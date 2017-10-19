الكشف عن مفاجأة جديدة في قضية الزوج المحروق بالزيت في بيشة!

حجم الخط A A A المرصد 21 5٬316 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال مصدر مطلع أن الزوج الذي تعرض للحرق بزيت مغلي في بيشة بصدد التنازل عن القضية المتهمة فيها زوجته مشيراً إلى أن هناك محاولات جارية بين الزوج وأهل زوجته مع ترجيح الوصول إلي اتفاق خلال الساعات المقبلة. وفقا لـ ” عاجل”.

وكان الزوج تعرض لحروق من الدرجة الثالثة، بعد أن قامت زوجته، بسكب الزيت المغلي مضافًا إليه مادة التنر على جسمه، وهو يستعد للنوم، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما وأحيلت الزوجة لدار رعاية الفتيات؛ لأنها لم تتجاوز الثلاثين عامًا.

كما ألقت الشرطة القبض على شقيق الزوج بسبب تصويره له بالمستشفى رغم تحذيرات وزارة الصحة بمنع التصوير في المستشفيات.