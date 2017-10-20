فيديو.. العرفج: تصرف مرزوق الغانم ضد الوفد الإسرائيلي يذكرني بمقولة عبد الله القصيمي “العرب ظاهرة صوتية”
صحيفة المرصد: انتقد الكاتب أحمد العرفج طلب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لوفد إسرائيل الخروج من قاعة الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي مشيراً إلى أن تصريحه خدمه هو فحسب ولم يخدم القضية ومضى قائلا” ما حدث يذكرني بمقولة الراحل عبد الله القصيمي “العرب ظاهرة صوتية”.
وأضاف خلال لقاء له ببرنامج ” يا هلا بالعرفج ” على قناة “خليجية” أن الحديث عن القضايا بشكل مجتزأ يضرها ولا يخدمها وما قاله رئيس مجلس الأمة الكويتي مجرد تصريح شعبي يمكن أن يدغدغ مشاعر المواطنين أو يحقق ترند في تويتر لكن سياسياً لا يحمل أي شئ بالعكس إسرائيل تتطور ونحن نتحدث وحسب.
وقال ” هل تصور أن وفد إسرائيل سيحمل حقيبته ويخرج , أنه أوسع إسرائيل ذماً لكنها أخذت المكان والزمان والأرض.
وتابع: ” كلما زدنا في التصاريح الكلامية إسرائيل تأخد المزيد من المساحة الجغرافية ” وأضاف ” نريد عمل على أرض الواقع يخدم القضية وليس مجرد أحاديث”.
عامل المعرفة #أحمد_العرفج يعلق على مقطع رئيس مجلس الأمة الكويتي #مرزوق_الغانم في #ياهلا_بالعرفج@arfaj1 pic.twitter.com/BAIYcCZUig— خليجية (@Khalejiatv) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
دوله محتله وتقتل الأطفال وتهلك الزرع ولها مخططات توسعيه ماذا تريد أيها العرفج ماقاله الغانم اقل مايمكن في حق الكيان الصهيوني ويكفيه اشادة أمير الكويت بما فعل
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العله فيما لم نراء له لسان ولا يد
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اقول على شحم
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انت سالت نفسك وش سويت شي ينفعك انت . تنتقد كل شئ في كل مكان و في كل قناه . ***********
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للأسف حتى ***ينتقدون الغانم ،رجل صدع بالحق في وجه طغاه يفترض ان لا يكون لهم دوله بل يجب محاربتهم بالكلمه والصوت وبكل شي ممكن ومع ذلك يخرج هذا المسكين المنبطح ليتكلم وينتقد الغانم ***
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انت يالعرفج وش عرفك بالسياسة لو تشوف لك برنامج طبخ اصرف لك و مرزوق غانم كفو ويمثل كل مسلم بالعالم
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يا اخ العرفج اللسان أقوى من اليد. اسرائيل لقوه مقدرتها على التحدث عن الهلوكوست أقنعت العالم بأنهم شعب مظلوم وقضي عليه. حتى توصلو الى احتلال غاشم. كإعلامي من المفترض ان تعرف ان اللسان أقوى وسيله.
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صحيح كل إنجاز و تميز لشخص بطل تجد محبطين ومنتقدين ليس لهم حضور ولا ***ولكن يتسلق على إنجازات الأخرين. الظاهره الصوتيه أنت *** - العرفج، الغانم قال وصدع بموقف بطولي في محفل دولي ***
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كيف تريدهم يقاتلون وحكوماتهم تمنعهم من الخروج فلذالك اصبحت شعوب صوتية وتدين وتستنكر
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**** يالعرفج تسوق علينا لبيراليتك بالقوة مسوى محاور بالأمس وانت***
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مرزوق لا يتواصل مع جهات مشبوهة مرزوق لا يحمل توجهات مشبوهة مرزوق دافع عن السعودية يوما بكلمات لم نسمع بجزء منها من امثالك لكن دعنا نقول من انت ومن هو الفارق شاسع جدا لانه عروبي وطني مسلم.
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لا شيء انت لك أجندة معروفة أما مرزوق الغانم فهو رجل من ظهر رجل صدح بالحق الذي نكد واساء لأجندتكم مرزوق الغانم صفق له اكثر من ١٠٠ مليون عربي لكن انت ومن معك من صفق لكم مرزوق الغانم اصبح رمز للعروبة.
