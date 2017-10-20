بدافع الخوف..تفاصيل مثيرة في قصة 3 شقيقات سعوديات قطعن أثدائهن بعملية جراحية!_فيديو
صحيفة المرصد: روت 3 شقيقات سعوديات وأمهن، تفاصيل مثيرة في قطع أثدائهن، خوفًا من الإصابة بالسرطان.
وأكدت الشقيقات الثلاث خلال استضافتهن ببرنامج “سيدتي” المُذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنهن خضعن لجراحة استئصال الثدي الوقائي.
وأبانت الشقيقات الثلاث، أن والدتهن أصيبت بالمرض مرتين وأن الطبيب نصحهن بإجراء تحليل للجين الوراثي.
ولفتت الشقيقات إلى أنهن حظين بدعم عائلتهن لهن، في قطع أثدائهن، وخاصة والدتهن التي شجعتهن في الإقدام على هذا الأمر، بعدما أصيبت بهذا المرض مرتين.
وقالت الشقيقات: قررن التغلب على المخاوف وإجراء الجراحة، خاصة وأننا جامعيات، وسبق أن قرأن كثيرًا عن هذا الموضوع، وأن جراحة الاستئصال تقي من الإصابة بهذا المرض الخبيث بنسبة 95%.
من جانبها، أوضحت صافيناز سندي، والدتي ريم ورنا، أنها كانت ترفض التحليل من الأساس؛ لأنها كانت خائفة من النتيجة وتوابعها؛ لكن بعد إصابتها بالمرض مرة ثانية فى عام 2015 وما مرت به من معاناة نفسية وبدنية وفحوصات وأشعة غيرت رأيها تمامًا وصممت على دعم بناتها.
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التعليقات
بنت عم ابويا عندها سرطان بنفس المكان اتعالجت ورجع لها وانتشر واتوفت منه الله يرحمها لاكن ماقالوا لبناتها شيلوها بس للحقيقه قالوا اعملوا فحص دوري كل سنه فقط
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ليش ناشفات كذا لا يكون من العمليه طيب وين اختهن الثالثه لايكون فيها خطأ طبي
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شوي يطلعون بموضة يطالبون المجتمع كله بقطع الاثداء .
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يالمنتصربالله إذا قالوا لك ان هناك سرطان وراثي بالعائلة بالعضو الذكري وأن ابوك مات منه بالأربعين إنك تبتر عضوك وأنت مغمض من الخوف ياروح مابعدك روح قول بس الحمدلله على العافية
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الله يعافينا ويشفي مرضى المسلمين قولوا امين
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يعني اذا الاب او الام جاهم مرض خبيث احتمال ضعيف والله اعلم ان يأتي لابنائهم فهذا علمه عند الله وليتهم ماستعجلو
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العلاج للوقاية أسأل الله أن يحمي المسلمات والمؤمنات من هذا الداء انه القادر سبحانه الرياضه هي الحل الأمثل للوقاية
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تذكرت ايام الشيشهـ القديمه سندي ومخلوط وباعشن على كل حال هذا قرارهن والمفروض تمهلن فلربما كانت سليمه
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انا لست فقه لاكن واحفض قليل من الايات بهذ الخصوص اسمعها من المرشد المعنوي لدينا لاكن علميا لم يخبر الابيلوجيين احد بالوقت المفترض ولم يحث ولكل اجل كتاب الافضل الاتياع وليس الاختراع هذي حياه بشر
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الحين الوحدة منا تخاف على زوجها وتشيل همه اكثر من ننة البيبي 😩🍼🥛
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المنتصر بالله وش دخل الايمان التحليل الجيني يقول انها ستصاب بالسرطان في عمر الثلاثين الى الخمس والثلاثين و الموضوع حادث حادث ولو واحد عنده حساسيه من البيض نقول له كل بيض واذا مأكلت من تب مؤمن اي منطق
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فهد خلي البيبي فيه حليب الصيدليات مالي الرفوف بس أبو البيبي كيف يشرب ننه 🍼 ويروق ممكن تزوغ عينيه منا ولا منا 👁👁👀 مشكلة
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منطق الطبيب الذى نصحهما بالنصيحة الخايبه يدل على جهله وضعف قدراته.شاب بترت قدم احد والديه بسبب غرغرينا السكر.هل يذهب ويبتر قدمه او قدميه خوفا من ان يصاب بالسكر ةتبتر قدما!!.منطق سقيم لاايمانى ولا علمى
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يعني شلون سبقتوا الدوا قبل الفلعه يعني انتي والرجال سواء ياحيف عليكم بس
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حتى لو كان فى قدرهن ان يصبن بالمرض,فقد علمنا ديننا وربانا.على أن الدعاء يردالقدر..(فلا يرد القدر إلا الدعاء)اللجوء لله أفضل من العبث بأعضاء الإنسان وهو سليم معافى.وعلميا ليس كل ام تورث امراضها.الإيمان
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هداهم الله استعجلو على القضاء و القدر قطع أثدائهن في حال رضى احد و تزوجها كيف ترضى طفلها قد يسلمكم الله من السرطان و تمتون بغيرة لا يوجد لديهن صبر بما سوف يكتبه الله عليهن
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كونهن جامعيات لايعنى انهن مثقفات إيمانيا,فكم من حامل شهادة عليا,جاهل إيمانيا.المرض والصحه والموت والحياة أمور قدريه.محتومه,فمالايصيب عضو قد يصيب عضو آخر بنفس المرض.الإيمان والتسليم لله مريح مطمئن
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تعليق ١٥ ريما .. مايسير الشماته بالمسلم ( لاتشمت بأخيك فيبتليك الله ويعافيه ... الحديث )
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جعلكن السلال ما عندهم إيمان بالله ولا بالقدر خيره وشره........?
