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تغريدة الداعية “القرني” باتهام النساء سبب التحرش والزنا تصل للعالمية!

تغريدة الداعية “القرني” باتهام النساء سبب التحرش والزنا تصل للعالمية!
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المرصد 84 1٬846 2 ساعتين

ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية ، الضوء على تغريدة الداعية السعودي أحمد بن سعد القرني ، والذي أقسم فيها أن النساء هي سبب التحرش والزنا ، وأضاف في تغريدة أخرى : “واذا اغتصبها هو وزملائه رجعت الى المنزل تصيح “شرفي اللي محلتيش غيره” .

وتناولت الصحيفة ردود فعل النشطاء على تغريدة “القرني” ، حيث أشار أحد النشطاء إلى الجهات المعنية قائلاً : ” بلاغ إلى الجهات المعنية بأن هذا الخبيث يدعوا الشباب الى التحرش بالفتيات و التطاول على أعراض الناس .

وقالت إحدى المغردات : ” عزيزي الذكر عندما تردد المقولة الغبية ،”الذبابة لا تقترب من الحلوى المغلفة” ، تذكر أن الأنثى لو لبست الحجاب أو خلعته ستبقى أنت الذبابة في الحالتين ” .

وعلق آخر : ” عشان بنتين عممت على كل بنات العالم ، الله يهديك والله ” .

وتوالت التعليقات الأجنبية من قراء الصحيفة ، فمنهم من سخر قائلاً : ” مضحك كيف أن التحرش ليس خطأ الرجل ؟ ” .

وعلق آخر قائلاً : ” هذا النوع من الرجال يبدون خائفين جداً من النساء لذلك يلقون باللوم عليهن ، أمر مضحك ” .

فيما جاء آخر تعليق على الخبر : ” البلهاء دائماً يلقون باللوم على الآخرين” .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

