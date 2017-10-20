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سيارات خاصة للنساء في السعودية…وهذه مواصفاتها

سيارات خاصة للنساء في السعودية…وهذه مواصفاتها
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المرصد 99 2٬891 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أعلن رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، فيصل أبوشوشه، عن 8 إضافات جديدة للسيارات النسائية التي ستدخل السوق السعودي العام المقبل 2018.

وقال أبو شوشه في تصريح لجريدة “الوطن”: ” إن أبرز الاختلافات بين المركبات الرجالية والنسائية ستكون في اللون الداخلي والخارجي للسيارة، علاوة على الإكسسوارات الداخلية، إضافة إلى أن المقاعد التي ستكون أكثر راحة”.

وأضاف: “بعض الوكالات تطلب سيارات محددة للمرأة، من ناحية الماركة والموديل واللون وغيرها من المواصفات المرغوبة من قبل النساء، ولكن سيتم توزيعها في السوق السعودي ابتداءً من عامي 2018 و 2019، شريطة تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالمملكة”.

أبرز الإضافات الجديدة على السيارات النسائية في السعودية لعام 2018، ستمس اللون الخارجي والإكسسوارات الخارجية واختلاف المقاعد وتحديد مكان خاص للمكياج واللون الداخلي والإكسسوارات الداخلية، كما سوف تطال مقاس وشكل المقود وسوف يكون هناك مكان مخصص للحقيبة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