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من يتزوجهم ذولي .. صاروا ستاندر
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يمكن فيها خيره لهم..الله يلطف بالجميع. ..الآن كثير من الأمهات ماترضع طفلها الرضاعه الطبيعية.كلها رضاع صناعي من حليب الصيدليات المصنوع بفرنسا..لذا لا أحد ينسى عمته فرنسا بالدعاء والشكر.
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بنتي ريما نحن علميا في الخطوات الاولى الكرزموم مافتحنا شيفرته الا قريب نحن طفل في خطواته الاولى وعندما تقوم القيامه نكون وصلنا الى قليل من العلم اما الان لايوجد علم وما اوتتم من العلم الا قليلا
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يمكن تصابون بالسرطان في مكان اخر
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الموضع سهل بعد التحليل الجيني يكون الجين المسؤل عن الانقسام في خليا الثد ي معطوب هنا لك طريقنين لاصلاحه الاولى استاصال الثدي والثانيه تبديل الجين اما الاولى تقريبا سهله والثانيه مازلنا في طور التجارب
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اكبر خطا الخوف والوسوسه هو اكبر بحد ذاته اصعب من السرطان
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آخر تعليق لي رقم 7 اقسم بالله "خروج▪
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وش وضع هالمذيعات عسى موب معهم جنسيه سعودية
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الحين تركتي القدير مقدر الاقدار ....وربطتي قدرك بطبيب
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ماادري ليش لما اسمع بروتانا اشمئز ***
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من الصعوبة الآن تجد شريك الحياة 😭
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قل لان يصيبنا الا ماكتب الله لنا هذا تطير من امر الله الاستسلام والتقيد بامر الله هي من صفات المؤمنين
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10 - فهد12 ماعاد فيه ننه او حليب طبيعيي خلاص خذلك صناعي )=
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احسلها والله أبركلها من ساعة شالتها .
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والله لو ربنا اراد لك تفطسين الحين لاتفطسين بسرطان او يوقف القلب فجاه الغيب عند الله ....طيب الحين انتم بدون اثداء ماسويتو سلكون طيب اقله تركتو الدنيا فاضيه كذا
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أسال الله يسعدكم والحمدالله على سلامتكم ماشاءالله اللهم لا حسد .
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اذا الانسان استهلك اغذيه لم يتعود عليها اجداده يكون يكون عرضه للسرطان مثل اليابانيين المهاجرين لاميركا والهنود المهاجرين للدول العربيه
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ثدي نوع من مكملات جمال المراءه وهبهاالله لخلقة كيف تقطعون خلقت ربي الوسوسه مهي زينه كون وحده اواكثر حصل اتركوهاللله تذكرون السعوديه اللي وزنهازايدوراحت مستشفي خاص لتنقيص الوزن رجعت بدون اطراف انتبهو
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والبيبي وابوه كيف يرضعوا
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استبقن القدر . السرطان مرض يمكن أن يصيب أي عضو في الجسم ؛لم لم يتوكلن على الله ويرضين بما يقدره الله فقد لا يصبن نهائيا !
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خسارة هذي قمة جمال المرأة فلماذا تفرط فيه بسهولة !!!!
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هاربات من الموت يمكن تموتين لاقدر الله بحادث بجلطة بموت فجأة كاجلطة قلبية سكري..الخ مافيه مفر من الموت""لكن المريض إذا اصيب لازم ييتعالج لتخفيف المه حتى لو نسبة النجاح قليلة يجرب وش يسوي
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انا قرأت حتى الرجل يصاب بسرطان الثدي لكن بنسب قليلة !!!
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يخاطرن بحياتهن والسبب خايفات من سرطان الثدي عاد من يخاف ويوسوس ويفكر بالمرض سيصاب
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يمكن السرطان يصيب جزء اوعضو من جسدك مو شرط ثدي وش راح تسون مافكرتن قبل تزيلنه!
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يعني ماخفتن من قطع الثدي 💔وخايفات من السرطان سرطان الثدي كما سمعنا من تحلل بشكل دوري إذا اكتشف مبكرا تشفى ولن يقطع الثدي! توكلي على الله ومايصيبنا إلا المكتوب
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صحيح قرأت بأنه مرض السرطان يكون وراثي واسباب اخرى غير وراثية "لكن وين الايمان بالقضاء والقدر خايفات لاتصابن فقطعتن اثداىكن وش بقى من الانوثة إذا النساء قطعن اثداىهن وهو من جمال المرأة وتميزها ع الرجل
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اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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