رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بدافع الخوف..تفاصيل مثيرة في قصة 3 شقيقات سعوديات قطعن أثدائهن بعملية جراحية!_فيديو

بدافع الخوف..تفاصيل مثيرة في قصة 3 شقيقات سعوديات قطعن أثدائهن بعملية جراحية!_فيديو

بدافع الخوف..تفاصيل مثيرة في قصة 3 شقيقات سعوديات قطعن أثدائهن بعملية جراحية!_فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 47 5٬585 2 ساعتين

صحيفة المرصد: روت 3 شقيقات سعوديات وأمهن، تفاصيل مثيرة في قطع أثدائهن، خوفًا من الإصابة بالسرطان.

وأكدت الشقيقات الثلاث خلال استضافتهن ببرنامج “سيدتي” المُذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنهن خضعن لجراحة استئصال الثدي الوقائي.

وأبانت الشقيقات الثلاث، أن والدتهن أصيبت بالمرض مرتين وأن الطبيب نصحهن بإجراء تحليل للجين الوراثي.

ولفتت الشقيقات إلى أنهن حظين بدعم عائلتهن لهن، في قطع أثدائهن، وخاصة والدتهن التي شجعتهن في الإقدام على هذا الأمر، بعدما أصيبت بهذا المرض مرتين.

وقالت الشقيقات: قررن التغلب على المخاوف وإجراء الجراحة، خاصة وأننا جامعيات، وسبق أن قرأن كثيرًا عن هذا الموضوع، وأن جراحة الاستئصال تقي من الإصابة بهذا المرض الخبيث بنسبة 95%.

