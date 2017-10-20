كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

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ترجمة صحيفة المرصد : نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يحتوي على لقطات مرعبة التقطتها كاميرات المراقبة في حانة ، بمدينة كانتربري بأنجلترا .

وقال مالك الحانة “أليستر كولينز” : ” لقد أبلغني العمال مراراً وتكراراً بحدوث أشياء غريبة ومرعبة داخل الحانة وفي الحديقة الخاصة بها أيضاً ، وهي تحرك الكراسي وحدها والكؤوس ترتفع في الهواء وحدها ، وكذلك أبواب الحانة تفتح وتغلق وحدها بدون أن يلمسها أحد .

“وتابع كولينز : ” لم يكن أمامي إلا أن قمت بتثبيت كاميرات المراقبة لأتحرى حقيقة ما يقوله العمال ، مضيفاً أن ما رآه في تسجيلات كاميرات المراقبة كان صادماً ، فما قاله العمال بالحانة كان صحيحاً في كل شيء ” .

وتضيف عاملة في الحانة : “أحياناً أسمع شخصاً يتجول في الطابق العلوي ، هناك خطى ثقيلة جداً ، ولكن عن التحري عن ذلك لا أجد أي شخص “.

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