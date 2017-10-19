بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

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صحيفة المرصد: أثارت المذيعة المصرية مروج إبراهيم، جدلاً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي، وأصبحت أكثراً بحثاً على شبكات الإنترنت بعد المشادة التي وقعت بينها على الهواء مباشرة مع ضيفها الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، وما تبعها من قرار لإدارة القناة بوقف المذيعة عن العمل، وإحالتها للتحقيق والاعتذار للضيف.

ولمن لا يعرف فالمذيعة “مروج”، هي مصرية تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعملت فور تخرجها كمخرجة بالتلفزيون المصري، ونظرا لجمالها فقد نصحها أصدقاؤها بخوض تجربة العمل كمذيعة، ونفذت النصحية وبدأت كمقدمة نشرة وبرامج في قناة “الحدث” العراقية.

وفي هذا التوقيت خلال تلك التجربة “الحدث” كانت المذيعة المصرية ترتدي الحجاب، وقدمت نشرات متعددة وبرامج بالقناة العراقية، قبل أن تنتقل منها إلى قناة سورية هي “دي ان ايه”، ثم ما لبثت أن عادت للعمل كمقدمة برامج في قناة “ال تي سي” المصرية ولكن بدون حجاب.

وفي 2016 انتقلت المذيعة “مروج”، لقناة “سي بي سي أكسترا” كمحطة إخبارية، لتقدم نشرات وبرامج، ومنها برنامجها “وراء الحدث” الذي شهد المشادة بينها وبين ضيفها أستاذ التاريخ. ووفق تصريحات سابقة لها تلقت مروج عرضا من قناة “الجزيرة” منذ عام للعمل بالدوحة، لكنها رفضت بسبب سياسة القناة ضد مصر- حسب قولها.

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