فيديو.. العرفج: تصرف مرزوق الغانم ضد الوفد الإسرائيلي يذكرني بمقولة عبد الله القصيمي “العرب ظاهرة صوتية”

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صحيفة المرصد: انتقد الكاتب أحمد العرفج طلب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لوفد إسرائيل الخروج من قاعة الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي مشيراً إلى أن تصريحه خدمه هو فحسب ولم يخدم القضية ومضى قائلا” ما حدث يذكرني بمقولة الراحل عبد الله القصيمي “العرب ظاهرة صوتية”.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج ” يا هلا بالعرفج ” على قناة “خليجية” أن الحديث عن القضايا بشكل مجتزأ يضرها ولا يخدمها وما قاله رئيس مجلس الأمة الكويتي مجرد تصريح شعبي يمكن أن يدغدغ مشاعر المواطنين أو يحقق ترند في تويتر لكن سياسياً لا يحمل أي شئ بالعكس إسرائيل تتطور ونحن نتحدث وحسب.

وقال ” هل تصور أن وفد إسرائيل سيحمل حقيبته ويخرج , أنه أوسع إسرائيل ذماً لكنها أخذت المكان والزمان والأرض.

وتابع: ” كلما زدنا في التصاريح الكلامية إسرائيل تأخد المزيد من المساحة الجغرافية ” وأضاف ” نريد عمل على أرض الواقع يخدم القضية وليس مجرد أحاديث”.

