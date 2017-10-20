Soft Power

بقلم : عادل التويجري

حجم الخط A A A المرصد لا يوجد تعليقات 44 2 ساعتين

. نهائي (كأس العالم) للسيارات في السعودية .

· نهائي ( بطولة العالم) للدرون في السعودية .

.(بطولة العالم) للشطرنج في ديسمبر القادم في السعودية.

· كأس الملك سلمان للشطرنج يقام بمشاركة 100 بطل ( عالمي).

· نهائي ( السوبر العالمي) للملاكمة في مايو 2018 في جدة .

.بمشاهدة مقدرة بــ ( 400 مليون) مشاهد لذاك النهائي !

4. بطولات عالمية لم ( نذهب) إليها !

· بل ( حضرت) برمتها عندنا !

بطولات لم نشارك بها !

· لم نحققها !

· الآن ، سنستضيف نهائياتها ( العالمية).

· بطولات عالمية على أرض الخير .

· بتغطيات ( عالمية) لرفعة اسم الوطن.

· علاوة على ( مكاسب) لا حصر لها.

· لسنا أبطالاً ( عالميين ) في السيارات !

· ولم يكن لدينا ( أصلاً) اتحاد لــ ( الشطرنج )!

· لم نقدم ( ملاكمين) مميزين للعالم !

· فهل نتوقف !

· هل نبقى أسرى لــ ( الخطط) و ( البرامج )!

· قصيرة – متوسطة وطويلة الأجل !

· لتحقيق منجز باسم الوطن .

· قد تكون خطط ( صحيحة) وبرامج ( رائعة)!

· واستثمارات ( ضخمة) و ( مبررة)!

· وفترات زمنية من 3-5 سنوات !

· لتجهيز ( بطل) في لعبة ما !

· أو تحقيق ( ميدالية) في بطولة ( ما )!

· لكن ( فجأة) وقبل النزال ( المحدد )!

· النزال ( الحلم )!

· يصاب ( اللاعب)!

· لينهار ( كل) المشروع !

· هل تبقى خطط تطوير ( رياضتنا) مرهونة بــ ( إعداد) فقط !

· أم نتغير !

· بل ( نتغير) لــ ( نتطور )!

· العمل في مرحلة ( التغيير – التطوير) على ( كل) الاتجاهات.

· بطولات عالمية تستضاف في المملكة.

· لتحقيق ( مكاسب) لا حصر لها.

· واتحادات أولمبية تعمل لتحقيق ( منجزات).

· عبر برامج ( مالية – إدارية – فنية) محددة.

· لتنتهي قصة ( صناعة بطل)!

· وتبدأ فصول ( حكاية بطولة )!

· ليتغير ( كل) المفهوم !

· فبدلاً من ( المنافسة) و ( إعداد برامج) فقط !

· لمشاركين ( قد) يكونوا ( أبطالاً )!

· وهذه الــ ( قد) للتعليق لا ( للتحقيق)!

· وثم ( جلد) للذات و ( إحراق) كل المشاريع !

· بمجرد ( الخسارة)!

· بدلاً من ذلك، نعزز ( القوة) !

· وإن لم تكن موجودها ، ( نوجدها).

· سألوا الفـــشّـــار أي ( قوة !(

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال الــ (Soft Power )

نقلا عن “عين اليوم”