من جانبها، أوضحت صافيناز سندي، والدتي ريم ورنا، أنها كانت ترفض التحليل من الأساس؛ لأنها كانت خائفة من النتيجة وتوابعها؛ لكن بعد إصابتها بالمرض مرة ثانية فى عام 2015 وما مرت به من معاناة نفسية وبدنية وفحوصات وأشعة غيرت رأيها تمامًا وصممت على دعم بناتها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - خلود
2017-10-20 15:01:03
بنت عم ابويا عندها سرطان بنفس المكان اتعالجت ورجع لها وانتشر واتوفت منه الله يرحمها لاكن ماقالوا لبناتها شيلوها بس للحقيقه قالوا اعملوا فحص دوري كل سنه فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - نوره
2017-10-20 14:56:53
ليش ناشفات كذا لا يكون من العمليه طيب وين اختهن الثالثه لايكون فيها خطأ طبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - 8888
2017-10-20 14:52:19
شوي يطلعون بموضة يطالبون المجتمع كله بقطع الاثداء .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - فطوم
2017-10-20 14:48:28
يالمنتصربالله إذا قالوا لك ان هناك سرطان وراثي بالعائلة بالعضو الذكري وأن ابوك مات منه بالأربعين إنك تبتر عضوك وأنت مغمض من الخوف ياروح مابعدك روح قول بس الحمدلله على العافية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - محمد
2017-10-20 14:40:44
الله يعافينا ويشفي مرضى المسلمين قولوا امين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -
2017-10-20 14:40:07
يعني اذا الاب او الام جاهم مرض خبيث احتمال ضعيف والله اعلم ان يأتي لابنائهم فهذا علمه عند الله وليتهم ماستعجلو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - مفسر أحلام
2017-10-20 14:39:57
العلاج للوقاية أسأل الله أن يحمي المسلمات والمؤمنات من هذا الداء انه القادر سبحانه الرياضه هي الحل الأمثل للوقاية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - 🌴😎🌴
2017-10-20 14:36:31
تذكرت ايام الشيشهـ القديمه سندي ومخلوط وباعشن على كل حال هذا قرارهن والمفروض تمهلن فلربما كانت سليمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - ضايع
2017-10-20 14:31:33
انا لست فقه لاكن واحفض قليل من الايات بهذ الخصوص اسمعها من المرشد المعنوي لدينا لاكن علميا لم يخبر الابيلوجيين احد بالوقت المفترض ولم يحث ولكل اجل كتاب الافضل الاتياع وليس الاختراع هذي حياه بشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - مزيونة
2017-10-20 14:21:41
الحين الوحدة منا تخاف على زوجها وتشيل همه اكثر من ننة البيبي 😩🍼🥛
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
37 - ضايع
2017-10-20 14:20:44
المنتصر بالله وش دخل الايمان التحليل الجيني يقول انها ستصاب بالسرطان في عمر الثلاثين الى الخمس والثلاثين و الموضوع حادث حادث ولو واحد عنده حساسيه من البيض نقول له كل بيض واذا مأكلت من تب مؤمن اي منطق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - مزيونة
2017-10-20 14:17:41
فهد خلي البيبي فيه حليب الصيدليات مالي الرفوف بس أبو البيبي كيف يشرب ننه 🍼 ويروق ممكن تزوغ عينيه منا ولا منا 👁👁👀 مشكلة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
35 - واحد مواطن
2017-10-20 14:15:57
منطق الطبيب الذى نصحهما بالنصيحة الخايبه يدل على جهله وضعف قدراته.شاب بترت قدم احد والديه بسبب غرغرينا السكر.هل يذهب ويبتر قدمه او قدميه خوفا من ان يصاب بالسكر ةتبتر قدما!!.منطق سقيم لاايمانى ولا علمى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - المتيم
2017-10-20 14:12:06
يعني شلون سبقتوا الدوا قبل الفلعه يعني انتي والرجال سواء ياحيف عليكم بس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - واحد مواطن
2017-10-20 14:10:23
حتى لو كان فى قدرهن ان يصبن بالمرض,فقد علمنا ديننا وربانا.على أن الدعاء يردالقدر..(فلا يرد القدر إلا الدعاء)اللجوء لله أفضل من العبث بأعضاء الإنسان وهو سليم معافى.وعلميا ليس كل ام تورث امراضها.الإيمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - سامي
2017-10-20 14:07:43
هداهم الله استعجلو على القضاء و القدر قطع أثدائهن في حال رضى احد و تزوجها كيف ترضى طفلها قد يسلمكم الله من السرطان و تمتون بغيرة لا يوجد لديهن صبر بما سوف يكتبه الله عليهن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - واحد مواطن
2017-10-20 14:05:40
كونهن جامعيات لايعنى انهن مثقفات إيمانيا,فكم من حامل شهادة عليا,جاهل إيمانيا.المرض والصحه والموت والحياة أمور قدريه.محتومه,فمالايصيب عضو قد يصيب عضو آخر بنفس المرض.الإيمان والتسليم لله مريح مطمئن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - رجل صاحب دين
2017-10-20 13:53:51
تعليق ١٥ ريما .. مايسير الشماته بالمسلم ( لاتشمت بأخيك فيبتليك الله ويعافيه ... الحديث )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,318 )
29 - المنتصر بالله
2017-10-20 13:50:40
جعلكن السلال ما عندهم إيمان بالله ولا بالقدر خيره وشره........?
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - سـواد اللـيل
2017-10-20 13:48:14
من يتزوجهم ذولي .. صاروا ستاندر
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
27 - سلومي،
2017-10-20 13:39:15
يمكن فيها خيره لهم..الله يلطف بالجميع. ..الآن كثير من الأمهات ماترضع طفلها الرضاعه الطبيعية.كلها رضاع صناعي من حليب الصيدليات المصنوع بفرنسا..لذا لا أحد ينسى عمته فرنسا بالدعاء والشكر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ضايع