99 - اشوف باقي دول الخليج
2017-10-20 17:03:14
ماعندها هالمواصفات
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( عدد التعليقات 4,148 )
98 - ابن الوطن
2017-10-20 17:00:59
تخيل الاخونجي يرتدي ملابس الشيف الاسود في مطبخ ام قفاز
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( عدد التعليقات 4,148 )
97 - ابن الوطن
2017-10-20 16:58:23
10/10 مقبرة الاخونجي ابو لحيه حفيد الخميني
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96 -
2017-10-20 16:57:40
قفل الباب بصوره السياره مخلوع ومفتوح وافهم يافهيم
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( عدد التعليقات 9,442 )
95 - الرحااال
2017-10-20 16:43:44
ت 79..صدقت..لهذا انصحك بوضع شريحة تتبع في سيارة اختك او زوجتك..لتفادي الضياع في الزحمه..واذا اردت ان ازودك في المحلات التي توفرها بسعر ارخص ابشر..فأنا واضعها في سيارة السواق 💚
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94 - متكحلة بدم خاينها
2017-10-20 16:39:45
بايخة😏
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( عدد التعليقات 9,442 )
93 - الرحااال
2017-10-20 16:38:37
خبر سياقة النساء مسبب للمعترضين صدمه نفسيه..حتى الآن لم يصدق..اتمنى ان يفتحوا في شهر 10 مصحات نفسيه اكثر واكثر..لأن الصدمه في ذلك الشهر لم تكون سهله..وعلينا مراعاة ظروفهم..لأن المجنون يرفع عنه القلم💚
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92 - مازدا
2017-10-20 16:37:45
بدينا في سوالف الخصوصية .. نساء كل العالمين اللواتي يملكن ويقدن سياراتهن لم يفكروا في مثل هذه البدع .. وعليه يجب أن لانميز سيارة المرأة عن سيارة الرجل بأي حال من الأحوال لتجنب سلبيات كثيرة .
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( عدد التعليقات 29,989 )
91 - قلم الحقيقه
2017-10-20 16:36:56
أخونجي بعد الحاح شديد من حرمته لشراء لها سيارة والسماح بقيادتها وافق لكنه اشترط على انثاه أن يكون لون سيارتها أسود.سألته لماذا. أجابها حتى تكون من لون طقم لبسها وقفازاتها وحتى لايشوفها أحد بداخلها ههه
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90 -
2017-10-20 16:35:02
ياليت يوفرون في هذي السيارة مشرفة فلبينية تشرف على المكياج والتسريحة وعلى الاظافر و الملابس والمظهر ككل ويكون راتبها معقول ياليت والله
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89 - عقل
2017-10-20 16:34:12
عطنا اوقات السماح للقياده ***يا مخنبق لحتى نشوف انت معك عقل
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88 - طلال
2017-10-20 16:34:06
(((( حسبنا الله ونعم الوكيل))))
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( عدد التعليقات 29,989 )
87 - قلم الحقيقه
2017-10-20 16:24:00
كل يرى الناس بعين طبعه يالأخونجي المتصحر ياعدو الوطن والحكومة والحياة والمرأة.وهذا ماجعلك تمنع حرمتك من القيادة لكن كومار ماعندك مانع تطلع معه خلوة في سيارتك وهو قوادها.
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86 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 16:22:01
معقول أبن الوطن يقول مثل هذا الكلام وهو يعرف إننا نتابع
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85 - ابو فهد
2017-10-20 16:20:45
بدينا في السخافة ...
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84 - ميمي
2017-10-20 16:20:23
اول مره اسمع ان فيه سيارات نسائيه حتى اوربا وامريكا ودول الخليج مافيه هذا الشي . هذا احتيال عشان يدبلو عليهم السعر
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83 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:18:44
السعوديون بيدعمون البنات وبيتعرفون عليهم فساد ولا في فرنسا
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82 - متكحلة بدم خاينها
2017-10-20 16:18:16
انتو وين وانا وين
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81 - عسير الهول
2017-10-20 16:18:04
خمبوقه له كم يوم مايطلع ان شاء الله انه تم الدعس على رقبته
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80 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:17:36
طيب حطوا لهم ****
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79 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:16:44
تخيل ونت جالس والحرمة بتقول بتطلع لصديقتها وش عرفك انها ممكن تطلع ***
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78 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:13:41
سيارة البنات بتصير ***
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( عدد التعليقات 4,148 )
77 - ابن الوطن
2017-10-20 16:13:34
اللي معارض قيادة المراة يوم 10/10 عليه يلزم الصمت داخل المطبخ و يشوف النواقص و عدم المغادره
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76 -
2017-10-20 16:13:09
الصراحة السيارة رائعة مرة مرة بس ياليت يكون فيه سرير في السيارة عشان ترتاح اذا تعبت من السواقة
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75 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:12:57
سيارة *** متى؟
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74 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:12:26
اجل سيارة ***وردية
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73 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:11:24
باقي سيارات***
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72 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:10:51