84 - ناصر
2017-10-20 01:40:22
الجميع مشترك في التحرش ومع هذي التربيه الله يستر ، حتى لو البنت ماشيه متحشمه من حالها في شانها يمكن يطلع لها واحد مريض يمتحنها بنفسه والعكس ، لكن أسأل الله الهدايه لبناتنا وشبابنا .
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83 - ثلج حار
2017-10-20 01:37:47
( فيطمع الذي في قلبه مرض ) صدق الله العظيم
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82 - عيد
2017-10-20 01:34:28
تعليق مخالف
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81 - ღ
2017-10-20 01:30:54
ليش مارديتي ع سؤالي ف 73 ههاا
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80 - الصريح
2017-10-20 01:30:34
هذا الداعية خليفة لعوض القرني .
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79 - الصريح
2017-10-20 01:29:52
من السهل في مجتمعنا أن تلقي باللائمة على النساء وتسمع التأييد والتشجيع من كل من حولك فالنساء ضعيفات ولا يستطعن الدفاع عن أنفسهن ومن تتجرأ على ذلك تتهم بالليبرة والعلمنة وأتهام النساء منهج رسمي عام
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78 - متوازن
2017-10-20 01:29:11
الكثير من اللي يسمونهم دعاء هذا العصر و انا اشوفهم ناقصين عقل وعلم لوكان الود ودهم كان نشروا عاده ؤد البنات .
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77 - صقر السلام
2017-10-20 01:23:11
النساء المسكينات يخرجون للمدارس والجامعات والمراكز التجاية وللتسووق وللتنزه ويفاجؤوووون بعشرات الشباب صافين ومستعدين للتحرش ثم تقول النساء هم السبب ؟؟؟؟؟
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76 - الملكية السعودية
2017-10-20 01:22:55
لو مافيه ماء دافق يخرج من الصلب والترائب ماكان فيه شعب واحكام ونظام ومكسب للدولة ولاحاكم ودولة وتكون الارض خفيه والذنوب قليله ذبابة وذكر معطل ورجل والفرج يصدقه خسائر فقط
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75 - هذه الحقيقة
2017-10-20 01:22:53
بعض النساء الله يهديها تلبس لَبْس غير لائق وتتخنج في الكلام وتذهب الى أماكن وحفلات شبهه وتقول تعرضت للتحرش أكيد بتتعرضين للتحرش لأنك إنتي السبب
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74 - أستغفرالله
2017-10-20 01:18:33
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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73 - ღ
2017-10-20 01:18:06
للي تسألني انتي مستعده تزوجين اخوك من بنت تسوي مثلهن او تعلمينه عن ماضيها اذا تعرفينها ولو كان اخوك من نفس عينه الذكور هل بتبلغين عروسته واهلها عن ماضيه وممارساته وانحرافاته
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72 - زمن اغبر
2017-10-20 01:16:58
محارم البنات وينهم عن بناتهم وليش ماتم القبض عليهم وعلى صاحب السيارة اي سلوكيات مخالفه في الشارع المفروض يٌقبض على من جاهر بها صار مجتمعنا مثل الغرب البنت تجاهر والشاب يجاهر ويصورون ويتفاخرون ويتباهون
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71 - كاره الليبرالية
2017-10-20 01:13:06
زعلت الليبراليين لكن الصراخ على قدر الالم،هو يقصد الليبراليين لان هم اللي مايعرفون الستر ويحاربونه،ولاتجيك لابسه عباية من ضيقها ماتدري شلون لبستهاولامع سواق ورقص ومسخرة.اكيدالغرب بيزعلون ما يهون عليهم
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70 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-10-20 01:11:39
تعليق مخالف
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69 - ღ
2017-10-20 01:04:47
58 ليه ماطلعن بوجيهن زي الل خذوهن واضحة وجيههم وسيارتهم معروفه ولوحاتها مبينه
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68 -
2017-10-20 01:03:55
39 ღ من هم عياله يعني مافكرو بحرام وزواج او يلقى اللي تقبل فيه او الذكر مايعيبه شي
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67 -
2017-10-20 01:03:02
كل من اراد الشهرة..خرج على الناس بكلام مخالف عن النساء والجنس. والفتنة وغيرها..وشرق اسمه وغرب
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66 -
2017-10-20 01:00:51
39 ღ من هن بناته يعني مافكرن بفضيحة وزواج او تلقى ال يقبل فيها// والعكس صحيح او الذكر مايعيبه شي؟
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65 - ღ
2017-10-20 01:00:43
جتني تقول جتني تقول محبوبتك لا تنتظر ميعادها جتني تقول جتني تقول هذا الجواب الي بقى لك عندها لملم جروحك وانسحب ما لك نصيب بلي تحب وارجوك اقبل عذرها هذي الحياة و هذا حكم اقدارها
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64 - سلومي،
2017-10-20 00:58:24
بعدين كيف جاء داعية!!.الدعاة هم الشيخ المغامسي وغيره من المشايخ. .***
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63 - متابع
2017-10-20 00:56:28
لو كان يملك قليلا من العقل والحكمة والتريث والاتزان والمعرفة الشرعية***
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62 - متابع
2017-10-20 00:56:26
لو كان يملك قليلا من العقل والحكمة ***
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61 - عبدالله الاسمري
2017-10-20 00:56:21
هذه اساءه لنا كمجتمع سعودي
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60 - سلومي،
2017-10-20 00:56:16
دعوا الخلق للخالق...كل ينتبه لما ولي عليه..كل مسؤول عن رعيته.لكن!بالمعروف .القسوة والعنف مرفوض... .والمفروض الداعية بدل اتهامه:انه قال يااباء زوجوا بنيتكم واولادكم.البيوت عششت بهم.الله يررزق الجميع
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59 -
2017-10-20 00:55:49
39 ღ من هم عياله مافكرو بحرام وزواج او الذكر مايعيبه شي
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58 - ابوسلطان
2017-10-20 00:55:08
الكل صار يدافع عن النساء 😂 الرجال اصلا سبب لكل مشكلة يجب القضاء علي الرجال ولا يبقي احدعشان ترتاحون من وجع الراس الي من الرجال كل يوم قصة جديدة وكلام جديد اشغلتونا. ماعندكم شي تتكلمون فيه غيرالنساء.
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57 -
2017-10-20 00:53:40
يالمدفنون44 وش هالمنطق يعني هل نستطيع ان نقول لاحد يلوم المراة اذا تحرشت بالوسيمين لان المراة عندها غريزة ؟؟؟؟ ماهذا المنطق أليس للرجل عقل ودين يمنعه من التحرش؟؟؟ حتى لو الفتاة غلطانه اين عقله ودينه؟؟
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56 - متابع
2017-10-20 00:52:40
هذا ليس داعية بل نكرة من النكرات الذين يبحثون عن الاضواء بأي شكل من الأشكال اللفظية المؤذية التي تلفت انتباه الناس لسوء محتواها وعلى الإعلام أن ينزل الناس منازلهم فالحداد حداد والمزارع مزارع والنكرة
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55 - بدر
2017-10-20 00:50:37
العلمانية هي الحل
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54 - Waleed الوليد
2017-10-20 00:50:02
خل التغريدات للفائدة وليس للبحث عن الشهرة واثارة الناس...
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53 -
2017-10-20 00:47:50
