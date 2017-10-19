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الكشف عن مفاجأة جديدة في قضية الزوج المحروق بالزيت في بيشة!
صحيفة المرصد: قال مصدر مطلع أن الزوج الذي تعرض للحرق بزيت مغلي في بيشة بصدد التنازل عن القضية المتهمة فيها زوجته مشيراً إلى أن هناك محاولات جارية بين الزوج وأهل زوجته مع ترجيح الوصول إلي اتفاق خلال الساعات المقبلة. وفقا لـ ” عاجل”.
وكان الزوج تعرض لحروق من الدرجة الثالثة، بعد أن قامت زوجته، بسكب الزيت المغلي مضافًا إليه مادة التنر على جسمه، وهو يستعد للنوم، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما وأحيلت الزوجة لدار رعاية الفتيات؛ لأنها لم تتجاوز الثلاثين عامًا.
كما ألقت الشرطة القبض على شقيق الزوج بسبب تصويره له بالمستشفى رغم تحذيرات وزارة الصحة بمنع التصوير في المستشفيات.
التعليقات
21 - ناصر2017-10-20 01:42:06
من عفى وأصلح فأجره على الله
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20 - أم فهد2017-10-20 01:35:27
عادي حتى لو قتلها تستاهل مجرمة وخطيرة وقد تكرر جريمتها هذه مع احد ثاني وهذه المجرمة بطن الارض احسن لها من ظهرها الله يعذبها في الدنيا قبل الاخرة
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19 - Jmol2017-10-20 01:26:02
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا مما خلق تفضيلا كثيرا الله يستر لا يكون ناوي ينتقم منها بنفسه دام انه مريض نفسي الحذر واجب تتطلق منه وتبعد عنه افضل لها
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18 - الهمداني2017-10-20 01:14:19
الصلح خير
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17 - صقر السلام2017-10-20 01:12:37
لا حول ولا قووة الا بالله الله يصلح احوالهم وييسر امورهم يارب
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-20 01:01:28
الضاهر ناويه على موته بعد رجوعها😨😨
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15 -2017-10-20 00:58:50
تعليق مخالف
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14 - ليآآآآآن ❤2017-10-20 00:53:31
امر لابد منه الطلاق ويغني الله كلًّ من فضله بس اذا ساامح وطلب بقااءها معه فهو نااوي الانتقاام منهااا 💔
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13 -2017-10-20 00:53:09
ت10شكلك**
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12 - ليآآآآآن ❤2017-10-20 00:52:40
امر لابد منه الطلاق ويغني الله كلًّ من فضله بس اذا ساامح وطلب بقااءها معه فهو نااوي الانتقاام منهااا 💔
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11 - ليآآآآآن ❤2017-10-20 00:50:36
عمومآ انا حزنت على الزوج اتمنى في قانون يحمي الطرفين وراح يبقى اثرها عليه مدى الحيااه لا اتكلم عن الاثر الجسدي وانما النفسي بيقولوا كل ماطلع وقابلوه هذي مرته اللي كبت عليه الزيت ويبدأ الغمز الله يعينه
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10 - ليآآآآآن ❤2017-10-20 00:47:31
بحكم اني بنووته راح اقول لكم مستحيل تقدم على جريمه بشعه بالشكل هذا الا انها مريضه او مظلوومه ومغصوبه عليه وشغال ضرب فيهاا واهلها مطنشيينها ماوقفو معها واخذو حقها باختصار طفح الكيل مجرد تحليل ؛؛
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9 -2017-10-20 00:42:44
ياعمي لو انها في امريكا كان عطوها اقل شي عطوها 10سنوات سجن
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8 - محمد2017-10-20 00:37:28
اذا سامحها اشهد انه رجال، ولكن اذا هي مب عاقله، عاد الله يعينه، وافضل له يتخارج من الورطه.
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7 - سعود2017-10-20 00:31:37
انا لو بداله ماطلق سنين .اعلقها الين تعطيني حقي والمهر اللي دفعته وزود هذا اذا مارجعت واحرقتها بمويه نار.هذا اولا.وثانيا اشك ان الزوجه كان ودها تتزوج رجل اسمر بحكم انهم سمر اهل بيشه وتعمدت تغير لونه
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6 -2017-10-20 00:27:57
حتى وان تنازل عن حقه وكما يقال انه معتقل نفسيا الا يوجد حق عام يردع من تسول له نفسه هذا العمل
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5 - ميمي2017-10-20 00:25:58
قد علمتكم انه فلم من الزوج عشان زوجته طالبه الطلاق وقلت ( من الحب ماقتل) تلغي الزوجه فكرة الطلاق وراح يتنازل. الزوجه ماوصلت 20 وهي الضحيه الله ينصرها عمرها 20 كيف تعرف تخلط الزيت بالتنر
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4 - المتيم2017-10-20 00:17:36
والله ان تنازل فهو يستاهل اكثر من كذا واهلها ما عندهم حيا ولا يستحون
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3 - صلوا على الحبيب المصطفى2017-10-20 00:17:01
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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2 - بردقان (نايت شفت)2017-10-20 00:12:41
وانا ع بالي خلصنا من ذا الماضوع ؟؟
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1 - ssss2017-10-20 00:06:43
الله يستر عليها لا ينتقم منها لازم يكون فيه حمايه لها لاسمح لو فكر ينتقم منها
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