سيارات خاصة للنساء في السعودية…وهذه مواصفاتها
صحيفة المرصد:أعلن رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، فيصل أبوشوشه، عن 8 إضافات جديدة للسيارات النسائية التي ستدخل السوق السعودي العام المقبل 2018.
وقال أبو شوشه في تصريح لجريدة “الوطن”: ” إن أبرز الاختلافات بين المركبات الرجالية والنسائية ستكون في اللون الداخلي والخارجي للسيارة، علاوة على الإكسسوارات الداخلية، إضافة إلى أن المقاعد التي ستكون أكثر راحة”.
وأضاف: “بعض الوكالات تطلب سيارات محددة للمرأة، من ناحية الماركة والموديل واللون وغيرها من المواصفات المرغوبة من قبل النساء، ولكن سيتم توزيعها في السوق السعودي ابتداءً من عامي 2018 و 2019، شريطة تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالمملكة”.
أبرز الإضافات الجديدة على السيارات النسائية في السعودية لعام 2018، ستمس اللون الخارجي والإكسسوارات الخارجية واختلاف المقاعد وتحديد مكان خاص للمكياج واللون الداخلي والإكسسوارات الداخلية، كما سوف تطال مقاس وشكل المقود وسوف يكون هناك مكان مخصص للحقيبة.
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التعليقات
ماعندها هالمواصفات
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تخيل الاخونجي يرتدي ملابس الشيف الاسود في مطبخ ام قفاز
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10/10 مقبرة الاخونجي ابو لحيه حفيد الخميني
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قفل الباب بصوره السياره مخلوع ومفتوح وافهم يافهيم
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ت 79..صدقت..لهذا انصحك بوضع شريحة تتبع في سيارة اختك او زوجتك..لتفادي الضياع في الزحمه..واذا اردت ان ازودك في المحلات التي توفرها بسعر ارخص ابشر..فأنا واضعها في سيارة السواق 💚
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بايخة😏
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خبر سياقة النساء مسبب للمعترضين صدمه نفسيه..حتى الآن لم يصدق..اتمنى ان يفتحوا في شهر 10 مصحات نفسيه اكثر واكثر..لأن الصدمه في ذلك الشهر لم تكون سهله..وعلينا مراعاة ظروفهم..لأن المجنون يرفع عنه القلم💚
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بدينا في سوالف الخصوصية .. نساء كل العالمين اللواتي يملكن ويقدن سياراتهن لم يفكروا في مثل هذه البدع .. وعليه يجب أن لانميز سيارة المرأة عن سيارة الرجل بأي حال من الأحوال لتجنب سلبيات كثيرة .
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أخونجي بعد الحاح شديد من حرمته لشراء لها سيارة والسماح بقيادتها وافق لكنه اشترط على انثاه أن يكون لون سيارتها أسود.سألته لماذا. أجابها حتى تكون من لون طقم لبسها وقفازاتها وحتى لايشوفها أحد بداخلها ههه
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ياليت يوفرون في هذي السيارة مشرفة فلبينية تشرف على المكياج والتسريحة وعلى الاظافر و الملابس والمظهر ككل ويكون راتبها معقول ياليت والله
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عطنا اوقات السماح للقياده ***يا مخنبق لحتى نشوف انت معك عقل
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(((( حسبنا الله ونعم الوكيل))))
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كل يرى الناس بعين طبعه يالأخونجي المتصحر ياعدو الوطن والحكومة والحياة والمرأة.وهذا ماجعلك تمنع حرمتك من القيادة لكن كومار ماعندك مانع تطلع معه خلوة في سيارتك وهو قوادها.
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معقول أبن الوطن يقول مثل هذا الكلام وهو يعرف إننا نتابع
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بدينا في السخافة ...
