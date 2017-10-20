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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 7,421 )27 - بلادي زوينا
اللهم أن كثرت ذنوبنا فأغفرها وأن ظهرت عيوبنا فأسترها وأن زادت همومنا فأزلها وإن ضلت أنفسنا عن طريقها فردها إليك رداً جميلا
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( عدد التعليقات 7,421 )26 - بلادي زوينا
يتبع // من أجل هذه اللحظة وتتمناها بكل أعماااق خفوووقك و كل جوااارحك و شعورررك . لكن لا فائدة من ذلك و تبقى في مخيلتك سوى طيفه و الذكريااااات الجميلة التي قضيتها أنت وياااه سويا .....
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( عدد التعليقات 7,421 )25 - بلادي زوينا
أصعب أشتياق أن تشتاق لشخص لم يعد بجانبك اخذته الحياه منك رغما عنك تشتاق وتبكي من كثر الاشتياق كالطفل وتتمنى أن يعود هذا الشخص لحياتك ولو لمدة دقيقه تحتضنه فيها تكون مستعد ان تفعل المستحيل من اجل يتبع
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( عدد التعليقات 7,421 )24 - بلادي زوينا
العنصرية في كل مجتمع و منطقة حتى على مستوى العائلة و الأبناء ... فما بالك من أُناس ليس بعرب ....
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23 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-20 11:34:39
خرووح🌹✋❤️
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22 -2017-10-20 11:25:05
بعض العرب بالهرج يعطيك نشرهـ.. ولا جا الفـعـل, يطلع على قد حاله. أشره على الطيب وهو مثلي يشرهـ.. والطيب عند أهل الشهامه جماله ليت الصديق اللي لنا معه عشرهـ.. مـابــار يــوم إنا زبنا ظــلاله...!
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21 - القناص2017-10-20 11:10:09
إختر رسائلك بعناية البعض لايصلح إلا رسول حرب والبعض لايصلح إلا رسول سلم وللحديث بقيه خروووج
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20 -2017-10-20 11:03:30
صلوا على من ولد يتيماً وعاش كريماً ومات عظيماً ... اللهم صل وسلم على نبينا محمد
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19 -2017-10-20 11:02:55
📚 شي مؤسف ان تتغير النفوس بسبب الفلوس ! شي مؤسف ان تحصل قطيعة بين الإخوة او الاقارب او الاصحاب بسبب المال! المال نعمة فلماذا نحوله لنقمه!
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18 - القناص2017-10-20 11:01:03
اختفاء أسماء معينه من التعليقات ليس راحة من أذى آخرين اعتقد أنه عدم استيعاب الشخص بتنوع الناس وتربيتها وقيمها طوع عقلك ونفسك على الأختلاف أعلم ان الحياة مليئه بالمفارقات كن أنت كما تحب وليس كمايحبون
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17 -2017-10-20 10:54:45
🕊💚 رائعه تلك النفس التي لا تفسر كل ماتراه حولها إلا بالخير ولا تظن بالآخرين إلا خيرا وإن وجدت منهم غير ذلك ، التمست لهم العذر
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16 - القناص2017-10-20 10:51:18
البعض يصدمه اقوال وافعال بعض الأشخاص ولم يعلم تنوعات المجتمع والتربيه والأسرة والحياة المختلفه طاهر القلب عف اللسان صادق الكلمه ليتك تعلم أن الحياة متنوعه والاشخاص يختلفون والقيم والمباديء تربيه
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15 -2017-10-20 10:50:35
كما تدين تدان : لا تتلاعب بفتاة إنحنى ظهر أبيها لتصل إلى ما هي عليه، فتهدم ما بناه، فسيكون لك بناء يهدمه أحدهم ذات يوم👌🏻
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14 -2017-10-20 10:48:23
اللهم أهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت 🌹💕🌹
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13 -2017-10-20 10:47:43
من أطاعَ غضَبَهُ , أضاعَ أدبَهُ .✋
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12 - القناص2017-10-20 10:45:13
9 وين المعرف وهل يخفى القمر إذا جفوك الناس خلك حيادي لاتصير مع نفسك ولا تتبع الناس
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11 -2017-10-20 10:41:11
🌹 التسامح إقتصاد القلب ! فهو يوّفر نفقات الغضب و يُلغي تكاليف الكراهية و يقلّل ساعات التسرّع و يمحو أيام الحقد "
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10 - القناص2017-10-20 10:40:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور جمعه مباركه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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9 -2017-10-20 10:38:12
إذا جفــــوك آلناس خلك : حيآدي لآ تصير مـع نفسك ولاتتبع الناس وإن جتك زلـــة خلك إنسِآن هآدي مآهو ضروري دايم تكون حسآس
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8 - الدروب سالكة2017-10-20 10:37:28
افضل كاريكاتير ف⚽ساد كورة
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7 - 🔸️ااببووححمموودد2017-10-20 10:36:43
اللهم لا تغيب شمس هذا اليوم ◽إلا وقد وغفر الله لكل من قرأ هذه الرسالة 🤚
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6 -2017-10-20 10:33:52
كل ما يحدث لك... هو مجرد💕 لحظة عابرة💕.. سواء فرح او حزن كله بيمر .. بلاش تشغل بالك فيها... واضحك للدنيا حتى في عز بلاويها.
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5 - 🔸️ااببووححمموودد2017-10-20 10:32:11
تعليق (١ ، ٢) صباح النور وخبز التنور ◽جمعة مباركة علينا وعليكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال 🦋
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4 -2017-10-20 10:31:04
اللهم في يوم الجمعه: أفرح قلوبنا وأغسل أحزاننا و همومنا وأغفر ذنوبنا و خطايانا وأشفي مرضانا و أرحم أمواتنا إنك على كل شي قدير💙
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3 -2017-10-20 10:29:09
🌻مِن رحمتهِ سبحانهُ أنْ جَعلَ لعباده أوقاتاً ترجعُ فيها تلكَ النفوسُ إلى خالقها وباريها، فتلتجِئ إليه من كَدَر الدنيا وعناء الحياة!
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2 -2017-10-20 10:26:46
اللهّـم فِي صباح الجمعة .. سر خواطِرنا بخبر جميل . وعافِي كل مريض . وارحْم كل مَيت . واشرح صدوُرنا و يسـر امورنا 🎀
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1 -2017-10-20 10:24:51
صباح الخير🌺 من أفضل الأعمال الصالحة: "سرور تدخله على قلب مسلم" هديه كلمة طيبة حسن معاملة لاتحقر من المعروف شيء
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بواسطة : بلادي زوينا
اللهم أن كثرت ذنوبنا فأغفرها وأن ظهرت عيوبنا فأسترها وأن زادت همومنا فأزلها وإن...
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