لزم اكياس صغيرة حقت ***
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( عدد التعليقات 4,148 )
71 - ابن الوطن
2017-10-20 16:10:17
يوم 10/10 يكتمل لعيد عيدين و افراح و عز لبنات بلادي في عهد ملك الحزم الف مبروك لكم
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70 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:10:06
اجل بيحطون على الاسيات***
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69 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:09:24
اجل بنت بتطلع بالسيارة لوحدها لو شافها ذيب بشري سيفترسها
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68 -
2017-10-20 16:09:15
وتكون السيارات بمواصفات بدون قير
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67 - ساري
2017-10-20 16:09:02
مخنبق ورع دلخ تم دعسك
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66 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:08:28
اجل ما في الا***
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65 -
2017-10-20 16:08:21
هناك انواع والاوان عديده لسيارات منها الاقحواني والارجواني والحمبضاضي انا افضل الحمبضاضي
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64 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:07:58
اجل ١٠/ ١٠ ههة سنرى عجب العجاب اللهم لا شماته
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63 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 16:07:12
بتصير الشوارع للعوايل فقط
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62 - ابو شوشه
2017-10-20 16:06:59
ابو شوشه وضعك وتفكيرك جداً صعب . الله يعين نفسك عليك
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( عدد التعليقات 4,148 )
61 - ابن الوطن
2017-10-20 16:06:17
هههههاي ابن الوطن خلاك تترك معرفك العنيد و تعلق بدون اسم
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60 -
2017-10-20 16:05:50
ههههه ماسوتها حتى اوربا ولم نسمع عن سيارات نسائيه الا هنا في السعوديه
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59 -
2017-10-20 16:05:44
المعلق بزر الوطن انت مصخرة مسخرهـ
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58 -
2017-10-20 16:03:49
فرصة لوكلاء السيارات يحققوا ارباح خيالية مقابل بعض المكيجه للسيارة النسائيه والتي ستكون ضعف سعر السيارة العاديه ..اين حماية المستهلك
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57 -
2017-10-20 16:02:45
ورع الوطن التافهـ > تم الدعس عليك بالديسلايك انت 👎
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56 - عمر
2017-10-20 16:02:25
لازم يبنون سجون اضافيه ويحفرون قبور اكثر استعدادا للحدث
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( عدد التعليقات 4,148 )
55 - ابن الوطن
2017-10-20 16:02:02
هههههههاااي الموت لمحبي الخلوة مع السائق الاجنبي
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54 - غانم
2017-10-20 16:02:02
خنبوق ابن الوطن امش طيري من هان
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53 - 🌴😎🌴
2017-10-20 16:00:03
قيادة السيارة ليست سهله في المدن الكبيرة وفي وسط الشوارع المزدحمه المليئة بالمفاجاءات والمتهورين والحفريات
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52 - نوره
2017-10-20 15:59:58
المهم لا اوصيكم بتاريخ 10 / 10 مانبغى ولا زول رجال بالشارع واعذر من انذر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,148 )
51 - ابن الوطن
2017-10-20 15:58:41
اين زوجتي حتى تقول رايها
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
50 - الهنووف
2017-10-20 15:57:15
اول ماااسوق اسوق بسياره مكحوته ام 5 الاف موديل 90 واتدرب عليها لحد مااتعود على السواقه بعد 20 سنه يكون خير اشتري سياره حريمي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 4,148 )
49 - ابن الوطن
2017-10-20 15:56:54
اهم شيء وصلتك الرساله
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
48 - 🌴😎🌴
2017-10-20 15:56:44
مكان للمكياج !! هذي أصبحت مشغل نسائي متحرگ متنقل 😂 الله يستر
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47 - المتيم
2017-10-20 15:55:01
اللي يشوفهم يقول هم النساء الوحيدين في العالم اللي بيسوقون ماهم كل نساء العالم تسوق ليش ما سوو لهم مصانع مثل هؤلاء
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46 -
2017-10-20 15:53:39
انت مثير للشفقه ضعيف مريض ياورع الوطن . واهل اللحى عندي اطيب اشرف منك ومن اشكالك . فارق ياورع
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45 - امرأه
2017-10-20 15:52:02
ت32 لازم ينسجن "ارجوكم" خطر علينا
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( عدد التعليقات 4,148 )
44 - ابن الوطن
2017-10-20 15:51:58
مسوي تقيه عدو الوطن مصير تحت 👣
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43 - 🌴😎🌴
2017-10-20 15:51:51
حشا ماصارت سيارة أصبحت مشغل نسائي متحرك متنقل الله يستر على المسلمين والمسلمات من كثرة الحوادث
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42 - ماركتو
2017-10-20 15:51:19
أهم شيء يحطون فيها كاميرات مراقبة وجهاز تبليغ فوري للعمليات ليتم ضبط المتحرشين بهن.
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( عدد التعليقات 4,148 )
41 - ابن الوطن
2017-10-20 15:50:34
تعليق مخالف
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40 - سلمان البقمي