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اول مره اسمع ان فيه سيارات نسائيه حتى اوربا وامريكا ودول الخليج مافيه هذا الشي . هذا احتيال عشان يدبلو عليهم السعر
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السعوديون بيدعمون البنات وبيتعرفون عليهم فساد ولا في فرنسا
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انتو وين وانا وين
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خمبوقه له كم يوم مايطلع ان شاء الله انه تم الدعس على رقبته
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طيب حطوا لهم ****
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تخيل ونت جالس والحرمة بتقول بتطلع لصديقتها وش عرفك انها ممكن تطلع ***
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سيارة البنات بتصير ***
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اللي معارض قيادة المراة يوم 10/10 عليه يلزم الصمت داخل المطبخ و يشوف النواقص و عدم المغادره
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الصراحة السيارة رائعة مرة مرة بس ياليت يكون فيه سرير في السيارة عشان ترتاح اذا تعبت من السواقة
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سيارة *** متى؟
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اجل سيارة ***وردية
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باقي سيارات***
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لزم اكياس صغيرة حقت ***
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يوم 10/10 يكتمل لعيد عيدين و افراح و عز لبنات بلادي في عهد ملك الحزم الف مبروك لكم
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اجل بيحطون على الاسيات***
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اجل بنت بتطلع بالسيارة لوحدها لو شافها ذيب بشري سيفترسها
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وتكون السيارات بمواصفات بدون قير
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مخنبق ورع دلخ تم دعسك
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اجل ما في الا***
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هناك انواع والاوان عديده لسيارات منها الاقحواني والارجواني والحمبضاضي انا افضل الحمبضاضي
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اجل ١٠/ ١٠ ههة سنرى عجب العجاب اللهم لا شماته
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بتصير الشوارع للعوايل فقط
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ابو شوشه وضعك وتفكيرك جداً صعب . الله يعين نفسك عليك
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هههههاي ابن الوطن خلاك تترك معرفك العنيد و تعلق بدون اسم
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ههههه ماسوتها حتى اوربا ولم نسمع عن سيارات نسائيه الا هنا في السعوديه
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المعلق بزر الوطن انت مصخرة مسخرهـ
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فرصة لوكلاء السيارات يحققوا ارباح خيالية مقابل بعض المكيجه للسيارة النسائيه والتي ستكون ضعف سعر السيارة العاديه ..اين حماية المستهلك
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ورع الوطن التافهـ > تم الدعس عليك بالديسلايك انت 👎
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لازم يبنون سجون اضافيه ويحفرون قبور اكثر استعدادا للحدث
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هههههههاااي الموت لمحبي الخلوة مع السائق الاجنبي
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خنبوق ابن الوطن امش طيري من هان
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قيادة السيارة ليست سهله في المدن الكبيرة وفي وسط الشوارع المزدحمه المليئة بالمفاجاءات والمتهورين والحفريات
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المهم لا اوصيكم بتاريخ 10 / 10 مانبغى ولا زول رجال بالشارع واعذر من انذر
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اين زوجتي حتى تقول رايها
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اول ماااسوق اسوق بسياره مكحوته ام 5 الاف موديل 90 واتدرب عليها لحد مااتعود على السواقه بعد 20 سنه يكون خير اشتري سياره حريمي
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اهم شيء وصلتك الرساله
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مكان للمكياج !! هذي أصبحت مشغل نسائي متحرگ متنقل 😂 الله يستر
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اللي يشوفهم يقول هم النساء الوحيدين في العالم اللي بيسوقون ماهم كل نساء العالم تسوق ليش ما سوو لهم مصانع مثل هؤلاء
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انت مثير للشفقه ضعيف مريض ياورع الوطن . واهل اللحى عندي اطيب اشرف منك ومن اشكالك . فارق ياورع
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ت32 لازم ينسجن "ارجوكم" خطر علينا
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مسوي تقيه عدو الوطن مصير تحت 👣
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حشا ماصارت سيارة أصبحت مشغل نسائي متحرك متنقل الله يستر على المسلمين والمسلمات من كثرة الحوادث
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أهم شيء يحطون فيها كاميرات مراقبة وجهاز تبليغ فوري للعمليات ليتم ضبط المتحرشين بهن.
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تعليق مخالف
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الحين المرور يقول لا تنشغل بالجوال أثناء القيادة وتعتبر مخالفة.. وهذولا الوكالات يضيفون مكان خاص للمكياج..!! هل المواصفات تسمح بها أو لا.. يعني المرأة تترك الدركسون وتعدل الماكياج أو الروج!!؟
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نصيحتي للجميع اذا كنتم بالمدن الكبيره خذو سيارة زينه عاديه موديل وسط للزحام ولكثرة الحوادث والاحتكاكات
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اكيد شبابنا بيشترون سيارة نعومي
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تعليق مخالف
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نعم كذا صح تم الدعس على ابو لحيه عميل الدوحه
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شكل المراهقين سوف يحاصرون البنوتات واي ياربي
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سيارات دلع وتغنج ورقص وهز
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نشوف الحوادث والزحمه الله يعين والنصيحه لاتمشي ورا حرمه
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على جثتي لو تسوقين .
