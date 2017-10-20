ماذا قال أمير الكويت لمرزوق الغانم بعد موقفه من الوفد الإسرائيلي؟

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صحيفة المرصد: بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، رسالة تقديرية إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم أشاد فيها بموقفه ” المشرّف” خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا.

وكان رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم قد ردَّ على كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي وطالب بطرده من قاعة المؤتمر، حيث حظيت كلمته بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ الصباح خلال الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية” كونا” :” تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، وتصدّيكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومطالبتكم للوفد الإسرائيلي بمغادرة القاعة”.

وأشاد بموقف الغانم قائلاً: “الموقف المشرف كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي .. وهو يجسد جليًا موقف الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، ونصرة قضيتهم العادلة، متمنّين لمعاليكم كل التوفيق والسداد، ومواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته”.