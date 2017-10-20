“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

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صحيفة المرصد- وكالات: أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهدف إلى تطوير “صناعة كرة القدم” في المملكة، ورعاية المواهب الشابة.

وأفادت الهيئة، في بيان، أن رئيس مجلس إدارتها، تركي آل الشيخ، وقع مذكرة مع المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي، تشمل إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة لرعاية المواهب وتطويرها، وفقا لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية، لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية.

واعتبرت الهيئة أن هذا التعاون سيساهم في رفع مستوى كرة القدم السعودية، وتطويرها لضمان الظهور بأفضل المستويات في المحافل القارية والدولية، ووضع برنامج إعداد وتدريب متخصص للكوادر التدريبية السعودية، لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم.

وأشارت الهيئة إلى اتفاقها كذلك مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، لإنشاء أكاديميتين في الرياض وجدة. وتأتي هذه الخطوات بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها الصيف المقبل في روسيا، وذلك للمرة الخامسة في تاريخ المملكة، والأولى منذ 2006.

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