39 ღ من هن ب**
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52 - عين راصده
2017-10-20 00:46:29
تعليق مخالف
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51 - الحسناء
2017-10-20 00:44:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - ღ
2017-10-20 00:43:59
شف نوعيه ال ردو ع الشيخ بالخبر خط واحد تحامل مضحك يعني ماحد مع الشيخ ***
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49 - ღ
2017-10-20 00:41:19
ف نقطة مهمة على ال يقول عشان ثنتين الخ اقول لازال البعض غارق بالجهل حتى اذنه اصلا ماتقدر تحصي السوالف والانحرافات بكل اشكالها وهذا يقول عشان 2
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48 -
2017-10-20 00:41:08
اللي يقول النساء سبب التحرش!! وش رايك باللي يتحرش بأخته ويتحرش ببنته؟ واللي يتحرش بالاطفال؟ واللي يسافر وهو مسلم مأمور بغض البصر ومع ذلك يسافر ويطلق بصره؟ مسافر بنفسه رايح للفتن بنفسه ويطلق بصره و؟
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47 - علي القاضي
2017-10-20 00:40:42
يغردون بقصد لفت الأنظار والرتويت الكثير للحصول على شهرة ***
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46 - احمد الزهراني
2017-10-20 00:40:05
نساء المملكة العربية السعودية أمي وامك واختي واختك ابنتي وابنتك لاتعمم عليهن بالسوء محشومات مثل هذا الرجل المدعىٌ يجب على ولاة الأمر كف يده ولسانه عن أذى اعراض المسلمات المحصنات الغافلات .
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45 - أستغفرالله
2017-10-20 00:38:51
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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44 - مدفونه
2017-10-20 00:34:31
... ع فكره بعض العبايات يبغى لها عبايه تسترها.. الله لا يبلانا... يعرضون البضاعه ويقولون للرجل لاتتحرش ليه ذكر بط مافي شي اسمه غريزه!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
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43 - ღ
2017-10-20 00:33:46
*** الشيخ ياعالم ترانا ف عصر الفضاء والدمقراطيات انتهى زمن القناه الاولى
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42 - بدر
2017-10-20 00:33:36
احتمال يكون هذا المحسوب داعية يتحدث عن واقعه هو !
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41 -
2017-10-20 00:31:01
من يٌريد ان يصل للعالميه ماعليه الا انه يسيء لنسائنا كل من أراد الشهرة والوصول للعالميه فقط يسيء لنسائنا والله زمن عجيب تحدث عن النساء وستحقق شهرة مالهم سالفة في هالحياة الا النساء
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40 - ღ
2017-10-20 00:30:55
هذي حقت الذباب تبرر مثل وحده اسمها نورة امس تقول البنات مالهن ذنب مستوى تفكيرهن الجاهل المتدني الغبي هو ال جاب لهن المهانه والرخص في ادنا درجاته
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39 - ღ
2017-10-20 00:29:43
من هن بناته يعني مافكرن بفضيحة وزواج او تلقى ال يقبل فيها وليش كانو متغطيات وهذي افعالهن وهل هن من ال يتغطن وليه المعلقين عندهم برود من ال حصل ويبررون
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38 - مواطن
2017-10-20 00:27:43
صحيح هناك بعض من الحريم ميستحون والله احاين يكون اماكن ضيقه بالسوق وتجي تضايق الرجال وعينها قويه صراحه لابدي لها الاحترام اما الي اشوفها خجلانه فوالله اضرب لها مليون حساب واحترام
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37 - في غاية الأهميه
2017-10-20 00:25:43
قال تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ...زنى العينين علاجه غض البصر
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36 - عاشق أضم
2017-10-20 00:25:36
والله وبالله وتالله انه صادق في كل كلامه فهن سبب لتحريك مشاعر***
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35 - مواطنة
2017-10-20 00:24:31
صادق ويكفينا حديث الرسول صلَّ الله عليه وسلم (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )هذا اكبر دليل ان النساء سبب التحرش
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34 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:24:23
كلمة قلتها فطار بها الركبان ليسيؤا بها لإسلامنا ولوطننا
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33 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:23:12
كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى
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32 -
2017-10-20 00:23:02
رب الأسرة"الأب،الأخ،الزوج" هو المسؤول عن أسرته للأسف بعض الرجال ماتت فيه الغيرة مهمل اتجاه أسرته يترك أهله وبناته وأخواته وزوجته في الأسواق والأماكن العامه لوحدهن بدون محرم وكل من هب ودب يتحرش فيهن
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31 -
2017-10-20 00:22:26
كثر الحلوف والقسم دليل على الجهل وصغر العقل! هالنماذج من المخلوقات اكبر شي تسويه انها تحلف وتقسم حتى تثبت حاجة معينة؟!! هذولي هم سبب جهل المجتمع وعدم التقدم بالفكر والثقافة ..
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30 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:21:22
وليس بتلك الطريقة الدعوية الخاطئة تزيل منكرا !! ربما سكبت الزيت على النار !!
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29 - ღ
2017-10-20 00:21:12
طيب وش صار ع البنتين بعد ماركبو هم طعسو فيهن وغرزو***برود من ال حصل ولا كأن شي حصل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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28 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:19:58
من أخطر الأمور نشر المبررات المسوغة لفعل الخطأ ،،، فبدلا من المعالجة أوجدت مبررا لمن في نفسه مرض !!
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27 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:17:50
قالت إحدى المغردات : ” عزيزي الذكر عندما تردد المقولة الغبية ،”الذبابة لا تقترب من الحلوى المغلفة” ، تذكر أن الأنثى لو لبست الحجاب أو خلعته ستبقى أنت الذبابة في الحالتين ”
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26 -
2017-10-20 00:17:16
ليس الرجال ولا النساء سبب للتحرش والزناء انما الشيطان هو السبب الحقيقي
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25 - ياليل ابولمبه
2017-10-20 00:17:09
التمسوا له العذر ممكن لم يصل لهذا القول الى عندماشاهده بالفعل حدث من اقرب الناس لديه ممن كان يضنهم ملائكه .. وبالأخير تغيرت نظرته واصبح كلامه دائمآ بطريقة الجمع مفكر كل النساء مثل الذي لديه ؟؟؟
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24 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:17:09
بشكل غير مباشر دعى الشباب الى التحرش بالفتيات بذريعة لا أساس لها
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23 - ღ
2017-10-20 00:16:48
