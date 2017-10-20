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فيديو.. العرفج: تصرف مرزوق الغانم ضد الوفد الإسرائيلي يذكرني بمقولة عبد الله القصيمي “العرب ظاهرة صوتية”

فيديو.. العرفج: تصرف مرزوق الغانم ضد الوفد الإسرائيلي يذكرني بمقولة عبد الله القصيمي “العرب ظاهرة صوتية”
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المرصد 47 871 2 ساعتين

صحيفة المرصد: انتقد الكاتب أحمد العرفج طلب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لوفد إسرائيل الخروج من قاعة الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي مشيراً إلى أن تصريحه خدمه هو فحسب ولم يخدم القضية ومضى قائلا” ما حدث يذكرني بمقولة الراحل عبد الله القصيمي “العرب ظاهرة صوتية”.
وأضاف خلال لقاء له ببرنامج ” يا هلا بالعرفج ” على قناة “خليجية” أن الحديث عن القضايا بشكل مجتزأ يضرها ولا يخدمها وما قاله رئيس مجلس الأمة الكويتي مجرد تصريح شعبي يمكن أن يدغدغ مشاعر المواطنين أو يحقق ترند في تويتر لكن سياسياً لا يحمل أي شئ بالعكس إسرائيل تتطور ونحن نتحدث وحسب.
وقال ” هل تصور أن وفد إسرائيل سيحمل حقيبته ويخرج , أنه أوسع إسرائيل ذماً لكنها أخذت المكان والزمان والأرض.
وتابع: ” كلما زدنا في التصاريح الكلامية إسرائيل تأخد المزيد من المساحة الجغرافية ” وأضاف ” نريد عمل على أرض الواقع يخدم القضية وليس مجرد أحاديث”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - رحماك ربي
2017-10-20 04:49:40
دوله محتله وتقتل الأطفال وتهلك الزرع ولها مخططات توسعيه ماذا تريد أيها العرفج ماقاله الغانم اقل مايمكن في حق الكيان الصهيوني ويكفيه اشادة أمير الكويت بما فعل
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46 - حلم~
2017-10-20 04:45:18
العله فيما لم نراء له لسان ولا يد
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45 - اسد بحري
2017-10-20 04:44:31
اقول على شحم
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44 - سعودي
2017-10-20 04:43:56
انت سالت نفسك وش سويت شي ينفعك انت . تنتقد كل شئ في كل مكان و في كل قناه . ***********
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43 - ابو فيصل
2017-10-20 04:43:20
للأسف حتى ***ينتقدون الغانم ،رجل صدع بالحق في وجه طغاه يفترض ان لا يكون لهم دوله بل يجب محاربتهم بالكلمه والصوت وبكل شي ممكن ومع ذلك يخرج هذا المسكين المنبطح ليتكلم وينتقد الغانم ***
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42 - ابو حمد
2017-10-20 04:39:49
انت يالعرفج وش عرفك بالسياسة لو تشوف لك برنامج طبخ اصرف لك و مرزوق غانم كفو ويمثل كل مسلم بالعالم
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41 - زائر
2017-10-20 04:35:09
يا اخ العرفج اللسان أقوى من اليد. اسرائيل لقوه مقدرتها على التحدث عن الهلوكوست أقنعت العالم بأنهم شعب مظلوم وقضي عليه. حتى توصلو الى احتلال غاشم. كإعلامي من المفترض ان تعرف ان اللسان أقوى وسيله.
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40 - الحزم
2017-10-20 04:13:42
صحيح كل إنجاز و تميز لشخص بطل تجد محبطين ومنتقدين ليس لهم حضور ولا ***ولكن يتسلق على إنجازات الأخرين. الظاهره الصوتيه أنت *** - العرفج، الغانم قال وصدع بموقف بطولي في محفل دولي ***
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39 - سعد بن فهد
2017-10-20 04:07:33
كيف تريدهم يقاتلون وحكوماتهم تمنعهم من الخروج فلذالك اصبحت شعوب صوتية وتدين وتستنكر
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38 - نص كبسة
2017-10-20 04:05:45
**** يالعرفج تسوق علينا لبيراليتك بالقوة مسوى محاور بالأمس وانت***
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37 - هل تعرف من هو مرزوق الغانم يا عرفج
2017-10-20 04:02:04
مرزوق لا يتواصل مع جهات مشبوهة مرزوق لا يحمل توجهات مشبوهة مرزوق دافع عن السعودية يوما بكلمات لم نسمع بجزء منها من امثالك لكن دعنا نقول من انت ومن هو الفارق شاسع جدا لانه عروبي وطني مسلم.
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36 - ماذا قدمت يا عرفج لأمتك
2017-10-20 03:59:05
لا شيء انت لك أجندة معروفة أما مرزوق الغانم فهو رجل من ظهر رجل صدح بالحق الذي نكد واساء لأجندتكم مرزوق الغانم صفق له اكثر من ١٠٠ مليون عربي لكن انت ومن معك من صفق لكم مرزوق الغانم اصبح رمز للعروبة.