2017-10-20 15:49:41
الحين المرور يقول لا تنشغل بالجوال أثناء القيادة وتعتبر مخالفة.. وهذولا الوكالات يضيفون مكان خاص للمكياج..!! هل المواصفات تسمح بها أو لا.. يعني المرأة تترك الدركسون وتعدل الماكياج أو الروج!!؟
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39 -
2017-10-20 15:49:41
نصيحتي للجميع اذا كنتم بالمدن الكبيره خذو سيارة زينه عاديه موديل وسط للزحام ولكثرة الحوادث والاحتكاكات
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38 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:49:14
اكيد شبابنا بيشترون سيارة نعومي
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( عدد التعليقات 4,148 )
37 - ابن الوطن
2017-10-20 15:49:13
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 4,148 )
36 - ابن الوطن
2017-10-20 15:47:39
نعم كذا صح تم الدعس على ابو لحيه عميل الدوحه
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35 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:46:51
شكل المراهقين سوف يحاصرون البنوتات واي ياربي
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34 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:45:57
سيارات دلع وتغنج ورقص وهز
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33 - مواطن
2017-10-20 15:45:30
نشوف الحوادث والزحمه الله يعين والنصيحه لاتمشي ورا حرمه
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32 - رجل
2017-10-20 15:42:21
على جثتي لو تسوقين .
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( عدد التعليقات 12,261 )
31 - العنيد
2017-10-20 15:41:20
‏اللهم استرنا فوق الارض تحت الارض ويوم العرض
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30 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:40:40
سيارة نعومي لنساء فقط قريباً الصناعية للعوايل فقط
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29 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-20 15:39:37
إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَادَ كُلُّ أولَئِك كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًأ
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28 - mohmmad
2017-10-20 15:34:12
وعجبي.... لا تعليق
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27 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:34:06
يبغى لهم شنطة للملابس ال****
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26 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-20 15:33:07
قايل لكم خنبوقي يختفي ولا يطلع إلا في أخبار تخص المرأه أو الأخوان أو داعش .
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25 - المهااااا
2017-10-20 15:32:49
كويس اضافاتكم للسيارة مكان للشنطة والاكسسىوارت وأهم شي قوواوالصدام الامامي والخلفي دبل عن العادية وكثوا اللون البنكي واللون والاسود الملكي وكذاك العنابي الغاااامق والله يكتب لنا الخير وييسر امورنا،،،
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24 - 😎😃😎
2017-10-20 15:32:17
ياريت بالمرة فيها دولاب ل****
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23 - ابوسلطان
2017-10-20 15:32:09
😂😂😂 مع نفسك.
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22 - غريب وعجيب
2017-10-20 15:29:45
والله يتضحكو عليكم العالم السيارة سيارة ما فيه مخصص للحريم ولا رجال الي تبي تسوق سيارة تسوق أن شاء اله ترل شوفو بقية العالم كيف الحريم تسوق ببساطة ولا بهرجة ولا مهرجة
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21 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-20 15:29:14
أهم شيء في المواصفات تخصيص مكان للمكياج عشان تسوق وتتميكج وتصدم .
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20 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:28:52
سيارة الجنس الناعم واو
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19 - -----
2017-10-20 15:27:51
ههههههههههههههههههههههه الخبر لحاله يقهر ... وشو يعني المقاعد ستكون اكثر راحه ... كرسي السواق بيكون قطني بعد ... ✌🏻 للي فاهمني 😉
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( عدد التعليقات 29,989 )
18 - قلم الحقيقه
2017-10-20 15:27:50
يستاهلون كل خير وعسى الله يحقق لهم كل مايسعدهم داخل وطنهم وأن يستر الله عليهم ويحميهم من كل شر ومكروه وهذا هو الأهم والمهم . القيادة انتصار للمرأة ضد قطيع الأخونجية الرجعيين المتخلفين.
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17 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-20 15:26:51
عندي سيارات كثيرررر وألوان كثيرررررة وبأسعار ممتازة ......
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16 -
2017-10-20 15:26:17
تربتنبنببنلتبت
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15 - واحد مواطن
2017-10-20 15:25:41
واحد من خويانا يقول أنه سمع ولم يرى أن سيارات الحريم بعضها مخصص فيها مقد متصل بالشنطه خاص للولاده؟؟مستشفى متحرك للطوارئ الولاديه.ولونها فوشى.لذات الشعر المنكوشى.
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14 - مريومه حبيبتي
2017-10-20 15:25:32
من اسمه ابو شوشه راعي سهرات الله يخليه لنا الله يسعدك ويارب ان الملك سلمان يأتي بسواقه المرأة بأسرع وقت ادعوا يابنات معاي عشان نسافر من الساعه ٥فجراً ونوصل ٨صباحاًان ابشتري فورد لون وردي عشان يعرفون
