بدافع الخوف..تفاصيل مثيرة في قصة 3 شقيقات سعوديات قطعن أثدائهن بعملية جراحية!_فيديو

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صحيفة المرصد: روت 3 شقيقات سعوديات وأمهن، تفاصيل مثيرة في قطع أثدائهن، خوفًا من الإصابة بالسرطان.

وأكدت الشقيقات الثلاث خلال استضافتهن ببرنامج “سيدتي” المُذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنهن خضعن لجراحة استئصال الثدي الوقائي.

وأبانت الشقيقات الثلاث، أن والدتهن أصيبت بالمرض مرتين وأن الطبيب نصحهن بإجراء تحليل للجين الوراثي.

ولفتت الشقيقات إلى أنهن حظين بدعم عائلتهن لهن، في قطع أثدائهن، وخاصة والدتهن التي شجعتهن في الإقدام على هذا الأمر، بعدما أصيبت بهذا المرض مرتين.

وقالت الشقيقات: قررن التغلب على المخاوف وإجراء الجراحة، خاصة وأننا جامعيات، وسبق أن قرأن كثيرًا عن هذا الموضوع، وأن جراحة الاستئصال تقي من الإصابة بهذا المرض الخبيث بنسبة 95%.

من جانبها، أوضحت صافيناز سندي، والدتي ريم ورنا، أنها كانت ترفض التحليل من الأساس؛ لأنها كانت خائفة من النتيجة وتوابعها؛ لكن بعد إصابتها بالمرض مرة ثانية فى عام 2015 وما مرت به من معاناة نفسية وبدنية وفحوصات وأشعة غيرت رأيها تمامًا وصممت على دعم بناتها.

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