الرئيسية / اشتهر بالترويج للرذيلة .. “شرطة تبوك” تطيح بناشر المقاطع المنافية للآداب عبر “سناب شات” !
اشتهر بالترويج للرذيلة .. “شرطة تبوك” تطيح بناشر المقاطع المنافية للآداب عبر “سناب شات” !
صحيفة المرصد : أطاحت شرطة منطقة تبوك أمس بشخص متهم بنشر مقاطع منافية للآداب ويروج للرذيلة عبر حسابه على “سناب شات”.
وبحسب موقع “سبق” أكد مدير شرطة المنطقة اللواء محمد التميمي، فيما أُحيل المتهم للنيابة العامة بالمنطقة تمهيدًا لمحاكمته.
وكان حساب السناب الشات أساء للمنطقة بعد اختياره اسمًا يرمز لها، واشتهر ببث مقاطع وصور منافية للآداب العامة والقيم الإسلامية.
التعليقات
9 - زائر2017-10-20 07:36:34
التقنيه صارت وبال على ال (ب)
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8 - واحد مواطن2017-10-20 07:00:43
انا لااعلم.هل يوجد قانون يحدد العقوبات على مثل هذه الجرائم والمجرمين اللذين يتكاثروا فى وسائل التواصل المختلفه؟إن وجد فلماذا لاينشر ويشاع ليعرف الجميع ان هناك عقوبة وأن هناك حدودا.فنت المجرمين مرتعا.
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7 - استاذ حرفندو2017-10-20 06:59:49
لاإله إلا الله....................لاقوة إلا بالله.....................لاحول ولا قوة إلا بالله
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6 - زائرة2017-10-20 06:58:13
لاتشمت باخيك فيعافية الله ويبتليك ادعوله بالهداية فنحن بشر نخطي ولسنا ملائكة
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5 - زائرة2017-10-20 06:45:58
ت ٣اميين يارب
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4 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-10-20 06:09:49
قاذورات الحثالات تتكاثررررر ويجب وقف نموهم
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3 -2017-10-20 06:08:07
🌷 اللهم في يوم الجمعه ارزقنا واياكم حلو الحياة ، وخير العطاء وسعة الرزق ، وراحة البال ولباس العافية ( اللهم صلِ وسلم عليه
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2 - واضح2017-10-20 06:03:57
متاكد انه فلسظن او يماني او سوري هذي افعالهم سود الله وجيههم
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1 - زائره2017-10-20 06:02:00
ناقص عقل ودين
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آخر تعليق
بواسطة : مع الخيل
تعليق مخالف...
بواسطة : .. المحارب
وش الجديد ?...
بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫
رددو معي ياليل مطولك....
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