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35 - مجرد رأي
2017-10-20 03:59:04
والله لو كاتب كويتي انتقد دبلوماسي سعودي كان زعلنا طيب والمطلوب يالعرفج كيف نتقدم وانت منسدح فالاستديوهات خلك قدوه وورينا شطارتك بس فالحين فالنقد وهدم الذات
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34 - نفسيه
2017-10-20 03:58:12
الرجال مايحلق شنبه ولحيته. ويربي حواجبه. سحقا لك
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33 - البرنس
2017-10-20 03:57:14
من يوم يومك ***
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32 - العمده
2017-10-20 03:55:14
يقول المثل الفاضى يعمل حاله قاضى العرفج حضرته من ربع خالف تعرف وش قدم للقضيه الفلسطينيه من خلال كتاباته ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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31 - عامر الغضيان
2017-10-20 03:55:00
الغانم عنده هويه يعتز فيها ولكن القطيع اليبرالي يخشى زعل اسياده
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30 - الغانم يكفيه اشادة امير الكويت
2017-10-20 03:54:06
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، رسالة تقديرية إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم أشاد فيها بموقفه ” المشرّف” خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
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29 - Saad
2017-10-20 03:52:12
باين العرفج يفضّل الطرق العقيمة مثل الحمساوي والجهادي ويريد قتال اسرائيل الحلول الدبلوماسية عنده ضاهرة صوتيه ما يعلم ان اسرائيل مسيطرة على الاعلام الغربي ولول الضاهرة الصوتية ما استمروا بالاحتلال
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28 - Signal 2
2017-10-20 03:46:18
أذناب اليهود أشد خطرا من اليهود، لابارك في من يحابي قتلة الأنبياء.
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27 - صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
2017-10-20 03:45:59
الان اتأكت انها ليست نجد العراق
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26 - عبدالله اليامي
2017-10-20 03:44:59
يا العرفج ، الغانم صدع بكلمة الحق أمام المغتصب لأرض فلسطين في محفل دولي وأنت وأمثالك تريدون التسلق للشهرة ، يكفيه إشادة أمير الكويت .
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25 - مرزوق الغانم يمثلني ومدعي الثقافة والليبرالية السعوديين لايمثلوني
2017-10-20 03:42:45
الاعلام الاسرائيلي لم يثور على مرزوق الغانم كما ثار مدعي الليبرالية والثقافة عندنا
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24 - سعودي جنوبي
2017-10-20 03:41:18
اللي متأكد منه الان ان العرفج فعلا زعلان و مقهور على شرشحة الصهاينة
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23 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-20 03:40:19
القصيمي هلك في المنفى .وكم نتمنى أن يلحقه الكثير من مقدمين برامج حوارية سفاسطيه عرفجيه
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22 - ابو خالد
2017-10-20 03:34:02
بارك الله في الكاتب الاستاذ احمد العرفج وقناة روتانا
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21 - العيد
2017-10-20 03:32:21
وانت ظاهرة صدى صوتية
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20 - معرب السالفه
2017-10-20 03:28:06
من دون صهيون بدتنا صهايننا
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19 - فيصل .......
2017-10-20 03:23:22
يقولون المترجم ( العربي ) خاف يترجم كلمة مرزوق الغانم حرفيا دمدمها وزبرقها ، شلوم شلام
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18 - ابوسلطان - الرياض
2017-10-20 03:21:17
بيض الله وجهك يالعرفج
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17 -
2017-10-20 03:15:42
اعلاميي الصرافات
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16 -
2017-10-20 03:11:39
اهب ياوجهه
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15 -
2017-10-20 03:11:02
***
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14 -
2017-10-20 03:07:33
والله ماعندهم سالفه هالكتاب حرام رواتبهم متناقضين يقول العرب صوت ولو احد طلع وسوى فعل اول من يهاجمه هم الكتاب متهور مجنون نحن في زمن الحوار والدبلوماسيه هم اقوى منا هو وش يبي بالضبط يعطينا حل طيب
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13 -
2017-10-20 03:04:44
تعليق مخالف
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12 -
2017-10-20 03:04:09
ابو خالد المحلي اذا كل العالم ومعهم 400 مليون عربي ماقدرو يسوون شي لاسرائيل تبي افراد عزل يسوون خخخخ كيف تفكر انت
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11 -
2017-10-20 03:02:02
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 953 )
10 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-10-20 03:00:22
والفلسطن الي يتبطحون عندنا وينهم عن الكضية ولا فالحين بالنقد والحقد
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9 - فيصل .......
2017-10-20 02:59:41
طيب ليه ماقلت عن السباب والشتائم بين العرب انفسهم ظاهره صوتيه اشمعنا اسرائيل خط فوق الاحمر
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8 - ابوحسين
2017-10-20 02:58:04
والله لو انا مسؤل عن العرفج ماخلية يطلع من باب بيته مش يطلع في قناة تلفزيونية علي الهواء
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7 -
2017-10-20 02:57:14
عبد الله القصيمي ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -
2017-10-20 02:56:32
قدوته اشهر م القصيمي طيب يالمعرفج من كل ناحية اقترح وش تبي الانظمة تسوي مع اسرائيل تعلن الجهاد انت مع الجهاد هل تؤمن فيه ولا تعتبره عنف وارهاب عندك خيارين يانسكت وتستمر المأساه يا نجاهد اختر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - نفسيه
2017-10-20 02:54:37
لا أثق ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - نفسيه
2017-10-20 02:52:38
على الأقل أفضل من العلاقات من تحت الطاوله
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
3 -
2017-10-20 02:52:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - هنطش
2017-10-20 02:51:57
بي العربي بي الإنجليزي بجميع لغات العالم (مرزوق الغانم خرب على أهل الدسائس )
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
1 - نفسيه
2017-10-20 02:50:47
وانت تذكرني بمخابز العرفج. ايام الصامولي. افكرك أن كنت ناسي.
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