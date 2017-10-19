تغريدة الداعية “القرني” باتهام النساء سبب التحرش والزنا تصل للعالمية!

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ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية ، الضوء على تغريدة الداعية السعودي أحمد بن سعد القرني ، والذي أقسم فيها أن النساء هي سبب التحرش والزنا ، وأضاف في تغريدة أخرى : “واذا اغتصبها هو وزملائه رجعت الى المنزل تصيح “شرفي اللي محلتيش غيره” .

وتناولت الصحيفة ردود فعل النشطاء على تغريدة “القرني” ، حيث أشار أحد النشطاء إلى الجهات المعنية قائلاً : ” بلاغ إلى الجهات المعنية بأن هذا الخبيث يدعوا الشباب الى التحرش بالفتيات و التطاول على أعراض الناس .

وقالت إحدى المغردات : ” عزيزي الذكر عندما تردد المقولة الغبية ،”الذبابة لا تقترب من الحلوى المغلفة” ، تذكر أن الأنثى لو لبست الحجاب أو خلعته ستبقى أنت الذبابة في الحالتين ” .

وعلق آخر : ” عشان بنتين عممت على كل بنات العالم ، الله يهديك والله ” .

وتوالت التعليقات الأجنبية من قراء الصحيفة ، فمنهم من سخر قائلاً : ” مضحك كيف أن التحرش ليس خطأ الرجل ؟ ” .

وعلق آخر قائلاً : ” هذا النوع من الرجال يبدون خائفين جداً من النساء لذلك يلقون باللوم عليهن ، أمر مضحك ” .

فيما جاء آخر تعليق على الخبر : ” البلهاء دائماً يلقون باللوم على الآخرين” .