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اللهم استرنا فوق الارض تحت الارض ويوم العرض
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سيارة نعومي لنساء فقط قريباً الصناعية للعوايل فقط
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إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَادَ كُلُّ أولَئِك كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًأ
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وعجبي.... لا تعليق
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يبغى لهم شنطة للملابس ال****
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قايل لكم خنبوقي يختفي ولا يطلع إلا في أخبار تخص المرأه أو الأخوان أو داعش .
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كويس اضافاتكم للسيارة مكان للشنطة والاكسسىوارت وأهم شي قوواوالصدام الامامي والخلفي دبل عن العادية وكثوا اللون البنكي واللون والاسود الملكي وكذاك العنابي الغاااامق والله يكتب لنا الخير وييسر امورنا،،،
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ياريت بالمرة فيها دولاب ل****
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😂😂😂 مع نفسك.
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والله يتضحكو عليكم العالم السيارة سيارة ما فيه مخصص للحريم ولا رجال الي تبي تسوق سيارة تسوق أن شاء اله ترل شوفو بقية العالم كيف الحريم تسوق ببساطة ولا بهرجة ولا مهرجة
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أهم شيء في المواصفات تخصيص مكان للمكياج عشان تسوق وتتميكج وتصدم .
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سيارة الجنس الناعم واو
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ههههههههههههههههههههههه الخبر لحاله يقهر ... وشو يعني المقاعد ستكون اكثر راحه ... كرسي السواق بيكون قطني بعد ... ✌🏻 للي فاهمني 😉
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يستاهلون كل خير وعسى الله يحقق لهم كل مايسعدهم داخل وطنهم وأن يستر الله عليهم ويحميهم من كل شر ومكروه وهذا هو الأهم والمهم . القيادة انتصار للمرأة ضد قطيع الأخونجية الرجعيين المتخلفين.
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عندي سيارات كثيرررر وألوان كثيرررررة وبأسعار ممتازة ......
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تربتنبنببنلتبت
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واحد من خويانا يقول أنه سمع ولم يرى أن سيارات الحريم بعضها مخصص فيها مقد متصل بالشنطه خاص للولاده؟؟مستشفى متحرك للطوارئ الولاديه.ولونها فوشى.لذات الشعر المنكوشى.
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من اسمه ابو شوشه راعي سهرات الله يخليه لنا الله يسعدك ويارب ان الملك سلمان يأتي بسواقه المرأة بأسرع وقت ادعوا يابنات معاي عشان نسافر من الساعه ٥فجراً ونوصل ٨صباحاًان ابشتري فورد لون وردي عشان يعرفون
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الله يصرفهاعنا وعنكم !
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سيارة نعومي هههه مصخرة
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اعملوا فيها حمام اذا جاتها ***
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بدينا بالتفرقه العنصريه ونحن مازلنا لم نضع قدمنا على اول الطريق؟؟فى كل انحاء العالم الذى تسوق فيه المرأه السيارات لم نرى او نسمع عن مواصفات حريميه للسيارات!!بدأ جشع وإستنزاف التجار مبكرا.ضحك على الهبل
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ياليت أني اسوق لأكن أهلي ماخلوني ياربي ساعدوني يبنات الحلول عنكم ارجووووووكم انا احب الي يساعدني أبا اسوق بس لو اروح المطار واسافر أمريكا ولا تركيا ولا باريس أبرتاح هناك ابسوق على كيفية بس هذي أمنياتي
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ولله من ال**** ... العالم يتسابق في التكنولوجيا والعلوم وهذولا في الوان السيارات والاكسسورات
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ياليت أني اسوق لأكن أهلي ماخلوني ياربي ساعدوني يبنات الحلول عنكم ارجووووووكم انا احب الي يساعدني أبا اسوق بس لو اروح المطار واسافر أمريكا ولا تركيا ولا باريس أبرتاح هناك ابسوق على كيفية بس هذي أمنياتي
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أبو جميل يجيبها مشلحه
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ياليت تزودون الحساسات و حفايظ للطوارئ
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هذي متاجره و الحريم مافي اغشم منهم
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من اسمك أبوشوشة منسق سهرات ههههههههه
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الله يطول في عمر ملكنا ملك العز
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الله وأكبر يا هذه الدنيا. كان الحمار له خلج فلربما يعملون خلج على المدكا. تحط الأغراض فيه.
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