2017-10-20 13:36:24
بنتي ريما نحن علميا في الخطوات الاولى الكرزموم مافتحنا شيفرته الا قريب نحن طفل في خطواته الاولى وعندما تقوم القيامه نكون وصلنا الى قليل من العلم اما الان لايوجد علم وما اوتتم من العلم الا قليلا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
25 - أصحمة
2017-10-20 13:35:39
يمكن تصابون بالسرطان في مكان اخر
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
24 - ضايع
2017-10-20 13:27:19
الموضع سهل بعد التحليل الجيني يكون الجين المسؤل عن الانقسام في خليا الثد ي معطوب هنا لك طريقنين لاصلاحه الاولى استاصال الثدي والثانيه تبديل الجين اما الاولى تقريبا سهله والثانيه مازلنا في طور التجارب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - نور على نوور
2017-10-20 13:24:11
اكبر خطا الخوف والوسوسه هو اكبر بحد ذاته اصعب من السرطان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 13:19:41
آخر تعليق لي رقم 7 اقسم بالله "خروج▪
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
21 - زاير
2017-10-20 13:15:21
وش وضع هالمذيعات عسى موب معهم جنسيه سعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 -
2017-10-20 13:14:18
الحين تركتي القدير مقدر الاقدار ....وربطتي قدرك بطبيب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - سالم
2017-10-20 13:14:16
ماادري ليش لما اسمع بروتانا اشمئز ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 -
2017-10-20 13:13:56
من الصعوبة الآن تجد شريك الحياة 😭
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
17 - فهدالجويان
2017-10-20 13:13:52
قل لان يصيبنا الا ماكتب الله لنا هذا تطير من امر الله الاستسلام والتقيد بامر الله هي من صفات المؤمنين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 -
2017-10-20 13:12:43
10 - فهد12 ماعاد فيه ننه او حليب طبيعيي خلاص خذلك صناعي )=
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
15 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 13:11:51
احسلها والله أبركلها من ساعة شالتها .
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
14 -
2017-10-20 13:10:24
والله لو ربنا اراد لك تفطسين الحين لاتفطسين بسرطان او يوقف القلب فجاه الغيب عند الله ....طيب الحين انتم بدون اثداء ماسويتو سلكون طيب اقله تركتو الدنيا فاضيه كذا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - محمد الشهري
2017-10-20 13:08:52
أسال الله يسعدكم والحمدالله على سلامتكم ماشاءالله اللهم لا حسد .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
12 - مريم ندى
2017-10-20 13:08:01
اذا الانسان استهلك اغذيه لم يتعود عليها اجداده يكون يكون عرضه للسرطان مثل اليابانيين المهاجرين لاميركا والهنود المهاجرين للدول العربيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 -
2017-10-20 13:07:41
ثدي نوع من مكملات جمال المراءه وهبهاالله لخلقة كيف تقطعون خلقت ربي الوسوسه مهي زينه كون وحده اواكثر حصل اتركوهاللله تذكرون السعوديه اللي وزنهازايدوراحت مستشفي خاص لتنقيص الوزن رجعت بدون اطراف انتبهو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - فهد12
2017-10-20 13:07:13
والبيبي وابوه كيف يرضعوا
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
9 - أبو سحاااب .
2017-10-20 13:05:16
استبقن القدر . السرطان مرض يمكن أن يصيب أي عضو في الجسم ؛لم لم يتوكلن على الله ويرضين بما يقدره الله فقد لا يصبن نهائيا !
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - رجل
2017-10-20 13:04:36
خسارة هذي قمة جمال المرأة فلماذا تفرط فيه بسهولة !!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
7 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 13:03:35
هاربات من الموت يمكن تموتين لاقدر الله بحادث بجلطة بموت فجأة كاجلطة قلبية سكري..الخ مافيه مفر من الموت""لكن المريض إذا اصيب لازم ييتعالج لتخفيف المه حتى لو نسبة النجاح قليلة يجرب وش يسوي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
6 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 12:58:15
انا قرأت حتى الرجل يصاب بسرطان الثدي لكن بنسب قليلة !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 12:56:29
يخاطرن بحياتهن والسبب خايفات من سرطان الثدي عاد من يخاف ويوسوس ويفكر بالمرض سيصاب
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
4 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 12:54:50
يمكن السرطان يصيب جزء اوعضو من جسدك مو شرط ثدي وش راح تسون مافكرتن قبل تزيلنه!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 12:52:32
يعني ماخفتن من قطع الثدي 💔وخايفات من السرطان سرطان الثدي كما سمعنا من تحلل بشكل دوري إذا اكتشف مبكرا تشفى ولن يقطع الثدي! توكلي على الله ومايصيبنا إلا المكتوب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-20 12:50:08
صحيح قرأت بأنه مرض السرطان يكون وراثي واسباب اخرى غير وراثية "لكن وين الايمان بالقضاء والقدر خايفات لاتصابن فقطعتن اثداىكن وش بقى من الانوثة إذا النساء قطعن اثداىهن وهو من جمال المرأة وتميزها ع الرجل
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
1 - ،،،،،
2017-10-20 12:40:50
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو محمد العجمي