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والله لو كاتب كويتي انتقد دبلوماسي سعودي كان زعلنا طيب والمطلوب يالعرفج كيف نتقدم وانت منسدح فالاستديوهات خلك قدوه وورينا شطارتك بس فالحين فالنقد وهدم الذات
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الرجال مايحلق شنبه ولحيته. ويربي حواجبه. سحقا لك
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من يوم يومك ***
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يقول المثل الفاضى يعمل حاله قاضى العرفج حضرته من ربع خالف تعرف وش قدم للقضيه الفلسطينيه من خلال كتاباته ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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الغانم عنده هويه يعتز فيها ولكن القطيع اليبرالي يخشى زعل اسياده
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، رسالة تقديرية إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم أشاد فيها بموقفه ” المشرّف” خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
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باين العرفج يفضّل الطرق العقيمة مثل الحمساوي والجهادي ويريد قتال اسرائيل الحلول الدبلوماسية عنده ضاهرة صوتيه ما يعلم ان اسرائيل مسيطرة على الاعلام الغربي ولول الضاهرة الصوتية ما استمروا بالاحتلال
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أذناب اليهود أشد خطرا من اليهود، لابارك في من يحابي قتلة الأنبياء.
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الان اتأكت انها ليست نجد العراق
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يا العرفج ، الغانم صدع بكلمة الحق أمام المغتصب لأرض فلسطين في محفل دولي وأنت وأمثالك تريدون التسلق للشهرة ، يكفيه إشادة أمير الكويت .
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الاعلام الاسرائيلي لم يثور على مرزوق الغانم كما ثار مدعي الليبرالية والثقافة عندنا
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اللي متأكد منه الان ان العرفج فعلا زعلان و مقهور على شرشحة الصهاينة
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القصيمي هلك في المنفى .وكم نتمنى أن يلحقه الكثير من مقدمين برامج حوارية سفاسطيه عرفجيه
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بارك الله في الكاتب الاستاذ احمد العرفج وقناة روتانا
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وانت ظاهرة صدى صوتية
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من دون صهيون بدتنا صهايننا
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يقولون المترجم ( العربي ) خاف يترجم كلمة مرزوق الغانم حرفيا دمدمها وزبرقها ، شلوم شلام
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بيض الله وجهك يالعرفج
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اعلاميي الصرافات
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اهب ياوجهه
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***
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والله ماعندهم سالفه هالكتاب حرام رواتبهم متناقضين يقول العرب صوت ولو احد طلع وسوى فعل اول من يهاجمه هم الكتاب متهور مجنون نحن في زمن الحوار والدبلوماسيه هم اقوى منا هو وش يبي بالضبط يعطينا حل طيب
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ابو خالد المحلي اذا كل العالم ومعهم 400 مليون عربي ماقدرو يسوون شي لاسرائيل تبي افراد عزل يسوون خخخخ كيف تفكر انت
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والفلسطن الي يتبطحون عندنا وينهم عن الكضية ولا فالحين بالنقد والحقد
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طيب ليه ماقلت عن السباب والشتائم بين العرب انفسهم ظاهره صوتيه اشمعنا اسرائيل خط فوق الاحمر
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والله لو انا مسؤل عن العرفج ماخلية يطلع من باب بيته مش يطلع في قناة تلفزيونية علي الهواء
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عبد الله القصيمي ؟؟؟
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قدوته اشهر م القصيمي طيب يالمعرفج من كل ناحية اقترح وش تبي الانظمة تسوي مع اسرائيل تعلن الجهاد انت مع الجهاد هل تؤمن فيه ولا تعتبره عنف وارهاب عندك خيارين يانسكت وتستمر المأساه يا نجاهد اختر
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لا أثق ***
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على الأقل أفضل من العلاقات من تحت الطاوله
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بي العربي بي الإنجليزي بجميع لغات العالم (مرزوق الغانم خرب على أهل الدسائس )
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وانت تذكرني بمخابز العرفج. ايام الصامولي. افكرك أن كنت ناسي.
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