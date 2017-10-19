بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية
صحيفة المرصد: أثارت المذيعة المصرية مروج إبراهيم، جدلاً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي، وأصبحت أكثراً بحثاً على شبكات الإنترنت بعد المشادة التي وقعت بينها على الهواء مباشرة مع ضيفها الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، وما تبعها من قرار لإدارة القناة بوقف المذيعة عن العمل، وإحالتها للتحقيق والاعتذار للضيف.
ولمن لا يعرف فالمذيعة “مروج”، هي مصرية تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعملت فور تخرجها كمخرجة بالتلفزيون المصري، ونظرا لجمالها فقد نصحها أصدقاؤها بخوض تجربة العمل كمذيعة، ونفذت النصحية وبدأت كمقدمة نشرة وبرامج في قناة “الحدث” العراقية.
وفي هذا التوقيت خلال تلك التجربة “الحدث” كانت المذيعة المصرية ترتدي الحجاب، وقدمت نشرات متعددة وبرامج بالقناة العراقية، قبل أن تنتقل منها إلى قناة سورية هي “دي ان ايه”، ثم ما لبثت أن عادت للعمل كمقدمة برامج في قناة “ال تي سي” المصرية ولكن بدون حجاب.
وفي 2016 انتقلت المذيعة “مروج”، لقناة “سي بي سي أكسترا” كمحطة إخبارية، لتقدم نشرات وبرامج، ومنها برنامجها “وراء الحدث” الذي شهد المشادة بينها وبين ضيفها أستاذ التاريخ. ووفق تصريحات سابقة لها تلقت مروج عرضا من قناة “الجزيرة” منذ عام للعمل بالدوحة، لكنها رفضت بسبب سياسة القناة ضد مصر- حسب قولها.
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التعليقات
١٩ وش يقول هذا نبي ترجمة مره مشاركاته دينيه ومره تحس انه عايش بانكوك شكله مريض يقارن بينا وبين الانفتاحيين ليش مانصير مثلهم كثر المرض النفسي
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شفت مقابلتها أنسانه ***علمت أنها لن تعرف تدير حوار مع قامه كاالدكتور المحترم / عاصم الدسوقي فقامت بالتهجم عليه ولم تعطه الفرصه نهائيا بمقاطعته بعد كل جمله وأخيرا أنهت القاء لتهرب من الحوار
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خلعت لبست وش قدمو للامة تتغير ملامحها وتلفظ وترجع تحط منديل مايسمحون لهن بالظهور بمنديل وهي عاوزه راتب بعضهن وهي متغشيه تركب مع شباب آخر مراحل ***واقساها ع النفس
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8 حنا من صغرنا تعودناعلى الانفتاح والاختلاط والجلوس سواء وشرب الشاي والاكل سواء وانتم عندكم الجلوس مع النساءحرام ومخل في الشرف وانظرواللعالم اجمع هل الحجاب موجود عندهم عداء طالبات ***
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من مفهمكم ان الحجاب كذا !؟ جهل فضيع اسأل الله يهديهم وينور بصيرتهم
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انا لما شفت لقاءهم اولت الست دي **** ولما عرفت انها شخلعت نفسها اتأكدت تمام
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تعليق ١٣ حفظك الله ورعاك نحن نتحدث عن السفور والتبرج ولم نطعن بالشرف ثم كون أي إمرأة لم تلطخ شرفها لايبيح ذلك لها السفور والستر والحجاب أمر من الله أولاً والله حذر النساء من السفور ثانياً وهذا ديننا
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نأمل أن لا تفكر في العمل في قناة فرنسية أو أوروبيا = كي لا يصل مسلسل الانسلاخ الى ما لا تحمد عقباه
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الحمدلله نحن نقول من تحجبت وتسترت فوجهها نور وسترها نور وورد الأمر بذلك في سورة النور ولايغرنكم الرحال ومعيض فمعنا القرآن والأمر به واضح لنحفظ أناملنا وألسنتنا من كلمة تحاجنا عند الله ولات ساعة مندم
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حسب نظري ان السفورماله دخل في الشرف كم وكمكمه من تعمل الفضائح في الشرف وتفسيد البيت مثل مايفسد السم العسل والكثير من السافرات من حفظً شرفهن وربن اجيال يضرب بها المثل من مفكرين ومخترعين ودكاتره واساتذه
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مبسطوط رخاله وهو يتفرج علا مفاتنها وشعرها وعيونها الله لايسعدك يابعيد😂😂😂😂عاجبه الانفتاح المنفتح المنبطح
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9 - الرحااال هههههههههههههههههه وجهها كالنور يقول تراه مكياج ياطلي
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طلعت حلوه بدون حنجاب
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ماشاءالله عليها..حلوه بدون الحجاب..وجهها كله نور 💚
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هذا اللي يبغونه بني ليبرال لوطننا امثال( خمبوقه ورحال) خبر مفصل علا مقاسهم بالزبط لاكن بعيد عن خششكم يامال الشحم هذي الديره فيها رجال وشنبات....
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مصرمادام احد علماء الازهريغني لاام كلثوم ولديهم سبعمائة طريقة صوفية وكل يغني على ليلاة وكلة اصبح شيخ من ميزو الى احمد كريمة الي خالد الجندي وسعد الدين الهلالي فقل على مصر السلام وانسى شيى اسمة الازهر
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الحمد للة هل هذا جمال وجهها تقول اصتب مازدا
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اخربتها القدعيه وهل كانت مسلمه
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(((( لو كانت تقول الحق لاخبرتكم ...... مماتعني بعد ان فقدت الحياء )))))
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قال تعالى : مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ
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نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن
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هناك وصف بالعامية للرجل سيء السمعة بالمارج و لنظيرته تكون مروج بينما الفصيح يصف المروج بأنها الآراضي الخضراء الزاهية.
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