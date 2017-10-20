اشتهر بالترويج للرذيلة .. “شرطة تبوك” تطيح بناشر المقاطع المنافية للآداب عبر “سناب شات” !

حجم الخط A A A المرصد 9 1٬213 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أطاحت ‏شرطة منطقة تبوك أمس بشخص متهم بنشر مقاطع منافية للآداب ويروج للرذيلة عبر حسابه على “سناب شات”.

وبحسب موقع “سبق” أكد مدير شرطة المنطقة اللواء محمد التميمي، فيما أُحيل المتهم للنيابة العامة بالمنطقة تمهيدًا لمحاكمته.

وكان حساب السناب الشات أساء للمنطقة بعد اختياره اسمًا يرمز لها، واشتهر ببث مقاطع وصور منافية للآداب العامة والقيم الإسلامية.