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ماذا قال أمير الكويت لمرزوق الغانم بعد موقفه من الوفد الإسرائيلي؟

ماذا قال أمير الكويت لمرزوق الغانم بعد موقفه من الوفد الإسرائيلي؟
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المرصد 22 3٬920 3 ساعات

صحيفة المرصد: بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، رسالة تقديرية إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم أشاد فيها بموقفه ” المشرّف” خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا.

وكان رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم قد ردَّ على كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي وطالب بطرده من قاعة المؤتمر، حيث حظيت كلمته بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ الصباح خلال الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية” كونا” :” تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، وتصدّيكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومطالبتكم للوفد الإسرائيلي بمغادرة القاعة”.

وأشاد بموقف الغانم قائلاً: “الموقف المشرف كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي .. وهو يجسد جليًا موقف الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، ونصرة قضيتهم العادلة، متمنّين لمعاليكم كل التوفيق والسداد، ومواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - بخن بخن
2017-10-20 04:45:37
والنعم بالغانم لكن لو غزا الكويت احد مثلا ايران او العراق لوجدت الفلسطينيون اول من يقف مع الغزاه مثلما فغلوا اثناء غزوا صدام بالرغم من ان الكويت كانت من اكبر داعميهم سياسيا وماليا
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21 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-20 04:24:36
الله يطول بعمرك بابا صباح
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20 - البرنس
2017-10-20 03:59:01
اشهد انك كفو ولا عليك بكلام الاذناب مايحركون فيك شعره
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19 - مدردح
2017-10-20 02:57:10
المحبيطين كثر ممن يقول استعراض ولا استفدنا شي واللي نعته بالباحث عن مجد شخصي . انا اقول كفو عليه نبي شي من كرامت العرب ترد لو بالتمثيل كل ماصدح احد بالحق طلعتو عليه الاقاويل الرجال طجها وكان بطل
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18 - سلملم
2017-10-20 02:52:28
ياويلكم تزعل عليك الام أمريكا
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17 - عبدالله اليامي
2017-10-20 02:47:13
رد أمير الكويت صفعة على وجه من أنتقد الغانم ***
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16 - نفسيه
2017-10-20 02:27:30
ت 5. على الأقل احسن من غيره.
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15 - نجداوي
2017-10-20 02:27:01
ماهو المنصب الذي سيحصل عليه الغانم الفتره القادمة
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14 - نفسيه
2017-10-20 02:24:53
بعض الناس عدوهم. اخوهم بالدين والنسب.
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13 - هنطش
2017-10-20 02:22:19
كاخليجي والله انه رفع راسي و معنوياتي المحبطه
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12 - زائرة
2017-10-20 02:08:45
وخزياه وفشيلتنا بس وحنا وش كان ردنا ؟!!
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11 - علياء هادي
2017-10-20 02:03:22
ت5 لا لم يحل قضية فلسطين ولكن صدع بالحق ولم يكن منبطحن كبعض الذكور الذين لو مكنوا من تقبيل اقدام الصهاينه لما توانو عن ذالك وربما اعتبروه شرفآ لهم
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10 - الصريح
2017-10-20 02:00:46
تمثلية : من حبك سبك ورماك باللوز . بس وش ؟! الهدف بنعرف بعد شهر .
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9 - بدر١١
2017-10-20 01:59:06
بيض الله وجهك
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8 - بدر١١
2017-10-20 01:57:47
بيض الله وجهك
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7 - ღ
2017-10-20 01:55:51
كتابنا لهم راي مختلف عن راي امير الكويت وراي كتابنا مايجي من بنات افكارهم ومواقف الدول العربيه ماتتعدى التصريحات معاديه بالعلن ومهادنه بالخفى ولو كان الغانم من عامه الشعب وليس ملياردير مادري شقال صباح
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6 - نشبه
2017-10-20 01:53:47
تمثيل اتوقع ثانيا وش الفايده من الصياح بدون فعل
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5 - Saeed
2017-10-20 01:48:00
هل أضاف شي للفلسطينيين هل حل قضيه فلسطين لا هواأضاف لنفسه فقط بحيث يكسب اصوت وشهره فقط وهذا نفس اسلوب أوردغان عندما انسحب من المناظرة مع الإسرائيلي كل الموضوع كسب أصوات والحمقى يصدقون
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4 -
2017-10-20 01:47:15
بيض الله وجهك خطابك شجاع ما هو مثل كلام بعض الصحفيين عندنا اللي انكروا فعله وانه يعتبر قلة أدب .
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3 - مطار
2017-10-20 01:39:27
كفو
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2 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-20 01:37:30
شيلات روعة في مرزوق الغانم ابحثوا عنها في اليوتيوب 👏🏻🙂
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1 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-20 01:35:37
صفعة في وجه بني ليبرال الكتاب والمغردين الليبراليين
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