:31:38
***..... جزاه الله خير ***
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10 - مواطن
2017-10-19 14:09:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
9 - من عقلي وقلبي
2017-10-19 14:06:05
هذا الأمير البطل راح يجعل المملكة العربية السعودية في الصف الأول تجاريا وصناعيا وعسكريا تذكروا كلامي.......... الله يحفظه ويسهل طريقه ويوفقه
لا يعجبني(54) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 769 )
8 - فهد
2017-10-19 14:05:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
7 - ابوصالح سكري
2017-10-19 14:03:06
كفوكفو ولي العهد الامير محمد سلمان غريبة ووين تجار الوطن ووين بنوك الوطن ووين الفزعة ووين الدعم لبعض أهل الوطن
لا يعجبني(30) اعجبني(4)
6 - يا رب رحمتك
2017-10-19 14:01:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-10-19 14:00:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
4 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-10-19 14:00:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-10-19 13:52:09
الله يحفظ سموه ويمد في عمره ،
لا يعجبني(44) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 12,255 )
2 - العنيد
2017-10-19 13:49:58
اللهم آرزقنا سعاده الدارين ..
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
1 - المطوع😎
2017-10-19 13:45:55
الله يحفظك ويعينك على ما أوكل اليك من امر الامه ..
لا يعجبني(62) اعجبني(3)

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