شغل مخابرات مهتمين فينا بشكل غريب يتكلمون عن قضيه تحصل ف قريه ف اقصى الجنوب والشمال خص bbc عربي يعني صحيفه بريطانية دخلت ع حساب سعودي عنده كم متابع ومهتمه وش قال
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22 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:15:49
أراد أن يدعو !! فأوجد مسوغا ومبرراً لمفسدة يقدم عليها الشباب !!
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21 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:12:51
كله كوم وقسمه بالله كوم !! ولا تجعلوا الله عرضة أيمانكم !!
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20 -
2017-10-20 00:10:43
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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19 - بدر
2017-10-20 00:10:00
المسلسل مستمر وسيستمر والهدف هو الأساءة للدين والحل الوحيد لايقاف هذة النوعية من الدعاة الساعين للشهرة يكون بتطبيق العلمانية
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18 -
2017-10-20 00:09:32
ياليت يوقف هذا الشخص وأشكاله الذين يسيءون لسمعة بلدنا بهذه الأفكار الغريبة
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17 -
2017-10-20 00:09:23
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
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16 - ابو فارس القرني
2017-10-20 00:08:28
حذرنا من البدايه راح تحصل بلبله يجب حد لمثل هذه الامور
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15 -
2017-10-20 00:08:14
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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14 - ابو شدا
2017-10-20 00:08:02
صل الله عليه وسلم
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13 - سمير نجد
2017-10-20 00:07:20
كانت فتنة بني إسرائيل النساء .
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12 -
2017-10-20 00:06:52
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهبم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
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11 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:06:50
لم ينهج منهج الدعوة ولم يعمل بوسائلها وأساليبها
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10 - ابو شدا
2017-10-20 00:06:48
العويني شيخ وداعية في نظر اللبراليه ويكذب الحديث ولن ينظر في أمره. والقرني يصل العالميه. أهل الهواء مشغولين في هواهم. وأهل العقول في راحه.
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9 - مرور الكرام
2017-10-20 00:05:01
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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8 - صبحي
2017-10-20 00:04:07
النساء هم سبب التحرش.
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7 - باختصار
2017-10-20 00:03:42
التعميم لغة الاحمق الجاهل لايجوز التعميم لان التعميم ظلم بغض النظر عن الجنسية سواء كان المخطئ اجنبي او سعودي لايجوز التعميم واتهام الناس في اعراضهم،،ويجب على اولياء الامور الانتباه لبناتهم من الانفلات
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6 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:03:11
داعية لم يستوعب معنى الدعوة ؟!
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5 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:02:18
اراد ايصال رسالة فخانة لسانه
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4 - انـــــــــــا
2017-10-20 00:01:35
انا مع تغريدة القرني - الرجل ما يتجرأ على البنت الا اذا شاف الضوء الاخضر
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3 - رب كلمة قالت لصاحبها دعني ؟!
2017-10-20 00:00:38
لسانك حصانك !!
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2 - زائره
2017-10-19 23:59:25
بعض الرجال عيونهم زايغه ماعندهم سيطرة على انفسهم خرفان
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1 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-10-19 23:58:20
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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آخر تعليق
بواسطة :

بيض الله وجهك خطابك شجاع ما هو مثل كلام بعض الصحفيين عندنا اللي انكروا فعله وانه...
بواسطة : ناصر

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نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
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أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
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عادل التويجري

الإحباط !
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أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
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أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
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صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
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عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
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أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
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الاخبار الدولية
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

 المرصد 29 10٬520 8 ساعات
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

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أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

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أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

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المرصد الرياضي
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

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شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

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شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

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شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

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ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

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القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

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كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

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علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

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المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

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