Soft Power
بقلم : عادل التويجري
. نهائي (كأس العالم) للسيارات في السعودية .
· نهائي ( بطولة العالم) للدرون في السعودية .
.(بطولة العالم) للشطرنج في ديسمبر القادم في السعودية.
· كأس الملك سلمان للشطرنج يقام بمشاركة 100 بطل ( عالمي).
· نهائي ( السوبر العالمي) للملاكمة في مايو 2018 في جدة .
.بمشاهدة مقدرة بــ ( 400 مليون) مشاهد لذاك النهائي !
4. بطولات عالمية لم ( نذهب) إليها !
· بل ( حضرت) برمتها عندنا !
بطولات لم نشارك بها !
· لم نحققها !
· الآن ، سنستضيف نهائياتها ( العالمية).
· بطولات عالمية على أرض الخير .
· بتغطيات ( عالمية) لرفعة اسم الوطن.
· علاوة على ( مكاسب) لا حصر لها.
· لسنا أبطالاً ( عالميين ) في السيارات !
· ولم يكن لدينا ( أصلاً) اتحاد لــ ( الشطرنج )!
· لم نقدم ( ملاكمين) مميزين للعالم !
· فهل نتوقف !
· هل نبقى أسرى لــ ( الخطط) و ( البرامج )!
· قصيرة – متوسطة وطويلة الأجل !
· لتحقيق منجز باسم الوطن .
· قد تكون خطط ( صحيحة) وبرامج ( رائعة)!
· واستثمارات ( ضخمة) و ( مبررة)!
· وفترات زمنية من 3-5 سنوات !
· لتجهيز ( بطل) في لعبة ما !
· أو تحقيق ( ميدالية) في بطولة ( ما )!
· لكن ( فجأة) وقبل النزال ( المحدد )!
· النزال ( الحلم )!
· يصاب ( اللاعب)!
· لينهار ( كل) المشروع !
· هل تبقى خطط تطوير ( رياضتنا) مرهونة بــ ( إعداد) فقط !
· أم نتغير !
· بل ( نتغير) لــ ( نتطور )!
· العمل في مرحلة ( التغيير – التطوير) على ( كل) الاتجاهات.
· بطولات عالمية تستضاف في المملكة.
· لتحقيق ( مكاسب) لا حصر لها.
· واتحادات أولمبية تعمل لتحقيق ( منجزات).
· عبر برامج ( مالية – إدارية – فنية) محددة.
· لتنتهي قصة ( صناعة بطل)!
· وتبدأ فصول ( حكاية بطولة )!
· ليتغير ( كل) المفهوم !
· فبدلاً من ( المنافسة) و ( إعداد برامج) فقط !
· لمشاركين ( قد) يكونوا ( أبطالاً )!
· وهذه الــ ( قد) للتعليق لا ( للتحقيق)!
· وثم ( جلد) للذات و ( إحراق) كل المشاريع !
· بمجرد ( الخسارة)!
· بدلاً من ذلك، نعزز ( القوة) !
· وإن لم تكن موجودها ، ( نوجدها).
· سألوا الفـــشّـــار أي ( قوة !(
· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال الــ (Soft Power )
نقلا عن “عين اليوم”
التعليقات
أضف تعليق