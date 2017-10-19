من حسابه الخاص..ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بحائل 5 ملايين ريال
صحيفة المرصد-واس:منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، (5) ملايين ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في منطقة حائل، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .
ونفذ الدعم الخيري في منطقة حائل عبر 3 جمعيات خيرية في المنطقة ، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في منطقة حائل ( 4.152 ) مستفيدا ومستفيدة، شملت 3 فئات من رعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة .
وشمل الدعم الخيري من سمو ولي العهد ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية حتى هذا الأسبوع 6 مناطق في المملكة بمبلغ 81 مليون ريال مبتدئا بمنطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال، وأوفى بمتطلبات (11,680) مستفيداً ومستفيدة من خلال 14 جمعية خيرية ، فيما كانت محطته الثانية بمنطقة مكة المكرمة بتبرع بلغ 15 مليون ريال إذ شمل (14،914) مستفيداً ومستفيدة من خلال 10 جمعيات خيرية ، كما حظيت المنطقة الشرقية بدعم خيري بلغ (16) مليون ريال شاملا احتياجات أكثر من 41 ألف مستفيد ومستفيدة عبر 10 جمعيات خيرية ، فيما كان الدعم الخيري لمنطقة القصيم بمبلغ 16 مليون ريال وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في القصيم ( 7.296 ) مستفيدا ومستفيدة، شملت 5 فئات عبر 12 جمعية خيرية ، في حين وجه الدعم الخيري الأسبوع الماضي لمنطقة المدينة المنورة بمبلغ 6 ملايين ريال أوفى باحتياجات ( 4.849 ) مستفيدا ومستفيدة، شاملا 6 فئات ، فيما شهدت منطقة حائل هذا الأسبوع دعمها الخيري بمبلغ 5 ملايين ريال .
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التعليقات
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جعله الله في ميزان حسناتكم ياولي عهدنا الأمين
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من يحاسب موظفي الجمعيات الخيرية في الوطن كل سنة ملايين اهم شي لاواسطة ناس تاخذ ووو ناس كثيرة محتاجة ولاتاخذ فزعة ودعم من الجمعية يجب محاربة الواسطة في الوطن يااهل الوطن الحمدلله الخير كثير من الله
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وجميع الموظفين الحكوميين سوف يرفعون ايديهم ويطلبون الله لكم التوفيق والسداد وطولة العمر لو أصبحت الرواتب بالتاريخ الهجري بدل تاريخ الأبراج الذي ينتج عنه ١١ راتب بدل ١٢ راتب بالسنه
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وجميع الموظفين الحكوميين سوف يرفعون ايديهم ويطلبون الله لكم التوفيق والسداد وطولة العمر لو أصبحت الرواتب بالتاريخ الهجري بدل تاريخ الأبراج الذي ينتج عنه ١١ راتب بدل ١٢ راتب بالسنه
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الله يكثر خيركم طال عمرك ويجزاك خير **
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الله يرزقه ***
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تقبل الله ياصاحب السمو في ميزان حسناتك ان شاء الله جزاك الله خير ونفع بك
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وظفو العاطلين وباذن الله مابيكون فيه احد محتاج والارامل والمطلقات وكبيرات السن دخل شهري لو ٢٠٠٠ ريال خير وبركه
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على كثر الجمعيات الخيريه ياكثر المحتاجين المتعففين
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جزاك الله ***
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قال الرسول صلى الله عليه وسلم (كل ميسر لما خلق له ) وأنت للزعامة والشجاعة وألكرم .. دمت سيدي وأطال الله عمرك .
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تستأهل منطقه حائل منطقه غاليه على كل سعودي اصيل وهلها اهل كرم و يستاهلون كل خير وجميع مناطقنا العزيزيه
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*** الله يوفقك. تحياتي العطره،لسموكم،
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جزاك الله الجنه
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جزاك الله خير ****
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***..... جزاه الله خير ***
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هذا الأمير البطل راح يجعل المملكة العربية السعودية في الصف الأول تجاريا وصناعيا وعسكريا تذكروا كلامي.......... الله يحفظه ويسهل طريقه ويوفقه
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كفوكفو ولي العهد الامير محمد سلمان غريبة ووين تجار الوطن ووين بنوك الوطن ووين الفزعة ووين الدعم لبعض أهل الوطن
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الله يحفظ سموه ويمد في عمره ،
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اللهم آرزقنا سعاده الدارين ..
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الله يحفظك ويعينك على ما أوكل اليك من امر الامه ..
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