يجب على الكويت معاقبة هذا الارهابي المجرم...
بواسطة : سـارونھَہّ

العقل نعمه الحمد لله والشكر لله.......
بواسطة : وشك وشك

خلاص خلاص..انت احسن واحد...
بواسطة : القناص

الأخت الفاضله سارونه منوره الصفحه عوداً حميداً...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
108 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
245 6
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
267 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
146 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
394 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
169 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
289 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
291 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
339 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
471 4
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

المتجاوزون من يقف خلفهم؟
88 1
mm

صالح الهويريني

الهلال قهر الإيرانيين
107 3
mm

أحمد الشمراني

احترم الاتحاد يا جدة
94 2
mm

عادل التويجري

Soft Power
86 2
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
744 23
mm

عادل التويجري

النسيان !
279 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
587 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
495 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
623 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
536 7
الاخبار الدولية
إعلام الحوثي يهاجم المخلوع صالح ويصفه بالخيانة والمكر

إعلام الحوثي يهاجم المخلوع صالح ويصفه بالخيانة والمكر

 المرصد 8 613 58 دقيقة
اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

اليابان على موعد مع تغيير لم يحدث منذ قرنين

 المرصد 13 3٬265 4 ساعات
نائبة سابقة في برلمان جنوب إفريقيا تتهم “رئيس اتحاد الكرة” باغتصابها!

نائبة سابقة في برلمان جنوب إفريقيا تتهم “رئيس اتحاد الكرة” باغتصابها!

 المرصد 12 3٬053 6 ساعات
مسعود بارزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبي

مسعود بارزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبي

 المرصد 17 1٬813 13 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

شاهد بالصور والفيديو: مشجع يتشاجر مع لاعبي الخصم حاملاً طفله!

 المرصد 1 1٬062 2 ساعتين
“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

“هيئة الرياضة” تكشف تفاصيل التعاون مع نادي “مانشستر يونايتد” لرعاية المواهب في المملكة! -فيديو

 المرصد 5 599 3 ساعات
بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

بعد إثارة الجدل.. أول تعليق لـ”صلة” على واقعة “سروال العامل” في ملعب الدمام!

 المرصد 16 3٬072 4 ساعات
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

 المرصد 19 5٬451 13 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬211 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬377 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬316 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬888 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

بالفيديو..طبيب أمريكي يطرد مريضة بأسلوب عنيف بعد تذمرها من تأخر موعدها بفلوريدا!

 المرصد 9 1٬055 40 دقيقة
نشر رسائل أوباما الغرامية لحبيبته الأولى عندما كان طالبا في الجامعة..فمن هي وماذا قال لها؟-صور

نشر رسائل أوباما الغرامية لحبيبته الأولى عندما كان طالبا في الجامعة..فمن هي وماذا قال لها؟-صور

 المرصد 17 2٬109 3 ساعات
شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!

شاهد .. سيارة تظهر فجأة من العدم أمام سيارة أخرى وتثير حيرة المتابعين!

 المرصد 23 5٬912 7 ساعات
بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !

بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !

 المرصد 50 5٬297 8 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

 المرصد 31 8٬584 12 ساعة
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 10 2٬120 13 ساعة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 70 7٬357 19 ساعة
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 5٬131 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬285 4 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬760 5 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬822 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬121 أسبوع واحد
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬474 3 أيام
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬130 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬156 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬999 6 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 90 4٬463 يوم واحد
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 4٬061 يوم واحد
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 62 5٬117 يومين
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬792 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬973 5 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 684 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬080 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬761 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

 المرصد 22 6٬658 11 ساعة
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

 المرصد 2 334 11 ساعة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬844 يومين
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬624 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 98 1٬602 5 ساعات