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13 -
2017-10-20 15:25:27
الله يصرفهاعنا وعنكم !
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12 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:24:48
سيارة نعومي هههه مصخرة
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11 - رؤية ٢٠٦٠
2017-10-20 15:24:17
اعملوا فيها حمام اذا جاتها ***
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10 - واحد مواطن
2017-10-20 15:22:37
بدينا بالتفرقه العنصريه ونحن مازلنا لم نضع قدمنا على اول الطريق؟؟فى كل انحاء العالم الذى تسوق فيه المرأه السيارات لم نرى او نسمع عن مواصفات حريميه للسيارات!!بدأ جشع وإستنزاف التجار مبكرا.ضحك على الهبل
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9 - مريومه حبيبتي
2017-10-20 15:19:37
ياليت أني اسوق لأكن أهلي ماخلوني ياربي ساعدوني يبنات الحلول عنكم ارجووووووكم انا احب الي يساعدني أبا اسوق بس لو اروح المطار واسافر أمريكا ولا تركيا ولا باريس أبرتاح هناك ابسوق على كيفية بس هذي أمنياتي
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8 - افيخاي ادرعي
2017-10-20 15:18:59
ولله من ال**** ... العالم يتسابق في التكنولوجيا والعلوم وهذولا في الوان السيارات والاكسسورات
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7 - مريومه حبيبتي
2017-10-20 15:18:57
ياليت أني اسوق لأكن أهلي ماخلوني ياربي ساعدوني يبنات الحلول عنكم ارجووووووكم انا احب الي يساعدني أبا اسوق بس لو اروح المطار واسافر أمريكا ولا تركيا ولا باريس أبرتاح هناك ابسوق على كيفية بس هذي أمنياتي
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6 - هاني
2017-10-20 15:18:43
أبو جميل يجيبها مشلحه
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5 - مننننن
2017-10-20 15:17:46
ياليت تزودون الحساسات و حفايظ للطوارئ
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4 - ابو جهل
2017-10-20 15:14:59
هذي متاجره و الحريم مافي اغشم منهم
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3 - Smile
2017-10-20 15:14:35
من اسمك أبوشوشة منسق سهرات ههههههههه
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2 - فكر إمرأه
2017-10-20 15:14:03
الله يطول في عمر ملكنا ملك العز
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1 - القحطاني
2017-10-20 15:13:26
الله وأكبر يا هذه الدنيا. كان الحمار له خلج فلربما يعملون خلج على المدكا. تحط الأغراض فيه.
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بواسطة : سـارونھَہّ

الله يسعد قلبك اخي مفتاح بحفظ الله......
بواسطة : براءة

ﻟﺴﺖ ﻧﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺃﻋﺸﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃُﺣﺐ ﺧﺸﻴﺔً ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ...
بواسطة :

يسلمو اوخيي ربي يسعد قلبك...
بواسطة : اشوف باقي دول الخليج

ماعندها هالمواصفات...
كتاب الرأي
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أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
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محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
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مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
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أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
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د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
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سمر المقرن

قتل الأمهات!
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خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
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أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
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محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
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مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
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كتاب الرياضة
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عبد العزيز الدغيثر

المتجاوزون من يقف خلفهم؟
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صالح الهويريني

الهلال قهر الإيرانيين
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أحمد الشمراني

احترم الاتحاد يا جدة
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عادل التويجري

Soft Power
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أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
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عادل التويجري

النسيان !
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أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
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أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
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عادل التويجري

الإحباط !
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أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
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الاخبار الدولية
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