“متجر شهير” يشترط الإجابة على هذا السؤال لفتح صناديق المحاسبة!

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صحيفة المرصد : ربما لم يخيّل لزبائن أحد المتاجر الشهيرة لبيع التجزئة في المواد الغذائية أن يتم سؤاله عند صناديق المحاسبة عن «جنسيته»، بعد استحداث «أكواد» لجنسيات مختلفة، ليتمكن من إتمام العملية والدفع وإصدار فاتورة، أو تعليقها في حال رفض العميل الإفصاح عنها.

وبحسب صحيفة “الوطن” نقلا عن أحد الموظفين، فإن النظام استُحدث مؤخرا، وتم توزيعه على صناديق المحاسبة، لقياس شرائح رواد المتجر، وهناك كود يستخدم من الجميع، وهو جنسيات أخرى، في حال تعذر معرفة جنسية العميل.

واعتبر مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المهندس عبدالإله مشيط، أن تصرف المتجر تصرف فردي، وتلك الإجراءات مرفوضة تماما، ويتوجب عدم سؤال العميل عن جنسيته، وأوضح أن الوزارة ستقوم بالوقوف على تلك المخالفات، عن طريق مراقبيها، وستتخذ الإجراء المناسب فيما يخصها، أو تحويلها إلى الجهات المختصة الأخرى.